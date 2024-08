https://www.trtworld.com/magazine/ruptured-bowel-broken-rib-lifelong-effects-of-rape-in-israeli-prison-18190944



Darmdurchbruch, gebrochene Rippe: Lebenslange Folgen einer Vergewaltigung in einem israelischen Gefängnis

Von Ayse Betul Aytekin

2. August 2024

Israelische Soldaten fühlten sich lange Zeit immun gegen Konsequenzen für die unmenschliche Behandlung palästinensischer Gefangener, selbst wenn sie das schwere Verbrechen der Vergewaltigung begehen.

Nach der Verhaftung der neun Soldaten, die der Gruppenvergewaltigung beschuldigt werden, versammelte sich eine große Menge von Israelis vor dem Sde Teiman-Gelände.

„Die Knesset hat heute eine normale Sitzung“, schrieb ein Twitter-Nutzer. In den sozialen Medien kursierte ein kurzes Video, in dem israelische Gesetzgeber die grundlegenden Menschenrechte verhöhnen.

Das Video zeigt ein Gespräch im israelischen Parlament, in dem Ahmad Tibi, einer der palästinensischen Abgeordneten, fragt: „Ist es legitim, einen Stock in das Rektum eines Menschen einzuführen?“, woraufhin ein anderer Abgeordneter, Hanoch Milwidsky vom Likud, erwidert: „Halt die Klappe! Ja, wenn er ein Nukhba (Qassam-Brigaden) ist, ist alles legitim“.

Vor einigen Tagen wurden neun israelische Soldaten wegen Gruppenvergewaltigung eines palästinensischen Häftlings im Sde Teiman-Gefängnis festgenommen. Unter ihnen befand sich ein Major, der Kommandeur der Force 100, die für die Bewachung der Gefangenen in der Einrichtung zuständig ist.

Das Gefangenenlager auf dem Militärstützpunkt Sde Teiman in der Negev-Wüste wurde nach dem 7. Oktober eingerichtet, um Palästinenser aus dem Gazastreifen ohne Anklage, Rechtsbeistand oder ein ordentliches Gerichtsverfahren festzuhalten.

Im Mai berichteten Informanten aus dem Inneren des Stützpunkts gegenüber CNN, dass sie Zeugen systematischer physischer und psychischer Misshandlungen von palästinensischen Gefangenen in der Einrichtung wurden.

Man vergleicht Sde Teiman mit den US-amerikanischen Gefängnissen Guantanamo oder Abu Ghraib, die für grausame Folterungen von Gefangenen bekannt sind, von denen einige ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden.

Nach israelischem Recht können Gefangene in Sde Teiman bis zu 75 Tage ohne richterliche Genehmigung und bis zu 90 Tage ohne Rechtsbeistand oder Gerichtsverfahren festgehalten werden.

Nach der Verhaftung der neun Soldaten versammelten sich zahlreiche Israelis vor dem Sde Teiman-Gelände und versuchten, den Zaun zu überwinden, während sie skandierten: „Wir lassen unsere Freunde nicht im Stich, schon gar nicht für Terroristen“.

Unterdessen debattierte die israelische Knesset über die Rechtmäßigkeit von Vergewaltigungen als Form der Folter an palästinensischen Gefangenen.

Experten halten diesen Fall für besonders alarmierend, nicht nur wegen der Brutalität des Verbrechens, sondern auch, weil die israelische Regierung die Palästinenser offenbar absichtlich entmenschlicht, um ihre Misshandlung zu rechtfertigen.

Ein extremer Fall

Dies war nicht das erste Mal, dass ein palästinensischer Häftling in israelischen Gefängnissen gefoltert, vergewaltigt und sexuell missbraucht wurde. Dennoch löste er in Israel Unbehagen aus, weil die Täter befragt werden sollten.

Karen Hampanda, Dozentin an der Colorado School of Public Health, ist der Ansicht, dass der von einem Arzt ausgelöste Alarm in diesem Fall wahrscheinlich der Auslöser für die Untersuchung war.

Hampanda sagt, dass dieser Vorfall unter ähnlichen Folterfällen besonders extrem zu sein scheint. Sie glaubt, dass die starke Reaktion darauf darauf zurückzuführen ist, dass die israelischen Behörden lange Zeit vor jeglichen Konsequenzen für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschützt waren.

„Es ist möglich, dass die Täter befürchteten, dass das Opfer aufgrund des extremen Traumas und der Verletzungen, die es erlitten hatte, sterben könnte, was zu einer Untersuchung ihrer Behandlung von Gefangenen führen könnte, weshalb sie ihn zu einem Arzt brachten“, erklärt sie gegenüber TRT World.

Dr. Yoel Donchin, Arzt im Feldlazarett von Sde Teiman, äußerte sich in einem Gespräch mit Haaretz schockiert über den Zustand des Opfers. Haaretz berichtete, dass der palästinensische Gefangene mit einem „Darmriss, einer schweren Verletzung am Anus, Lungenschäden und gebrochenen Rippen“ ins Krankenhaus gebracht wurde.

Dem Bericht des Arztes zufolge wurde er mit so schweren Verletzungen am Anus eingeliefert, dass er nicht mehr laufen konnte.

Donchin sagte, dass er, nachdem er den Häftling gesehen hatte, „nicht glauben konnte, dass ein israelischer Gefängniswärter so etwas tun könnte“, und dachte, dass es sich um einen Fall handelte, in dem ein Häftling einen anderen angriff.

Lebenslange Traumata

Hunderte von Demonstranten, darunter Minister und rechtsextreme Abgeordnete der israelischen Regierungskoalition, stürmten nach der Verhaftung der Reservisten wegen des Angriffs auf den Häftling das Tor des Stützpunkts Sde Teiman.

Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, stellte sich voll und ganz hinter die verhafteten Soldaten und bezeichnete ihre Inhaftierung als „nichts weniger als beschämend„.

Verbündete von Premierminister Benjamin Netanjahu, darunter Finanzminister Bezalel Smotrich, Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und der Knessetabgeordnete Yitzhak Kroizer, kritisierten ebenfalls die Verhaftungen und forderten die Militärpolizei, die die Soldaten festnahm, auf, „die Finger von unseren Soldaten zu lassen„.

Ein weiterer rechtsextremer Abgeordneter, Simcha Rotman, nannte die Soldaten „heldenhafte Kämpfer„.

Der Nuklearmedizinprofessor Siroos Mirzaei, der im Wiener Behandlungszentrum für Folterüberlebende Patienten aus aller Welt behandelt, darunter auch Patienten, die mit unbekannten Gegenständen und elektrischen Reizen anal gefoltert wurden, zieht Parallelen zwischen diesen Fällen, die er im Laufe der Jahre behandelt hat, und dem des palästinensischen Häftlings.

Bei dieser Art von Vergewaltigung, bei der verschiedene Gegenstände verwendet werden, um sowohl körperliche Schmerzen als auch Schamgefühle zu verursachen, dauert es im Durchschnitt etwa zwei Jahre, bis man sich vollständig erholt hat und wieder ein normales Leben führen kann, sagt er.

„Analfolter, die zu Brüchen und schweren Verletzungen führt, ist für den Patienten extrem schmerzhaft“, sagt er gegenüber TRT World.

„Während die körperliche Heilung nach der Behandlung der Verletzungen mehrere Wochen dauern kann, hängt die Genesung davon ab, ob auch die Schließmuskelfunktion des Analbereichs geschädigt ist. Wenn der Schließmuskel beeinträchtigt ist, kann der Patient unter lebenslanger Inkontinenz leiden.“

Dr. Mirzaei weist auch darauf hin, dass die psychologische Behandlung oft der schwierigste und zeitaufwändigste Aspekt der Genesung ist und in der Regel länger dauert als die körperliche Behandlung.

Er erklärt, dass diese Form der Folter, insbesondere wenn sie männlichen Opfern zugefügt wird, kulturelle Tabus ausnutzt und zu tiefgreifenden psychologischen Traumata führt. Er rät, dass es für solche Opfer von entscheidender Bedeutung ist, mit professionellen Psychotherapeuten zu sprechen, da viele zögern, ihre Erfahrungen im Gefängnis offenzulegen.

„Wenn ein Patient aus dem Gefängnis zurückkehrt und sich weigert, über seinen Zustand zu sprechen, ist das ein Zeichen dafür, dass er etwas außerordentlich Schwerwiegendes erlebt hat, das sofort behandelt werden muss“.

Hampanda fügt hinzu, dass sexuelle Gewalt gegen Männer während Konflikten nicht nur eingesetzt wird, um Menschen auf der gegnerischen Seite zu foltern, sondern auch, um Angst zu verbreiten und den Zusammenhalt von Familie und Gemeinschaft zu untergraben.

QUELLE: TRT World

Ayse Betul Aytekin ist Produktionsassistentin bei TRT World.

