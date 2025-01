https://thegrayzone.com/2025/01/01/cuban-revolution-survive-2025/



Wird die kubanische Revolution den Sturm des Jahres 2025 überleben?

Danny Shaw

1. Januar 2025

Danny Shaw reist seit 1995 nach Kuba, um die sozialistische Revolution des Landes zu unterstützen. Unzufrieden mit den offiziellen Verlautbarungen und den geführten Touren für internationale Linke, begann er ein Projekt zur ethnografischen Erforschung des Landes aus erster Hand über Jahrzehnte hinweg. Shaw, der das kubanische Spanisch beherrscht, wanderte abseits der ausgetretenen Pfade und untersuchte unabhängig die Bedingungen im Land. Er untersuchte die Perspektiven einiger der am stärksten marginalisierten Bevölkerungsgruppen in Havanna und bewertete ihre Reaktionen auf die einseitige US-Blockade und die Isolation Kubas.

Am 1. Januar trat Kuba offiziell der als BRICS bekannten internationalen Gruppierung bei, als eines von 13 Ländern, die als „Partnerstaaten“ aufgenommen wurden. Das Datum, das mit dem 66. Jahrestag des Triumphs der Revolution zusammenfällt, könnte einen Wendepunkt für den angeschlagenen sozialistischen Staat markieren. Doch wenn die Führung des Landes angesichts der erstickenden US-Blockade nicht zu einem strategischen finanzpolitischen Kurswechsel übergeht, ist die Aussicht auf den Zusammenbruch des Staates – und das Ende von über einem halben Jahrhundert revolutionärer sozialer Entwicklung – nicht von der Hand zu weisen.

„Ataca Sabroso“ (Angriff mit Süße)

Während meiner jahrzehntelangen Recherchen aus erster Hand in Kuba gab es nur wenige Figuren, die die Revolution – mit all ihren Widersprüchen – so zu verkörpern schienen wie „Sumy“, der Boxer. Mit seinen schlanken 6′ 2“ und 60 Jahren könnte er immer noch als 39 durchgehen. Der pensionierte Boxer, der sich in einen langgezogenen Schuldirektor verwandelt hat, ist für seinen langen, harten Schlag bekannt, der die Köpfe zurückschnellen lässt, und hat immer noch seine umwerfenden Schlagkombinationen. Zwei Jahrzehnte lang glitt Jesús Miguel Rodríguez Muro, der unter seinem Spitznamen Sumy bekannt ist, durch die Boxwettbewerbe im Cruisergewicht in ganz Kuba. Auch international machte er sich einen Namen und kämpfte in der Sowjetunion und anderen Ländern des Warschauer Pakts.

Sumy ist ein engagiertes Mitglied der Kommunistischen Partei Kubas und wohnt in Arroyo Naranjo, einem Außenbezirk von Havanna. Der Sportler im Ruhestand lebt wie alle Kubaner: bescheiden. Bei einem kürzlichen Besuch schwankten seine Füße von einem kleinen, baufälligen Bett. Er hatte eine Sammlung von Büchern und Notizbüchern in einem Bücherregal gestapelt, das auf dem letzten Loch prangte. Sein Schlafzimmer, das als Wohnzimmer diente, war mit einem winzigen Fernseher aus den 1980er Jahren und einem Transistorradio ausgestattet, das man in einem Vietnamkriegsfilm sehen könnte. Nachts, wenn sich der Hunger regte und kein Eiweiß zur Verfügung stand, schnappte sich Sumy zwei Stücke billigen Kuchen und zahlte sie in einen leeren Brotlaib ein. Er verschlang den notdürftig gefüllten Gyros und zwinkerte seinen Boxschülern zu: „Sabroso, sabroso!“

Autor Danny Shaw (L) mit dem Boxer und kubanischen Revolutionär Sumy (R) im Jahr 2014

US-Geheimdienste nutzen das Unbehagen der kubanischen Jugend aus

Die kubanische Revolution garantierte einst jedem Bürger Gesundheitsversorgung, Bildung und grundlegende soziale und wirtschaftliche Rechte. Im Fall von Sumy lässt sich der Wandel klar nach Generationen abgrenzen. Die Generation der Eltern von Sumy hat die Revolution gemacht. Die Generation von Sumy profitierte von der sozialen Transformation und stärkte sie. Die Generation der Kinder von Sumy, die in den 1990er Jahren erwachsen wurden, hat jedoch eine andere Erfahrung gemacht. In den Worten einer Mutter und kommunistischen Aktivistin in Marianao: „Die neue Generation hat nur eine Periode von Opfern und noch mehr Opfern erlebt. Sie erinnern sich weder an den Kampf gegen Batista noch an das erste Jahrzehnt der Revolution, mit den wunderbaren Debatten und Experimenten, die wir damals hatten. Sie kennen nur Sparsamkeit.“

Der Zusammenbruch ist in der gesamten kubanischen Wirtschaft zu spüren, und vielleicht nirgendwo deutlicher als in der kritischen Zuckerindustrie. Ursprünglich erwies sich die Kollektivierung als äußerst erfolgreich, und Kuba erreichte unter Castro zwischen 1969 und 1970 einen Höchststand von 8,5 Millionen Tonnen Zucker. Anfang der 90er Jahre, vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, produzierten die kubanischen Landwirte noch 7 Millionen Tonnen, was satte 30 % der weltweiten Zuckerexporte ausmachte. Diese Zahl halbierte sich jedoch praktisch über Nacht, als Kubas Freunde im Ausland verschwanden, und schrumpfte in den Folgejahren weiter.

Der Rückgang hat sich in den letzten Jahren noch verschärft, da die Zahl der funktionierenden Zuckermühlen in Kuba auf nur noch 16 gesunken ist und die US-Sanktionen weiterhin Reparaturen nahezu unmöglich machen. Im Jahr 2019 konnte die Insel 1,3 Millionen Tonnen Zucker produzieren. Bis 2023 sank diese Zahl auf 350.000, da die Insel zum ersten Mal seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr genug Zucker für den Inlandsverbrauch produzieren konnte. Wie der Wirtschaftswissenschaftler Juan Triana erklärt, kann man die Bedeutung des massiven Rückgangs der Zuckerproduktion gar nicht hoch genug einschätzen: „Mehr als 150 Jahre lang war die Zuckerrohrindustrie sowohl das Haupteinkommen für den Export als auch die Lokomotive für den Rest der Wirtschaft. Genau das haben wir verloren.“

Der Tourismus, der 1997 den Zucker als wichtigsten Wirtschaftszweig Kubas ablöste, ist in der gleichen Zeitspanne fast völlig verschwunden. Nach dem Erscheinen des COVID sank die Zahl der Besucher auf der Insel von über 4.000.000 pro Jahr auf nur noch 356.500 im Jahr 2021.

Jetzt hat Kuba weder die ausländischen Einnahmen noch eine eigenständige Wirtschaft, um seine Bevölkerung zu ernähren. Seit 1990 steht die Insel am Rande der Katastrophe; der Beginn der Pandemie hat die Situation noch verschlimmert. Es kommt regelmäßig zu Stromausfällen. Gasknappheit ist an der Tagesordnung. Eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Havanna kann drei Stunden oder länger dauern. Die von sechseinhalb Jahrzehnten Kalten Krieges ermüdeten Einwohner fordern „Strom und Lebensmittel“. Das imperialistische Center for Strategic and International Studies (CSIS) prognostiziert, dass diese Realität weitere Proteste auslösen wird. Die Rationen sind auf ein Minimum gesunken und selbst diese sind oft nicht verfügbar. Einem Arzt und Führer der kubanischen kommunistischen Partei, der unter dem Guerronamen Oldanier bekannt ist, zufolge: „Wir leben wie die Palästinenser, nur ohne die Bomben. Unterernährung ist allgegenwärtig. Die Inflation ist in die Höhe geschnellt. Der Staat kann unsere Gehälter nicht bezahlen. Die Kindersterblichkeit ist stark angestiegen. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht.“

Wie viele andere Länder, die von den USA für einen Regimewechsel ins Visier genommen werden, hat auch Kuba in den letzten Jahren einen großen Exodus erlebt. Berichten zufolge versuchen fast eine halbe Million Kubaner – das sind ganze 5 % der kubanischen Bevölkerung – zwischen 2021 und 2023 in die Vereinigten Staaten einzuwandern.

Das Ende der Rationen?

Vor der Verschärfung der Krise, die mit der Pandemie begann, erhielt jedes Haushaltsmitglied in Kuba jeden Monat einen „canasta básica“ (Basiskorb), der aus einer Zuteilung von Reis, Kichererbsen, schwarzen Bohnen, Speiseöl, Salz, Zucker, Kaffee, Seife, Brot, Eiern, Huhn, Tabak und Zahnpasta bestand. Jetzt beschweren sich die Bewohner darüber, dass die Portionen deutlich kleiner geworden sind, der Reis zu spät kommt und das Hühnerfleisch verschwunden ist und durch Dosen mit eingemachtem Fleisch ersetzt wurde. Wenn eine Familie Obst, Gemüse oder irgendetwas anderes als la libreta (das Rationsbuch) haben möchte, hängt dies von ihrer eigenen individuellen Kaufkraft ab. Die Familien beschreiben die kreative Kunst, eine magere Menge an Lebensmitteln für den ganzen Monat zu strecken, und eine erklärt, wie sie zusätzliche Eier für Silvester gespart haben, um ihren Kindern an diesem Abend etwas zu essen geben zu können.

Auch Kubas international anerkannter medizinischer Sektor, einst der Stolz Lateinamerikas, ist von dem Abschwung nicht verschont geblieben. „Wir können den Diabetikern und anderen Kranken nicht das geben, was sie brauchen“, beklagte eine Krankenschwester.

Aufgrund der durch die Verschärfung des Handelsembargos absichtlich herbeigeführten Knappheit liegt die Inflationsrate in Kuba bei astronomischen 39,1 %. Der Zugang zu Dollar ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, sich zu ernähren. Sie können sich an die privaten Geschäfte für Kleinst- und Kleinunternehmen (MYPIMES) wenden, die Lebensmittel und andere Produkte zu Preisen verkaufen, die an den Dollar und den Euro gekoppelt sind. Das bedeutet, dass ein Kubaner für ein Pfund Hähnchen auf dem „freien Markt“ bis zu 20 Prozent seines Monatsgehalts ausgeben muss. Für zwei Wochen Milch können sie zwei Wochen ihres Gehalts ausgeben. Viele Veteranen der Kommunistischen Partei sagen, dass dies ihre bisher schlimmsten wirtschaftlichen Bedingungen sind. Ein Gemeindeleiter beklagte sich: „Wir haben keine Medikamente. Ich bin Diabetiker. Wir verlieren ständig an Gewicht. Sehen Sie sich diese 25 Pfund an, die ich verloren habe. Das Programm Brücken der Liebe (Puentes de Amor) von Carlos Lazo hilft uns, aber es ist nicht genug.“

Da es keine Anzeichen dafür gibt, dass sich die Lage in absehbarer Zeit verbessern wird, wollen viele Kubaner – insbesondere junge Erwachsene – das Land verlassen. In der Zwischenzeit bietet ihre blockierte Zukunft einen fruchtbaren Boden für den nächsten Versuch einer farbigen Revolution.

Die jüngere Generation der Kubaner singt zumeist eine andere Melodie als Sumy und die alte Garde der Revolutionäre. Der US-Geheimdienst tut alles, um die Ressentiments jener Elemente auszunutzen, die USAID als „desozialisierte und marginalisierte Jugendliche“ aus afrokubanischen Gemeinden bezeichnet. Wie Max Blumenthal für The Grayzone berichtete, hat der US-Geheimdienst Millionen in ein Programm im Stil des Kalten Krieges investiert, um konterrevolutionäre Rapper, Künstler und Aktivisten zu fördern.

Die erste Welle bewaffneter kubanischer Künstler ging aus der so genannten San-Isidro-Bewegung hervor. Ich traf die Gründer von San Isidro, Amaury Pacheco, Omni Zona Franca und einige der zukünftigen Aktivisten des Kollektivs zum ersten Mal im Jahr 2001 auf Poesie- und Musikfestivals in Alamar, Havanna del Este. Während diese dreadlocked, anarchistisch orientierten Künstler behaupteten, „unideologisch“ zu sein, war es klar, dass sie die Art von „Dissidenten“ waren, die die CIA hofierte, um die Konterrevolution anzuführen. Sie waren fest entschlossen, den kubanischen Staat zu stürzen, und bereit, mit Ausländern zusammenzuarbeiten, die ihnen helfen konnten, international zu reisen und für eine farbige Revolution westlichen Stils in Kuba einzutreten.

OAS-Generalsekretär Luis Almagro mit dem Mitbegründer der San-Isidro-Bewegung Amaury Pacheco (zweiter von rechts) und anderen Künstlern des Kollektivs

Im Juli 2021 wurde die San-Isidro-Bewegung zur treibenden Kraft hinter noch nie dagewesenen Protesten in Städten im ganzen Land gegen die kubanische Revolution und die Bedingungen auf der Insel. Obwohl die Demonstrationen schnell und ohne die von den US-Medien erhoffte brutale Unterdrückung abebbten, lösten sie in den westlichen Hauptstädten erneut Forderungen nach einem Regimewechsel aus. Die Regierung Biden berief sich auf die kurze Protestwelle als Rechtfertigung für die Ablehnung von Obamas Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zu Havanna.

San Isidro-Mitglied und Reggae-Künstler Sandor Pérez Pita, alias Rassandino, mit Marinesoldaten in der US-Botschaft in Havanna

Geplante Zerstörung

Die Zerstörung der kubanischen Wirtschaft ist ein unbestreitbarer Erfolg der jahrzehntelangen US-Außenpolitik. Die Regierungen Trump und Biden sind dem ursprünglichen Ziel der Blockade von 1960 letztlich treu geblieben – ebenso wie ihre Vorgänger, einschließlich Barack Obama, der lediglich einige Bestimmungen zur Einschränkung des Reiseverkehrs leicht abänderte. Ein Jahr nach dem Triumph der Revolution rechnete Eisenhower vor: „Wenn das kubanische Volk hungrig ist, wird es Castro hinauswerfen“. Vier Monate später stimmte der stellvertretende stellvertretende Außenminister für interamerikanische Angelegenheiten, Lester D. Mallory, zu: „Jedes mögliche Mittel sollte umgehend ergriffen werden, um das Wirtschaftsleben Kubas zu schwächen … um Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeizuführen.“

Das 1960 entworfene „Program of Covert Action“ der US-Regierung ist nach wie vor die Grundlage der US-Politik gegenüber Kuba. Seit sechs Jahrzehnten versuchen die USA, die Selbstbestimmung Kubas zu ersticken und zu zerstören.

Seit der Revolution wurden mehr als 3.400 Kubaner durch den US-Staatsterrorismus getötet. Der US-Geheimdienst plante und organisierte 638 bekannte Anschläge auf das Leben von Fidel Castro. Es wurde biologische Kriegsführung eingesetzt, wie z. B. die absichtliche Infektion der Schweinepopulation auf der Insel mit dem Schweinevirus. Es ist schwieriger, die menschlichen Kosten der Sanktionen zu berechnen. Hunger und Migration sind die beiden häufigsten Folgen. Mehr als 200.000 Kubaner waren in den letzten anderthalb Jahren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, eine Zahl, die sogar noch höher ist als bei früheren Migrationen wie den Marielitos und den „Flößern“ von 1994.

Jede Politik des heute mächtigsten Imperiums ist darauf ausgerichtet, einen Regimewechsel in Kuba herbeizuführen, ein Euphemismus für die vollständige Umgestaltung der Klassenverhältnisse. Die alten Medien ignorieren diesen äußeren Druck und konzentrieren sich stattdessen auf die Unterdrückung in Kuba. Die ständigen Drohungen, Schikanen und von den US-Geheimdiensten unterstützten Terrorkampagnen haben der kubanischen Führung erfolgreich ein Maß an Paranoia eingeflößt, so dass sie ihre wertvollen Ressourcen auf die nationale Sicherheit konzentrieren musste. Diese defensive Haltung spielt Kubas Möchtegern-Kolonisatoren in Washington und Miami direkt in die Hände.

Ob es nun als Bidens letztes Hurra oder als Trumps Eröffnungssalve dargestellt wird, die nationale Sicherheitselite der USA, die sich von ihrem völkermörderischen Amoklauf im Nahen Osten erholt hat, will immer noch die kubanische Regierung stürzen. Auf der Insel kursieren Gerüchte, dass die USA einen weiteren Versuch einer Farbrevolution im Stil von San Isidro planen, in der Hoffnung, staatliche Repressionen zu provozieren. Dies würde natürlich den Weg für die mit Elon Musk verbündeten Einflussnehmer und die Konzernmedien ebnen, um das „kommunistische Kuba“ als eine Bastion der Unterdrückung darzustellen und Washington eine Rechtfertigung zu liefern, den widerspenstigen Staat zu beseitigen.

Multipolarität: Kubas einzige Hoffnung

Die kubanische Führung, erfahren durch sechs Jahrzehnte des Widerstands, sucht nach einer Antwort auf den hybriden Krieg und seine Auswirkungen auf die Moral. Sie reagiert, wie es jeder Kämpfer tut, der über seine Verhältnisse kämpft: aggressiv und verzweifelt. Jetzt ist klar geworden, dass die einzige Möglichkeit, die Blockade zu durchbrechen, die Multipolarität ist.

Besuche zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem kubanischen Amtskollegen verdeutlichen Kubas zunehmende Entschlossenheit, eigene wettbewerbsfähige Staatsunternehmen nach chinesischem Vorbild aufzubauen, die der Lebensmittelknappheit ein Ende bereiten würden. Kuba war im vergangenen Jahr Gastgeber der Gruppe der 77, der größten internationalen Organisation nach den Vereinten Nationen selbst. 134 Länder oder 80 Prozent der Weltbevölkerung sind derzeit in der inzwischen falsch benannten „Gruppe der 77“ vertreten. Der Vorsitzende der Gruppe der 77, der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel, betonte in Havanna: „Nach all der Zeit, in der der Norden die Welt nach seinen Interessen organisiert hat, liegt es nun am Süden, die Spielregeln zu ändern.“ Kuba hat zusammen mit 34 anderen Ländern einen Antrag auf Mitgliedschaft in den BRICS gestellt. Mit der Aufnahme von Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Iran und Argentinien (das vom neuen Präsidenten Milei angefochten wird) Anfang 2024 stellen die Länder des BRICS-Blocks nun 42 % der Weltbevölkerung, 23 % des Bruttoinlandsprodukts und 18 % des Welthandels. Kubas Zukunft verläuft nicht über die Wall Street oder den Beltway, sondern über Moskau, Peking, Caracas, Teheran, Johannesburg und die anderen aufkeimenden Zentren der Multipolarität.

Präsident Diaz-Canel besuchte den Iran, um über für beide Seiten vorteilhafte Wege zur Aufhebung der Embargos zu sprechen. Der stellvertretende Präsident Salvador Valdés Mesa reiste nach Südafrika, um die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Am 9. Mai, dem 79. Jahrestag des sowjetischen Tages des Sieges über den Faschismus, feierte der kubanische Präsident mit Wladimir Putin im Großen Kremlpalast. Kuba beherbergte eine Flotte russischer Kriegsschiffe in seinen Häfen, nur 500 Meilen von den atomgetriebenen US-Angriffs-U-Booten entfernt, die weiterhin Guantanamo Bay besetzen.

Einer der bösartigsten Feinde Kubas, der neue kubanisch-amerikanische Außenminister Marco Rubio, hat vor den veränderten geopolitischen Dimensionen gewarnt. Alarmiert durch die multipolaren Instinkte des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und seine Besuche in Peking und darüber hinaus, zeigte sich der neokonservative Senator aus Florida auf Fox News besorgt: „In fünf Jahren werden wir nicht mehr über Sanktionen sprechen müssen, weil es so viele Länder geben wird, die in anderen Währungen als dem Dollar handeln, dass wir nicht in der Lage sein werden, sie zu sanktionieren.“ Könnte die Theorie der „Sanktionsunfähigkeit“, wie die chinesische Global Times sie nennt, eine Erleichterung für das kubanische Volk bedeuten oder ist es zu spät? Theoretisch sollte Kuba nicht länger ein isolierter Staat sein, der auf sich selbst gestellt ist. Warum also führt dies nicht zu einer Erleichterung für das kubanische Volk?

Zum Leidwesen der Kubaner kann man mit Multipolarität weder seine Kinder ernähren noch seine Autos betanken. Der Kapitalismus verlangt nach sofortiger Befriedigung. Und der durchschnittliche junge Kubaner weiß, dass es in Miami viel mehr zu finden gibt als in Havanna.

Der argentinische Soziologe Atilio Borón analysierte die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die Länder Südamerikas und der Karibik und erklärte, dass der Hunger gefährlicher sei als jedes Waffensystem, das Washington einsetzen könnte. Eine hermetische Blockade führt zu akutem Hunger und Verzweiflung bei den über 11.000.000 Menschen in Kuba. Die Unterstützer Kubas und die Führer der multipolaren Welt haben die Pflicht, sich zu fragen: Wie lange kann sich die Revolution vor dem mächtigsten Imperium der Geschichte noch halten?

Späte Runden in Kubas Kampf ums Überleben

In der Karibik zeichnen sich zwei Januar-Showdowns ab. Am 1. Januar 2025, dem 66. Jahrestag der Revolution, wird Kuba offiziell Mitglied der BRICS werden. Am 20. Januar werden Donald Trump und sein Kabinett von Milliardären die Staatsmacht in den Vereinigten Staaten übernehmen. Trump hat bei seinem Amtsantritt 2016 weitere 243 Zwangsmaßnahmen gegen Kuba verhängt. Die Regierung Biden zog die Schlinge um Kuba weiter zu. Die USA haben Nicolas Maduro, den engsten Verbündeten Kubas, nicht als Präsidenten Venezuelas anerkannt und stattdessen den rechtsgerichteten Oppositionskandidaten Edmundo Gonzalez zum Führer des Landes ernannt. Damit kommt es am Tag der Amtseinführung in Caracas am 10. Januar 2025 zu einem Konflikt, den die USA ausnutzen wollen.

Im Dezember dieses Jahres unterzeichnete das Verteidigungsministerium ein Abkommen mit Trinidad und Tobago, das es ihnen erlaubt, „im Falle eines ‚Konflikts‘ in Venezuela Streitkräfte nach Trinidad und Tobago zu entsenden.“ Und ein weiterer von den USA unterstützter Versuch einer farbigen Revolution im Stil von San Isidro gegen Kuba wird in den ersten Monaten von Trumps zweiter Amtszeit erwartet.

Fidel Castro betonte die zentrale Bedeutung des ideologischen Kampfes, des Kampfes um das Herz und die Seele eines Volkes. Am 66. Jahrestag der kubanischen Revolution haben viele Habaneros das Gefühl, dass westliche linke Touristen und Solidaritätsaktivisten ihre Realität übermäßig verherrlicht haben. Es muss sich etwas ändern. Entweder werden die expandierenden BRICS-Staaten Kuba in ihre multipolare wirtschaftliche, politische und diplomatische Expansion einbeziehen oder die Geier werden Kuba den Garaus machen. Es gibt keinen Mittelweg.

Kubas Kampf ums Überleben ähnelt der Boxkarriere von Mohammed Ali. In den ersten drei Jahrzehnten war die Revolution jugendlich, scharf, kühn und unbesiegbar. Frühere Generationen von Kubanern kämpften für Angola und Syrien, standen auf der Seite Grenadas und der Sandinisten, bewunderten und eiferten den Helden der Revolution nach. Diese Generation ist mit Hunger, Verzweiflung und Isolation konfrontiert, und die Regierung ist der objektiven Realität nicht gewachsen. Mit dem Zusammenbruch des antikapitalistischen Gegenpols aus der Zeit des Kalten Krieges ist Kuba auf sich allein gestellt.

Die Multipolarität mag auf dem Vormarsch sein, aber wie der vom Westen unterstützte Völkermord in Gaza und die Rückschläge der Achse des Widerstands zeigen, hat sich die US-Hegemonie als widerstandsfähig erwiesen. Wie in Alis letzten Runden, erschöpft und verwundbar, setzt sich die Inselnation dennoch auf wundersame Weise durch und zahlt einen langfristigen Preis, während sie einen vernichtenden Schlag nach dem anderen einstecken muss. Anders als ein Preisboxer haben die Nachkommen von José Martí und Fidel Castro nicht die Möglichkeit, aufzugeben oder sich zurückzuziehen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …