Wenn deutsche Medien sich Iran ausdenken und Deutschland vernichten  von Yavuz Özoguz

Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass Main-Stream-Journalisten die ihnen offensichtlich auferlegte Vorgabe eingebettet in das Kapital erfüllen, über den Iran nur negativ zu berichten. Heute aber kommt zu der Nibelungentreue zu ausländischen Interessen auch noch der Erfindergeist von augenscheinlich verstandeslosen Abschreibern, die völligen Blödsinn über die Islamische Republik Iran verbreiten.

Die Schlagzeile in der als halbwegs seriös geltenden Zeitung „die Zeit“ lautet: „Vizepräsident Sarif legt sein Amt nieder.“ [1] Im Untertitel heißt es: „Nur elf Tage ist die Ernennung Mohammed-Dschawad Sarifs zum iranischen Vizepräsidenten her. Er galt als einer der Hoffnungsträger im Kabinett. Nun räumt er den Posten.“ Das schmerzt den Schreiber vor allem deshalb, weil Sarif für eine Wiederannäherung an den Westen gestanden haben soll. Der Spiegel verwendet die gleiche Überschrift [2]. „Die Zeit“, „der Spiegel“ und andere verweisen darauf, dass die Ernennung nur 11 Tage zurückliege. Die Tagesschau folgt, schreibt ihn aber als „Zarif“. [3]

Tatsächlich hatten vor 11 Tagen einige deutsche Medien berichtet, Sarif oder Zarif wäre zum Vizepräsidenten ernannt worden, wie es Deutschlandfunk meldete [4]. Einige Wenige haben damals schon gewusst, dass Sarif nicht Vizepräsident hätte werden sollen. So meldeten die Stuttgarter Nachrichten vor 11 Tagen: „Irans neuer Präsident ernennt moderaten Diplomaten zum Topberater“ [5]. Nun gibt es sowohl rechtlich als auch vom Verantwortungsgrad einen gewaltigen Unterschied zwischen einem Kabinettsmitglied, der Vizepräsident ist und einen Berater. Kabinettsmitglieder müssen sich im Iran einer Befragung im Parlament zu ihrer Qualifikation stellen. Ein Berater muss das nicht.

Es gehört zu den historischen Erfahrungen, dass man über das „Reich des Bösen“ idealerweise nichts weiß, nur Journalisten schreiben lässt, die keine Ahnung von dem Land haben, und alle verpflichtet, nur Negatives über den Iran zu verbreiten. Einen diesbezüglich preisträchtigen Artikel hat dann auch „die Zeit“ geliefert mit dem Artikel „Das Terrornetzwerk des Ali Chamenei“ [6]. Der Artikel könnte direkt aus der Feder des Mossad stammen. Nicht einmal der religiöse Titel des hohen Würdenträgers steht in der Schlagzeile.

Die Westliche Welt mit allen ihren Soldaten an der militärischen Front und der Schreiberfront haben sich fest vorgenommen, die Weltherrschaft nicht kampflos an diejenigen abzutreten, die eine gerechtere Welt wünschen. Sie mobilisieren aktuell alle ihre Kräfte und Fähigkeit, schikanieren alle Gegenstimmen im In- und Ausland und verlassen alle Maßstäbe der Menschlichkeit. Deutschland steht an der Seite von Völkermördern und sogenannten „Rechtsradikalen“ bei dem Massaker an Palästinensern. „Deutschland an der Seite des Faschismus“ darf man in diesem Zusammenhang aber nicht schreiben, weil Israel die Heiligkeit Deutschlands ist. Deutschland steht an der Seite der Asow-Faschisten in der Ukraine, aber auch das darf man nicht betonen, weil die Ukrainer die pro-westlichen „Guten“ und die Russen die traditionell „Bösen“ sind. Deutschland stand in der Corona-Krise an der Seite von lügenhaften Politikern, die einen faschistischen Geist im Land verbreitet haben, aber das darf man auch nicht verbreiten, denn dann wären fast alle Journalisten mitschuldig, und deutsche Mainstream Journalisten sind immer unschuldig, so lange sie dem faschistischen Geist dienen! In Deutschland ist das Gebot der Meinungsfreiheit aufgehoben, wobei ein Viertel aller Bücher einer Religionsgemeinschaft verboten worden sind. Parallel dazu wurde die gesamte Religionsgemeinschaft der Schia faktisch verboten [7], so dass auch das Grundgesetz mit seiner Religionsfreiheit zur Farce degradiert wurde. Die Trennung der drei Instanzen, die Grundlage eines Rechtstaates sein soll, existiert nicht, da eine Ministerin ohne jegliche Gerichtsverhandlung und ohne, dass eine Straftat vorliegt, Vereinigungen und Verlage verbietet. Die Verbotenen können klagen, um ihre Unschuld zu beweisen, womit auch die rechtstaatliche Unschuldsvermutung aufgehoben wird. Menschen, die nie eine Straftat begangen haben, werden vom Verfassungsschutz regelrecht verfolgt, ihre Bankkonten werden gekündigt, ihre Reisefreiheit wird willkürlich eingeschränkt und vieles andere mehr. Hausdurchsuchungen erfolgen ohne jegliche Notwendigkeit zur Gefahrenabwehr.

Deutschland driftet in eine Richtung, die an äußerst unschöne Zeiten erinnert: Freiheitseinschränkung im Namen der Freiheit, Zwangsmaßnahmen im Namen der Gesundheit, Reisebeschränkungen im Namen der Freizügigkeit, Faschismus im Namen von Antifaschismus, Deindustrialisierung und Zerstörung der eigenen Wirtschaft im Namen der Moderne. In Deutschland können Menschen bestraft werden, die nie eine Straftat begangen haben, indem ihnen z.B. alle Kommunikationsmittel entwendet werden und sie diese so gut wie nie zurückerhalten.

Wenn jetzt jemand meine Wenigkeit, die viele dieser Maßnahmen am eigenen Leib erlebt hat, fragt, warum ich unter solchen Umständen noch hierbleibe, antworte ich: Weil ich meine Heimat Deutschland nicht den Faschisten überlassen möchte!

Deutschlands Zukunft ist an der Seite eines vereinten Europas, zu dem auch Russland gehören wird (aber die Angelsachsen eher nicht). Deutschlands Zukunft ist an der Seite eines vereinten Orients ohne westhörige Könige und Prinzen. Deutschland Zukunft muss an der Seite Asiens sein, abgekoppelt von den transatlantischen Verbrechern, welche die ganze Welt mit Kriegen überziehen und mit ihrem Fake-Geld noch mehr Verbrechen finanzieren. Deutschlands Zukunft ist an der Seite eines befreiten Palästinas, in dem Juden, Christen und Muslime gleichberechtigt in Frieden zusammenleben. Für solch ein Deutschland setzen sich immer mehr Menschen ein und die Verfassungsschützer sollten sich irgendwann die Frage stellen, wessen Verfassung zu schützen ihre Aufgabe ist.

Heute wird die gesamte deutsche Politik von denjenigen beeinfluss, deren Großeltern einstmals die Synagogen grausam geraubt worden sind. Es irritiert nicht nur, dass ausgerechnet die Nachkommen jener damaligen Opfer, sich heutzutage lautstark über die Schließung von Moscheen freuen, sondern erschwert die zukünftige Entwicklung.

In meiner kleinen beschaulichen Kleinstadt Delmenhorst gab es vor wenigen Tagen Einschulungen, wobei mehrere meiner Enkel mit eingeschult worden sind. Beim Aufrufen der Schülernamen gab es eine Handvoll „urdeutsche“ Namen. Die absolute Mehrheit waren Muslime. Mal sehen, wie sie später auf einen Staat reagieren werden, der inzwischen dazu übergegangen ist, Muslime systematisch zu verfolgen, wenn sie nicht den westlichen Götzen frönen.

Das Anbeten des Schöpfers allen Seins kann von einem Volk, dass seinen Schöpfer nicht mehr kennt oder nicht mehr kennen will, kaum verlangt oder erwartet werden. Aber die Umkehr zur Menschlichkeit sollte ein menschliches Gebot für uns alle sein. Das, was Deutschland zurzeit im Inneren praktiziert, ist genauso unmenschlich wie die Außenpolitik. Das ist das Schicksal eines Vasallen, der unbedingt an der Seite eines untergehenden Imperiums stehen möchte. Aber die hoffnungsvolle Zukunft Deutschlands ist nur möglich, wenn wir wieder deutscher werden [8]. Deutsch sein bedeutet für mich zuallererst Menschlichkeit!

[1] https://www.zeit.de/politik/ausland/2024…f-iran-minister

[2] https://www.spiegel.de/ausland/iran-vize…6d-d6b108f96f22

[3] https://www.tagesschau.de/ausland/asien/…ktritt-100.html

[4] https://www.deutschlandfunk.de/neuer-ira…treter-108.html

[5] https://www.stuttgarter-nachrichten.de/i…44a0fcb2be.html

[6] https://www.zeit.de/politik/ausland/2023…-unterstuetzung

[7] https://www.youtube.com/watch?v=qecfTPZMHLE

[8] Wir müssen wieder Deutscher werden – Vorsätze für das neue Jahr