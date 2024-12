https://www.trtworld.com/discrimination/far-right-in-germany-goes-into-damage-control-mode-after-car-ramming-attack-18245993



Rechtsextreme in Deutschland betreiben Schadensbegrenzung nach Rammattacke auf Auto

22. Dezember 2024

Offiziellen Angaben zufolge vertrat der Verdächtige islamfeindliche Ansichten und war wütend über die deutsche Migranten- und Asylpolitik.

Polizeibeamte stehen in einer Reihe mit rechtsextremen Demonstranten, die während einer Demonstration in Magdeburg ein Schild und Fahnen halten, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt gefahren war / Foto: Reuters

Der mutmaßliche Täter des tödlichen Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland vertrat stark islamfeindliche Ansichten und war wütend über die deutsche Migranten- und Asylpolitik, so die Behörden.

Innenministerin Nancy Fraser sagte am Samstag, er habe „islamfeindliche“ Ansichten.

Zunächst wurde der Anschlag in den sozialen Medien mit dem tödlichen Angriff eines Einwanderers auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 verglichen.

Später stellte sich heraus, dass der saudische Verdächtige, ein Psychiater, der seit 18 Jahren in Deutschland lebt, den Islam kritisiert und in früheren Beiträgen in den sozialen Medien Sympathien für die extreme Rechte geäußert hatte.

Dies führte zu einer Schadensbegrenzung durch die Rechtsextremen.

Martin Sellner, ein bei den deutschen Rechtsextremen beliebter Österreicher, schrieb in den sozialen Medien, die Motive des Verdächtigen „schienen komplex zu sein“, und fügte hinzu, dass der Verdächtige „den Islam hasste, aber die Deutschen noch mehr“.

Traurig und schockiert

Die Vorsitzende der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, schrieb auf X: „Wann wird dieser Wahnsinn aufhören?“

„Was heute passiert ist, betrifft viele Menschen. Es betrifft uns sehr“, sagte Fael Kelion, ein 27-jähriger Kameruner, der in der Stadt lebt, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

„Ich denke, dass die Bevölkerung unglücklich ist, weil es sich bei dem Verdächtigen um einen Ausländer handelt, und dass er weniger willkommen ist.

Michael Raarig, 67 und Ingenieur, sagte: „Ich bin traurig, ich bin schockiert. Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas hier in einer ostdeutschen Provinzstadt passieren kann.“

Er fügte hinzu, er glaube, dass der Anschlag „der AfD in die Hände spielen wird“, die im ehemals kommunistischen Ostdeutschland ihre stärkste Unterstützung hat.

Bei dem Anschlag mit dem Auto wurden fünf Menschen getötet und über 200 verletzt.

Am Samstag wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten in anderen Teilen Deutschlands verstärkt. In Hamburg, Leipzig und anderen Städten wurde mehr Polizei eingesetzt.

