Yanis Varoufakis: Germany Is Banning Pro-Palestinians Yanis Varoufakis was scheduled to deliver a video message to a Palestine conference in Berlin on Friday – but police shut down the event. Varoufakis tells Jacobin how the Germans silenced him and why they’ve now banned him from entering the country.

Yanis Varoufakis während eines Interviews am 8. April 2024 in Mailand, Italien. (Pier Marco Tacca / Getty Images)

Yanis Varoufakis: Deutschland verbietet Pro-Palästinenser

Ein Interview mit Yanis Varoufakis

Interview von Loren Balhorn 17. April 2024

Yanis Varoufakis sollte am Freitag eine Videobotschaft zu einer Palästina-Konferenz in Berlin halten – doch die Polizei schloss die Veranstaltung. Varoufakis erzählt Jacobin , wie die Deutschen ihn zum Schweigen brachten und warum sie ihm nun die Einreise verboten haben.

Eine dreitägige Palästina-Konferenz in Berlin am vergangenen Wochenende versprach ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen zu sein – und ein Akt des Trotzes gegen das israelfreundliche Gruppendenken, das die deutschen Medien beherrscht. Doch nur zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung am Freitag, den 12. April, drang die Polizei ein, schaltete den Strom ab und zwang die Hunderte von Teilnehmern zum Verlassen der Veranstaltung. Die Polizei verbot alle weiteren Sitzungen im Namen der Verhinderung unbegründeter Drohungen mit „antisemitischen und gewaltverherrlichenden Äußerungen“.

Einer der angekündigten Redner war der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis. Nicht nur, dass die Polizei seine Rede absagte, er gab auch bekannt, dass er ein generelles Redeverbot in Deutschland erhalten hat, sogar per Videoübertragung. Nun berichten Berliner Medien, dass sich dies auf ein Einreiseverbot reduziert hat. In einem Interview mit Loren Balhorn von Jacobinerklärt Varoufakis, warum der deutsche Staat so entschlossen ist, abweichende Meinungen zu unterdrücken – und warum seine Behauptung, die Juden zu verteidigen, so hohl ist.

Loren Balhorn

Sie haben in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass Deutschland Ihnen ein Betätigungsverbot erteilt hat, im Grunde ein Verbot, in Deutschland öffentlich zu sprechen, und Sie daran gehindert hat, auf der Palästina-Konferenz in Berlin am vergangenen Wochenende zu sprechen. In der deutschen Presse wird nun behauptet, Ihnen sei lediglich ein Einreiseverbot erteilt worden. Beides wäre natürlich ein Skandal – aber können Sie uns zunächst sagen, was genau passiert ist und wie Sie davon erfahren haben?

Yanis Varoufakis

Nun, alles begann vor einiger Zeit, als ein Großteil des politischen Spektrums in Deutschland unsere Konferenz als antisemitisch und als mit dem Terrorismus sympathisierend verteufelte. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, vor allem gegen unsere Mitveranstalter, die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten.

Am Tag der Konferenz umstellten fünfundzwanzig hundert Polizisten den Veranstaltungsort und schikanierten die Teilnehmer. Ein junger jüdischer Genosse wurde verhaftet, weil er ein kleines, selbst gebasteltes Transparent mit der Aufschrift „Juden gegen Völkermord“ trug. Als er von der Polizei abgeführt wurde, sagte er scherzhaft zu ihnen: „Wäre es in Ordnung gewesen, wenn einfach ‚Juden für Völkermord‘ draufgestanden hätte?“ Daraufhin wurde er noch brutaler angegangen.

Zwei Stunden nach Beginn der Konferenz, kurz bevor ich über Zoom eine Verbindung herstellen wollte, kam die Polizei und löste die Veranstaltung auf. Ich nahm meine Rede auf meinem Laptop auf und veröffentlichte sie in meinem persönlichen Blog. Die Behörden waren nicht erfreut.

Die Berliner Polizei erließ gegen mich ein Betätigungsverbot , ein Verbot jeglicher politischer Betätigung, das bereits gegen ISIS-Aktivisten eingesetzt wurde.

Am folgenden Tag, während einer von der Palästina-Konferenz organisierten Demonstration, sprach ein Polizeibeamter einen der Organisatoren und zwei begleitende Anwälte an und teilte ihnen im Wesentlichen mit, dass sie besser nicht die Lautsprecher benutzen sollten, um meine Stimme zu übertragen, da die Berliner Polizei ein Betätigungsverbot gegen mich erlassen habe, ein Verbot jeglicher politischer Aktivität, das nur ein paar Mal gegen ISIS-Aktivisten angewandt worden sei. Einer der Anwälte verlangte die schriftliche Anordnung, aber die Polizei sagte, sie müsse sie nicht vorlegen.

Unsere Anwälte setzten sich mit der Polizei und dem Innenministerium in Verbindung und verlangten eine Erklärung. Das muss ihnen sehr peinlich gewesen sein – schließlich hatten sie ein Verbot gegen einen Bürger eines EU-Mitgliedstaates ausgesprochen – und nach zwei Tagen peinlichen Schweigens änderten sie ihre Geschichte von einem Betätigungsverbot in ein Einreiseverbot. Bis heute wurde keine der beiden Erklärungen in schriftlicher Form abgegeben, und die deutschen Behörden haben meine Bitten um eine schriftliche Erklärung abgelehnt.

Loren Balhorn

Haben Sie vor, weitere rechtliche Schritte einzuleiten?

Yanis Varoufakis

Ja, natürlich. Meine Anwälte haben erstens eine schriftliche Bestätigung des Verbots und eine Erklärung über die Gründe dafür gefordert. Wenn das Handelsblatt, eine deutsche Zeitung mit engen Verbindungen zum nationalen Sicherheitsapparat, berichtet, dass seine Quellen sagen, dass ein solches Verbot existiert, dann muss man das sehr ernst nehmen.

Aber seien wir ehrlich: Es geht in Wirklichkeit darum, ein Klima der Angst zu schaffen. Das ist der politische Kern der Sache: die deutsche Staatsräson. Es geht nicht darum, dass Deutschland sich für den Schutz jüdischen Lebens einsetzt, sondern darum, dass Israel das Recht hat, Kriegsverbrechen zu begehen. Es gibt Menschen in Deutschland, die mir sagen, dass sie sich nicht für die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden oder gegen mein Verbot aussprechen werden, weil sie Angst haben, ihren Job oder irgendeine Art von Förderung zu verlieren und dämonisiert zu werden.

Loren Balhorn

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser begrüßte das Vorgehen der Polizei gegen die Konferenz und verurteilte sie als Verbreitung „islamistischer Propaganda“. Können Sie ein paar Worte dazu sagen, warum die Konferenz organisiert wurde und welche Ziele Sie zu erreichen versuchten?

Yanis Varoufakis

Das Ziel war sehr einfach: ein sofortiger Waffenstillstand und ein Friedensprozess, der gleiche politische Rechte für alle Menschen zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer gewährleistet. Diese sehr einfache und humanistische Agenda kann niemals als islamistisch oder antisemitisch bezeichnet werden. Aber es gibt hier ein Muster.

Im November veranstaltete eine andere Genossin und Freundin von mir, Iris Hefets, eine jüdisch-israelische Psychoanalytikerin, die in Berlin lebt, einen Ein-Frau-Protest. Sie ging über einen Platz und trug ein Plakat mit der Aufschrift: „Als Israeli und als Jude, stoppt den Völkermord in Gaza“, und ein weißer deutscher Polizist verhaftete sie wegen Antisemitismus! Es wäre eine Farce gewesen, wenn es nicht so tragisch wäre.

Iris Hefets, eine jüdisch-israelische Psychoanalytikerin, lief über einen Platz in Berlin und trug ein Plakat mit der Aufschrift „Als Israeli und als Jude, stoppt den Völkermord in Gaza“ – und ein weißer deutscher Polizist verhaftete sie wegen Antisemitismus!

Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel: Nehmen Sie Tamir Pardo, der 2011 von Benjamin Netanjahu zum Leiter des Mossad ernannt wurde – nicht gerade eine pro-palästinensische Organisation. Vor sechs Monaten gab er dem Guardian ein Interview, in dem er sagte, Israel praktiziere in ganz Israel Apartheid. Wenn er zu unserer Konferenz gekommen wäre und gesagt hätte, was er im Guardian gesagt hat, hätte der Innenminister ihn wahrscheinlich als Islamisten abgetan.

Ich bin weder ein Jude noch ein Palästinenser. Ich habe keine Meinung dazu, auf welche Lösung wir zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer hinarbeiten sollten. Was ich weiß, ist, dass ich als Weltbürger gleiche politische Rechte und universelle Menschenrechte fordere. Wenn die Deutschen dies als Antisemitismus und als etwas, das der deutschen Staatsräson widerspricht, darstellen, zeigt das meiner Meinung nach, dass sie sich selbst einmal genau in den Spiegel schauen sollten. Ich bin der einzige griechische Politiker, dem jemals die Einreise nach Deutschland untersagt wurde. Sie hatten nie ein Problem mit griechischen Neonazis, die zu Besuch kamen.

Loren Balhorn

In Ihrer abgesagten Rede erwähnten Sie eine Resolution des „Bündnisses gegen antisemitischen Terror“, die zu Protesten gegen die Palästina-Konferenz aufrief, und äußerten sich besonders enttäuscht darüber, dass zwei ehemalige Genossen von Ihnen aus der Partei Die Linke unterschrieben hatten. War dies Ihre erste Erfahrung mit einer solchen Entfremdung zwischen der deutschen und der europäischen Linken?

Yanis Varoufakis

Ja. Das erste Mal geschah es im November, als ich hörte, dass der Think Tank der Partei Die Linke, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ich immer sehr schätzte, dem Druck des Veranstaltungsortes nachgab und Jeremy Corbyn wegen seiner Ansichten zum Gaza-Krieg von einer Veranstaltung auslud. In diesem Moment dachte ich, sie hätten den Verstand verloren. Rosa Luxemburg muss sich mit fünftausend Umdrehungen pro Minute in ihrem Grab drehen.

Man wirft mir vor, den Terrorismus zu verharmlosen. Und warum? Weil ich einen Unterschied gemacht habe zwischen Gewalt gegen Zivilisten, die wir zu Recht verurteilen, unabhängig davon, wer sie verübt, und bewaffnetem Widerstand gegen eine Besatzungsarmee. Das zeigt, wie niedrig das Niveau der Debatte geworden ist, vor allem in einer Zeit, in der das gesamte politische Spektrum und die Medien in Europa den bewaffneten Widerstand der Ukraine gegen die russische Besatzung jeden Tag feiern.

Loren Balhorn

Sowohl Ihr paneuropäisches Bündnis DiEM25 als auch die politische Partei MeRA25, die in einer Reihe von Ländern an den Europawahlen teilnimmt, haben sich in den letzten Monaten stark gegen den Krieg in Gaza engagiert. Warum ist Palästina für Sie im Vorfeld der Europawahlen eine solche Priorität geworden? Ist es den europäischen Wählern wichtig?

Yanis Varoufakis

Wenn wir in den 1930er Jahren leben würden, hätten wir als Europäer die Verfolgung der Juden zu unserer obersten Priorität gemacht. Wäre dies die Zeit des Völkermords in Ruanda oder Bosnien gewesen, hätten wir sie zur obersten Priorität gemacht. Das ist unsere Pflicht.

Interessiert das die europäischen Wähler? Mich kümmert das nicht. Wir arbeiten nicht auf der zynischen Grundlage von Fokusgruppen, um herauszufinden, welche Art von Erzählung unsere Stimmen maximieren wird. Wir tun, was wir für richtig halten, weil es richtig ist. Diese Art von Politik fehlt in Europa, und das ist die Art von Politik, auf die unsere MeRA25-Parteien in ganz Europa drängen.

Ein Klima der Angst, wie es die deutschen Behörden jetzt zu schaffen versuchen, ist das, was Europas korruptes und unrentables sozioökonomisches Geschäftsmodell braucht, um sich selbst zu erhalten.

Unsere Aufgabe ist es, die Öffentlichkeit über die Tatsache aufzuklären, dass in unserem Namen und mit unserer Komplizenschaft ein Völkermord stattfindet. Das ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern bereitet auch den Boden für unsere eigene Inhaftierung. Denn ein Klima der Angst, wie es die deutschen Behörden jetzt zu schaffen versuchen, ist genau das, was das korrupte und unrentable sozioökonomische Geschäftsmodell Europas braucht, um sich selbst aufrechtzuerhalten. Ehe man sich versieht, gibt es keine Demokratie mehr.

Loren Balhorn

Wenn in der höflichen Gesellschaft über die Einschränkung der Pressefreiheit in der Europäischen Union gesprochen wird, dreht sich das Gespräch meist um Ungarn unter Viktor Orbán oder um Ihr eigenes Land unter Kyriakos Mitsotakis. Aber seit Oktober erleben wir, dass Deutschland neue Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit vorantreibt, zumindest wenn es um dieses Thema geht. Sehen Sie die Gefahr, dass Deutschland so etwas wie ein Vorreiter für einen neuen Autoritarismus in Europa werden könnte?

Yanis Varoufakis

Das passiert bereits. Wissen Sie, meine Situation ist einfach ein gutes Beispiel. Was werden sie Orbán über die Rechtsstaatlichkeit sagen, darüber, dass er die Redefreiheit nicht unterdrückt? Mit welcher moralischen Autorität würde dasselbe liberale Establishment jemanden wie Orbán ermahnen? Er lacht sich doch ins Fäustchen.

Loren Balhorn

Welche Auswirkungen wird dies auf die politische Zukunft Europas haben?

Yanis Varoufakis

In den letzten Jahren wurde der Dissens im gesamten Westen eingeschränkt und beschnitten. Seien wir ehrlich, das gilt nicht nur für Deutschland. Aber es ist das erste Mal, dass eine Regierung, die angeblich der linken Mitte angehört – nicht irgendein rechtsradikaler Haufen von Verrückten, sondern eine Regierung der Grünen, der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten – es auf sich genommen hat, einen europäischen Bürger zu verbieten. Und wofür? Weil er eine rein humanistische Forderung nach gleichen politischen Menschenrechten im alten Land Palästina vertritt, das wir als Europäer mit so viel Bösartigkeit infiziert haben.

Andersdenkende wurden in den letzten Jahren im gesamten Westen unterdrückt und in ihre Schranken verwiesen. Seien wir ehrlich, das gilt nicht nur für Deutschland.

Eines der Dinge, die man mir nicht verzeihen wird, ist, dass ich am 8. Oktober, dem Tag unmittelbar nach dem Hamas-Angriff auf Israel, interviewt wurde und es erst in der Sendung erfuhr – ich hatte die Zeitungen an diesem Morgen nicht gelesen. Ich wurde um einen Kommentar gebeten und sagte: „Ich werde die Hamas nicht verurteilen, ich werde die Israelis nicht verurteilen, ich werde nicht einmal die israelischen Siedler verurteilen – weil wir Europäer dieses Spiel gespielt haben, jeden zu verurteilen und so zu tun, als stünden wir über dem Gesindel in Palästina und Israel.“ Ich sagte: „Wenn Sie wollen, dass ich jemanden verurteile, dann lassen Sie uns uns selbst verurteilen. Jahrhunderte des europäischen Antisemitismus, ein Pogrom nach dem anderen gegen die Juden, gipfelnd in dem einmalig abscheulichen Holocaust. Und was tun wir dann? Wir machen uns mitschuldig an der ethnischen Säuberung der Palästinenser“.

Ich werde mich nicht mit europäischen Politikern zusammentun, die sich als überlegen darstellen und auf die Menschen in Israel und Palästina herabschauen und sie verurteilen. Wir sollten uns selbst verurteilen, bevor wir jemanden verurteilen.

Loren Balhorn

Sie sind nun schon seit über zehn Jahren in der deutschen Öffentlichkeit präsent und haben in Deutschland viele Bücher verkauft. Wird Ihre Beziehung zu dem Land trotz des Verbots fortbestehen?

Yanis Varoufakis

Nun, ich kann Ihnen sagen, dass ich meinen deutschen Verleger verloren habe, der in den letzten zwölf Jahren sechs meiner Bücher veröffentlicht hat. Er besaß die Dreistigkeit, mich vor der Teilnahme an dieser Konferenz zu warnen, woraufhin ich meine Beziehungen zu ihm abgebrochen habe. Die Dreistigkeit eines Verlegers, einem Autor zu sagen: „Wissen Sie, wir werden Ihre Bücher in diesem Land nicht verkaufen können, wenn Sie sich gegen Völkermord aussprechen.“ Hören Sie, das ist mir egal. Ich werde weiterhin die Beziehungen zu meinen Genossen in Deutschland pflegen, und MeRA25 wird bei den Europawahlen in Deutschland im Juni kandidieren.

Deutschland wird immer in meinem Herzen sein, wegen meiner Kindheitserinnerungen, als ich unter einer faschistischen Diktatur aufwuchs. Als ich sieben, acht Jahre alt war und wir unter der Tyrannei der Obersten lebten, erinnere ich mich daran, wie meine Eltern mit einem drahtlosen Radio unter einer Decke kauerten und den öffentlichen Sender Deutsche Welle hörten. Als kleiner Junge war Deutschland ein Leuchtturm der Hoffnung. Willy Brandt, der damalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, war der Inbegriff der Demokratie und unterstützte und solidarisierte sich mit den griechischen Sozialdemokraten, die in den Gefängnissen saßen, darunter auch Mitglieder meiner Familie.

Ich gebe diese Vorstellung von Deutschland nicht auf und lasse mich nicht von Leuten wie Bundeskanzler Olaf Scholz oder Außenministerin Annalena Baerbock, die dem Ansehen Deutschlands und der deutschen Demokratie enormen Schaden zufügen, abhalten. Ich werde meinen Genossinnen und Genossen in Deutschland sehr nahe bleiben, und wir werden daran arbeiten, den Geist der Sozialdemokratie in Deutschland wiederherzustellen.

Mitwirkende

Yanis Varoufakis war griechischer Finanzminister in den ersten Monaten der Syriza-geführten Regierung im Jahr 2015. Zu seinen Büchern gehören The Global Minotaur und Adults in the Room.

Loren Balhorn ist Chefredakteurin der deutschsprachigen Ausgabe von Jacobin .

Übersetzt mit deepl.com

