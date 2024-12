Warum ist Israel antisemitisch und warum greift es Juden an? Joseph Massad

Dank an meinen Freund Joseph Massad, der mit seinem soeben und veröffentlichten und zugesandten Artikel, der genau die Tabus und Tatsachen anpackt, die genau das Problem von Israel-Kritikern und speziell kritischen anti-zionistischen Juden umtreibt. Wie oft schrieb ich schon seit Israel der „jüdische Staat“ ist versucht er mit allen Mitteln jegliche Israel Kritik als Antisemitismus zu verunglimpfen und so unmöglich werden zu lassen. Diese Einschüchterung das Judentum so für verbrecherische und völkermörderische Unterdrückungs -und Vertreibungsziele zu instrumentalisieren ist nicht nur kriminell, sondern es ist eine Form des neuen jüdische Antisemitismus. Als von der selbsthassenden Jüdin zur jüdischen Antisemitin „aufgestiegen“, befinde ich im Kreise vieler jüdischer gleichgesinnter Freunde und Aktivisten und dagegen müssen wir uns wehren. Sowie der „jüdische Staat“ und der Zentralrat der Juden weder alle Juden vertritt oder in unserem Namen spricht, so ist es nicht mit demokratischen Werten wohl kaum zu vereinbaren, wie z.B. von jedem der Deutscher werden will das „Existenzrecht“ Israels anzuerkennen oder eine „Staatsräson“ für die Sicherheitsinteressen des „jüdischen Staats“ ohne diese für die der Palästinenser zu sichern. Dieser Staat ohne Grenzen und dem Symbol des Davidsterns auf Panzern Völkerrechtsverbrechen betreibt, macht das weder in „Selbstverteidigung“, noch für alle Juden, sondern nur um zu vertreiben und zu expandieren. Wie sieht es mit den „Sicherheitsinteressen“ für souveräne Nachbarstaaten und Palästinenser aus? Auch die Ankündigung von Morden gegen nicht „genehmen“, politischen Gegnern, nach dem Hamas Führer Ismail Haniyya und seinem Nachfolger Hamas-Chef Jihia Sinwar oder Hisbollah Chef Hassan Nasrallah unter vielen anderen. Ebenso kritikwürdig und unwürdig, halte ich es angesichts des andauernden Gaza Völkermords vor dem Brandenburger Tor den „größten“ 10 Meter hohen Chanukka Leuchter Europas, als Zeichen eines „lebendigen“ Judentums von Rabbinern der Jüdischen Gemeinde Chabad entzünden zu lassen. Am Donnerstag morgen stürmten angeführt vom zionistischen Rechtsextremen Minister Ben Gvir für „nationale Sicherheit“ die Al Aqsa Moschee, um unter dem Schutz der IDF Chanukkah zu feiern. Was für ein Zeichen für ein „Miteinander“. Ich widerspreche Rabbiner Yehuda Teichtal, an diesem zentralen Ort wird die „Dunkelheit“nicht mit dem täglichen entzünden einer Kerze nicht überwunden, sondern erst dann, wenn auch die Palästinenser die „zionistische Fremdherrschaft“ überwunden haben, wie die Juden die hellenistische Fremdherrschaft im Jahr 164 vor Christus und ihre Freiheit mit einem „Lichtwunder“ feiern können, dass fördert den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.

Umso mehr danke meinen Freund Joseph Massad für seinen Einsatz und diesen so wichtigen Artikel. Ein gutes Neues Jahr für den weiteren Einsatz für ein freies Palästina, gegen alle Widerstände. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/how-israel-antisemitic-why-attack-jews



Warum ist Israel antisemitisch und warum greift es Juden an?

27. Dezember 2024

Die pro-israelische Hexenjagd an westlichen Universitäten hat ein Hauptziel: jede Unterscheidung zwischen dem Judentum, dem jüdischen Volk, dem Zionismus und der israelischen Regierung zu verwischen

Ein Mitglied der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde hält ein Plakat vor der Downing Street im Zentrum Londons, am 28. Mai 2024, während einer „End the genocide“-Kundgebung, die einen Waffenstillstand in Gaza fordert (Benjamin Cremel/AFP)

Die Geschichte der antisemitischen Grundlage des Zionismus ist immer wieder erzählt worden, und ich habe in dieser Publikation schon mehrfach darüber geschrieben.

Dazu gehört auch die ideologische Verwandtschaft der grundlegenden zionistischen Ideen mit dem Antisemitismus, wobei beide glauben, dass die europäischen Juden keine Europäer, sondern ein separates orientalisches Volk sind.

Beide sind auch der Meinung, dass Juden nicht unter europäischen Christen leben sollten, dass sie in der Tat eine eigene Ethnie und eine eigene Nation sind, oder wie der antisemitische protestantische Fundamentalist und zionistische britische Außenminister Arthur Balfour sie beschrieb, „ein eigenes Volk“.

Die Bündnisse, die die zionistische Bewegung seit ihren Anfängen mit antisemitischen europäischen Politikern und Regimen geschlossen hat, um ihre Forderungen durchzusetzen, sind ein untrennbarer Teil der Geschichte der Bewegung.

Dieses Erbe der zionistischen Bewegung endete jedoch nicht mit der Gründung Israels im Jahr 1948.

Im Gegenteil, die neue zionistische Siedlerkolonie institutionalisierte die antisemitische Grundlage der Bewegung und bestand darauf, dass diejenigen, die sich dem Zionismus und dem israelischen Antisemitismus widersetzen, ob Juden oder Nichtjuden, die eigentlichen Antisemiten sind – etwas, das vor 1948 schwieriger war, da die Mehrheit der Juden damals antizionistisch oder nicht-zionistisch war.

Der ‚jüdische‘ Staat

Zunächst beschlossen die Zionisten, ihre neue Siedlerkolonie „Israel“ zu nennen.

Da sich „Israel“ in der biblischen und jüdischen Tradition auf die Nachkommen Jakobs oder das jüdische Volk bezieht, sollte der Name „Israel“ alle Juden mit dem Staat Israel gleichsetzen.

Israels Ablehnung einer „Unabhängigkeitserklärung“ hatte mit dem Hauptziel des Zionismus zu tun, dass der Staat das „jüdische Volk“ und nicht nur die jüdischen Kolonisten Palästinas repräsentieren sollte

Damit würde jeder, der Israel kritisieren würde, beschuldigt, alle Juden in ihrer Gesamtheit anzugreifen und zu kritisieren, und nicht die israelische Regierung und ihre rassistischen Institutionen.

Zweitens war die Weigerung Israels, 1948 offiziell eine „Unabhängigkeitserklärung“ abzugeben, obwohl seine Propagandisten die offizielle „Erklärung über die Gründung des Staates Israel“ salopp als „Unabhängigkeitserklärung“ bezeichneten, ein weiterer Hinweis.

Die „Erklärung über die Gründung des jüdischen Staates“ wurde so genannt, nachdem Vorschläge, sie als „Unabhängigkeitserklärung“ zu bezeichnen, von der zionistischen Führung abgelehnt worden waren.

Der Delegierte der zionistischen Palästinensischen Kommunistischen Partei, Meir Wilner, schlug vor, den Staat als „souverän und unabhängig“ zu bezeichnen, doch sein Änderungsantrag wurde abgelehnt.

Diese Vorschläge wurden rundweg abgelehnt, um den Staat als „jüdisch“ zu erklären und nicht mehr.

Diese vehemente Ablehnung hatte mit dem Hauptziel des Zionismus zu tun, nämlich dass der von ihm angestrebte Staat das „jüdische Volk“ weltweit und nicht nur die jüdischen Kolonisten Palästinas vertreten sollte.

Den Staat für „unabhängig“ zu erklären, hätte bedeutet, dass er vom Weltjudentum unabhängig ist und daher eher ein „israelischer“ als ein „jüdischer“ Staat ist.

Da die Führer Israels darauf bestanden, dass die zionistische Bewegung ihre siedlungskolonialen Aktivitäten auch nach der Gründung Israels fortsetzen müsse, da die Mehrheit der Juden weiterhin außerhalb Israels lebte, wie sie es auch heute noch tut, hätte die Erklärung der „Unabhängigkeit“ des Landes dies möglicherweise verhindert.

Solche Gründe wurden in späteren Debatten über die Weigerung, den Staat offiziell als „unabhängig“ zu bezeichnen, deutlich gemacht.

Drittens betonte Israel in der Erklärung und in der Folgezeit, dass seine Staatsgründung nicht im Namen der Ziele der zionistischen Bewegung erfolgte, die von vielen Juden stets abgelehnt wurde, sondern dass die Schaffung eines jüdischen Staates „das natürliche Recht des jüdischen Volkes ist, wie alle anderen Nationen in einem eigenen souveränen Staat Herr seines eigenen Schicksals zu sein“.

Auch hier verwickelt Israel alle Juden, die es nicht vertritt, in die Errichtung seiner Siedlerkolonie auf dem Land der Palästinenser. Wer sich also gegen dieses angebliche „natürliche Recht des jüdischen Volkes“ ausspricht, ist nichts anderes als ein bösartiger Antisemit.

Auf diese Weise maßt sich Israel das Recht an, das Weltjudentum zu vertreten, das ihm niemals ein solches Mandat erteilt hatte.

Alle europäischen Mächte und die USA, die sich geweigert hatten, den vor den Nazis fliehenden Juden die Flucht in ihre Länder zu ermöglichen, erkannten den neuen Anspruch des israelischen Staates an, alle Juden zu vertreten. Dieser Schritt entband sie von der Verantwortung für die Aufnahme der Hunderttausenden von jüdischen Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Juden in der Diaspora

Der Anspruch, für alle Juden zu sprechen und sie zu vertreten, empörte nicht-zionistische und antizionistische Juden und sogar einige pro-zionistische Juden in Europa und den USA, die darauf bestanden, dass die zionistische Bewegung und Israel den Antisemiten, die Juden aufgrund dieses israelischen Anspruchs doppelte Loyalität vorwarfen, Munition lieferten.

Amerikanische jüdische Führer waren gerade wegen dieser gefährlichen antisemitischen Behauptung Israels sehr besorgt.

Wie Israels Krieg gegen Gaza den Zionismus als völkermordenden Kult entlarvt

Mehr lesen „

1950 unterzeichnete Jacob Blaustein, der Präsident des American Jewish Committee, ein Abkommen mit Israels Premierminister David Ben-Gurion, um die Beziehungen zwischen Israel und den amerikanischen Juden zu klären.

In dem Abkommen erklärte Blaustein, dass die USA kein „Exil“, sondern eine „Diaspora“ seien, und betonte, dass der Staat Israel die Diaspora-Juden gegenüber dem Rest der Welt nicht formell vertrete.

Blaustein fügte hinzu, dass Israel niemals ein Zufluchtsort für amerikanische Juden sein könne. Er betonte, dass, selbst wenn die USA nicht mehr demokratisch wären und amerikanische Juden „in einer Welt leben würden, in der es möglich wäre, durch Verfolgung aus Amerika vertrieben zu werden“, eine solche Welt, so betonte er, entgegen den israelischen Behauptungen „auch für Israel keine sichere Welt wäre“.

Auf Druck amerikanisch-jüdischer Führer erklärte Ben-Gurion seinerseits, dass amerikanische Juden vollwertige Bürger der USA seien und nur diesen gegenüber loyal sein müssten: „Sie schulden Israel keine politische Loyalität“.

Das Abkommen zwischen Israel und dem American Jewish Committee sah vor, dass „Israel seinerseits die Loyalität der amerikanischen Juden gegenüber den Vereinigten Staaten anerkennt. Es würde sich auch nicht in die inneren Angelegenheiten des Diaspora-Judentums einmischen. Einzelpersonen, die sich für die Alija entscheiden, werden gebraucht und herzlich willkommen geheißen, aber diejenigen, die in Amerika bleiben, werden nicht als „Exilanten“ verunglimpft. Weder amerikanische noch israelische Juden würden im Namen des anderen sprechen.

Selbsthass“-Vorwürfe

Die Israelis konnten Ben-Gurions Position nicht lange aufrechterhalten.

Nach dem Krieg im Juni 1967 und der Eroberung und Besetzung von Gebieten dreier benachbarter arabischer Länder durch Israel begann Israel zu verlangen, dass das gesamte Weltjudentum seine Politik unterstützt und dass es dies unkritisch tun sollte.

Wenn sie seine Anweisungen nicht befolgten, dann deshalb, weil sie keine richtigen Juden seien – eine Position, die am deutlichsten von Israels berühmtem, in Südafrika geborenen Außenminister Abba Eban artikuliert wurde.

Auf einer Jahreskonferenz 1972 in Israel, die vom American Jewish Congress gesponsert wurde, legte Eban die neue Strategie dar: „Es darf kein Fehler gemacht werden: Die Neue Linke ist der Urheber und der Stammvater des neuen Antisemitismus … die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus ist überhaupt keine Unterscheidung. Der Antizionismus ist lediglich der neue Antisemitismus.“

Es sollte noch einige Jahrzehnte dauern, bis die von Eban entwickelte antisemitische Formel nicht nur in Israel, sondern in der gesamten westlichen Welt zur offiziellen Politik wurde

Es würde noch einige Jahrzehnte dauern, bis diese von Eban entwickelte Formel nicht nur in Israel, sondern in der gesamten westlichen Welt zur offiziellen Politik würde.

Während nichtjüdische Kritiker als Antisemiten gegeißelt wurden, beschrieb Eban auf der Konferenz von 1972 zwei US-amerikanisch-jüdische Kritiker Israels, nämlich Noam Chomsky und IF Stone, als an einem „Schuldkomplex bezüglich des jüdischen Überlebens“ leidend.

Ihre Werte und ihre Ideologie, womit er ihren Antikolonialismus und Antirassismus meinte, „stehen in Konflikt und Kollision mit unserer eigenen Welt der jüdischen Werte“.

Dass Eban die israelische Kolonial- und Rassismuspolitik mit jüdischen Traditionen und Werten identifizierte, war Teil der zionistischen Verwicklung aller Juden in Israels Handlungen und Ideale.

Aber selbst Ebans entsetzliche Ausgrenzung von Chomsky und Stone aus der jüdischen Tradition erscheint heute milde im Vergleich zu der Aggressivität, mit der die israelischen Behörden und ihre Unterstützer im Westen seither jüdische Kritiker Israels, ganz zu schweigen von antizionistischen oder nicht-zionistischen Juden, zu „selbsthassenden Juden“ oder Antisemiten erklärt haben.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Verhöhnung und Ausgrenzung jüdischer Studenten und Pädagogen in den letzten zwei Jahrzehnten an den Hochschulen durch jüdische und nichtjüdische Befürworter Israels als „selbsthassende Juden“ oder Juden, die „den Antisemiten Vorschub leisten “, weil sie Israel kritisch gegenüberstehen oder sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

Pro-Israel-Behauptungen

Israel-Befürworter haben jüdische Professoren, die Israel kritisieren, unerbittlich als „selbsthassend“ angegriffen.

Einige sind entsetzt darüber, dass es unter denjenigen, die sie des Antisemitismus beschuldigen, weil sie die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung unterstützen, „eine noch größere Anzahl von selbsthassenden Juden“ gibt.

Zwei NYU-Fakultätsmitglieder bei Pro-Palästina-Protest verhaftet

Mehr lesen „

Auch zionistische Rabbiner, die der israelischen Politik kritisch gegenüberstehen, sind nicht immun und werden als „selbsthassend“ bezeichnet, ebenso wie hochrangige Berater des Weißen Hauses, die Israel nachdrücklich unterstützen, aber von Israels eigenem Premierminister als „selbsthassend“ bezeichnet wurden, als sie Israel aufforderten, den Bau kolonialer Siedlungen in den besetzten Gebieten „einzufrieren“.

Befürworter Israels, wie der amerikanische Akademiker Daniel J. Elazar, argumentieren jedoch, dass Israel „auf der Grundlage jüdischer Werte gegründet wurde“, eine Behauptung, die die kolonialen Grundsätze des israelischen Staates mit dem Judentum und der jüdischen Identität gleichsetzt – eine ausgesprochen antisemitische Gleichsetzung.

Die Identifizierung von Israels Werten und Politik als „jüdisch“ oder der Glaube, dass seine Politik zur Verteidigung des jüdischen Volkes betrieben wird, geht über die amerikanisch-jüdischen Unterstützer hinaus. Viele amerikanische christliche Fundamentalisten unterstützen Israel gerade deshalb, weil es „jüdisch“ ist.

Diese israelischen und israelfreundlichen Behauptungen wurden vom amerikanischen politischen Establishment als reine Wahrheiten übernommen, was es US-Präsident Donald Trump im Dezember 2018 ermöglichte, amerikanischen Juden auf einer Chanukka-Feier im Weißen Haus zu sagen, dass sein Vizepräsident große Zuneigung für „Ihr Land“ empfinde.

Israel hat sich nicht dagegen gewehrt, und seine Regierung hat sich auch nicht dagegen gewehrt, dass Trump im April 2019 einer anderen Gruppe von US-Juden sagte, Netanjahu sei „euer Premierminister“.

Antisemitismus, die höchste Stufe des Zionismus

Mehr lesen „

Trump ist nicht allein.

Präsident Joe Bidens Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus beinhaltet das „unerschütterliche Engagement der USA für das Existenzrecht des Staates Israel, seine Legitimität und seine Sicherheit“. Darüber hinaus erkennen und würdigen wir die tiefen historischen, religiösen, kulturellen und sonstigen Bindungen vieler amerikanischer Juden und anderer Amerikaner zu Israel“.

Aussagen wie diese verallgemeinern alle amerikanischen Juden, indem sie diejenigen ignorieren, die keine „tiefen“ oder auch nur oberflächlichen Bindungen zu Israel haben – oder deren Bindungen sie zwingen, Israels Behauptungen über Juden oder seine Politik gegenüber den Palästinensern nicht zu unterstützen.

Anstatt den Antisemitismus zu bekämpfen, bekräftigt eine solche Verbindung amerikanischer Juden mit Israel die zionistischen, israelischen und US-amerikanischen christlichen und evangelikalen Ansichten über Juden, die viele amerikanische Juden ablehnen.

Die Behauptung, dass alle amerikanischen Juden Israel unkritisch unterstützen und dass eine solche Unterstützung der jüdischen Identität innewohnt, ist nichts anderes als eine plumpe antisemitische Verallgemeinerung.

Jüdische Identität ist, wie alle Identitäten, plural und variiert sowohl religiös als auch ethnisch, ganz zu schweigen von geografisch, kulturell und wirtschaftlich.

Antisemitische Formel

Heute distanziert sich eine wachsende Zahl amerikanischer Juden von Israel, seinem jüdischen Vorherrschaftsregime und seinen kolonialen Verbrechen.

Sie werden wegen ihrer politischen Positionen von Pro-Israel-Lobbys angegriffen und als „selbsthassend“ beschimpft.

Das antisemitische Beharren des Netanjahu-Regimes darauf, dass „Antizionismus Antisemitismus ist“, ist nun vollständig

Es sind jedoch nicht die jüdischen oder nichtjüdischen Kritiker Israels, die nicht zwischen Judentum und Zionismus unterscheiden können. Im Gegenteil, sie beharren mit Nachdruck auf dieser Trennung.

In der Tat haben die Führer der rechten Pro-Israel-Kampagne an amerikanischen und europäischen Universitäten ein Hauptziel für ihre andauernde Hexenjagd festgelegt, das von der israelischen Regierung geteilt wird: die Abschaffung jeglicher Unterscheidung zwischen Judentum, jüdischem Volk, Zionismus und der israelischen Regierung.

Es ist genau das gleiche Ziel, auf das die Gründer Israels bestanden und das sie planten, als sie ihre Siedlerkolonie „Israel“ nannten.

Die historische Entwicklung von Ben-Gurions erzwungenem Eingeständnis im Jahr 1950, dass amerikanische Juden Israel keine Loyalität schulden, bis zum offiziellen israelischen Konsens nach 1967 und dem antisemitischen Beharren des Netanjahu-Regimes, dass „Antizionismus Antisemitismus ist“, ist nun abgeschlossen.

Diese antisemitische Formel wurde nun von den USA (auch im Kongress und von Trump) sowie von britischen und europäischen Beamten übernommen. Das derzeitige Ziel ist es, Universitäten, die Studentenbewegung, Kultureinrichtungen und die Medien, kurzum alle, dazu zu zwingen, sich dieser antisemitischen Formel anzuschließen – andernfalls.

Jüdische und nichtjüdische Kritiker Israels werden das nicht zulassen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit Deepl.com

