Westliche Medien können für ihre Rolle beim Völkermord in Gaza rechtlich zur Verantwortung gezogen werden

Von Craig Mokhiber

24. August 2024

Westliche Medienunternehmen haben sich selbst zu einem Teil der Mechanismen des Völkermords in Palästina gemacht, und es gibt historische Präzedenzfälle, um sie zur Verantwortung zu ziehen.

Screenshot aus dem CNN-Bericht von Jake Tapper vom 18. November 2023, in dem inzwischen entkräftete Quellen und Zeugenaussagen über sexuelle Gewalt am 7. Oktober verbreitet wurden. Diese falschen Zeugenaussagen wurden benutzt, um den israelischen Völkermord in Gaza zu rechtfertigen.

Die Rücksichtslosigkeit der israelischen Völkermordmaschinerie in Palästina und die direkte Komplizenschaft der USA, Großbritanniens und anderer westlicher Regierungen sind zwei Hauptpfeiler des Grauens, das gegen das palästinensische Volk verübt wird (und der Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger auf der ganzen Welt).

Aber es gibt noch eine dritte wesentliche Säule: die Rolle der mitschuldigen westlichen Medienunternehmen, die wissentlich israelische Desinformation und Propaganda verbreiten, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit rechtfertigen, Palästinenser entmenschlichen und Informationen über den Völkermord im Westen verdunkeln. Aus der Sicht der internationalen Menschenrechtsgesetze könnten und sollten solche Handlungen mit Sanktionen belegt werden. Und es gibt historische Präzedenzfälle. Weiterlesen bei mondoweiss. net

Craig Mokhiber ist ein internationaler Menschenrechtsanwalt und ehemaliger hoher Beamter der Vereinten Nationen. Er verließ die Vereinten Nationen im Oktober 2023, nachdem er einen viel beachteten Brief verfasst hatte, in dem er vor einem Völkermord in Gaza warnte, die internationale Reaktion kritisierte und einen neuen Ansatz für Palästina und Israel auf der Grundlage von Gleichheit, Menschenrechten und internationalem Recht forderte.

