Zwei Tote, als ein Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland rast

Der Fahrer, der das Auto gerammt hat, wurde in Gewahrsam genommen. Die Behörden bezeichnen den Vorfall als Anschlag.

(Al Jazeera)

Veröffentlicht am 20. Dezember 2024

Mindestens zwei Tote und 68 Verletzte sind zu beklagen, nachdem ein Auto einen überfüllten Weihnachtsmarkt in der Stadt Magdeburg (Sachsen-Anhalt) gerammt hat.

Die Behörden bezeichneten den Vorfall am Freitagabend als vorsätzlichen Anschlag und teilten mit, dass der Fahrer in Gewahrsam genommen worden sei.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz gehörte zu den zahlreichen Beileidsbekundungen, die unmittelbar nach dem Anschlag veröffentlicht wurden.

„Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien“, schrieb Scholz auf der Social-Media-Plattform X.

„Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Menschen in Magdeburg. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.“

Die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang, identifizierte den Verdächtigen als einen 50-jährigen Arzt aus Saudi-Arabien, der 2006 nach Deutschland kam.

Ein weiterer Staatsbeamter, Ministerpräsident Reiner Haseloff, sagte einem lokalen Fernsehsender, dass sich unter den Toten ein Kind befinde.

„Das ist ein schreckliches Ereignis, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit“, sagte Haseloff gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Unter den Verletzten befanden sich nach Angaben der Stadtverwaltung 15 Personen, die sich in einem kritischen Zustand befinden. Weitere 37 Personen erlitten mittelschwere und 16 leichte Verletzungen.

Lokalen Medienberichten zufolge soll das Auto mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein, bevor es gegen 19 Uhr Ortszeit (18:00 GMT) in die Menschenmenge raste.

Weitere Einzelheiten werden folgen.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

