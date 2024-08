Zionismus-Beobachter gegen IDF: Der Kampf um die Schließung von Israels giftiger Website zur Erpressung der Zivilbevölkerung in Gaza Von Kit Klarenberg

https://www.mintpressnews.com/zionism-observer-vs-israe-battle-shut-idf-extortion-website/288039/



Von Kit Klarenberg

2. August 2024

Am 18. Juli berichtete das unabhängige Medienunternehmen Mondoweiss, dass ein anonymes Kollektiv von Tech-Profis, bekannt als Zionism Observer, erfolgreich eine Kampagne geführt hat, um eine schreckliche „Erpressungs“-Website, die von den israelischen Verteidigungskräften verwaltet wird, zum dritten Mal seit ihrem Start im April abzuschalten. In einem bemerkenswerten und inspirierenden Beispiel für effektiven antizionistischen Aktivismus an der Basis wurden mehrere große Online-Hosting-, Domain-Registrierungs- und Software-Unternehmen öffentlich unter Druck gesetzt, die monströse Ressource aus dem Netz zu entfernen. Aber heute ist sie wieder in Betrieb.

Die unter dem Namen Alkasheff Gaza bekannte Website enthält eine durchsuchbare Datenbank von Palästinensern mit ihren Namen, staatlichen Identifikationsnummern, Adressen, Gebetsstätten und mehr. Es wird behauptet, dass die aufgeführten Personen für die Hamas spionieren. Die Informationen stammen aus Akten der örtlichen Polizei, die von IDF-Agenten beschlagnahmt wurden. Die Quelle trat im Mai an die Öffentlichkeit, als die israelischen Streitkräfte Flugblätter auf die Bewohner des Gazastreifens regnen ließen, die Bilder und Namen von 130 angeblichen Spionen sowie einen QR-Code enthielten, mit dem man ihren Telegram-Kanal besuchen konnte.

Noch unheimlicher ist, dass diese Flugblätter damit drohten, dass die IDF schädliche Details über noch mehr Menschen im Gazastreifen veröffentlichen würden, wenn sie nicht zuerst die IDF unter einer auf dem Flugblatt angegebenen Nummer anrufen würden.

Hunderttausende von Berichten über Sie, die Menschen in Gaza, wurden gesammelt… Wollen Sie wissen, ob Sie ausspioniert und gemeldet wurden? Gehen Sie auf die Website, geben Sie Ihre ID-Nummer ein, und finden Sie heraus, wer Sie gemeldet hat.

Eine „militärische Quelle“ sagte der israelischen Publikation Haaretz, dass die IDF „die legale Erlaubnis hatte, sich an dieser Erpressung zu beteiligen“.

„Kollaborateur mit [Hamas] General Security! Haben Sie herausgefunden, ob Ihre ID-Nummer auf der Website steht? Wir werden Ihre Daten bald für alle sichtbar machen. Sie können sich noch retten – rufen Sie uns an“, warnte das Flugblatt. Daneben waren das Foto und der Name eines Palästinensers abgebildet, zusammen mit der Überschrift „Der heutige Spitzel“. Er soll der Hamas Informationen über eine Person geliefert haben, die häufig nach Ägypten reiste, um dort sexuelle Beziehungen zu einer verheirateten Frau zu unterhalten, deren Ehemann längere Zeit in den Golfstaaten verweilte.

Diese Enthüllungen stehen in krassem Gegensatz zu den Erklärungen eines namenlosen IDF-Beamten, der bei der Verteidigung des Flugblattabwurfs gegenüber Haaretz erklärte, das israelische Militär habe „keine persönlichen Geschichten veröffentlicht“ oder „Details darüber geliefert, was diese Leute wussten oder gesammelt haben“. Dieselbe Quelle wies auch Andeutungen zurück, dass Alkasheff Gaza ein „Mittel der Erpressung“ sei. Stattdessen wurde behauptet, die Absicht sei gewesen, „die Öffentlichkeit dort aufzuwecken und ihr zu zeigen, was die Hamas getan hat“.

Die Personen, deren Fotos wir veröffentlicht haben, wurden sorgfältig von der Hamas ausgewählt, die sie für Spionage und Erpressung rekrutiert hat. Es handelt sich um Menschen aus Clans, die mit der Hamas identifiziert werden. Das ist Teil der Art und Weise, wie die Hamas Menschen benutzt. Wir schlagen allen Zivilisten und Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, vor, uns Informationen zu geben.“

Einige der auf den IDF-Flugblättern abgebildeten „Informanten und Kollaborateure“ waren Kinder, von denen einige nicht älter als 10 Jahre zu sein schienen, während andere jünger als fünf Jahre zu sein schienen, was diese wohlwollende Erklärung ernsthaft in Frage stellt. Zusätzlich zu den Behauptungen, dass die auf den Flugblättern abgebildeten Personen für die Hamas spioniert hätten, enthielten sie die bedrohliche Drohung, sehr schädliche persönliche Informationen über die Zielpersonen preiszugeben, einschließlich Vorstrafen, außereheliche Affären und sexuelle Neigungen. Gleichzeitig wurde um Informationen über die Hamas und den Aufenthaltsort der verbleibenden israelischen Geiseln im Gazastreifen gebeten.

Die psychische Nötigung von Zivilisten in Kriegsgebieten ist ein dreister Verstoß gegen die geltenden Kriegsgesetze und die Völkermordkonvention. Dennoch ist diese Taktik seit Oktober 2023 ein zentraler Bestandteil der IDF-Operationen. Israel hat die Palästinenser mit Flugblättern bombardiert, in denen sie aufgefordert wurden, sich jetzt zu ergeben oder zu sterben, oder sich einfach über ihre unvorstellbar trostlose Lage lustig gemacht. Ein Abwurf im Dezember enthielt sogar ein Koran-Zitat über das Schicksal der „Übeltäter“.

In Wirklichkeit scheint der Zweck von Alkasheff Gaza psychologische Folter zu sein – Misstrauen, Uneinigkeit und Desillusionierung unter der ohnehin schon angeschlagenen Bevölkerung des Gebiets zu verbreiten, die täglich von der totalen Vernichtung bedroht ist. So ungeheuerlich dieser Versuch auch sein mag, es gibt gute Gründe für die Annahme, dass sein wiederholtes Auftauchen das allgemeine katastrophale Versagen der IDF in Gaza widerspiegelt. Und das wiederum ist ein weiterer Vorbote für Israels bevorstehende, unvermeidliche Auslöschung.

‚Sehr schlampig‘

Ein Aktivist von Zionism Observer – ein Softwareentwickler, der anonym bleiben möchte – erzählt MintPress News, dass die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit der es seiner Aktivistengruppe zunächst gelang, Alkasheff Gaza aus dem Internet zu entfernen, sich wie ein großer Sieg anfühlte“. Doch dann baute die IDF die Online-Datenbank mit neuen Tools und Hosts komplett neu auf. Beim zweiten Mal erschien auf der Website ein Hinweis, in dem es ohne Ironie hieß: „Verdächtige Leute versuchen, uns davon abzuhalten, die Hamas zu entlarven.“ Zionism Observer fügte prompt „verdächtige Leute“ zu seiner X-Bio hinzu.

Der Softwareentwickler vermutet, dass die frühere, „furchterregendere“ Inkarnation der Website ein wichtiger Faktor war, der NameCheap, Webflow und Twitter/X dazu veranlasste, Alkasheff Gaza innerhalb weniger Tage im Mai zu deplattieren. Zionism Observer und viele namentlich genannte und ungenannte Online-Aktivisten bombardierten diese Unternehmen mit der Aufforderung, die Seite zu entfernen, und sie gaben nach. Zusätzlich zu den Fotos und biografischen Informationen über unschuldige Kinder „enthielt die Seite einen Timer, zusammen mit einer Warnung, dass, wenn der Timer abläuft, schädliche Informationen über durchschnittliche Bürger unverzüglich veröffentlicht werden würden.“

Zionism Observer war vom dritten Relaunch am 25. Mai sehr überrascht und nahm die Seite im Laufe der Tage wieder herunter. Der vierte Relaunch führte zur aktuellen Version, die seit dem 31. Juli unter den Domains .com, .info und .net erreichbar ist. Zionism Observer kann sich aus verschiedenen Gründen nicht erklären, warum die IDF die Seite weiterhin betreibt, geschweige denn, dass sie sie jedes Mal, wenn sie abgeschaltet wird, wieder aufnimmt:

Die Datenbank wurde spätestens nach dem 12. Evakuierungsbefehl unbrauchbar. Sie listet Informationen über die Einwohner auf, wo sie sich aufhalten und wo sie beten, aber gibt es die aufgeführten Moscheen überhaupt noch? Israel hat die Menschen überall hin geschubst. Trotz der Gesichtserkennungskameras im gesamten Gazastreifen glaube ich nicht, dass die IDF irgendeine Ahnung hat, wo die Menschen sind. Es könnte sich um psychologische Kriegsführung handeln, die darauf abzielt, dass die Bevölkerung einander nicht traut und einzelne Bürger in Angst und Schrecken versetzt, damit sie glauben, die Zionisten hätten irgendwie Schmutz über sie.“

Der Mossad hat eine lange, beklagenswerte Geschichte der Erpressung von LGBT-Palästinensern, indem er ihnen mit öffentlicher Bloßstellung droht, wenn sie sich weigern, Agenten zu werden und ihre Familien, Freunde und lokalen Gemeinschaften auszuspionieren. „Dies wäre eine groß angelegte Aktion“, so der Softwareentwickler von Zionism Observer gegenüber MintPress News. Allerdings sind sie von dieser Erklärung nicht ganz überzeugt. Sie sind auch verwirrt von der einfachen Konstruktion der Website. Obwohl es sich offenbar um ein offizielles Projekt der IDF handelt, wird sie nicht mit denselben Tools erstellt wie die offiziellen Websites der Streitkräfte:

Sie verwenden „No/Low-Code“-Tools, die Menschen, die keine Programmierer sind, bei der Erstellung von Software helfen. Hätten stattdessen professionelle Entwickler die Website erstellt, wäre ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einmal in der Lage, herauszufinden, welche Tools zum Erstellen und Betreiben der Website verwendet wurden, und es gäbe sicherlich keine Formulare und E-Mails zur Meldung von Missbrauch, an die man sich wenden könnte. Die Seite könnte auf einem Server in einem IDF-Rechenzentrum laufen, der für die Forscher völlig undurchsichtig ist. Vielleicht hat jemand, der für so etwas nicht qualifiziert ist, den Auftrag bekommen, hat es sehr schlampig gemacht und versucht jetzt verzweifelt, es am Laufen zu halten?“

Ein weiteres Rätsel für den Zionism Observer ist die Frage, ob die Datenbank aus Sicht der IDF funktioniert und, falls nicht, ob sie jemals funktioniert hat. Was „funktionieren“ bedeuten würde, ist ebenfalls undurchsichtig. Haben sich verängstigte Palästinenser an die IDF gewandt? Dies war eindeutig ein zentrales Gründungsziel von Alkasheff Gaza, da begleitende Telegram-Konten registriert wurden und Empfänger von Flugblättern und Besucher der Website angewiesen wurden, die Streitkräfte über diese Ressourcen anonym zu kontaktieren.

Unheimlich ist, dass Alkasheff Gaza Informationen über alle seine Besucher sammeln sollte. Zionism Observer hat unter anderem herausgefunden, dass die durchsuchbare Datenbank der Website nicht nur alle eingegebenen Begriffe an die IDF weiterleitet, sondern auch die IP-Adresse, den Breiten- und Längengrad sowie die Stadt und Region des Wohnsitzes eines Besuchers.

Dies würde natürlich eine Fülle von äußerst sensiblen Informationen über Palästinenser und ausländische Bürger liefern. Der Softwareentwickler spekuliert:

Vielleicht ist das der Wert der Website und der Grund, warum sie nicht aufgeben wollen. Oder sind die IDF technologisch so inkompetent wie militärisch? Vielleicht ist alles, was sie wirklich gut können, das Ausspionieren von Menschen, und die Agenten, die die Menschen ausspionieren, verbringen mehr Zeit damit, sich auf Webcams einen runterzuholen, als mit ihrer eigentlichen Arbeit?“

Alkasheff Gaza ist nicht die einzige ungeschickt konstruierte IDF-Ressource, über die Zionism Observer hergezogen ist. Eine andere, eine Unterabteilung von Israels spezieller „Iron Swords“-Website, bot angeblich eine interaktive „Evakuierungs“-Karte – sprich: Zwangsvertreibung – für eingeschlossene Gaza-Bewohner. Sie stützte sich in hohem Maße auf eine geheime Datenbank des israelischen Militärgeheimdienstes, die im öffentlich und leicht zugänglichen Quellcode der Website offengelegt wurde. Dadurch gaben die IDF ihre eigenen Geheimnisse an jeden Besucher der Website weiter, sowohl auf Englisch als auch auf Arabisch.

Auffallend ist, dass die Karte den Gazastreifen in 620 „Bevölkerungsblöcke“ unterteilt – ebenso wie die Datenbank, die bis April 2022 datiert. Dies könnte nur ein Zufall sein. Oder es könnte darauf hindeuten, dass der laufende Völkermord von Israel schon seit langem geplant ist. Wie dem auch sei, Zionism Observer hat den Spieß um gedreht und den Quellcode der „Evakuierungs“-Seite verwendet, um eine eigene Ressource zu erstellen – Gaza Maps.

Sie hoffen, dass sie bald interaktiv sein wird und es den Besuchern ermöglicht, auf Gebiete in Gaza zu klicken und TikTok-Videos zu sehen, die dort von der IDF gedreht wurden, relevante Evakuierungsbefehle und vieles mehr. Dies ist eines von vielen Zionism Observer-Projekten, die derzeit entwickelt werden, und das Kollektiv beabsichtigt, im Namen der Palästina-Solidarität weiterzumachen. Wie der unermüdliche Widerstand sind die Zeit, die Gerechtigkeit und die Tugend auf ihrer Seite. Das gilt auch für das internationale Recht.

Überall in den USA sind Gesetze in Vorbereitung, die der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung schaden oder sie gänzlich verbieten sollen. Dadurch könnte es für Unternehmen illegal werden, die Plattform Alkasheff Gaza oder eine andere mit der israelischen Regierung verbundene Website zu deaktivieren. In Arizona, wo NameCheap seinen Sitz hat, gilt beispielsweise „ein geändertes Anti-Boykott-Gesetz…das staatliche Verträge mit und Investitionen in Unternehmen verbietet, die Israel oder von Israel besetzte Gebiete boykottieren“.

Nachdem der Internationale Strafgerichtshof im Mai Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und seinen Sicherheitsminister Yoav Gallant wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die in Gaza seit „mindestens“ dem 8. Oktober 2023 begangen wurden, beantragt hat, gibt es nun ein erhebliches Maß an rechtlichem Schutz für die Verfolgung und Durchsetzung von Boykotten gegen Israel, der solche Anti-BDS-Gesetze außer Kraft setzen würde. Wie MintPress im Juni berichtete, verdeutlicht eine Analyse des University Network for Human Rights die rechtliche Verpflichtung zur Verhinderung von Völkermord im Gefolge der ICC-Urteile:

Die Pflicht, Völkermord in Gaza zu verhindern, umfasst eine Reihe von Maßnahmen. Erstens ist es zwingend erforderlich, dass die Staaten alle Mittel des politischen und diplomatischen Drucks ausüben, um die israelischen Militäroperationen in Gaza zu beenden. Staaten, die Waffen oder militärische Ausrüstung nach Israel exportieren oder andere Formen militärischer oder logistischer Hilfe leisten, die zu Israels Militäroperationen gegen die Palästinenser in Gaza beitragen oder diese ermöglichen, sind verpflichtet, alle Formen der Hilfe und Unterstützung unverzüglich einzustellen.

Die Pflicht, Völkermord zu verhindern, beginnt, sobald ein Staat von der ernsthaften Gefahr eines Völkermords erfährt oder hätte erfahren müssen. Der Internationale Strafgerichtshof hat diese ernste Gefahr eines Völkermordes im Gazastreifen in einer vorläufigen Feststellung im Januar in einem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren hervorgehoben. Alle westlichen Verbündeten Israels, die die Völkermordkonvention unterzeichnet haben und Tel Aviv militärisch und politisch unterstützen, sind folglich verpflichtet, zu versuchen, die Gewalt in Gaza zu beenden. Seit Beginn des Völkermordes hat es auf staatlicher Ebene kaum Maßnahmen gegeben. Es liegt also an besorgten Bürgern und großen Unternehmen, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Der Erfolg der bisherigen Bemühungen von Zionism Observer sollte uns innehalten lassen – und uns motivieren, alle Unternehmen, die Israel in irgendeiner Form beliefern, zum Boykott, zur Veräußerung und zu entsprechenden Sanktionen zu bewegen.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPress News, der sich mit der Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Arbeiten sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sieihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

