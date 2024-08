https://strategic-culture.su/news/2024/08/07/the-link-between-uk-riots-and-netanyahus-gamble-with-iran/



Die Verbindung zwischen den britischen Unruhen und Netanjahus Spiel mit dem Iran

Von Martin Jay

7. August 2024

Um den Unruhen einen Kontext zu geben, sollten wir verstehen, dass die Hauptursache Armut ist, schreibt Martin Jay.

Die Unruhen im Vereinigten Königreich haben mindestens eine Woche lang die Medien beschäftigt, nachdem drei kleine Mädchen in einer unscheinbaren Stadt namens Southport erstochen worden waren. Innerhalb kürzester Zeit, bevor sich die Nachricht in den sozialen Medien verbreitete, wurden mehrere Städte im Norden Englands von randalierenden, weißen, armen, entrechteten Menschen belagert. Interessant war sowohl die Geschwindigkeit als auch das Motiv. Ersteres ging zweifellos von einem Twitter-Account aus, der behauptete, der Mörder sei Muslim. Das war unwahr. Aber wie das Sprichwort sagt, eine Lüge bewegt sich wie ein Blitz, während die Wahrheit noch dabei ist, sich die Schuhe anzuziehen. Oder so ähnlich.

Rassismus war der Funke, der die Krawalle entfachte, und insbesondere ein zufälliger Hass auf Muslime. Ein weiteres Motiv war natürlich die Plünderung, die unvermeidlich ist, wenn so arme Menschen die Kontrolle über die aufgeheizte Situation haben und nicht die Polizei.

Aber um den Unruhen einen Kontext zu geben, sollten wir verstehen, dass die Hauptursache die Armut ist. In diesen nördlichen Städten, in denen sich viele arme, ungebildete Briten aufhalten, gab es 2016 Hoffnung, als sich diese Wähler in einem Referendum für den Brexit entschieden. Das Signal an die politische Elite in London lautete, dass etwas gegen die Einwanderung – ob legal oder illegal – unternommen werden muss, da diese armen weißen Gemeinden allmählich das Gefühl bekamen, dass sie durch die Einwanderer, die öffentliche Einrichtungen in Anspruch nehmen und dem System Geld entziehen, ins Abseits gedrängt werden. Das Brexit-Votum dieser Städte war sehr deutlich, und diese Gemeinden haben sicherlich Geduld bewiesen. Aber das jüngste Votum für den Rauswurf der Tories war ein zweites Signal. Ihr habt uns bei der Einwanderung im Stich gelassen.

Nach nur vier Wochen im Amt hat Kier Starmer überhaupt nichts gegen die Bootsüberfahrten aus Frankreich unternommen. Praktisch überhaupt nichts. Und so kommen die falschen Asylbewerber – denn das sind sie fast alle, die im Vereinigten Königreich ein Leben mit kostenlosen Almosen suchen – immer noch, wie die Menschen in den sozialen Medien gesehen haben. Die Messerstecherei war die Sollbruchstelle für diese Gemeinschaften, aber interessanterweise war sie auch ein Kipppunkt für rechtsextreme Gruppen, die dies recht großzügig ausnutzten.

Migranten, die mehr als 10.000 Pfund bezahlt haben, nur um den Ärmelkanal zu überqueren – eine Summe, die keiner dieser Randalierer jemals in seinem Leben in bar sehen wird – strömen in großer Zahl herbei. Aber das Problem sind die Muslime unter ihnen aus dem Iran, Pakistan, Afghanistan und Syrien.

Im Mittelpunkt der Unruhen steht die in den sozialen Medien verbreitete Lüge über die Identität des Mörders, der in Wirklichkeit kein Muslim war, sondern aus Ruanda stammte. Seine Eltern kamen nach Großbritannien als Teil der multikulturellen Welle, die Tony Blair im Amt hatte, um die verschiedenen Kulturen auch jenseits der rosafarbenen Gebiete Großbritanniens auf der Weltkarte zu erreichen. Aber die Tatsache, dass man glaubte, er sei Muslim, sollte eine Botschaft an Kier Starmer sein, dass der antimuslimische Hass in vielen dieser Städte jetzt einen Höhepunkt erreicht hat und er ihn nicht einfach abtun kann, indem er etwas Väterliches über Islamophobie murmelt. Sollen wir davon ausgehen, dass Starmer nicht die Ursache dafür bekämpfen wird? Oder schlimmer noch, es als Instrument benutzen, um die extreme Rechte zu treffen, während noch mehr bürgerliche Freiheiten ausgehöhlt werden?

Es war Christopher Hitchens, der in einer Rede vor einem amerikanischen Publikum warnte, dass „Islamophobie“ ein Wort sein wird, das, wenn es gegen jemanden verwendet wird, diesen im Vereinigten Königreich zum Schweigen bringen wird. Es ist bereits in vollem Gange und wird wahrscheinlich von Starmer oder seiner völlig nutzlosen Innenministerin Yvette Cooper noch verstärkt werden.

Aber sollten wir uns nicht auch genauer ansehen, wie dieser Muslimhass geschürt wird? Woher kommt er? Während dieses ganze Drama stundenlang in den Nachrichten von Sky und BBC zu sehen war, kam eine zweite Geschichte kaum zur Sprache. Das selbst auferlegte Exil von Tommy Robinson auf Zypern. Die rechtsextreme Ikone versucht, vor der britischen Justiz zu fliehen, die ihn wegen Verleumdung ins Gefängnis stecken will, und hat deshalb die Vorladung vor dem Gericht übersprungen und sich in einer B-Linie zum Flughafen Heathrow begeben. Während er sich sonnt und seine Beiträge in den sozialen Medien checkt, könnten sich Hobby- und andere Spürnasen fragen, welche Rolle sein eigener Twitter-Feed beim Schüren des Muslimhasses im Vereinigten Königreich spielt. Die Antwort ist beträchtlich. Das Gleiche gilt für Nigel Farage, dessen Aktivität in den sozialen Medien beeindruckend ist. Der Unterschied zwischen den beiden besteht natürlich nicht nur darin, dass Robinson, der kein Mainstream-Politiker ist, nicht verpflichtet ist, zu sagen, woher der Großteil seiner Mittel stammt – Israel -, während Farage diese Einkünfte in seiner Erklärung als Abgeordneter angeben müsste. Beide dienen Israels größeren, längerfristigen Zielen, die europäischen Gesellschaften zu zerrütten, indem sie Angst und Hass nicht nur gegen Einwanderer, sondern speziell gegen Muslime verbreiten. Und sogar gegen Muslime, die britische Staatsbürger sind.

Man kann doch mit absoluter Sicherheit sagen, dass Farage nicht auf der Gehaltsliste Israels steht, getarnt durch ein undurchsichtiges Netz von Offshore-Konten, oder? Vergessen Sie’s! Und dass Starmer alles tun wird, um den Anschein zu erwecken, dass er sich mit dem Problem befasst, während er in Wirklichkeit nichts tut? Derartige Moslem-Hetze kann jedoch dazu führen, dass diejenigen, die die Rechnung bezahlen, am meisten weinen. Während sich der Iran auf einen Vergeltungsschlag gegen Israel vorbereitet und Netanjahu nach einer listigen Möglichkeit sucht, das Vereinigte Königreich und die USA in einen Krieg im Nahen Osten hineinzuziehen, muss man tiefer und länger auf Israel und seine ruchlosen Pläne blicken, die europäische Kultur und seine politische Landschaft mit Hilfe von muslimischem Hass und Desinformation zu untergraben, und zwar mit Vergnügen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …