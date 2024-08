https://mondoweiss.net/2024/08/words-like-slaughter-a-comparative-study-of-the-new-york-times-reporting-in-ukraine-and-gaza/



Worte wie Gemetzel: Eine vergleichende Untersuchung der Berichterstattung der New York Times über die Ukraine und den Gazastreifen

Ein eingehender Vergleich der Berichterstattung der New York Times über die russische Invasion in der Ukraine und Israels völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen zeigt, wie die Times die Nachrichten pflichtbewusst so wäscht, dass sie der Agenda der US-Regierung entsprechen.

Von Writers Against the War on Gaza

16. August 2024

Hauptquartier der New York Times

„Worte wie ‚Gemetzel‘, ‚Massaker‘ und ‚Gemetzel‘ vermitteln oft mehr Emotionen als Informationen“, schrieb Susan Wessling, Redakteurin für Standards der New York Times, im November 2023 in einem Memo an die Mitarbeiter der ‚Zeitung der Rekorde‘. Der aktuelle amerikanisch-israelische Krieg gegen den Gazastreifen dauerte nun schon über einen Monat. Über 10.000 Palästinenser waren von den Besatzungstruppen getötet worden. Der Kongress hatte dafür gestimmt, dem zionistischen Gebilde weitere zehn Milliarden an tödlicher Militärhilfe zukommen zu lassen. Wessling fügte hinzu: „Denken Sie gut nach, bevor Sie [Wörter wie ‚Abschlachten‘] in unserer eigenen Stimme verwenden.“

Warum wurden die Mitarbeiter der Times aufgefordert, „genau nachzudenken“, wenn sie „mehr Emotionen als Informationen“ vermitteln? Wessler hat dies nicht näher erläutert. Aber nichts in diesem Memo war neu; es war eine Reihe von impliziten Ermahnungen. Denken Sie genau darüber nach, welche Erzählung Sie konstruieren. Wer Ihre Chefs sind. Wer Ihr Präsident ist. Wer nach Meinung Ihrer Vorgesetzten und Ihres Präsidenten der Feind ist.

Wie jeder, der in den letzten 18 Monaten Zeit in der Redaktion verbracht hat, weiß, hat die New York Times keine Skrupel, Kriegsverbrechen, die von Feinden des US-Imperiums begangen wurden, emotional zu verurteilen. Weiterlesen bei mondoweiss.net

Übersetzt mit deepl.com

