Wie Ben-Gvirs Kumpel im Strafvollzug Israels „echter Polizeichef“ wurde

Josh Breiner

18. Dezember 2024

Der Leiter des Strafvollzugsdienstes Kobi Yaakobi gilt als ein Mann ohne Ideologie, der nur den Wunsch hat, befördert zu werden und die Politik seines rechtsextremen Gönners umzusetzen. Wenn Yaakobi offiziell das Polizeipräsidium übernimmt, wird Ben-Gvir das gesamte israelische Strafverfolgungssystem kontrollieren.

Itamar Ben-Gvir heftet Kobi Yaakobi bei einer Beförderungszeremonie eine Schulterklappe an.Credit: Olivier Fitoussi; Artwork: Masha Zur Glozman

Mitte August spielte sich im Büro von Itamar Ben-Gvir ein großes Drama ab. Es war ein Fasttag für religiöse Juden, und so bestand der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit darauf, in Begleitung eines großen Gefolges auf den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt zu gehen.

Doch der amtierende Kommandeur des Jerusalemer Polizeidistrikts, Brigadegeneral Amir Arzani, weigerte sich, der Bitte nachzukommen. Arzani war sich bewusst, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. Er bemühte sich, das „kommissarisch“ aus seinem Titel zu streichen, aber seine Befürchtung, dass die Polizei auf dem Berg die Kontrolle verlieren könnte, gab den Ausschlag – und er lehnte Ben-Gvirs Bitte ab. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

