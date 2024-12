Die Straßen nach Damaskus

von Tariq Ali

13.Dezember 2024

Niemand außer ein paar korrupten Kumpanen wird beim Abgang des Tyrannen Tränen vergießen. Aber es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass das, was wir heute in Syrien erleben, eine gewaltige Niederlage ist, ein kleines 1967 für die arabische Welt. Während ich diese Zeilen schreibe, sind israelische Bodentruppen in dieses geschundene Land eingedrungen. Es gibt noch keine endgültige Lösung, aber ein paar Dinge sind klar. Assad ist ein Flüchtling in Moskau. Sein baathistischer Apparat hat einen Deal mit dem östlichen NATO-Führer Recep Tayyip Erdoğan gemacht (dessen Brutalitäten in Idlib Legion sind) und das Land auf einem Tablett angeboten. Die Rebellen haben zugestimmt, dass Assads Ministerpräsident Mohammed Ghazi al-Jalali den Staat vorerst weiterführen soll. Wird dies eine Form des Assadismus ohne Assad sein, auch wenn das Land dabei ist, sich geopolitisch von Russland und den Resten der „Widerstandsachse“ abzuwenden?

Wie der Irak und Libyen, wo sich die USA das Öl gesichert haben, wird Syrien nun zu einer gemeinsamen amerikanisch-türkischen Kolonie. Die imperiale Politik der USA besteht weltweit darin, Länder zu zerschlagen, die nicht ganz geschluckt werden können, und ihnen jede sinnvolle Souveränität zu nehmen, um ihre wirtschaftliche und politische Vorherrschaft zu behaupten. Dies mag „zufällig“ im ehemaligen Jugoslawien begonnen haben, ist aber inzwischen zu einem Muster geworden. Die EU-Satelliten wenden ähnliche Methoden an, um sicherzustellen, dass kleinere Nationen (Georgien, Rumänien) unter Kontrolle gehalten werden. Mit Demokratie und Menschenrechten hat das alles wenig zu tun. Es ist ein globales Glücksspiel.

Im Jahr 2003, nachdem Bagdad an die USA gefallen war, gratulierte der jubelnde israelische Botschafter in Washington George W. Bush und riet ihm, jetzt nicht aufzuhören, sondern nach Damaskus und Teheran weiterzuziehen. Doch der Sieg der USA hatte einen unbeabsichtigten, aber vorhersehbaren Nebeneffekt: Der Irak wurde zu einem schiitischen Rumpfstaat, was die Position des Iran in der Region enorm stärkte. Das Debakel dort und später in Libyen hatte zur Folge, dass Damaskus mehr als ein Jahrzehnt warten musste, bevor es die gebührende Aufmerksamkeit des Imperiums erhielt. In der Zwischenzeit erhöhte die iranische und russische Unterstützung für Assad den Einsatz für einen routinemäßigen Regimewechsel.

Nun hat der Sturz Assads ein anders geartetes Vakuum geschaffen, das wahrscheinlich von der NATO-Türkei und den USA über die „Ex-al-Qaida“ Hayat Tahrir al-Sham (die Umbenennung ihres Anführers Abu Mohammad al-Jolani in einen Freiheitskämpfer nach seinem Aufenthalt in einem US-Gefängnis im Irak ist eine Selbstverständlichkeit) sowie von Israel gefüllt wird. Letzteres hat einen enormen Beitrag geleistet, indem es die Hisbollah ausgeschaltet und Beirut mit einer weiteren Runde massiver Bombenangriffe verwüstet hat. Nach diesem Sieg ist es schwer vorstellbar, dass der Iran allein gelassen wird. Obwohl sowohl die USA als auch Israel letztlich einen Regimewechsel anstreben, hat die Degradierung und Entwaffnung des Landes oberste Priorität. Dieser umfassendere Plan zur Neugestaltung der Region erklärt auch die unermüdliche Unterstützung Washingtons und seiner europäischen Stellvertreter für den anhaltenden israelischen Völkermord in Palästina. Nach mehr als einem Jahr des Gemetzels erscheint der Kant’sche Grundsatz, dass staatliche Handlungen so beschaffen sein müssen, dass sie zu einem allgemein anerkannten Gesetz werden können, wie ein schlechter Witz.

Wer wird Assad ersetzen? Vor seiner Flucht wurde in einigen Berichten angedeutet, dass die Amerikaner geneigt sein könnten, ihn zu behalten, wenn der Diktator eine 180-Grad-Wende vollzieht – indem er mit dem Iran und Russland bricht und wieder gute Beziehungen zu den USA und Israel aufbaut, wie er und sein Vater es zuvor getan hatten. Jetzt ist es zu spät, aber der Staatsapparat, der ihn im Stich gelassen hat, hat seine Bereitschaft erklärt, mit wem auch immer zusammenzuarbeiten. Wird Erdoğan dasselbe tun? Der Sultan der Esel wird sicherlich wollen, dass seine eigenen Leute, die in Idlib aufgezogen wurden, seit sie Kindersoldaten waren, das Sagen haben und unter Ankaras Kontrolle stehen. Sollte es ihm gelingen, ein türkisches Marionettenregime zu errichten, wäre das eine weitere Version dessen, was in Libyen geschah. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er alles nach seinem Willen durchsetzen kann. Erdoğan ist stark in der Demagogie, aber schwach in der Tat, und die USA und Israel könnten aus ihren eigenen Gründen ein Veto gegen eine gesäuberte Al-Qaida-Regierung einlegen, obwohl sie die Dschihadisten im Kampf gegen Assad eingesetzt haben. Ungeachtet dessen ist es unwahrscheinlich, dass das neue Regime die Mukhābarāt (Geheimpolizei) abschafft, die Folter illegalisiert oder eine rechenschaftspflichtige Regierung anbietet.

Vor dem Sechstagekrieg war eine der zentralen Komponenten des arabischen Nationalismus und der Einheit die Baath-Partei, die Syrien regierte und eine starke Basis im Irak hatte; die andere, mächtigere Komponente war Nassers Regierung in Ägypten. Der syrische Baathismus in der Zeit vor Assad war relativ aufgeklärt und radikal. Als ich 1967 in Damaskus mit Premierminister Yusuf Zuayyin zusammentraf, erklärte er, dass der einzige Weg nach vorn darin bestehe, den konservativen Nationalismus zu überflügeln, indem man Syrien zum „Kuba des Nahen Ostens“ mache. Der Angriff Israels in jenem Jahr führte jedoch zur raschen Vernichtung der ägyptischen und syrischen Armeen und ebnete damit den Weg für den Tod des arabischen Nationalismus der Nasserianer. Zuayyin wurde gestürzt und Hafez-al Assad mit stillschweigender Unterstützung der USA an die Macht gebracht – ähnlich wie Saddam Hussein im Irak, den die CIA mit einer Liste der Spitzenkader der irakischen kommunistischen Partei versorgte. In beiden Ländern wurden die radikalen Baathisten entsorgt, und der Gründer der Partei, Michel Aflaq, trat angewidert zurück, als er sah, wohin die Reise ging.

Diese neuen baathistischen Diktaturen wurden jedoch von bestimmten Teilen der Bevölkerung unterstützt, solange sie ein grundlegendes Sicherheitsnetz boten. Der Irak unter Saddam und Syrien unter Assad père et fils waren brutale, aber soziale Diktaturen. Assad Senior stammte aus der bäuerlichen Mittelschicht und erließ mehrere fortschrittliche Reformen, um sicherzustellen, dass seine Klasse bei Laune gehalten wurde, indem er die Steuerlast senkte und den Wucher abschaffte. 1970 gab es in den meisten syrischen Dörfern nur natürliches Licht; die Bauern wachten mit der Sonne auf und gingen mit ihr zu Bett. Ein paar Jahrzehnte später ermöglichte der Bau des Euphrat-Staudamms die Elektrifizierung von 95 % der Dörfer, wobei die Energie vom Staat stark subventioniert wurde.

Diese Politik und nicht die Unterdrückung allein garantierte die Stabilität des Regimes. Der Großteil der Bevölkerung nahm die Folterungen und Inhaftierungen von Bürgern in den Städten billigend in Kauf. Assad und sein Gefolge waren der festen Überzeugung, dass der Mensch nur ein wirtschaftliches Wesen sei und dass, wenn diese Bedürfnisse befriedigt werden könnten, nur eine kleine Minderheit rebellieren würde („höchstens ein oder zweihundert“, so Assad, „das waren die Typen, für die das Mezzeh-Gefängnis ursprünglich gedacht war“). Der letztendliche Aufstand gegen den jüngeren Assad im Jahr 2011 wurde durch seine Hinwendung zum Neoliberalismus und die Ausgrenzung der Bauernschaft ausgelöst. Als er sich zu einem erbitterten Bürgerkrieg zuspitzte, wäre eine Option eine Kompromisslösung und eine Teilung der Macht gewesen – aber die Apparatschiks, die derzeit mit Erdoğan verhandeln, rieten von einem solchen Arrangement ab.

Bei einem meiner Besuche in Damaskus vertraute mir der palästinensische Intellektuelle Faisal Darraj an, dass der Mukhābarāt-Agent, der ihm die Erlaubnis erteilte, das Land zu Konferenzen im Ausland zu verlassen, immer eine Bedingung stellte: „Bringen Sie den neuesten Baudrillard und Virilio mit“. Es ist immer schön, gebildete Folterknechte zu haben, wie der große arabische Romancier Abdelrahman Munif – ein gebürtiger Saudi und führender Intellektueller der Baath-Partei – gesagt haben könnte. Munifs 1975 erschienener Roman Scharq al-Mutawassit (Östlich des Mittelmeers) ist ein erschütternder Bericht über politische Folter und Gefangenschaft, den der ägyptische Literaturkritiker Sabry Hafez als ein Buch von „außergewöhnlicher Kraft und Ambition, das darauf abzielt, das ultimative politische Gefängnis in all seinen Variationen zu beschreiben“, bezeichnete. Als ich in den neunziger Jahren mit Munif sprach, sagte er mit einem traurigen Gesichtsausdruck, dass dies die Themen seien, die die arabische Literatur und Poesie beherrschten: ein tragischer Kommentar zum Zustand der arabischen Nation. Heute gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sich dies ändert. Auch wenn die Rebellen einige von Assads Gefangenen befreit haben, werden sie sie bald durch ihre eigenen ersetzen.

Die USA und der größte Teil der EU haben das vergangene Jahr damit verbracht, einen Völkermord in Gaza erfolgreich aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Alle US-Klientenstaaten in der Region bleiben intakt, während drei Nicht-Klientenstaaten – Irak, Libyen und Syrien – enthauptet wurden. Mit dem Fall des letztgenannten Staates fällt eine wichtige Versorgungslinie weg, die eine Reihe von antizionistischen Gruppierungen miteinander verbindet. Geostrategisch gesehen ist dies ein Triumph für Washington und Israel. Dies muss anerkannt werden, aber Verzweiflung ist wertlos. Wie sich ein wirksamer Widerstand formieren wird, hängt von der kommenden Konfrontation zwischen Israel und einem belagerten Iran ab, der direkte Untergrundgespräche mit den USA und einigen Mitgliedern von Trumps Gefolge führt und gleichzeitig die Entwicklung seiner Nuklearpläne beschleunigt. Die Situation ist voller Gefahren.

Tariq Ali ist Schriftsteller, Journalist und Filmemacher. Tariq Ali wurde 1943 in Lahore geboren. Er besaß seine eigene unabhängige Fernsehproduktionsfirma, Bandung, die in den 1980er Jahren Programme für Channel 4 im Vereinigten Königreich produzierte. Er sendet regelmäßig im BBC-Radio und schreibt Artikel und journalistische Beiträge für Zeitschriften und Zeitungen wie The Guardian und die London Review of Books. Er ist Redaktionsleiter des Londoner Verlags Verso und gehört dem Vorstand der New Left Review an, für die er auch als Herausgeber tätig ist. Er schreibt Belletristik und Sachbücher; zu seinen Sachbüchern gehören 1968: Marching in the Streets (1998), eine Sozialgeschichte der 1960er Jahre; Conversations with Edward Said (2005); Rough Music: Blair, Bombs, Baghdad, London, Terror (2005); und Speaking of Empire and Resistance (2005), das die Form einer Reihe von Gesprächen mit dem Autor hat.

Ursprünglich veröffentlicht in New Left Review

Übersetzt mit Deepl.com

