Blumen liegen neben einem Bild während einer Beerdigungs- und Abschiedszeremonie für Liel Hetzroni , 12 Jahre alt, und ihre Tante Ila (Illios) Hetzroni, die am 7. Oktober im Kibbuz Be’eri getötet wurden, am 15. November 2023 in Revivim, Israel. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Ein weiterer israelischer Zeuge bestätigt, dass israelische Panzer am 7. Oktober eigene Bürger getötet haben

von Anadolu Agency

11. Dezember 2023

Im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober hat ein neuer israelischer Zeuge erneut enthüllt, dass israelische Panzer am Tag des Angriffs sowohl auf eigene Bürger als auch auf Hamas-Mitglieder zielten, was zum Tod von 14 Israelis, darunter auch Kinder, führte.

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass ein 12-jähriges Mädchen, Liel Hetzroni, bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf den Kibbutz Be’eri im Süden Israels getötet wurde.

Den Berichten zufolge wurden nach der Ermordung von Liel ihr Großvater Avia, ihr Zwillingsbruder Yanai und ihre Tante Ayala an einen anderen Ort gebracht, wo sie zusammen mit mehr als 10 weiteren Geiseln getötet wurden.

In den israelischen Medien wurde über den Vorfall unter dem Titel „Hamas-Brutalität“ berichtet.

Zeugenaussagen widersprechen den israelischen Behauptungen

Nachdem Yasmin Porat, die sich in dem Haus befand, in dem die Zwillinge als Geiseln festgehalten wurden, gesagt hatte, dass die Todesfälle durch israelisches Panzerfeuer verursacht wurden, brach auch Hadas Dagan, die Eigentümerin des Hauses, in dem die Geiseln festgehalten wurden, ihr Schweigen.

In einem Interview mit Channel 12 in Israel bestätigte Dagan, dass die israelische Armee das Haus, in dem israelische Zivilisten von der Hamas festgehalten wurden, mit Panzerbeschuss und schweren Waffen angegriffen hat.

Dagan schilderte das Entsetzen über die Ermordung von 14 Menschen in dem Haus, darunter auch ihr Ehemann, und erzählte von dem Moment, als die israelischen Soldaten vor ihrem Haus ankamen. „Zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass unsere Rolle darin bestand, ein menschliches Schutzschild zwischen unseren (israelischen) Streitkräften, die ankamen, und ihnen (der Hamas) zu sein.

Ich werde die Schreie der Kinder nie vergessen

„Ich werde nie die Schreie der Kinder vergessen“, sagte Dagan, der die Tränen übers Gesicht liefen, als sie den Moment des Todes der Zwillinge beschrieb.

Dagan erzählte von dem Moment, als israelische Soldaten das Haus mit schweren Waffen angriffen, und erklärte, dass ihr Mann und sie zunächst schwiegen, bis sie merkten, dass ihre Nachbarn starben.

„Plötzlich sagte Adi (ihr Mann) zu mir: ‚Hadas, Ze’ev ist nicht mehr bei uns.‘ Ich schaute über meine Schulter und sagte: ‚Pessi ist auch nicht mehr bei uns‘.“

Dagan beschrieb den Moment, in dem sie ihren Mann verlor, mit diesen Worten: „Ein plötzlicher, schrecklicher Knall … Ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Ich habe Adi nicht mehr umarmt. In diesem Moment habe ich ihm noch einmal gesagt, dass ich ihn so sehr liebe. Es war mir klar, dass draußen ein Panzer stand. Und dann kam der zweite Knall.“

„Ich spürte, dass ich verletzt war. Ich schaute mich um und spürte, dass so viel Blut an mir floss, und ich drehte meinen Kopf, um zu sehen, was genau mit mir passiert war, und dann sah ich ein Loch in Adis Hauptschlagader. Und ich drückte meinen Daumen auf die Arterie, um den Blutfluss zu stoppen, was hätte ich sonst tun sollen? Dann wurde mir klar, dass er sich nicht bewegte und es nicht nötig war, meinen Daumen auf seine Arterie zu drücken, da ich bereits in einer Blutlache lag.“

Israelische Sicherheitskräfte wussten, dass sich Zivilisten im Haus befanden

Eine andere Zeugin, Porat, hatte zuvor in einem Interview erklärt, dass das Haus, in dem sie sich mit Hamas-Mitgliedern aufhielt, von israelischen Sicherheitskräften umstellt war, dass es zu heftigen Zusammenstößen zwischen den Parteien kam und dass sich eines der Hamas-Mitglieder nach einer Weile entschloss, sich zu ergeben und mit ihr hinauszugehen.

Sie sagte, die israelischen Sicherheitskräfte hätten sie und das Hamas-Mitglied verhört, und während des dreistündigen Verhörs habe sie ihnen Auskunft über die Anzahl der Zivilisten in dem Haus, den Ort, an dem sie festgehalten wurden, und die technischen Details gegeben, an die sie sich über das Haus erinnern konnte.

Der Gaza-Krieg: Internationale Selektivität und Doppelmoral

Porat sagte, dass die Zusammenstöße während des Verhörs anhielten und dass gegen 19.30 Uhr Ortszeit ein Panzer vor dem Haus eintraf, nachdem es fast vier Stunden lang zu einem Kreuzfeuer zwischen der israelischen Armee und der Hamas gekommen war.

„Ich weiß, dass zwei Schüsse aus dem Panzer abgefeuert wurden“, sagte Porat und fügte hinzu, dass sie dieselbe Schlussfolgerung aus dem zog, was Hadas Dagan, die andere Überlebende des Vorfalls und Besitzerin des Hauses, in dem sie als Geiseln gehalten wurden, ihr erzählte.

Die Enthüllung eines israelischen Kampfpiloten

Ein Pilot der israelischen Streitkräfte hatte erklärt, das Militär habe während des Überraschungsangriffs der Hamas am 7. Oktober das Hannibal-Protokoll angewendet.

In einem Interview mit der israelischen Tageszeitung Haaretz wies Oberstleutnant Nof Erez auf die Möglichkeit hin, dass die israelischen Streitkräfte als Reaktion auf den Hamas-Angriff die Richtlinie umgesetzt haben könnten.

Erez sagte, es sei nicht bekannt, ob israelische Kampfflugzeuge und Drohnen an diesem Tag Geiseln beim Beschuss getroffen hätten.

„Das Hannibal-Protokoll, für das wir seit 20 Jahren Übungen durchführen, betrifft ein einzelnes Fahrzeug mit Geiseln darin. Man weiß, durch welchen Teil des Zauns es fährt, in welche Richtung es auf der Straße fährt und sogar welche Route es nimmt“, sagte er.

„Was wir hier gesehen haben, ist ein Massen-Hannibal. Es gab viele Lücken in den Zäunen. Es waren Tausende von Menschen in vielen verschiedenen Fahrzeugen, sowohl mit als auch ohne Geiseln“, fügte er hinzu.

Israelische Presseberichte

Haaretz hatte unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, dass ein israelischer Hubschrauber als Reaktion auf den Hamas-Angriff auch israelische Feiernde auf dem Festival beschossen habe.

In der Einschätzung hochrangiger israelischer Sicherheitsbeamter, die sich auf Vernehmungsprotokolle von Hamas-Mitgliedern und eine polizeiliche Untersuchung des Vorfalls stützte, hieß es, die Hamas habe keine Kenntnis von dem Musikfestival gehabt, bei dem 364 Menschen getötet wurden.

Der Bericht enthielt Informationen aus der polizeilichen Untersuchung, wonach die meisten Festivalbesucher entkommen konnten, weil die Party eine halbe Stunde vor den ersten Schüssen abgebrochen wurde.

Eine andere israelische Zeitung, Yedioth Ahronoth, berichtete ebenfalls über die Reaktion des Militärs aus der Luft auf den Angriff der Hamas auf das Festival.

„Die eindringenden Kräfte (der Hamas) wurden angewiesen, sich langsam auf die Siedlungen und Armeestationen zuzubewegen und in sie hineinzugehen und unter keinen Umständen zu fliehen, um die Piloten glauben zu machen, sie seien Israelis. Die Täuschung funktionierte eine Weile, bis die Apache-Piloten begriffen, dass sie die Einschränkungen umgehen mussten.

„Als die Piloten feststellten, dass es schwierig war, zwischen Terroristen und Israelis zu unterscheiden, beschlossen einige von ihnen gegen 9 Uhr morgens unabhängig voneinander, Artillerie gegen die Terroristen einzusetzen, ohne die Erlaubnis ihrer Vorgesetzten einzuholen“, berichtet die hebräischsprachige Tageszeitung.

Israelische Polizei wirft der nationalen Presse Verantwortungslosigkeit vor

Zuvor hatte die israelische Polizei die nationalen Medien wegen ihrer Berichte gewarnt, in denen behauptet wurde, dass israelische Zivilisten bei den Zusammenstößen zwischen israelischen Kampfhubschraubern und der Hamas während des Angriffs der palästinensischen Gruppe aus dem Gazastreifen am 7. Oktober ums Leben gekommen sein könnten.

„Besonders in dieser Zeit rufen wir die Medien auf, in ihrer Berichterstattung Verantwortung zu zeigen und sich nur auf offizielle Quellen zu stützen.“

Unabhängig davon hat die israelische Zensurbehörde, die dem Nachrichtendienst der Armee angegliedert ist, am 26. Oktober ein Schreiben an die Presse gesandt, in dem sie Beschränkungen für Nachrichten über den Gazastreifen vorschreibt.

Darin heißt es, dass alle Nachrichten und Bilder, die den Verlauf des Krieges im Gazastreifen und die Aktivitäten der israelischen Armee betreffen, vor ihrer Veröffentlichung an die Zensurstelle geschickt werden müssen.

In einem von Kanal 12 am 11. November ausgestrahlten Beitrag sagte ein israelischer Journalist, der aus dem Barzilai-Krankenhaus in der Stadt Aschkelon im Süden Israels berichtete, dass er aufgrund der nach dem 7. Oktober angekündigten Zensur keine Informationen über den Zustand der dorthin gebrachten Soldaten geben könne.

„Wir müssen sagen, dass alle Informationen, die wir vor dem Barzilai-Krankenhaus übermittelt haben, von der israelischen Armee zensiert wurden. Wir können sagen, dass verwundete Soldaten hier eingetroffen sind, aber wir dürfen nicht über sie sprechen, solange keine Erlaubnis erteilt wird“, sagte der Reporter.

