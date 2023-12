https://english.almayadeen.net/news/politics/who-is-yahya-al-sinwar-the-artist-behind-operation-al-aqsa-f

Wer ist Yahya al-Sinwar, der Künstler hinter der Operation Al-Aqsa-Flut?

Quelle: Sammy Ismail

Von Al Mayadeen Englisch

11. Dezember 2023

Dieser Artikel zeichnet die Geschichte von Yahya Al-Sinwar nach, von seinen Anfängen als revolutionärer Jugendlicher bis hin zu seiner zwei Jahrzehnte währenden Haft in israelischen Gefängnissen und seinem Aufstieg in den Reihen der Hamas, wo er die bahnbrechende Al-Aqsa-Flutungsoperation organisierte.

„Das Leben ahmt die Kunst nach“, schrieb der verstorbene irische Literat Oscar Wilde in einem im 19. Jahrhundert veröffentlichten Werk. „Das selbstbewusste Ziel des Lebens ist es, Ausdruck zu finden, und die Kunst bietet ihm die schönen Formen, durch die es diese Energie verwirklichen kann“, schreibt er. Wilde vertritt in der Kunstphilosophie eine interessante These: Der ästhetische Reiz des Kunstschaffens ist auch in der gelebten Erfahrung zu finden. Das Leben kann durch die bewusste Anstrengung des Menschen in schönen Formen dargestellt werden, die für die bildenden Künste charakteristisch sind: Die scheinbare Tristesse des Lebens wird durch Ehrfurcht ersetzt.

Literarische Mittel wie die Vorahnung (die Andeutung des dramatischen Endes zu einem frühen Zeitpunkt, während sich die Handlung noch entfaltet) und die Ironie des Schicksals (der angenehme Kontrast zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Ergebnis) sind einige dieser schönen Formen, durch die das Leben ehrfurchtgebietend gestaltet werden kann.

Einleitung

Die Ästhetik gilt zu Recht als ein unangemessener theoretischer Rahmen, um sich den jüngsten politischen Ereignissen und Persönlichkeiten in Palästina zu nähern. Als ich mich jedoch entschloss, über Yahya Al-Sinwar zu schreiben, entschied ich mich für die Ästhetik, um den bewundernswerten und ehrfurchtgebietenden Charakter von Al-Sinwar vor dem Hintergrund der Verleumdungskampagne, der er von israelischen und westlichen Medien ausgesetzt war, in den Mittelpunkt zu stellen.

Lesen Sie mehr: Al-Sinwar betreibt psychologische Kriegsführung gegen die israelische Gesellschaft: Haaretz

Al-Sinwar triumphiert wie viele palästinensische Künstler, die sich als Revolutionäre betätigt haben, in bewundernswerter Weise über die Befreiung seines Volkes in einem schönen Rahmen. Im Gegensatz zu den anderen ist Al-Sinwar jedoch ein sehr praktischer und materialistisch konsequenter Künstler. Sein Meisterwerk war weder ein Gedicht noch ein Gemälde, sondern eine Revolution in Echtzeit. Ich betrachte Yahya Al-Sinwar als Künstler, und die Al-Aqsa-Flut ist sein Meisterwerk.

Yahya Al-Sinwars Vorahnung der Al-Aqsa-Flut

Der 7. Oktober wird für immer als ein Wendepunkt in der Geschichte des Kolonialstaates markiert werden, als junge Kämpfer die hochtechnologischen israelischen Sicherheitsmaßnahmen umgingen: Sie durchbrachen die zionistische Belagerung des Gazastreifens und revoltierten gegen ihre Unterdrücker.

Nach Schätzungen der französischen Nachrichten-Website Media Part gelang es den Widerstandskämpfern innerhalb von nur 6 Stunden, dem Kolonialstaat eine katastrophale Zerstörung zuzufügen, indem sie 1.000 Menschen ausschalteten, mehr als 2.000 Verletzte zurückließen und Hunderte gefangen nahmen.

„Dieser abscheuliche Angriff wurde von Yahya Al-Sinwar beschlossen“, sagte der IOF-Stabschef Herzi Halevi kurz nach der Operation.

Al-Sinwar, dessen Name auf Arabisch wörtlich übersetzt „Fischer“ oder „Fischerhakenmacher“ bedeutet, galt als Spitzenreiter der Al-Aqsa-Flut, als diese über den zionistischen Kolonialstaat hereinbrach.

Ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters von Anfang dieses Monats erinnert an eine Rede von al-Sinwar aus dem Jahr 2022, die in ihrer Wortwahl die Ereignisse der Operation Al-Aqsa-Flut auf unheimliche Weise vorwegnahm.

In einer Rede vor dem israelischen Sicherheitsapparat am 14. Dezember letzten Jahres, während einer populären Zeremonie in Gaza zur Feier des 35. Jahrestages der Gründung der Hamas, drohte al-Sinwar den Israelis ausdrücklich mit einer bevorstehenden „Flut“.

„Wir werden zu euch kommen, so Gott will, in einer tosenden Flut. Wir werden mit endlosen Raketen zu euch kommen, wir werden mit einer unaufhörlichen Flut von Kämpfern zu euch kommen, wir werden mit Millionen unserer Leute zu euch kommen, wie eine unaufhörliche Flut“, sagte Yahya al-Sinwar in einer im Fernsehen übertragenen Rede vor einer Menschenmenge in Gaza.

Reuters stellt fest, dass al-Sinwar zum Zeitpunkt dieser Rede zusammen mit Mohammed al-Deif, dem Kommandeur der al-Qassam-Brigaden, bereits geheime Pläne für den 7. Oktober geschmiedet hatte.

Im Nachhinein betrachtet entpuppten sich al-Sinwars Äußerungen, die als leere Drohungen und Übertreibungen interpretiert wurden, als eine Warnung vor der bevorstehenden Operation. Das israelische Establishment hat sie als Übertreibung fehlinterpretiert, obwohl sie eine Vorahnung war.

Yahya al-Sinwar: Revolution und bewaffneter Widerstand

Frühe Tage als junger Revolutionär

Al-Sinwar stammt ursprünglich aus der Küstenstadt Askalan, deren einheimische palästinensische Bevölkerung von der Fischerei lebte, bevor sie von zionistischen Milizen enteignet wurde.

Er wurde im Lager Khan Younis im Gazastreifen als Sohn von Flüchtlingseltern geboren, die während der Nakba 1948 gewaltsam vertrieben worden waren. Yahya engagierte sich seit seiner Jugend stark im politischen Bereich. Als Student führte er den Islamischen Block an der Islamischen Universität von Gaza an, wo er einen Bachelor-Abschluss in Arabistik erwarb.

1982 wurde al-Sinwar im Alter von 19 Jahren zum ersten Mal verhaftet, weil er an revolutionären antizionistischen Aktivitäten beteiligt war. Er verbrachte einige Monate in israelischen Gefängnissen, wo er sich noch stärker für die palästinensische Revolution einsetzte.

Nachdem er einige Monate in israelischen Gefängnissen verbracht hatte, verließ al-Sinwar das Gefängnis mit mehr Engagement und besseren Kontakten, nachdem er andere palästinensische Revolutionäre im Gefängnis getroffen hatte.

Im Jahr 1985 wurde er erneut verhaftet. Während seiner zweiten Haftstrafe in israelischen Gefängnissen lernte er Scheich Ahmad Jassin kennen, den Gründer und Führer der Hamas, die einige Jahre später gegründet werden sollte. Seine Nähe zu Jassin verlieh ihm eine Aura der Ehre und ebnete ihm den Weg für seinen Aufstieg in den Reihen der Hamas.

Nach seiner Entlassung im Jahr 1985 widmete sich al-Sinwar intensiv der politischen Organisierung und weitete seinen Aktivismus auf organisierte bewaffnete Aktionen aus. In diesem Jahr war Al-Sinwar Mitbegründer der Organisation Al-Majd. Die bewaffnete Gruppe, aus der später die Hamas hervorging, hatte sich zum Ziel gesetzt, den Gazastreifen von Verrätern zu befreien. An der Spitze der Al-Majd-Gruppe fischte Al-Sinwar lokale Kollaborateure und Spione heraus und richtete sie hin.

Al-Sinwars Sicherheitsarbeit war damals Teil der sich entwickelnden Strategie, den Gazastreifen als Hochburg des Widerstands, als archimedischen Punkt der palästinensischen Befreiung, zu festigen.

1988, im Alter von 25 Jahren, wurde Al-Sinwar zum dritten Mal verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er israelische Spionage und subversive Maßnahmen in Gaza vereitelt hatte.

Al-Sinwars 23-jährige Haftstrafe in israelischen Gefängnissen

Gewaltsam von der Praxis der Befreiungsbewegung getrennt, verbrachte Yahya Al-Sinwar die besten Tage seines Erwachsenwerdens in israelischen Gefängnissen.

Aus der Ferne wurde er Zeuge des schnellen Laufs der Geschichte, des Zerfalls der Sowjetunion 1991, der langsamen Konsolidierung der US-Hegemonie, der US-Invasion in Afghanistan im Jahr 2000, der US-Invasion in den Irak 2003, der Osloer Abkommen, mit denen die PLO 1993 neutralisiert wurde, und der anschließenden Ausbreitung der israelischen Siedlungen im Westjordanland; all dies muss in ihm die Unruhe geweckt haben, seine revolutionäre Praxis wieder aufzunehmen.

Dementsprechend wurde er auch Zeuge der Befreiung des Südlibanon im Jahr 2000, der Befreiung des Gazastreifens im Jahr 2005, des Sieges des libanesischen Widerstands gegen die israelische Aggression im Jahr 2006, der Konsolidierung des regionalen Bündnisses der Widerstandsachse, der Ersten Intifada und der Zweiten Intifada, die ihn in seinem Eifer bestärkt haben müssen, seine Praxis der Revolution wieder aufzunehmen.

Darüber hinaus muss ihn der Wahlsieg der Hamas im Gazastreifen im Jahr 2006 mit der Genugtuung eines Siegers erfüllt haben, der sieht, dass ein strategisches Ziel, auf das er lange hingearbeitet hatte, erreicht wurde: der Zwischensieg der Konsolidierung des Gazastreifens als Hochburg des Widerstands.

Vom befreiten Gefangenen zum Befreier von Gefangenen

2011 wurde al-Sinwar zusammen mit 1 027 anderen Gefangenen im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen dem palästinensischen Widerstand und der israelischen Besatzung freigelassen.

Während der Feierlichkeiten zu seiner Heimkehr in Gaza-Stadt äußerte Al-Sinwar den Wunsch, dass der Widerstand alle in israelischen Gefängnissen verbliebenen Gefangenen befreien möge.

Nachdem er sich der Hamas angeschlossen hatte, stieg er schnell in den Reihen der Organisation auf und löste 2017 Ismail Haniyeh als politischen Leiter des Gazastreifens ab.

Yahya al-Sinwar, einer der dienstältesten palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen, steht heute an der Spitze der revolutionären Bemühungen um die Befreiung seiner Angehörigen und Verwandten.

Yahya al-Sinwar, der 2017 zusammen mit 1.027 anderen Palästinensern im Austausch gegen einen entführten israelischen Soldaten befreit wurde, ist heute für Dutzende von israelischen Soldaten und Siedlern verantwortlich, die in Gaza gefangen gehalten werden.

Sechs Jahre nach seiner Entlassung aus israelischen Gefängnissen, die damals von Netanjahus Regierung 2017 verwaltet wurden, übt Yahya Al-Sinwar heute Druckmittel gegen Netanjahu und sein Kriegskabinett aus, um alle palästinensischen Gefangenen zu befreien.

Nach dem Wunsch des Widerstands, alle in israelischen Gefängnissen verbliebenen palästinensischen Gefangenen zu befreien, zeichnet al-Sinwar sechs Jahre später den Plan und setzt die Bedingungen für die Befreiung jedes letzten von der israelischen Besatzung inhaftierten Palästinensers durch.

Im Jahr 2018 führte al-Sinwar den Großen Marsch der Rückkehr an, um die Belagerung des Gazastreifens friedlich zu durchbrechen, und wurde mit brutaler israelischer Gewalt empfangen, die friedliche Demonstranten massakrierte. Drei Jahre später führte al-Sinwar die Operation Al-Aqsa-Flut an und durchbrach erfolgreich die Belagerung.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …