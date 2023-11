„We are now rolling out the Gaza Nakba,“ Israeli minister announces In warning to Hizballah, Tel Aviv threatens revenge on Lebanese civilians.

„Wir rollen jetzt die Nakba des Gazastreifens aus“, verkündet der israelische Minister

By Ali Abunimah

12. November 2023

Die Leugnung der Nakba ist normalerweise ein zentraler Grundsatz des Zionismus. Israel hat sogar Gesetze, die das Gedenken an die im Voraus geplante Vertreibung und Flucht von 800.000 Palästinensern durch zionistische Milizen im Jahr 1948 unter Strafe stellen.

Doch wenn Israelis miteinander – oder mit Palästinensern – sprechen, feiern sie gewöhnlich die Nakba oder drohen damit, sie zu wiederholen.

Avi Dichter, ein Minister der Regierung, ist gerade einen Schritt weiter gegangen.

„Wir führen jetzt die Nakba von Gaza ein. Aus operativer Sicht gibt es keine Möglichkeit, einen Krieg zu führen – wie es die IDF [israelische Armee] in Gaza zu tun versucht – mit Massen zwischen den Panzern und den Soldaten“, sagte Dichter im israelischen Fernsehen.

Dichter ist nominell Israels Landwirtschaftsminister, gehört dem Kriegskabinett an und war zuvor Leiter des israelischen Geheimdienstes Shin Bet.

Auf die erneute Frage, ob dies die „Gaza-Nakba“ sei, antwortete Dichter: „Gaza-Nakba 2023. That’s how it’s end.“

Die Gräueltaten, Vertreibungen und Massentötungen, die Israel derzeit in Gaza verübt, scheinen für Dichter ein wahr gewordener Traum zu sein.

„Wer Jahr für Jahr nach der Nakba schreit, sollte sich nicht wundern, wenn es irgendwann tatsächlich eine Nakba gibt“, sagte Dichter – damals Minister für öffentliche Sicherheit – im Jahr 2007.

Das war eine offensichtliche Drohung an palästinensische Bürger Israels, die sich weigerten, die sogenannte Unabhängigkeit Israels auf den Ruinen ihrer Heimat zu feiern.

Im Jahr 2018 warnte Dichter die Palästinenser in Gaza erneut, dass der Große Marsch der Rückkehr – eine unbewaffnete Massenbewegung zur Beendigung der Belagerung – „zur Nakba werden wird.“ Israel reagierte auf die gewaltlosen Proteste mit der Entsendung von Scharfschützen, die Tausende von Palästinensern in Gaza ermordeten und verstümmelten.

In den letzten Jahren ist es immer häufiger vorgekommen, dass israelische Minister den Palästinensern mit einer „zweiten Nakba“ drohen – auch wenn Israel die erste offiziell leugnet.

Dichter’s Behauptung, dass Israel jetzt die „Gaza-Nakba“ durchführt, deckt sich mit durchgesickerten israelischen Geheimdienstdokumenten, die zeigen, dass Tel Aviv Pläne für die dauerhafte Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus großen Teilen des Gazastreifens unter dem Deckmantel einer „humanitären“ Evakuierung in Kriegszeiten hegt.

Am Samstag warnte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah: „Was wir in Gaza tun, können wir auch in Beirut tun“.

Dies ist ein weiteres Eingeständnis – um einer immer länger werdenden Liste hinzuzufügen – von führenden israelischen Politikern, dass der massenhafte Tod und die Zerstörung im Gazastreifen nicht zufällig oder „kollateral“ zu einer militärischen Kampagne sind, sondern Israels Zweck und Ziel.

„Wenn sie [die Hisbollah] hier einen solchen Fehler begeht, werden diejenigen, die den Preis dafür zahlen, in erster Linie libanesische Bürger sein“, sagte Gallant und bestätigte damit, dass Rache gegen Zivilisten die Art und Weise ist, wie Tel Aviv auf bewaffnete Aktionen von Widerstandsgruppen reagiert, die ihr Volk und ihr Land verteidigen.

Während Israel lange Zeit zu leugnen versuchte, dass die Nakba von 1948 systematisch und im Voraus geplant war, hält es sich dieses Mal nicht mehr so bedeckt – offenbar ermutigt durch die völlige Straffreiheit, die es von der so genannten internationalen Gemeinschaft weiterhin genießt.

Während der Nakba von 1948 verübten zionistische Milizen – oft nach dem Eingeständnis ihrer eigenen Veteranen – Gräueltaten wie mutwillige Morde und Vergewaltigungen, um die Palästinenser zum Verlassen ihres Landes zu zwingen.

Im Jahr 1948 haben diese eine neue Nation ins Leben gerufen:

Israel pic.twitter.com/gTeBMomw3N

– Propaganda und Co (@propandco) October 25, 2023

Dieser Soldat ist von der Alexandroni-Brigade. Er lebte lange Zeit und ist über neunzig Jahre alt. Er sprach mit äußerster Verachtung über das Verbrechen, das er 1948 an Dutzenden von Einwohnern des Dorfes Tantura begangen hat. Das ist absolut unfair. #Gazagenozid #nakba pic.twitter.com/2ttRVDzcbp

– Safwat Safi (@Safwat_Safi) November 7, 2023

Unter einem beliebten israelischen Strand befindet sich ein palästinensisches Massengrab, bekennen 1948er Kriegsveteranenhttps://t.co/sYY828JQfa pic.twitter.com/U5zPp4YHrV

– Haaretz.com (@haaretzcom) January 21, 2022

Die Märtyrer des Tantura-Massakers, die 1948 von Soldaten der Alexandroni-Brigade der israelischen Besatzungsarmee getötet wurden, wurden in einem Massengrab beigesetzt, das sich heute unter einem Parkplatz befindet.#nakba #gaza

Lasst Verbrecher nicht der Justiz entkommen. Lasst nicht zu, dass sie das wiederholen… pic.twitter.com/mFh3CF908R

– Safwat Safi (@Safwat_Safi) November 10, 2023



