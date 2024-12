https://english.almayadeen.net/news/politics/we-are-not-looking-to-engage-in-conflict-with–israel—al-s



Wir sind nicht auf einen Konflikt mit „Israel“ aus: Al-Sharaa

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

14. Dezember 2024

Der Leiter der Neuen Syrischen Verwaltung Ahmad al-Sharaa sagt, der Sturz der Regierung al-Assad sei „ein Sieg über das gefährliche iranische Projekt in der Region“.

Ahmad al-Sharaa, alias Abu Mohammad al-Jolani, spricht in der Umayyaden-Moschee in Damaskus, Sonntag, 8. Dezember 2024 (AP)

Die neue syrische Regierung habe „nicht die Absicht, Israel zu konfrontieren“, sagte der Generalkommandant der Behörde , Ahmad al-Sharaa, auch bekannt als Abu Mohammad al-Jolani, am Samstag.

„Wir sind nicht auf einen Konflikt mit Israel aus und können eine solche Schlacht nicht ertragen“, erklärte al-Sharaa, der auch Anführer der Gruppe Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ist, der es als Teil einer Allianz gelang, den größten Teil des syrischen Territoriums zu erobern und den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad letzte Woche zu stürzen.

Zuvor hatte die Associated Press berichtet, dass die syrische Übergangsregierung den UN-Sicherheitsrat auffordert, Maßnahmen zu ergreifen, um „Israel“ zu zwingen, seine Angriffe auf syrisches Gebiet einzustellen und sich aus den nördlichen Gebieten zurückzuziehen, in die es eingedrungen ist, was einen Verstoß gegen das Rückzugsabkommen von 1974 darstellt.

Al-Sharaa erklärte am Samstag, dass die neue syrische Regierung keine Feindseligkeiten mit dem iranischen Volk hege, fügte jedoch hinzu, dass der Sturz der Regierung al-Assad „ein Sieg über das gefährliche iranische Projekt in der Region“ sei.

In Bezug auf die russische Präsenz in Syrien sagte al-Sharaa, die neue Regierung hätte russische Stützpunkte in Syrien angreifen können, habe sich aber dafür entschieden, Russland die Gelegenheit zu geben, seine Beziehungen zum syrischen Volk zu überdenken.

Er bestätigte auch, dass die neue syrische Regierung in Kontakt mit westlichen Botschaften stehe und Gespräche mit Großbritannien über die Wiedereinführung seiner Vertretung in der syrischen Hauptstadt Damaskus führe.

An anderer Stelle sagte al-Sharaa, dass der neue syrische Staat „nicht mit einer revolutionären Denkweise regiert werden sollte, und wir brauchen Gesetze und Institutionen [zu diesem Zweck]“.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der das israelische Besatzungsmilitär seine Besetzung syrischen Territoriums weiter ausdehnt, indem es die gesamte Golan-Region und neun Städte im südlichen Umland von Damaskus einnimmt und seine Streitkräfte nur 20 km von der Hauptstadt entfernt positioniert.

Das israelische Militär hat außerdem fast 300 Angriffe auf syrische Militäreinrichtungen durchgeführt und dabei einen Großteil der syrischen Luftwaffe und der Luftabwehr zerstört, die inaktiv blieb und nicht in der Lage war, sich gegen die Aggression zu verteidigen.

Syrische Oppositionelle begrüßen mögliche Beziehungen zwischen Syrien und Israel

Fahd al-Masri, der Chef der Syrischen Nationalen Heilsfront und Sprecher der Freien Syrischen Armee, sagte der israelischen Zeitung Maariv: „Wir wollen keinen Krieg mit Israel“.

Letzte Woche sprach al-Masri mit Baruch Yedid, dem Kommentator für arabische Angelegenheiten von i24NEWS, und dankte „Israel“ für seinen „Beitrag“ zum Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.

„Ohne die Schläge, die ihr der Hisbollah und dem Iran zugefügt habt, hätten wir Syrien nicht befreien können“, sagte al-Masri. Er fügte hinzu: „Ich danke dir, Israel. Dies ist ein israelischer Sieg, unsere Brüder und Nachbarn“.

Im gleichen Zusammenhang zitierte Yedid Abdul Jalil al-Saeed, der als „ehemaliger stellvertretender Mufti von Syrien“ bezeichnet wurde und sich optimistisch über mögliche „Beziehungen“ zwischen Syrien und „Israel“ äußerte.

„Ich hoffe, dass Ihr Korrespondent aus dem Herzen von Damaskus berichten wird“, sagte al-Saeed.

In einem Sonderinterview, das während der Hauptnachrichtensendung am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde, sprach al-Saeed über die Lage in Syrien nach dem Zusammenbruch der Regierung al-Assad, die ungewisse Zukunft des Landes und seine Beziehungen zu „Israel“.

Er sagte, dass „unser nördlicher Nachbar, die Türkei, Israel als einen bedeutenden, sogar zentralen Faktor beim Sturz al-Assads betrachtet“.

Al-Saeed fügte hinzu: „Die Führer der so genannten Achse des Widerstands in der arabischen Welt glaubten, der 7. Oktober würde ihre Arche Noah sein, nur um herauszufinden, dass es ihre Titanic war, die sie stattdessen versenkte.“

Er behauptete weiter, dass „die arabische Welt die Ansicht vertritt, dass Israel den Lauf der Dinge verändert hat, nachdem es gewettet hat, dass es die Last einer längeren militärischen Kampagne nicht tragen kann.“

Auf die Frage von i24NEWS, ob dies den Weg für einen Frieden zwischen Syrien und „Israel“ ebnen könnte, antwortete al-Saeed, dass er dies „nicht bestreitet“ und äußerte die Hoffnung auf eine Ausweitung der Sendungen des israelischen Senders in Syrien.

„Sie könnten eine Brücke für einen echten Frieden zwischen den Nationen werden“, erklärte al-Saeed. „Vielleicht können Sie ein syrisches Publikum anziehen, und ich hoffe, dass Ihr Korrespondent aus dem Herzen von Damaskus berichten wird.“

i24NEWS berichtete über eine, wie es hieß, „exklusive Dokumentation der Stimmen der Rebellen aus Damaskus durch ihren Korrespondenten vor Ort“.

Der Bericht wurde einige Tage nach dem Zusammenbruch der syrischen Regierung ausgestrahlt und enthielt Aufnahmen, die als Teil einer Sondersendung beschrieben wurden, die während der Hauptnachrichten am Sonntag ausgestrahlt werden sollte.

