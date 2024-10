https://electronicintifada.net/content/yahya-sinwar-wrote-his-own-story/49536



Yahya Sinwar schrieb seine eigene Geschichte

Von Justin Podur

The Electronic Intifada

21. Oktober 2024

Yahya Sinwar, der Anführer der Hamas, der am 16. Oktober 2024 bei einem Gefecht mit israelischen Besatzungstruppen in Gaza getötet wurde, begrüßt Anhänger, als er am 26. Mai 2021 durch das Viertel al-Rimal in Gaza-Stadt zieht, um die Schäden durch israelische Bombenangriffe zu begutachten.

Ashraf Amra APA-Bilder

Seit der Gründung der Organisation haben die Anführer der Hamas durch die Hand der Israelis den Märtyrertod erlitten: Scheich Ahmad Yassin, Abd al-Aziz al-Rantisi, Ismail Haniyeh und jetzt Yahya Sinwar – sie alle waren sich dessen bewusst.

Palästinensische Widerstandsorganisationen sind so aufgebaut, dass sie den Tod ihrer Anführer verkraften, deren Reden häufig das Märtyrertum beschwören.

Yahya Sinwar war da keine Ausnahme. In vielen Auftritten brachte Sinwar zum Ausdruck, dass es Dinge gibt, für die es sich zu sterben lohnt: das Land, die Bewegung, das Prinzip und der Glaube. Sinwar sagte in einer Rede, in der er Imam Ali zitierte: „Es gibt zwei Tage im Leben eines Menschen. Der Tag, an dem der Tod nicht dein Schicksal ist, und der Tag, an dem der Tod dein Schicksal ist. Am ersten Tag kann dir niemand etwas antun, und am zweiten Tag kann dich niemand retten.“

Er sagte auch, dass er viel mehr Angst davor hatte, an einem Herzinfarkt oder dem Coronavirus zu sterben, als im Kampf zu sterben.

Ein Großteil von Sinwars Biografie – einschließlich der Bedeutungen, die er den Ereignissen in seinem Leben zuschrieb – lässt sich seinem Roman „The Thorn and the Carnation“ entnehmen. Er wurde aus dem israelischen Gefängnis geschmuggelt, in dem Israel geplant hatte, dass er den Rest seines Lebens verbringen sollte, und gibt einen tiefen Einblick in Sinwars Sicht auf die Welt und die Perspektive, aus der er die Widerstandsbewegung aufbaute.

Die wichtigste Figur in seinem Roman, Ibrahim, wurde in den 1960er Jahren geboren (Sinwar selbst wurde 1962 geboren) und entscheidet sich dafür, in Gaza zu studieren (wie Sinwar, der an der Islamischen Universität Literatur studierte) und in Gaza zu bleiben und zu kämpfen, obwohl er die Möglichkeit hatte, im Exil zu studieren und sich ein Leben aufzubauen.

Das Familienleben, das Leben auf dem Campus, das religiöse Leben, die Arbeit, das Leben im Gefängnis und der Widerstand sind die täglichen Schauplätze des Buches. Die Charaktere, die verschiedenen Fraktionen angehören, debattieren ausführlich über die Frage von Verhandlungen versus Widerstand. Der Erzähler fasst gelegentlich die israelischen Methoden der Infiltration und Informationsbeschaffung zusammen und gibt Einblicke in Fehler, die der Widerstand begangen hat, oder in Einzelheiten von Operationen.

Das Buch wurde 2004 fertiggestellt. Da sein Autor mehrere lebenslange Haftstrafen verbüßte, ist es vielleicht nicht überraschend, dass sich der Roman wie ein Werk liest, das das Vermächtnis eines Kämpfers sein soll, ein Dokument, das der nächsten Generation wertvolle Erfahrungen vermitteln könnte: von alltäglichen Details über die Funktionsweise der Besatzung bis hin zu dem, was einen bei einem Gefängnisbesuch erwartet. Oder wie man sich als Gefangener verhält.

„Moralische Verpflichtung“

Trotz der Pläne der Israelis starb Yahya Sinwar nicht im Gefängnis und war einer von mehr als 1.000 palästinensischen Gefangenen, die 2011 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurden.

Im Jahr 2017 wurde er zum Anführer der Hamas in Gaza und führte seine Anhänger durch turbulente Jahre des Handelns. Im Jahr 2018, im Rahmen des gewaltfreien „Großen Marsches der Rückkehr“, der von Israel niedergeschlagen wurde, wurde er fünf Tage lang von der italienischen Journalistin Francesca Borri interviewt und erläuterte die Gründe und Hoffnungen der Hamas in Bezug auf einen langfristigen Waffenstillstand (ein wiederkehrendes Thema in Sinwars politischem Leben).

„Haben Sie schon einmal Bilder aus Gaza aus den 1950er Jahren gesehen? Als im Sommer alle hierher in den Urlaub kamen?„, fragte Sinwar die Journalistin.

„Etwa 45 Prozent der Bevölkerung hier sind jünger als 15 Jahre“, bemerkte Sinwar. „Sie wissen nicht einmal, was die Hamas ist, was der Zionismus ist. Nachts gehen sie am Meer spazieren und fragen sich, wie die Welt jenseits der Wellen aussieht.“

Sinwar berichtete Borri von seiner Verpflichtung gegenüber den Gefangenen. „Für mich ist es eine moralische Verpflichtung: Ich werde mehr als mein Bestes geben, um diejenigen zu befreien, die noch drinnen sind.“

In einem weiteren wichtigen Interview mit der Korrespondentin von Vice, Hind Hassan, nach dem Krieg von 2021 verglich Sinwar den Rassismus, den schwarze Amerikaner erleben, mit dem, den Palästinenser erleben.

Er kam auf das Thema eines langfristigen Waffenstillstands zurück, erinnerte aber die Interviewerin, die die Raketen kritisierte und die Hamas der Kriegsverbrechen beschuldigte, daran, dass die menschliche Natur zum Widerstand zwinge.

„Was sollen wir denn tun? Die weiße Flagge hissen? Das wird nicht passieren“, sagte Sinwar. “Sollen wir uns gut benehmen und Opfer sein, während wir massakriert werden? Sollen wir uns abschlachten lassen, ohne einen Mucks von uns zu geben? Das ist unmöglich. Wir haben beschlossen, unser Volk mit allen uns zur Verfügung stehenden Waffen zu verteidigen.“

Am Ende des Krieges von 2021 forderte Sinwar die Israelis bekanntermaßen heraus, ihn zu ermorden, und erklärte auf einer öffentlichen Pressekonferenz, dass er zu Fuß nach Hause gehen würde, an einen bekannten Ort, und dass er sich nicht verstecken würde, falls sie ihn ins Visier nehmen würden.

Bei seiner Ankunft zu Hause posierte er für ein ikonisches Foto, auf dem er inmitten der Trümmer auf einem Plüschstuhl saß.

Yahya Sinwar: Nur zu, ich verlasse dieses Treffen zu Fuß. pic.twitter.com/YDHCMDDAPS

– tim anderson (@timand2037) 18. Oktober 2024

Der Völkermord in Israel hat viele lang gehegte Illusionen über Menschenrechte, Völkerrecht, Meinungsfreiheit, Diplomatie, progressive Politik und Berufsethik zunichte gemacht, die sich alle als der Unterstützung Israels im Westen untergeordnet erwiesen haben.

Keine Kapitulation

Wie viele Journalisten in diesem Jahr hat auch Seymour Hersh, ein amerikanischer Reporter mit einem Netzwerk von Insider-Quellen, das es ihm im Laufe seiner langen Karriere ermöglichte, die My-Lai-, Abu-Ghraib- und Nord-Stream-Geschichten zu veröffentlichen, seine eigene Bilanz getrübt, um Lügen über den Völkermord in Israel zu verkaufen.

Kurz nach dem 7. Oktober 2023 berichtete Hersh seinen Lesern, dass das Al-Shifa-Krankenhaus „dem israelischen Geheimdienst seit langem als Hamas-Rückzugsort und vielleicht als letztes bestehendes Hamas-Kommando- und Kontrollzentrum in Gaza-Stadt bekannt ist“. Der Bodenkrieg, so Hersh im November 2023, sei für Israel „ein Kinderspiel“ und „im Wesentlichen gewonnen“.

Aber Yahya Sinwar hatte den Norden verlassen und „würde sich bei einer letzten Konfrontation wahrscheinlich mit Geiseln umgeben“, was die Situation für die Israelis verkomplizierte, die ihn töten wollten, aber laut Hersh um das Leben dieser israelischen Gefangenen besorgt waren. „Israel versucht immer noch, einen Ausweg für die Geiseln auszuhandeln“, zitierte Hersh seinen israelischen Insider, „aber die Hamas muss sich zuerst ergeben und die Geiseln herausbringen.“

Unter al-Shifa gab es keinen Bunker. Yahya Sinwar kämpfte überirdisch gegen die Israelis, nicht von Geiseln umgeben. Und er ergab sich nicht.

In der Schlussszene von „The Thorn and the Carnation“ ruft Ibrahim den Erzähler Ahmad an und erzählt ihm, dass er eine Vision hatte. „Ich sah mich selbst fasten und der Prophet Mohammed sagte zu mir: ‚Dein Iftar ist heute bei uns, Ibrahim‘, als würde er auf mich warten.“ Ahmad wusste, was Ibrahim damit meinte, und wurde wütend. Ibrahim beruhigte ihn: „Schrei nicht, Ahmad. Ich treffe alle Vorsichtsmaßnahmen, aber eine solche Einladung kann man nicht ablehnen.“

Ahmad sollte Recht behalten: Ibrahim wurde durch einen Luftangriff auf sein Auto zum Märtyrer.

Nachdem er seine Jugend im Widerstand verbracht hatte, sich mit einem Leben im Gefängnis abgefunden hatte, auf wundersame Weise im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde, zum Anführer der Bewegung in Gaza wurde und als Architekt der Operation vom 7. Oktober 2023 galt, deren die Absicht hatte, eine große Anzahl israelischer Militärgefangener zu fangen, um sie gegen Tausende palästinensischer Gefangener auszutauschen und seiner „moralischen Verpflichtung“ nachzukommen, während er die Befreiung Palästinas wieder auf die Tagesordnung der Welt setzte – starb Sinwar im Kampf gegen die Israelis, wie die Hauptfigur des Romans, den er schrieb.

Er war nicht von Geiseln umgeben und er ergab sich nicht – dies stellte sich als nichts weiter als Verleumdungen heraus, die seine völkermörderischen Feinde über ihn verbreiteten. Wer verstehen möchte, was er wusste, sollte sie am besten ignorieren: Yahya Sinwar hat seine eigene Geschichte geschrieben.

Justin Podur ist der Autor von „Siegebreakers“, einem Roman aus dem Jahr 2019, in dem Palästinenser in Gaza einen Befreiungskrieg gewinnen. Er betreibt den Podcast „Anti-Empire Project“ und den YouTube-Kanal, einschließlich der Gaza War Sit Rep-Reihe mit mehreren Videos zur militärischen Lage pro Woche.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …