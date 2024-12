Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/jewish/2024-12-26/ty-article-magazine/.premium/when-jews-enter-an-arab-village-and-burn-homes-on-shabbat-thats-judaism/00000194-0252-d3fa-adf7-76fa85cf0000



Wenn Juden am Schabbat in ein arabisches Dorf eindringen und Häuser niederbrennen, ist das Judentum?

In seinem neuen Buch versucht der Reformrabbiner Meir Azari zu zeigen, dass die jüdische Welt vielfältiger ist als die Version, die die meisten Israelis kennen. Es ist ein Kampf um die jüdische Seele des Staates Israel, und ich habe mich entschieden, ihn hier zu gewinnen.

Reform-Rabbiner Meir Azari. Eine Katastrophe ist über das Judentum hereingebrochen’Kredit: Hadas Parush

Ronen Tal

26. DEZEMBER 2024

Bei einem Treffen mit Studenten der vormilitärischen Akademie in Lod geriet der Reformrabbiner Meir Azari in einen heftigen Streit mit einer der anwesenden jungen Frauen. Wie schon bei ähnlichen Begegnungen in der Vergangenheit war es die Frage nach dem Status der Frau, die die meisten Emotionen hervorrief.

„Eine junge Frau sitzt mit zerrissenen Jeans und freizügiger Kleidung vor mir – ihr ganzes Auftreten sagt: ‚Ich möchte, dass andere mich als Frau sehen‘, aber sie spricht mit mir über die Bedeutung von Bescheidenheit und beschwert sich darüber, dass Frauen in unserer Synagoge mit Männern beten können.

Diese Jeschiwot nähren Ignoranz, Nationalismus und Rassismus und schaffen eine jüdische Identität, an der liberale Israelis nicht teilhaben wollen.

„Sie sieht das Paradoxe nicht. Diese Frau ist nicht religiös, aber als ich ihr erzähle, dass es in der jüdischen Geschichte bis vor kurzem keine Frauenabteilung [in Synagogen] gab, glaubt sie mir nicht. Sie besteht darauf, dass ‚der Rabbi das gesagt hat‘. Solche Antworten bekommt man heutzutage viel öfter.“ Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

