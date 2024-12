https://www.middleeastmonitor.com/20241220-germany-finds-human-rights-watch-report-on-israeli-acts-of-genocide-in-gaza-shocking/



Deutschland findet Bericht von Human Rights Watch über israelischen Völkermord in Gaza „schockierend

20. Dezember 2024

Palästinenser tragen Fässer und Flaschen durch die vom Krieg zerrütteten Straßen, um Trinkwasser aufzufüllen, das nur in begrenzten Mengen zur Verfügung steht, da die israelische Blockade anhält und die Infrastruktur in Khan Yunis, Gaza am 30. November 2024 zerstört wird [Doaa Albaz/Anadolu Agency]

Deutschland hat sich am Freitag bestürzt über einen Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch geäußert, in dem Israel beschuldigt wird, im Gazastreifen „Akte des Völkermords“ zu begehen, indem es der palästinensischen Zivilbevölkerung absichtlich den Zugang zu Wasser verwehrt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet.

„Der Bericht (von Human Rights Watch) reiht sich in eine Reihe von Berichten von internationalen Menschenrechtsorganisationen ein. Diese Berichte sind natürlich schockierend. Und ich denke, es ist wirklich dringend notwendig, dass sich die israelische Regierung mit diesen Vorwürfen auseinandersetzt und sie anspricht“, sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Christian Wagner, auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Ein neuer Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) bestätigt, dass Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen Vernichtung und Völkermord betreibt und sich insbesondere auf die kritische Frage des Zugangs zu Wasser konzentriert, den Israel bewusst verweigert.

Unter dem Titel „Ausrottung und Völkermord: Israel entzieht den Palästinensern im Gazastreifen absichtlich das Wasser“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht: „Die israelischen Behörden haben den Palästinensern im Gazastreifen absichtlich den Zugang zu sicherem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen verwehrt, die für das menschliche Überleben notwendig sind.

Der Bericht fügte hinzu, dass die israelische Armee in ihrem Krieg, der nun schon das zweite tödliche Jahr andauert, „absichtlich die Wasser- und Sanitärinfrastruktur und das Material für die Wasserreparatur zerstört und beschädigt hat und den Palästinensern im vom Krieg zerrissenen Gazastreifen den Zugang zu wichtigen Wasservorräten versperrt hat“.

READ: Human Rights Watch beschuldigt Israel, durch die Wasserkrise Völkermord begangen zu haben

Unterdessen beklagte Wagner erneut „die katastrophale humanitäre Lage“ in Gaza und erklärte, dass es derzeit „nicht genügend Grenzübergänge“ gebe, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen.

Es muss mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Die Verteilung der humanitären Hilfe im Gazastreifen sei „eine große Herausforderung“, fügte Wagner hinzu.

Am Mittwoch berichteten die Vereinten Nationen, dass Israel im Dezember weniger als ein Drittel der geplanten humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglicht hat.

Unter Berufung auf das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erklärte UN-Sprecher Stephane Dujarric gegenüber Reportern, dass die israelischen Behörden weiterhin UN-Hilfseinsätze in den belagerten Teilen des nördlichen Gazastreifens verweigern, darunter Beit Hanoun, Beit Lahiya und Gebiete in Jabalya.

Dujarric sagte, dass die meisten UN-Anfragen seit Beginn der Belagerung vor 10 Wochen von Israel „rundweg abgelehnt“ worden seien: „Im gesamten Gazastreifen sehen sich die humanitären Helfer weiterhin mit schwerwiegenden Zugangsbeschränkungen konfrontiert, wenn sie versuchen, eine große Zahl von Menschen zu erreichen, die Lebensmittel, Wasser, Unterkünfte und andere lebenswichtige Güter benötigen.“

„Im gesamten Gazastreifen haben wir zwischen dem 1. und 16. Dezember 339 Hilfstransporte geplant, die mit den israelischen Behörden abgestimmt werden mussten. Die israelischen Behörden haben weniger als ein Drittel dieser Transporte ermöglicht“, sagte er.

Er stellte fest, dass von 96 humanitären Transporten, die für die erste Dezemberhälfte geplant waren, nur 16 von den israelischen Behörden unterstützt wurden.

READ: Human Rights Watch: Israel führt brutale Evakuierungen im nördlichen Gazastreifen durch

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …