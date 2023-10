Western coverage of Israel’s war on Gaza – bias or unprofessionalism? Media experts say some agencies are ‚legitimising Israeli war crimes‘ in Gaza.



Demonstranten während einer Kundgebung für die Freilassung der israelischen Geiseln in Gaza am Times Square in New York City, USA, am Donnerstag, 19. Oktober 2023 [Stephanie Keith/Bloomberg via Getty Images].

Medienexperten sagen, dass einige Agenturen die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza „legitimieren“.

Westliche Berichterstattung über Israels Krieg gegen Gaza – Voreingenommenheit oder Unprofessionalität?

Von Mat Nashed

29. Oktober 2023

Die Veröffentlichung unbegründeter Behauptungen, die Darstellung nur einer Seite der Geschichte und die Darstellung der Palästinenser als bloße Objekte in den Händen der Hamas sind allesamt unprofessionelle Fehler, die westliche Medien bei der Berichterstattung über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas machen, sagen Medienexperten und arabische Journalisten.

Experten und Journalisten, die mit Al Jazeera sprachen, sagten, dass die systematische „Voreingenommenheit zugunsten Israels“ die Glaubwürdigkeit von Nachrichtenagenturen, die in den Augen von Arabern und anderen als „Mainstream“ gelten, „irreparabel beschädigt“.

Während westliche Medienorganisationen „Palästinenser entmenschlichen“ und „israelische Verletzungen des Völkerrechts legitimieren“, während Israel den Gazastreifen bombardiert, ist es offensichtlich, dass der wichtige historische Kontext des Traumas, das die Palästinenser in den letzten 75 Jahren durchgemacht haben, ausgelassen wird, sagen Experten.

Einseitig

Am 7. Oktober startete die Hamas einen beispiellosen Angriff auf militärische Außenposten und Gemeinden im Süden Israels, bei dem nach Angaben israelischer Behörden mehr als 1 400 Israelis getötet und mehr als 200 Geiseln nach Gaza verschleppt wurden.

Am selben Tag begann Israel mit einem unerbittlichen Bombardement des Gazastreifens, dem mehr als 8.000 Menschen zum Opfer fielen, etwa 40 Prozent davon Kinder.

Außerdem wurde das Gesundheitswesen des Gazastreifens zerstört und ein Großteil der Infrastruktur dem Erdboden gleichgemacht, während die Belagerung durch das Abschneiden von Treibstoff, Wasser und Nahrungsmitteln verstärkt wurde.

Nach Ansicht von Experten der Vereinten Nationen sind die Palästinenser im Gazastreifen von einem Völkermord bedroht.

Westliche Korrespondenten sind nach Israel gereist und haben dort ausführlich über die Trauer israelischer Familien berichtet, aber Israel hat ausländischen Journalisten die Einreise in den Gazastreifen untersagt, was bedeutet, dass ihnen ein wichtiger Aspekt der Geschichte entgeht.

„Wenn man nicht in Gaza lebt, wenn man nicht die Gebete der Palästinenser hört, wenn sie geliebte Menschen verlieren, wenn man nicht die Lebensgeschichte von geliebten Menschen [die getötet wurden] erfährt … dann wird die Berichterstattung [über Gaza] nicht dieselbe sein [wie die über Israel]“, sagte Taghreed El-Khodary, eine Analystin aus Gaza, gegenüber Al Jazeera von ihrem Haus in den Niederlanden aus.

Das bedeute, dass sie „nicht nur über die israelische Geschichte berichten, sondern sie leben die israelische Geschichte“, fuhr sie fort.

Wenn ein Trauma das andere übertrumpft

Die meisten Menschen im Gazastreifen sind Kinder oder Enkel von Palästinensern, die bei der Gründung Israels im Jahr 1948 aus ihrer Heimat vertrieben wurden – ein Ereignis, das jährlich als „Nakba“ oder Katastrophe begangen wird.

Menschenrechtsgruppen bezeichnen den Gazastreifen, in dem 2,3 Millionen Menschen auf einem Stück Land von nur 41 km Länge und 10 km Breite zusammengepfercht sind, als das größte „Freiluftgefängnis“ der Welt.

I

„Man hört nicht das Wort ‚Opfer‘ [in Bezug auf die Palästinenser], wie man es [bei Berichten] über die israelische Seite hört“, erklärte El-Khodary.

Anstatt über die Zahl der Opfer im Gazastreifen zu berichten, sprechen viele westliche Medien entweder nur über die Zahl der getöteten Palästinenser oder wiederholen amerikanische und israelische Argumente wie das „Recht Israels, sich zu verteidigen“ und die Tatsache, dass die Hamas Zivilisten in Gaza als „menschliche Schutzschilde“ benutzt.

Nach internationalem Recht ist Israel eine Besatzungsmacht im Westjordanland und im Gazastreifen. Seit Jahrzehnten baut und erweitert es illegale Siedlungen im Westjordanland. Den Gazastreifen hält es seit 2007 unter einer erdrückenden Belagerung.

Amnesty International hat auf „erdrückende Beweise für Kriegsverbrechen hingewiesen, da israelische Angriffe ganze Familien in Gaza auslöschen“. Satellitenbilder zeigen ganze Stadtteile in Gaza, die dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Diese „doppelten Standards“ spiegeln eine breitere Tendenz westlicher Medienorganisationen wider, Muslime und Araber als „weniger menschlich“ darzustellen, sagte Arwa Damon, eine ehemalige CNN-Korrespondentin und jetzt Non-Resident Senior Fellow beim Atlantic Council, einer Denkfabrik in Washington, DC.

„Was wir im Moment sehen, ist eine Wiederholung – vor allem in Bezug auf die Berichterstattung – von dem, was wir am 11. September gesehen haben, als [Araber und Muslime] mit dem Pinsel des ‚Terrorismus‘ gezeichnet und verunglimpft wurden“, sagte sie.

Palästinenser, die zu westlichen Nachrichtensendern eingeladen werden, werden häufig gefragt, ob sie „die Hamas verurteilen“, während israelische Gäste nur selten gefragt werden, ob sie die Apartheidpolitik ihrer Regierung im besetzten Westjordanland oder die Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens verurteilen, so Experten gegenüber Al Jazeera.

„In jedem [westlichen Nachrichten-]Bericht wird immer wieder erwähnt, dass die Hamas eine terroristische Gruppe ist“, sagte El-Khodary. „Aber was ist mit der Erwähnung dessen, was Israel tut? Es verstößt gegen internationales Recht, es begeht Völkermord. Es hat ein Apartheidsystem [im Westjordanland] eingeführt. Es hat eine 16-jährige Blockade über den Gazastreifen verhängt.“

„Wo ist der Kontext? Nur, dass die Hamas [als terroristische Gruppe] bezeichnet wird, und das ist der einzige Kontext, den sie uns hier geben.“

Herstellung von Unterstützung

Laut den Experten, mit denen Al Jazeera gesprochen hat, haben unbegründete Behauptungen israelischer Parteien den Weg auf die Titelseiten westlicher Nachrichtenagenturen gefunden. Ein Beispiel aus jüngster Zeit war die oft kolportierte Behauptung, die Hamas habe „40 Babys enthauptet“.

Obwohl es dafür keine Beweise gibt, berichteten The Independent, CNN, Fox News und die New York Post über diese Behauptung.

Selbst US-Präsident Joe Biden deutete am 12. Oktober an, er habe Bilder von zerstückelten Babys gesehen. Das Weiße Haus nahm seine Äußerungen später zurück und erklärte, Biden habe keine derartigen Bilder gesehen, sondern nur Nachrichtenberichte.

Diese Behauptung – und andere unbelegte Anschuldigungen wie die Vergewaltigung hunderter israelischer Frauen durch Hamas-Kämpfer – sei ein Versuch, öffentliche Unterstützung für Israels militärische Reaktion im Gazastreifen zu erzeugen, sagte Lina Mounzer, eine libanesische Schriftstellerin und Kritikerin, die für große westliche Nachrichtenorganisationen geschrieben hat.

Während ein Bericht von Amnesty International zu dem Schluss kam, dass bei dem Angriff der Hamas Kinder getötet wurden, fanden weder die israelischen Behörden noch westliche Journalisten oder Rechtsgruppen Beweise für „geköpfte Babys“.

„Wenn [westliche Medien] sich auf diese Behauptungen von 40 enthaupteten Babys und gruppenvergewaltigten Frauen konzentrieren, dann rechtfertigen sie damit die Brutalität des israelischen Gegenangriffs“, so Mounzer gegenüber Al Jazeera.

„Wie sonst kann man die Idee der Selbstverteidigung verkaufen, wenn [Israel] ein Konzentrationslager bombardiert?“

Gefeuert für Empathie

Während einige Journalisten westlicher Sender vielleicht gründlicher berichten wollen, fürchten viele tatsächlich, ihren Lebensunterhalt und ihre Karriere zu verlieren, wenn sie sich gegen die israelfreundliche Voreingenommenheit ihres Senders aussprechen, sagte Layla Maghribi, eine britische freiberufliche Journalistin palästinensisch-syrischer Abstammung.

Ein nicht-jüdischer arabischer Kollege von ihr, so erzählte sie Al Jazeera, sei von ihrem Nachrichtensender angewiesen worden, nicht an Demonstrationen teilzunehmen oder irgendetwas in den sozialen Medien zu posten, das vermuten lässt, dass er mit den Palästinensern sympathisiert.

Ihr jüdischer Kollege, so fuhr sie fort, hasse es, dass er seine Leser nicht über die wahren menschlichen Kosten der israelischen Bombardierung des Gazastreifens informieren könne.

Im Konflikt zwischen Israel und Gaza getöteter Journalist

„Mein jüdischer Kollege ist über die Berichterstattung seines Redakteurs über den Konflikt einfach nur gekränkt. Das heißt, wenn man es überhaupt einen Konflikt nennen kann. Es ist ein Massaker“, sagte Maghribi.

Andere Journalisten, die nicht über den Konflikt berichten, wurden wegen Äußerungen oder Handlungen, die Mitgefühl mit den Opfern in Gaza vermuten lassen, entlassen.

Michael Eisen, ein jüdischer Journalist, der bei der Open-Source-Wissenschaftszeitschrift eLife angestellt war, sagte, er habe seinen Job verloren, weil er auf X (früher Twitter) eine Schlagzeile der US-amerikanischen satirischen Nachrichtenwebsite The Onion geteilt habe.

„Sterbende Gazaner werden kritisiert, weil sie die Hamas nicht mit ihren letzten Worten verurteilen“, lautete die Schlagzeile von The Onion, die am 13. Oktober veröffentlicht wurde.

Es wird davon ausgegangen, dass Journalisten der BBC die Art und Weise, wie der britische Sender den Krieg in Gaza darstellt, kritisiert haben.

Während die BBC bei der Beschreibung des Angriffs der Hamas auf Israel Worte wie „Massaker“, „Gemetzel“ und „Gräueltaten“ verwendet hat, hat sie davon abgesehen, Israels Bombardierung des Gazastreifens in ähnlich negativer Weise zu beschreiben, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die Mitarbeiter des Senders an den Generaldirektor Tim Davie geschickt haben, berichtet die britische Times.

Maghribi ist der Meinung, dass das Klima der Einschüchterung gegen Journalisten und das Versagen der Mainstream-Medien bei der Vermenschlichung der Palästinenser dazu führt, dass die arabischsprachige Welt und die arabische Diaspora im Westen noch mehr Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der westlichen Medienberichterstattung verlieren.

„Wir sind nicht nur Zeugen eines Zusammenbruchs der Menschlichkeit“, sagte sie. „Wir sind Zeugen eines Zusammenbruchs des Berufsstandes.“ Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …