„Höcke bisher nicht ausgebremst“ Wagenknecht kontert „kindische“ Kritik an AfD-Umgang

Wagenknecht kontert „kindische“ Kritik an AfD-Umgang

Das BSW bekommt vor allem von der CDU Druck wegen ihrer Aussagen zur AfD im Landtagswahlkampf in Thüringen. Bundesvorsitzende Wagenknecht lässt das nicht auf sich sitzen und keilt zurück. Der bisherige Umgang der anderen Parteien habe Höcke nicht geschadet.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht plädiert für einen anderen Umgang mit der AfD. „Der bisherige Umgang, reflexartig alles abzulehnen, was von der AfD kommt und sich dafür als große Demokraten zu feiern, hat Höcke und Co. offensichtlich nicht ausgebremst“, sagte Wagenknecht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, wird das BSW nicht behaupten, er sei grün. Daraus Koalitionsabsichten abzuleiten, ist kindisch. Es braucht einen anderen Umgang und vor allem braucht es in Bund und Ländern endlich eine vernünftige Politik, die den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung trägt, statt sie wütend zurückzulassen“, betonte die Gründerin der nach ihr benannten Partei. Weiterlesen bei n-tv.de