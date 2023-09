JOHN KIRIAKOU: US Justice Dept’s Next Victim Daniel Duggan is facing the same extreme tactics applied to Julian Assange, Chelsea Manning, Daniel Hale and others caught in Washington’s „national security“ dragnet. By John Kiriakou Special to Consortium News Many of us who write for and read Consortium News are worried about Julian Assa



Daniel Duggan sieht sich mit den gleichen extremen Taktiken konfrontiert wie Julian Assange, Chelsea Manning, Daniel Hale und andere, die in Washingtons Raster der „nationalen Sicherheit“ geraten sind.

Das nächste Opfer des US-Justizministeriums

Von John Kiriakou

Speziell für Consortium News

8. September 2023

Viele von uns, die für Consortium News schreiben und lesen, machen sich Sorgen um das persönliche Wohlergehen von Julian Assange, vor allem angesichts der Gerüchte, dass der britische High Court bald eine Entscheidung über die Auslieferung des WikiLeaks-Herausgebers an den berüchtigten Eastern District of Virginia (EDVA) treffen wird, wo er sich in mehreren Fällen der Spionage verantworten muss.

Julian verdient uneingeschränkte Unterstützung, nicht zuletzt, weil er die Welt auf Verbrechen der US-Regierung aufmerksam gemacht hat. Seine Tapferkeit ist gut dokumentiert, auch wenn die Regierung sagt, dass er eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA ist.

Das US-Justizministerium hat sich einen Sport daraus gemacht, Menschen aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ anzugreifen. Sehen Sie sich nur an, was in den letzten Jahren mit Tom Drake, Chelsea Manning, Jeffrey Sterling, Daniel Hale und diesem Autor geschehen ist.

Die Kampfhunde des Justizministeriums erzählten Tom Drake und Chelsea Manning, dass sie das „Blut amerikanischer Soldaten“ an ihren Händen hätten. Das war natürlich eine ungeheuerliche Lüge. Sie sagten Jeffrey Sterling, er habe das iranische Atomprogramm unterstützt. Das war eine frei erfundene Behauptung. Sie erzählten Daniel Hale, dass er Amerikas Kriegskämpfer geschwächt habe. Das war lächerlich. Sie sagten mir, ich hätte „unsere Demokratie geschwächt“ und „den Feind unterstützt“, nachdem ich das illegale und unmoralische Folterprogramm der CIA aufgedeckt hatte. Das waren noch unverschämtere Lügen.

Jetzt sind sie hinter einem Mann her, der niemandem geschadet hat, der buchstäblich nichts getan hat, um die Vereinigten Staaten zu schwächen oder ihre Feinde zu stärken. Ich spreche von Daniel Duggan. Dem Vater von sechs Kindern drohen 60 Jahre Gefängnis wegen angeblicher Unterstützung der Chinesen. Lassen Sie mich erklären, wie lächerlich diese Anschuldigung ist.

Duggan, 54, ist ein ehemaliger Pilot des U.S. Marine Corps, der 2002 im Rang eines Majors aus dem Militär ausschied, eine Australierin heiratete und die australische Staatsbürgerschaft annahm und gleichzeitig seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgab.

Von 2005 bis 2014 lebte er in Australien, wo er Top Gun Tasmania gründete, ein Unternehmen, das Flüge mit Militärjets für Touristen anbot. Im Jahr 2014 verkaufte er das Unternehmen und zog nach Peking, um als Luftfahrtberater zu arbeiten. In Peking nahm er einen Job als Ausbilder an einer Flugschule in Südafrika an, wo er chinesische Kampfpiloten ausbildete. Was soll’s, oder?

DOJ führt Sanktionen an

Hauptsitz des Justizministeriums in Washington, D.C. (M.V. Jantzen, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Für das Justizministerium stellt dies offenbar ein schweres Verbrechen dar. Das DOJ behauptet, dass die chinesischen Piloten auf der Sanktionsliste des Finanzministeriums stehen. Die Staatsanwälte erklärten außerdem, dass die Adresse, die Duggan und ein chinesischer Partner benutzten, 2014 und 2016 kurzzeitig ebenfalls auf einer Sanktionsliste stand. Infolgedessen wurde Duggan wegen der Ausbildung wegen Waffenhandels und Geldwäsche angeklagt. Das Merkwürdige ist, dass buchstäblich niemand sonst, der mit der Schule in Verbindung steht, wegen irgendeines Verbrechens angeklagt wurde.

Duggan hingegen wird seit fast einem Jahr in einem australischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, das als „extrem risikobehafteter Insasse“ eingestuft ist. Die meiste Zeit verbrachte er in Einzelhaft, obwohl er in Australien keines Verbrechens angeklagt wurde und auch keiner der anderen Mitarbeiter der Luftfahrtberatungsfirma eines Verbrechens angeklagt wurde.

Seine Frau und sein Anwaltsteam reichten beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eine Beschwerde ein, in der sie erklärten, seine Inhaftierung sei ungerechtfertigt und verursache bei ihm schwere psychische Probleme. Außerdem erhalte er keine angemessene Behandlung für eine Krankheit, die er als benigne Prostatahyperplasie bezeichnet.

Ein klinischer Psychologe bezeichnete die Bedingungen, unter denen er festgehalten wird, als „extrem“ und „unmenschlich“. Anfang des Jahres kündigte der australische Generalinspekteur für Nachrichtendienste und Sicherheit an, dass er eine formelle Untersuchung von Duggans Inhaftierung durchführen werde. Das ist ein guter Anfang, aber er wird keine Lösung bringen.

In der Zwischenzeit droht ihm immer noch die Auslieferung an die Vereinigten Staaten.

Dan Duggan sieht sich mit der gleichen rabiaten Taktik konfrontiert wie Julian Assange, Chelsea Manning, Daniel Hale und andere, die in das übereifrige nationale Sicherheitsnetz der US-Regierung geraten sind. Er muss damit rechnen, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Einen Großteil davon wird er in einem System verbringen, das Einzelhaft in einer Weise anwendet, die von den Vereinten Nationen als eine Form der Folter eingestuft wurde. Ihm droht die Isolation in einem Hochsicherheitsgefängnis, wo er unterdurchschnittlich medizinisch versorgt und mit Tierfutter gefüttert wird. Und wofür?

Das tiefere Problem besteht darin, dass es sich hier keineswegs um einen eindeutigen Fall handelt, in dem eine Person gegen nationale Sicherheitsvorschriften verstoßen hat. Duggan ist nur ein Mann, der in die große Politik des Staates verwickelt ist. Das Problem ist, dass sich die US-Regierung in einem kalten Krieg mit China befindet, sei es wegen des Handels, der chinesischen Erfolge in Afrika, der Belt & Road Initiative, der Spionage und Spionageabwehr oder der Beschwichtigung des militärisch-industriellen Komplexes.

Dan Duggan ist ein Opfer dieses kalten Krieges. Er ist das Opfer eines Justizministeriums, das sich bei der Strafverfolgung von niedrig hängenden Früchten verausgabt hat, insbesondere in Fällen der nationalen Sicherheit. Es ist ein Justizministerium, in dem eifrige junge Staatsanwälte befördert werden, weil sie einen verfolgen, und nicht, weil sie einen nicht verfolgen. Es wird ein langer Weg für Duggan und seine Familie sein. Wir können nur hoffen, dass sein Anwaltsteam das nötige Kleingeld hat, um diesen Kampf zu führen. Übersetzt mit Deepl.com

John Kiriakou ist ein ehemaliger CIA-Terrorismusbekämpfer und ein ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen.

John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung unter dem Espionage Act – einem Gesetz zur Bestrafung von Spionen – angeklagt wurde. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er sich gegen das Folterprogramm der Bush-Regierung gewehrt hatte.

