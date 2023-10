In dehumanising the Palestinians, Biden has surpassed Trump The US president’s support for genocide in Gaza is hardly surprising given his country’s settler-colonial past.

Die Leichen von Palästinensern, die durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden, sind am 29. Oktober 2023 auf einer Straße versammelt [Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera].

Die Unterstützung des US-Präsidenten für den Völkermord an den Palästinensern ist angesichts der siedlungskolonialen Vergangenheit seines Landes kaum überraschend.

In der Entmenschlichung der Palästinenser hat Biden Trump übertroffen

von Haidar Eid

29 Okt 2023

Als Joe Biden vor drei Jahren die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten gewann, gab es innerhalb der pro-palästinensischen Bewegung einige Hoffnungen auf eine positive Veränderung der US-Politik gegenüber Palästina. Bidens Vorgänger, Donald Trump, hatte eine faschistische Regierung geleitet, die das Programm und die Vision der israelischen extremen Rechten vollständig übernommen hatte. Sie galt als die schlechteste amerikanische Regierung für die Palästinenser … bis jetzt.

Heute hat Biden die völkermörderische Aggression Israels gegen den Gazastreifen voll und ganz übernommen, die vollständige Blockade gebilligt, durch die Strom, Wasser, Lebensmittel und Medikamente abgeschnitten wurden, und das tägliche Abschlachten von Hunderten von palästinensischen Zivilisten gerechtfertigt.

Er hat die israelischen Kriegsverbrechen gedeckt und die israelische Propaganda nachgeplappert, einschließlich der Behauptung, die israelische Armee habe das arabische Krankenhaus al-Ahli, in dem mehr als 470 Palästinenser getötet wurden, nicht angegriffen. Er stellte sogar die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen in Frage und unterstellte auf grausame Weise, die Palästinenser würden lügen.

Biden hat Trump in der faschistischen Entmenschlichung der Palästinenser wirklich übertroffen.

Aber bleiben wir realistisch: Die USA waren noch nie ein ehrlicher Vermittler in dem, was sie „den palästinensisch-israelischen Konflikt“ nennen. Im Gegenteil, sie haben immer eine pro-israelische Politik verfolgt und die Grundrechte des palästinensischen Volkes völlig missachtet.

Washington hat nie versucht, seinen Einfluss geltend zu machen, um wesentliche Fortschritte auf dem Weg zu einem gerechten Frieden zu erzielen. In der Zwischenzeit hat es Israel mit militärischer Hilfe überhäuft, um seine Armee dabei zu unterstützen, ihren Einfluss auf das besetzte Palästina zu verstärken. Selbst die Regierung von US-Präsident Barack Obama, die als die „fortschrittlichste“ amerikanische Regierung gilt, die von einer farbigen Person geführt wird, hat Israel ein Militärhilfepaket im Wert von 38 Milliarden Dollar gewährt, das größte in der Geschichte der USA.

Die bedingungslose Unterstützung Israels ist auf beiden Seiten der politischen Kluft in den USA ein fester Bestandteil. In jeder Präsidentschaftswahlsaison gab es einen erbitterten Wettstreit zwischen den Kandidaten, um zu beweisen, dass sie „pro-israelisch“ sind.

Selbst wenn die US-Regierungen versucht haben, den Anschein zu erwecken, auf palästinensische Forderungen und Bedürfnisse einzugehen, haben sie dies nie im Interesse der Palästinenser getan. So hat die Regierung Biden die Entscheidung ihres Vorgängers, der Palästinensischen Autonomiebehörde Gelder zu verweigern, die palästinensische Vertretung in Washington zu schließen und das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) zu streichen, rückgängig gemacht. Dies geschah jedoch mit dem Ziel, ein vielschichtiges System der Unterdrückung aufrechtzuerhalten, das durch die Osloer Abkommen geschaffen wurde, um Israel von seiner völkerrechtlichen Verantwortung für die Versorgung der von ihm besetzten palästinensischen Bevölkerung zu entlasten.

Dass das Leben und das Wohlergehen der Palästinenser sie nichts angeht, wurde auch durch die Entscheidung der Biden-Regierung deutlich, sich direkt in den sich entfaltenden Völkermord einzumischen, indem sie ihn finanziert, das Apartheid-Israel bewaffnet, gegen jede Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen Waffenstillstand fordert, ein Veto einlegt und sogar Flugzeugträger in die Region schickt.

Die Haltung der USA gegenüber den Palästinensern erinnert, wenig überraschend, an die Haltung der ersten europäischen Siedler gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern.

Wie das? Lassen Sie mich das genauer erklären.

Die USA interessieren sich nicht für die Palästinenser. Sie werden als nicht relevant für die US-Außenpolitik angesehen. Ein zentrales US-Bündnis mit der einzigen Atommacht im Nahen Osten zu stören, kommt nicht in Frage, schon gar nicht wegen einer „schmutzigen kleinen Menschenrechtsfrage“. Die USA können sich nicht vorstellen, dass die Palästinenser jemals Gerechtigkeit zu ihren eigenen Bedingungen erhalten werden.

Die USA kümmern sich nicht um das palästinensische Volk. Sie werden nur als „Störenfriede“ wahrgenommen. Daher war es nie das Ziel der USA, das „palästinensische Problem“ zu „lösen“, sondern es aus dem Weg zu räumen.

Die USA sind sich zwar darüber im Klaren, dass das „Palästinenserproblem“ die Region destabilisiert, doch nach Ansicht ihrer politischen Elite liegt dies nur daran, dass die Palästinenser einfach nicht die Klappe halten und verschwinden wollen – ähnlich wie die amerikanischen Ureinwohner, die Aboriginals und andere indigene Völker von den europäischen Siedlerkolonialisten als „Problem“ angesehen wurden.

Die USA sind der Ansicht, dass die Palästinenser im Grunde eine lästige kleine einheimische Bevölkerung sind, die die „Realität“ (die Kolonisierung) nicht stillschweigend hinnehmen will, damit die amerikanisch-israelische Allianz ungestört fortgesetzt werden kann. Aus diesem Grund ist die Unterstützung des Völkermords an den Palästinensern in Washington eine akzeptable Politik. Schließlich wurde die amerikanische Nation selbst durch den Völkermord an einer einheimischen Bevölkerung gegründet.

Es ist unbestreitbar, dass die USA in Bezug auf ihre außenpolitischen Interessen und Ziele ganz pragmatisch sind. Sie glauben nicht, dass sie die Palästinenser brauchen, die schließlich arm, schwach und geographisch mikroskopisch klein sind. Solange die USA nicht gezwungen sind, die Situation anders zu sehen, werden sie weiterhin die Rechte der Palästinenser auf Leben, Gerechtigkeit und Freiheit missachten.

Eine Änderung der US-Politik gegenüber Palästina erfordert zweierlei: eine Veränderung des internationalen Umfelds, das die außenpolitischen Optionen und Vorrechte der USA prägt und steuert, und die Ausübung von Druck auf die US-Regierung von innen heraus durch die strategische Mobilisierung derjenigen Interessengruppen, die einen echten Einfluss auf die beiden großen politischen Parteien haben.

Was uns, die Palästinenser, betrifft, so sollten wir wie jedes andere Volk, das unter Kolonialismus, Besatzung und Apartheid leidet, den Kolonialisten unter der Führung der USA eine deutliche Botschaft senden, dass sich die Spielregeln geändert haben und dass wir erst dann an den Verhandlungstisch zurückkehren werden, wenn sich das Apartheidland Israel an das Völkerrecht hält.

Erstens muss Israel seine Truppen aus den 1967 besetzten Gebieten abziehen; zweitens muss es alle Gesetze aufheben, die die einheimische palästinensische Bevölkerung diskriminieren, einschließlich des Nationalstaatsgesetzes; und drittens muss es die Resolution 194 der Vereinten Nationen umsetzen, die die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge ermöglicht.

Es ist nicht zu erwarten, dass Israel auf diese rechtmäßigen Forderungen positiv reagiert, da es dies noch nie getan hat. Aber das tat auch das Apartheidregime in Südafrika nicht, bis die internationale Gemeinschaft eingriff und Sanktionen gegen es verhängte und es boykottierte.

Danach sollten wir die rassistische Zweistaatenlösung auflösen und den Weg für die einzige demokratische Alternative ebnen: einen säkularen demokratischen Staat auf dem historischen Land Palästina, der allen seinen Bürgern unabhängig von Religion, ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht Gleichheit gewährt.Übersetzt mit Deepl.com

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor an der Al-Aqsa-Universität in Gaza.

