Zivilgesellschaftlicher Diskurs in einer Zeit des Völkermords

Michael Schwalbe

27. Dezember 2024

Ein ziviler Diskurs ist den Alternativen des erzwungenen Schweigens und der Gewalt vorzuziehen. Erzwungenes Schweigen bedeutet, dass eine Seite die Macht ausgeübt hat, das Gespräch zu beenden – zu sagen, dass es keinen Sinn hat, weiter zu diskutieren; seid still und akzeptiert, dass sich unsere Wünsche durchsetzen werden. Gewalt bedeutet, dass die Vernunft versagt hat und wir darauf reduziert sind, Streitigkeiten mit Zähnen und Klauen, Steinen und Keulen, Kugeln und Bomben zu lösen.

Trotz der düsteren historischen Bilanz unserer Spezies habe ich als Professor die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Menschen in der Lage sind, es besser zu machen. Normalerweise würde dies bedeuten, dass ich alle Bemühungen an Universitäten oder anderswo zur Förderung des zivilen Diskurses unterstütze. Aber die Bemühungen, die wir jetzt sehen – das Verkaufen des zivilen Diskurses als Lösung für die Probleme der Polarisierung und des Grolls auf unseren Universitäten und in der Gesellschaft im Allgemeinen – sind ein Problem, weil ihr Haupteffekt darin besteht, Veränderungen zu blockieren.

In den letzten Jahren gab es eine Vielzahl von Programmen an Universitäten, die angeblich den zivilen Diskurs fördern sollen. Es gibt das Civil Discourse Project in Duke, das Dialogue Project in Dartmouth, die Dialogues Initiative in Georgetown, das Civil Discourse Lab in Vanderbilt, ePluribus in Stanford, das Project on Civic Dialogue an der American University und die School of Civic Life and Leadership an der UNC-Chapel Hill. Dies sind nur einige wenige Beispiele.

Die häufigste Behauptung zur Rechtfertigung dieser Programme ist, dass die Studenten heute nicht wissen, wie man einen respektvollen Dialog oder eine Debatte führt, und sich deshalb gegenseitig anschreien oder, schlimmer noch, die Verwalter und Mitglieder der Universitätsleitung anbrüllen. Eine weitere Behauptung ist, dass die Lehrkräfte – in der Regel linke oder liberale Professoren – es versäumt haben, diese Fähigkeiten zu vermitteln. Daher sei es notwendig, so das Argument, neue Programme und Lehrpläne zu schaffen, die die Kunst des Zuhörens und des rationalen Meinungsaustauschs lehren, insbesondere bei emotional aufgeladenen Themen.

Die Befürworter dieser Programme haben auf die Anti-Völkermord-Proteste auf dem Campus im letzten Frühjahr als Beweis dafür verwiesen, dass eine spezielle Ausbildung in zivilem Diskurs heute mehr denn je erforderlich ist. Das Problem mit diesen Protesten, so die Befürworter des zivilen Diskurses, ist, dass sie manchmal laut waren, den Verkehr auf dem Campus behinderten, zionistische Unterstützer Israels verunsicherten und somit per Definition unhöflich waren. Hätten die Studenten nur die Fertigkeiten des höflichen bürgerlichen Engagements beherrscht, wäre es nicht zu Störungen gekommen, hätten sich weniger Leute aufgeregt und wären mehr Ansichten produktiv ausgetauscht worden.

Diese Appelle, den Dialog wieder zivil zu gestalten, sind verführerisch. Natürlich sollten wir uns bemühen, einander aufmerksam zuzuhören und ruhig und vernünftig miteinander zu sprechen. Natürlich sollten wir versuchen, unsere Fähigkeiten in diesen Bereichen zu verbessern, denn diese Fähigkeiten wiederum ermöglichen es uns, das Gemeinwohl zu finden, zu erkennen, was gerecht und was ungerecht ist, und Veränderungen auf friedliche Weise zu erreichen. Natürlich sollte die Hochschulbildung diese Fähigkeiten fördern. Und doch sind die Forderungen nach einem zivilen Diskurs – und die Universitätsprogramme, die ihn sakralisieren – im Kontext einer tief verwurzelten Ungleichheit oft ein konservativer Trick, um das Streben nach Gerechtigkeit zu behindern.

Dies wird deutlich, wenn wir uns überlegen, wer in der Lage ist, von wem Höflichkeit zu verlangen, und wer die Macht hat, zu definieren, was zivil ist. Historisch gesehen waren es die Machthaber, die von denjenigen, die sich um Wiedergutmachung bemühen, Höflichkeit verlangten. „Sprich höflich, in beruhigenden Tönen“, so der Subtext, ‚oder wir hören dir gar nicht zu‘. Die weitere Botschaft lautet, dass die Unfähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn man versucht, gehört zu werden, wenn man versucht, einen missbräuchlichen Zustand zu beenden, als Zeichen für die Irrationalität der Forderung gewertet wird. Heute würden wir dies als Gaslighting bezeichnen.

Nehmen wir zum Beispiel die Forderung von protestierenden Studenten, die Mitschuld einer Universität am Völkermord zu diskutieren. Dies scheint ein äußerst zivilisierter erster Schritt zu sein. Unhöflichist jedoch die Weigerung von Verwaltungs- und Leitungsorganen, sich auf eine ernsthafte Diskussion über solche Fragen einzulassen. Genau das haben wir bei den Protesten gegen Israels Angriff auf Gaza im letzten Frühjahr erlebt. Die Bitten der Demonstranten um einen Dialog wurden in der Regel ignoriert, was zu einer Eskalation führte: lautere Stimmen, Lager, Kundgebungen, unerlaubte Plakatierungen, Sprayereien. Die Schulleitung stufte diese Aktionen als störend ein und rief die Polizei, um Verhaftungen vorzunehmen. Das ist nicht zivilisiert, sondern eine erneute Behauptung der Vorherrschaft.

Diejenigen, die den zivilen Diskurs zelebrieren, glauben, dass die Anti-Völkermord-Demonstranten – diejenigen, die den Dialog und einen friedlichen Weg zur Veränderung suchten – schuld sind und Nachhilfeunterricht benötigen. Verwaltungsbeamte, die die Ausdrucksformen der Demonstranten gewaltsam unterdrücken, werden als Stimmen der Vernunft gepriesen. Demonstranten, die ihre Stimme erheben, um sich Gehör zu verschaffen, werden als Störenfriede abgetan, die kein Publikum verdienen. Diese Verleumdungstaktik funktioniert aufgrund der Machtunterschiede zwischen den Gruppen, die sich gegenüberstehen – gewöhnliche Menschen mit Gewissen auf der einen Seite und Agenten des US-imperialistischen Staates auf der anderen.

Ein weiteres Problem bei den meisten aktuellen Aufrufen zum zivilen Diskurs ist, dass das Ziel der Wahrheitsfindung beiseite geschoben wird. Stattdessen heißt es, das Ziel sei ein Austausch von Ansichten, ein Austausch von Geschichten, eine Chance, die Dinge aus der Perspektive des anderen zu sehen. Der Diskurs selbst, so scheint es, ist manchmal das einzige Ziel. All dies mag in Ordnung sein, wenn es um ästhetische Urteile oder persönliche Erfahrungen geht. Was aber, wenn es darum geht, in einem Fall von Völkermord den Sachverhalt festzustellen und sich darüber zu einigen? Hier reicht es nicht aus, Meinungen zu teilen.

Ich vermute, dass die Befürworter des zivilen Diskurses sehr wohl wissen, wenn sie es auch selten zugeben, dass der Austausch von Geschichten und Ansichten nicht ausreicht, um das Verhalten der politischen Eliten, der Kapitalistenklasse oder der US-Regierung zu ändern. Ein sinnloser Energieaufwand ist vielleicht das eigentliche Ziel dieser Taktik: den Protest in ein wohlklingendes Gespräch umzuwandeln, damit die Geschäfte wie gewohnt weiterlaufen können, ohne dass sich auf einer größeren Ebene etwas ändert. Lasst euch untereinander aus, teilt eure Ansichten mit, aber werdet nicht störend, denn sonst werden die Samthandschuhe ausgezogen.

Im Fall von Israels Übergriffen auf die Palästinenser ist der Ruf nach einem zivilen Diskurs zynisch und ärgerlich, als ob das bloße Missverständnis das Problem wäre. Verstehen die vielen antizionistischen Juden, die der Jewish Voice for Peace, If Not Now und B’Tselem angehören, die zionistische Sichtweise nicht? Versteht mittlerweile jeder Erwachsene, der im letzten Jahr die Nachrichten gelesen hat, die zionistische Darstellung Israels nicht? Es beleidigt die Vernunft zu behaupten, dass die Probleme der Landenteignung, der Apartheid, der täglichen Erniedrigung und des Völkermords durch einen höflichen Meinungsaustausch in universitären Seminarräumen gelöst werden können. Diese Probleme können nur durch eine Änderung des Verhaltens der US-Regierung und des Verhaltens des israelischen Staates in Palästina gelöst werden.

Was erforderlich ist – und Frederick Douglass erinnerte uns daran, dass dies immer erforderlich ist, wenn man sich der Macht entgegenstellt – sind Forderungen, die unweigerlich als unhöflich definiert werden. Deshalb neigen Protestbewegungen dazu, von Petitionen zu Märschen, von Märschen zu Boykotten und von Boykotten zu Streiks und anderen Formen des zivilen Ungehorsams zu eskalieren. Erst wenn die Kosten für die Fortführung der bisherigen Politik höher sind als die Kosten für Zugeständnisse, werden Zugeständnisse gemacht. Angesichts der enormen Ungleichheit ist das der Weg zum Wandel. Nur unter Gleichen, die sich nicht gegenseitig zwingen können, wird der zivile Diskurs allein wahrscheinlich ausreichen.

Das soll nicht heißen, dass ein ziviler Diskurs nicht anzustreben ist. Ich hege immer noch die Hoffnung, dass wir mehr tun können, als uns gegenseitig über den Kopf zu schlagen, wenn wir versuchen, unterdrückerische soziale Arrangements zu beenden – in Palästina, in den USA und überall auf der Welt. Die Realität sieht jedoch so aus, dass diejenigen, die von Ungleichheit profitieren, nicht mit rationalen Argumenten dazu gebracht werden können, ihre Macht und Privilegien aufzugeben. Die Geschichte lehrt uns, nichts dergleichen zu erwarten. In der heutigen Welt werden die Mächtigen zunächst rhetorisch reagieren – indem sie beharrliche Forderungen nach Veränderungen als unhöflich bezeichnen und im Gegenzug endlose Debatten über komplexe Zusammenhänge, Nuancen und Unmöglichkeiten fordern -, um dann mit Gewalt zu reagieren.

Wenn es einen friedlichen Übergang zu einer gerechteren und gleichberechtigteren Welt geben soll, dann wird dies nicht durch einen höflichen Meinungsaustausch zwischen den Mächtigen und den Machtlosen geschehen. Er wird auch nicht durch einen Meinungsaustausch in Foren der Machtlosen zustande kommen, es sei denn, diese Foren sind auch darauf ausgerichtet, die Wahrheit zu erkennen, Pläne für Veränderungen zu schmieden und diese Pläne in die Tat umzusetzen. Unsere beste Hoffnung ist daher ein kollektives Handeln, das den Status quo nicht durch gewaltsame Konfrontation mit den Mächtigen stört, sondern durch Verweigerung der Zusammenarbeit, bis die einst Mächtigen niemanden mehr haben, der ihre Waffen schwingt, ihre Bomben abwirft oder ihre Lügen erzählt. Das ist die Art von Zivilität, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Michael Schwalbe ist emeritierter Professor für Soziologie an der North Carolina State University. Er ist unter MLSchwalbe@nc.rr.comzu erreichen .

