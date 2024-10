https://www.al-monitor.com/originals/2024/10/israel-arrests-7-nationals-suspected-spying-iran-what-we-know



Israel verhaftet 7 Staatsbürger, die der Spionage für den Iran verdächtigt werden: Was wir wissen

Die israelischen Behörden bezeichnen die Affäre als einen der schwerwiegendsten Spionagefälle in der jüngeren Geschichte Israels.

Von Rina Bassist

21. Oktober 2024

Ein israelischer Polizist steht Wache, während Angehörige und Unterstützer von Geiseln, die bei den Angriffen vom 7. Oktober von palästinensischen Militanten in Gaza gefangen genommen wurden, am 4. Mai 2024 in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv demonstrieren. – JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Sieben israelische Staatsbürger wurden in den letzten zwei Jahren wegen des Verdachts der Spionage für den Iran verhaftet. Sie sollen angeblich Hunderte von Missionen im Auftrag Teherans durchgeführt haben, bis sie am 19. September festgenommen wurden.

Die Staatsanwaltschaft reichte am Montag vorläufige Unterlagen für die Anklageerhebung gegen die sieben Personen ein. Die Anklagen werden voraussichtlich am Freitag wegen einer Reihe von Sicherheitsverstößen, darunter Zusammenarbeit mit dem Feind, eingereicht, ein Verbrechen, das mit lebenslanger Haft bestraft werden kann.

Anschuldigungen

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Verdächtigen etwa 600 Missionen für den Iran durchgeführt haben, darunter das Fotografieren und Sammeln von Informationen über Militärstützpunkte und sensible Infrastrukturen sowie das Ausspionieren von Militärchefs.

Zu den Orten, die angeblich von der Gruppe überwacht wurden, gehörten der israelische Luftwaffenstützpunkt Ramat David, der Luftwaffenstützpunkt Nevatim, das Hauptquartier des Mossad in Glilot, das Verteidigungsministerium in Tel Aviv und der Stützpunkt der Golani-Brigade im Norden, wo letzte Woche vier Soldaten bei einem Drohnenangriff der Hisbollah getötet wurden. Mehrere dieser Militärstützpunkte waren Ziel des iranischen Angriffs mit ballistischen Raketen vom 1. Oktober. Die Verdächtigen werden auch beschuldigt, das Kraftwerk Hadera und die Standorte der Iron-Dome-Raketenabwehrbatterien fotografiert zu haben.

„Das Netzwerk führte landesweit umfangreiche Aufklärungsmissionen auf israelischen Militärstützpunkten durch, wobei der Schwerpunkt auf Luftwaffen- und Marineeinrichtungen, Häfen, Standorten des Iron-Dome-Systems und Energieinfrastruktur wie dem Kraftwerk Hadera lag“, heißt es in einer Erklärung der israelischen Polizei. Es heißt weiter, dass die Verdächtigen ‚im Rahmen ihrer Mission von ihren Führungskräften Karten strategischer Standorte erhielten, darunter auch des Stützpunkts der Golani-Brigade‘. Die Angelegenheit wurde als ‚eine der schwerwiegendsten Ermittlungen der letzten Jahre in Israel‘ bezeichnet.

Die Untersuchung ergab, dass zwei iranische Agenten – mit den Decknamen Alhan und Orhan – den Verdächtigen Hunderttausende Schekel in bar und Bitcoin übergaben und sie anwiesen, spezielle Überwachungsausrüstung für ihre Missionen zu kaufen. Das Bargeld wurde von drei russischen Staatsangehörigen innerhalb Israels geliefert. Es ist unklar, ob die Russen als Touristen oder Einwanderer nach Israel eingereist waren.

Die Polizei gab an, dass die beiden iranischen Agenten Listen mit den zu fotografierenden Orten erstellten und festlegten, wie viel die Verdächtigen für jede Mission, von denen es manchmal bis zu drei oder vier pro Tag gab, bezahlt werden sollten. Die Bilder wurden über sichere Kanäle in den Iran geschickt.

Der Kontakt zum Iran wurde angeblich über einen türkischen Staatsbürger namens Alhassan hergestellt. Die israelische Polizei gab an, dass Alhassan in anderen aktuellen Spionagefällen verdächtigt wurde, darunter der Fall von Moti Maman, einem Israeli, der in der Türkei lebte und verdächtigt wird, zweimal in den Iran gereist zu sein und sich bereit erklärt zu haben, im Auftrag Teherans in Israel zu spionieren. Maman, der ebenfalls am 19. September nach einer anderen Untersuchung verhaftet wurde, wird beschuldigt, Informationen gesammelt zu haben, um die Ermordung von Verteidigungsminister Yoav Gallant zu erleichtern.

Wer sind sie?

Laut Polizei stammten die sieben jüdischen Männer – fünf Erwachsene, einer davon ein desertierter Soldat, und zwei Minderjährige – alle aus der Region Haifa und hatten keine feste Anstellung. Sie waren aus Aserbaidschan nach Israel eingewandert. Zwei von ihnen sind Vater und Sohn.

Die vor zwei Monaten begonnenen Ermittlungen der israelischen Shin Bet und der Polizeieinheit 433 endeten am 19. September, als drei der Männer beim Fotografieren einer Militärbasis festgenommen wurden, gefolgt von den vier anderen.

Nach Angaben der Polizei arbeiteten alle sieben wissentlich für den Iran und hatten den Auftrag, weitere Israelis anzuwerben, wurden jedoch festgenommen, bevor sie dies tun konnten.

Am 14. Oktober wurden zwei weitere Israelis verhaftet – ein 30-jähriger Mann und seine 18-jährige Freundin –, die in Kontakt mit iranischen Agenten standen und angeblich mehrere Missionen im Auftrag des Iran durchgeführt hatten, darunter das Aufhängen von Plakaten, das Verstecken von Geld und das Inbrandsetzen von Fahrzeugen. Das Paar soll auch angewiesen worden sein, Geldautomaten zu sabotieren und Waldbrände zu legen, und für jede Mission etwa 5.000 US-Dollar erhalten haben.

Innenminister Moshe Arbel wies sein Büro an, den Entzug der Staatsbürgerschaft der sieben der Spionage verdächtigten Israelis zu prüfen.

Sensible US-Dokumente an pro-iranische Gruppe durchgesickert

Gleichzeitig untersuchen die Vereinigten Staaten derzeit die unbefugte Veröffentlichung geheimer Dokumente, die Einzelheiten über die militärischen Vorbereitungen Israels vor einem möglichen Angriff auf den Iran enthalten, wie Associated Press am Sonntag berichtete. Die Dokumente tauchten auf einem pro-iranischen Telegram-Konto auf.

Unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte amerikanische Beamte behauptete der Bericht, dass die Dokumente von der National Geospatial-Intelligence Agency und der National Security Agency stammten und Einzelheiten über die Arten von Raketen enthielten, die Israel einsetzen könnte, sowie über eine kürzlich durchgeführte israelische Militärübung, bei der ein Angriff auf den Iran simuliert wurde.

US-Beamte gaben an, dass sie untersuchen, wie die Dokumente in den Besitz der pro-iranischen Gruppe gelangt sind und ob es sich um ein absichtliches Leck eines Mitglieds der amerikanischen Geheimdienste oder um einen Hackerangriff handelt. Laut israelischen Medienberichten hat sich die Biden-Regierung bei Israel für die Sicherheitslücke entschuldigt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …