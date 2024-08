Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen erschütternden und schonungslosen Artikel.

Warum die Vergewaltigung von Palästinensern eine legitime israelische Militärpraxis ist

Von Joseph Massad

12. August 2024

Sadismus kennzeichnet seit langem die Behandlung von Palästinensern durch zionistische Kolonisten, die in der orientalistischen Auffassung verwurzelt ist, dass Araber nur „Gewalt“ verstehen – einschließlich sexueller Gewalt

Der israelische Kanal 12 veröffentlicht ein Video, das Soldaten zeigt, die angeblich einen palästinensischen Gefangenen im Sde Teiman-Gefängnis nördlich von Gaza sexuell missbrauchen, am 7. August 2024 (Reuters)

Der israelische Skandal um sexuelle Folter, bei dem neun Soldaten am 29. Juli verhaftet wurden, weil sie palästinensische Männer körperlich und sexuell gefoltert haben sollen, wurde in westlichen Medien als Abweichung von Israels üblichen Foltermethoden dargestellt.

Die Idee ist, dass israelische Folterer palästinensische Gefangene normalerweise nicht vergewaltigen.

Vier der verhafteten Soldaten wurden später nach allgemeinen Unruhen freigelassen.

Das US-Außenministerium, vermutlich entsetzt über solche Folterungen, bezeichnete ein Video, das angeblich die angebliche Vergewaltigung zeigt, als „entsetzlich“ und bestand darauf, dass „es keine Toleranz für sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung eines Gefangenen geben sollte, Punkt… Wenn es Gefangene gibt, die sexuell missbraucht oder vergewaltigt wurden, müssen die israelische Regierung und die IDF [israelische Armee] diese Handlungen vollständig untersuchen und die Verantwortlichen mit allen Mitteln des Gesetzes zur Rechenschaft ziehen“.

Das Weiße Haus, dem die Praxis der Misshandlung politischer Gefangener in US-Kerkern vermutlich ebenfalls nicht fremd ist, blieb ruhig, fand die Berichte über israelische sexuelle Folter aber „zutiefst beunruhigend“.

Die Europäische Union schloss sich dem an und erklärte, sie sei „zutiefst besorgt“.

Dies ist jedoch kaum eine neue Entwicklung in der Grausamkeit des israelischen Kolonial- und Siedlerregimes. Die israelische Armee setzt seit mindestens 1967 systematisch körperliche und sexuelle Folter gegen Palästinenser ein, wie Menschenrechtsgruppen schon vor Jahren aufdeckten.

In der Tat ist Sadismus seit den 1880er Jahren charakteristisch für die Behandlung von Palästinensern durch die zionistischen Kolonisten, wie selbst zionistische Führer damals beklagten.

Dieser Sadismus und die damit häufig einhergehende sexuelle Folter haben ihre Wurzeln nicht nur in der europäischen kolonialen Hybris, sondern auch in der orientalistischen Auffassung, dass Araber nur „Gewalt verstehen“ und angeblich empfänglicher für sexuelle Folter sind als weiße Europäer.

Gewöhnliche Praxis

Die Verhaftung der Soldaten, die die palästinensische Gefangene vergewaltigt haben sollen, durch die israelische Armee hat bei den rechten Israelis, die die Mehrheit der Wählerschaft stellen, Empörung ausgelöst.

Israel verfolgt seit Oktober letzten Jahres eine Politik der systematischen Misshandlung und Folter von Gefangenen.

Dutzende von Demonstranten versuchten zusammen mit Mitgliedern der israelischen Knesset, zwei Militäreinrichtungen und ein Justizgebäude zu stürmen, in denen die Soldaten festgehalten wurden, um sie zu befreien.

Auch mehrere israelische Minister haben die Vergewaltigung palästinensischer Gefangener als „legitim“ verteidigt.

Im israelischen Frühstücksfernsehen diskutierten Moderatoren und Analysten darüber, wie man die Vergewaltigung palästinensischer Gefangener am besten arrangiert, und kritisierten lediglich die „unorganisierte“ Art und Weise, in der sie durchgeführt wurde.

Während solche Diskussionen in Israel normal erscheinen mögen, zeigten sich westliche Beobachter schockiert.

Diese Reaktion erfolgt, obwohl die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem berichtet, dass Israel seit Oktober letzten Jahres eine Politik der systematischen Misshandlung und Folter von Gefangenen verfolgt und palästinensische Häftlinge Gewaltakten – einschließlich sexuellem Missbrauch – aussetzt.

Einer der mutmaßlichen israelischen Vergewaltiger wurde maskiert in den israelischen Fernsehkanal 14 eingeladen, um die Vergewaltigungen zu verteidigen. Später stellte er ein Video in die sozialen Medien, in dem er sich selbst demaskierte und seinen Stolz auf seine Einheit und deren Behandlung von Palästinensern zum Ausdruck brachte.

In der Zwischenzeit forderte das israelische Fernsehen den Kopf desjenigen, der das Video der Vergewaltigung an Menschenrechtsgruppen weitergegeben hatte, und bezeichnete ihn als „Verräter“ an Israel.

Rassistisch motivierte Folter

Israel ist mit solchen Praktiken nicht allein.

Nach den Enthüllungen von 2004 über die systematische körperliche und sexuelle Folterung irakischer Gefangener durch die Amerikaner im Abu-Ghraib-Gefängnis im Jahr 2003 enthüllte der erfahrene amerikanische Journalist Seymour Hersh, dass die Vorstellung, dass „Araber besonders anfällig für sexuelle Erniedrigung sind, in den Monaten vor der Invasion des Irak im März 2003 zu einem Gesprächsthema unter den konservativen Kriegsbefürwortern in Washington wurde“.

Hersh zufolge erfuhren die amerikanischen Neocons von einer solchen „Verletzlichkeit“ aus dem berüchtigten Buch The Arab Mind des israelischen Orientalisten Raphael Patai von 1973.

Hersh zitierte eine Quelle, die das Buch als „die Bibel der Neocons über arabisches Verhalten“ bezeichnete. Die Quelle behauptete weiter, dass in den Diskussionen der Neocons zwei Themen auftauchten: „Erstens, dass Araber nur Gewalt verstehen, und zweitens, dass die größte Schwäche der Araber Scham und Demütigung ist.“

Hersh fährt mit seinen Enthüllungen fort:

„Der Regierungsberater sagte, dass hinter der sexuellen Erniedrigung und den gestellten Fotos anfangs möglicherweise ein ernsthaftes Ziel stand. Es wurde vermutet, dass einige Gefangene alles tun würden – einschließlich der Bespitzelung ihrer Kollegen -, um die Verbreitung der schändlichen Fotos an Familie und Freunde zu verhindern. Der Regierungsberater sagte: „Mir wurde gesagt, dass der Zweck der Fotos darin bestand, eine Armee von Informanten zu schaffen, Leute, die man wieder in die Bevölkerung einschleusen konnte. Die Idee war, dass sie durch die Angst vor Enttarnung motiviert würden und Informationen über bevorstehende Aktionen der Aufständischen sammeln würden, sagte der Berater. Wenn dem so war, war es nicht effektiv; der Aufstand wuchs weiter.

Solche rassifizierten Folterungen sind ein Sinnbild für imperiale Kulturen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Geschichte. Hier ist ein solcher Bericht:

„Die Arten der Folter sind vielfältig. Sie umfassen Schläge mit Fäusten und [Stampfen] mit Stiefeln… sowie die Verwendung von Stöcken zum Schlagen und Auspeitschen bis zum Tod. Dazu gehörten auch … das Eindringen von Stöcken in das Rektum der Opfer und das anschließende Bewegen des Stocks nach links und rechts sowie nach vorne und hinten. Dazu gehörte auch, mit den Händen auf die Hoden zu drücken und sie zu quetschen, bis das Opfer vor Schmerz das Bewusstsein verlor und bis sie [die Hoden] so angeschwollen waren, dass das Opfer nicht mehr gehen oder sich bewegen konnte, außer wenn es seine Beine einzeln trug… Sie beinhalteten auch das Aushungern von Hunden, um sie dann zu provozieren und sie dazu zu bringen, sein Fleisch zu fressen und seine Schenkel abzufressen. Dazu gehörte auch das Urinieren auf die Gesichter der Opfer… [Eine weitere Form der Folter bestand darin, dass die Soldaten] sie sodomisierten, wie es scheint, wurde dies bei einer Reihe von Personen durchgeführt.“

Dieser Bericht beschreibt in fast identischer Form, was irakische Gefangene 2003 unter den Händen der Amerikaner erlebten und was palästinensische Gefangene seit 1967 unter israelischem Gewahrsam erfahren haben.

Er wurde im August 1938 verfasst und beschreibt, wie britische und zionistische jüdische Soldaten revolutionäre Palästinenser während des palästinensischen antikolonialen Aufstands in den 1930er Jahren behandelten.

Der Autor des Berichts, Subhi al-Khadra, war ein palästinensischer politischer Gefangener, der im Gefängnis von Akkon inhaftiert war. Er erfuhr von der Folterung dieser Gefangenen, die in Jerusalem stattgefunden hatte, nachdem sie nach Akkon verlegt worden waren. Die Gefangenen berichteten ihm von ihren Erlebnissen und zeigten ihm die körperlichen Anzeichen der Folter an ihren Körpern.

Israelische Randalierer dringen in den Militärstützpunkt Beit Lid ein und tragen Schilder mit der Aufschrift „Die heldenhaften Soldaten sollten freigelassen werden“, nachdem am 29. Juli Soldaten verhaftet wurden, die beschuldigt werden, einen palästinensischen Gefangenen sexuell missbraucht zu haben (Matan Golan/Sipa USA)

Was die Motive der britischen Folterer angeht, so kommt Khadra zu dem Schluss:

„Dies war keine Untersuchung, bei der gewaltsame Methoden angewandt wurden. Nein. Es war eine Rache und eine Entfesselung der wildesten und barbarischsten Instinkte und des geballten Hasses, den diese Hinterwäldler gegenüber Muslimen und Arabern empfinden. Sie wollen foltern um der Folter willen und um ihre Rachegelüste zu befriedigen, nicht um einer Untersuchung willen oder um Verbrechen aufzudecken“.

Der Bericht wurde in der arabischen Presse veröffentlicht und an britische Parlamentsabgeordnete verschickt.

Ein „einheitliches Vorkommnis

Die Vermischung von Sex und Gewalt in einem amerikanischen (oder europäischen oder israelischen) imperialen Umfeld, das von Rassismus und absoluter Macht geprägt ist, ist ein einheitliches Phänomen.

Die israelische Vergewaltigung palästinensischer Frauen wurde während des Krieges von 1948 und danach als Waffe eingesetzt, angetrieben durch einen ähnlichen sadistischen Rassismus

Während des „ersten“ Golfkriegs von 1990 bis 1991 sahen sich amerikanische Kampf- und Bomberpiloten stundenlang pornografische Filme an, um sich auf die massiven Bombardierungen einzustimmen, die sie im Irak durchführen sollten.

In Vietnam wurde die Vergewaltigung vietnamesischer Guerillafrauen durch US-Soldaten während der US-Invasion und der Besetzung des Landes nicht nur normalisiert, sondern war sogar Teil der Drillanweisungen der US-Armee.

Dasselbe orientalistische und sexistische Paradigma, das die israelische Haltung gegenüber palästinensischen Gefangenen prägt, herrschte in den Augen der Amerikaner in Vietnam vor.

Die israelische Vergewaltigung palästinensischer Frauen wurde während des Krieges von 1948 und danach zur Waffe, angetrieben von einem ähnlichen sadistischen Rassismus.

Wie die Vereinten Nationen und Menschenrechtsgruppen berichten, hat Israel in den letzten zehn Monaten auch im Westjordanland und im Gazastreifen palästinensische Männer und Frauen gefoltert und sexuell missbraucht.

Israels Massenmord an Palästinensern in Gaza begann vor sieben Jahrzehnten

Joseph Massad

Mehr lesen „

Die Behauptung, die israelische Armee sei eine „moralische Armee„, geschweige denn die „moralischste Armee der Welt“, wie der israelische Rassismus oft behauptet, ist nicht mehr als ein weiterer PR-Versuch, um Israels völkermörderische Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu vertuschen.

Da das Töten und Vergewaltigen von Palästinensern und der Raub ihres Landes seit 1948 eine ständige zionistische Strategie ist, können die Aufforderungen des US-Außenministeriums an Israel, sich selbst zu „untersuchen“, nur sehr wenig bewirken.

Die Ergebnisse der israelischen Armee bezüglich der kürzlich aufgedeckten Gruppenvergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen werden wahrscheinlich Israels Recht bekräftigen, sich selbst zu verteidigen und dabei die edelsten moralischen und rechtlichen Prinzipien aufrechtzuerhalten, genau dieselben moralischen und rechtlichen Prinzipien, die es Israel seit 1948 erlaubt haben, ein ganzes Volk ungestraft zu entwurzeln und zu unterdrücken.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit deepl.com

