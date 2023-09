Western sanctions failing: EU imports more Russian gas, China beats US tech war Western sanctions are backfiring: The EU is importing Russian liquified natural gas at record levels, and China is making high-tech chips despite US export restrictions.

Geopolitical Economy Report



Die Sanktionen des Westens schlagen nach hinten los: Die EU importiert russisches Flüssiggas in Rekordhöhe, und China stellt trotz US-Exportbeschränkungen Hightech-Chips her.

Westliche Sanktionen scheitern: EU importiert mehr russisches Gas, China besiegt US-Tech-Krieg

von Ben Norton

8. September 2023

Die Sanktionen des Westens zeigen ihre Wirkung: Die Europäische Union importiert jetzt russisches Flüssigerdgas in Rekordhöhe, und China hat trotz der US-Exportbeschränkungen Hightech-Chips hergestellt.

Die wirtschaftliche Kriegsführung Washingtons und Brüssels stärkt ironischerweise die wirtschaftliche Souveränität Pekings und Moskaus und schlägt auf Europa zurück.

Die Welt erlebt gerade einen neuen Kalten Krieg: Den Zweiten Kalten Krieg. Und eine der wichtigsten Methoden, mit denen dieser Krieg geführt wird, sind wirtschaftliche Mittel.

Sanktionen sind das wichtigste Instrument der wirtschaftlichen Kriegsführung. Wenn sie einseitig von einem Land ohne die Unterstützung der Vereinten Nationen verhängt werden, werden sie als „einseitige Zwangsmaßnahmen“ bezeichnet und sind nach dem Völkerrecht illegal.

Ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die von den Vereinigten Staaten einseitig sanktioniert wurden.

Auf die von den USA und Europa sanktionierten Länder entfällt fast ein Drittel des weltweiten BIP.

sanktionen welt-bip graph

Die Verhängung von Sanktionen durch die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen.

Unter den von den Vereinigten Staaten sanktionierten Ländern befinden sich zwei der mächtigsten Nationen der Welt: China und Russland.

China ist die größte Volkswirtschaft der Welt, wenn man sein BIP zu Kaufkraftparitäten (KKP) misst. Russland ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Erde.

Größte Volkswirtschaften der Länder 2023 IMF

Die größten Volkswirtschaften der Welt nach BIP (KKP), laut IWF-Daten für 2023

Die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass es ihr Ziel ist, die Volkswirtschaften dieser eurasischen Giganten zu sabotieren.

Doch Washington hat versagt.

China entwickelt weiterhin hochmoderne Technologien, während Russland seine Rolle als globaler Rohstoffproduzent nur weiter gefestigt und seinen eigenen Produktionssektor gestärkt hat.

Das Scheitern und sogar die Rückwirkung dieser westlichen Wirtschaftskriegsführung zeigt, dass einseitige Sanktionen zwar kleineren Ländern mit weniger entwickelten Volkswirtschaften wie Venezuela, Kuba oder Syrien erheblichen Schaden zufügen können und dies oft auch tun; für große Nationen mit einer massiven industriellen Basis wie China und Russland kann ihre Wirtschaft jedoch tatsächlich „zu groß für Sanktionen“ sein.

In diesen Fällen richten westliche Sanktionen kurzfristig wirtschaftlichen Schaden an, aber mittel- bis langfristig helfen die einseitigen Zwangsmaßnahmen den Zielländern sogar, indem sie sie wirtschaftlich und technologisch souveräner machen.

Diese riesigen eurasischen Volkswirtschaften finden Alternativen und sind nicht mehr von westlichen Konzernen abhängig; sie entwickeln ihre eigenen Hightech-Produktionssektoren mit höherer Wertschöpfung im Produktionsprozess.



China schreitet trotz US-Sanktionen technologisch voran

Im Jahr 2021 betonte US-Präsident Joe Biden, er müsse verhindern, dass China „das führende Land der Welt, das reichste Land der Welt und das mächtigste Land der Welt wird; das wird unter meiner Aufsicht nicht passieren“.

In ähnlicher Weise erklärte die US-Handelsministerin Gina Raimondo, dass es das Ziel Washingtons sei, „Chinas Innovationsgeschwindigkeit zu verlangsamen“.

Um Chinas Wirtschaft und insbesondere seinen Technologiesektor zu schädigen, haben die Vereinigten Staaten in einer durch und durch parteiübergreifenden Kampagne viele Runden aggressiver Sanktionen verhängt, angefangen unter Präsident Donald Trump und fortgesetzt unter Joe Biden.

Diese Sanktionen haben China jedoch nicht daran gehindert, sich technologisch weiterzuentwickeln; Peking hat weiterhin große Fortschritte gemacht.

Das chinesische Unternehmen Huawei hat Telefone mit fortschrittlicher Chiptechnologie entwickelt. Das Modell Mate 60 Pro des Unternehmens kam im September dieses Jahres auf den Markt und eroberte die Welt im Sturm.

Bloomberg enthüllte, dass das Mate 60 Pro das erste Telefon von Huawei ist, das die fortschrittlichste Technologie verwendet, die von Pekings staatlicher Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) hergestellt wird, einen Kirin 9000s Chip mit einem 7-Nanometer-Prozessor.

„Peking macht erste Fortschritte in einem landesweiten Versuch, die Bemühungen der USA zur Eindämmung seines Aufstiegs zu umgehen“, so die Medien.

Sowohl SMIC als auch Huawei sind von der US-Regierung mit Sanktionen belegt worden.

Die Washington Post räumte ebenfalls ein, dass „das Mate 60 Pro einen neuen Höhepunkt in Chinas technologischen Fähigkeiten darstellt, mit einem fortschrittlichen Chip im Inneren, der in China entwickelt und hergestellt wurde, trotz strenger US-Exportkontrollen, die China daran hindern sollen, diesen technischen Sprung zu machen“.

Die Zeitung fügte hinzu, dass die Markteinführung des Telefons „in Washington die leise Sorge ausgelöst hat, dass die US-Sanktionen China nicht daran hindern konnten, einen wichtigen technologischen Fortschritt zu machen. Eine solche Entwicklung scheint die Warnungen von US-Chipherstellern zu erfüllen, dass Sanktionen China nicht aufhalten, sondern es anspornen würden, seine Anstrengungen zu verdoppeln, um Alternativen zur US-Technologie zu entwickeln“.

Huawei enthüllte das neue Telefon, als US-Handelsministerin Raimondo zu Besuch war – eine klare Botschaft des Trotzes gegen die Wirtschaftskriegskampagne ihres Amtes.



Europa importiert trotz Sanktionen russisches Flüssigerdgas in Rekordhöhe

Russland ist eines der am stärksten mit Sanktionen belegten Länder der Welt. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben wegen des NATO-Vertreterkriegs in der Ukraine zahlreiche Sanktionsrunden gegen den eurasischen Staat verhängt.

Präsident Biden machte deutlich, dass Washington mit diesem Wirtschaftskrieg das Ziel verfolgt, Russlands Währung, den Rubel, in „Schutt und Asche“ zu verwandeln.

Biden prahlte im März 2022 damit, dass ein Rubel zumindest kurzzeitig weniger wert sei als ein US-Penny.

Der US-Präsident erklärte:

Wir setzen das bedeutendste Paket von Wirtschaftssanktionen in der Geschichte durch, und es fügt der russischen Wirtschaft erheblichen Schaden zu.

Sie haben die russische Wirtschaft, offen gesagt, zum Absturz gebracht.

Der russische Rubel ist um 50 Prozent gefallen, seit Putin seinen Krieg angekündigt hat. Ein Rubel ist jetzt weniger wert als ein amerikanischer Penny. Ein Rubel ist weniger wert als ein amerikanischer Penny.

Und [wir verhindern], dass die russische Zentralbank den Rubel stützt und seinen Wert hochhält. Das wird ihr jetzt nicht mehr möglich sein.

Wir haben Russlands größte Banken vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten, und das hat ihre Fähigkeit, mit dem Rest der Welt Geschäfte zu machen, lahmgelegt.

Biden erwähnte nicht, dass in Russland mehr als 140 Millionen Russen leben, die den Rubel im täglichen Leben verwenden und ihre Löhne in Rubel ausbezahlt bekommen.

Durch den Versuch, ihre Währung zu zerstören, hat dieser westliche Wirtschaftskrieg nicht nur der russischen Regierung und Wladimir Putin geschadet, sondern dem gesamten Land, einschließlich der mehr als 140 Millionen Zivilisten.

Aber Sanktionen sind kein präzises Instrument – auch wenn westliche Regierungen ständig und irreführend behaupten, sie seien „gezielt“ gegen Einzelpersonen gerichtet und hätten angeblich „humanitäre Ausnahmen“.

Sanktionen sind ein brutales Instrument der wirtschaftlichen Kriegsführung, der kollektiven Bestrafung; sie richten oft großen Schaden an und haben erhebliche Folgen für die Zivilbevölkerung in den betroffenen Ländern.

In Venezuela zum Beispiel haben Mainstream-Experten festgestellt, dass mindestens Zehntausende, vielleicht sogar mehr als 100.000 Zivilisten aufgrund der illegalen, einseitigen Sanktionen gestorben sind, die die Vereinigten Staaten im Rahmen des Putschversuchs der Regierung Donald Trump gegen Juan Guaidó gegen das südamerikanische Land verhängt haben.

Im Falle Russlands haben die Wirtschaftssanktionen jedoch nicht so viel Schaden angerichtet, wie der Westen gehofft hatte.

Zunächst verlor der Rubel gegenüber anderen Währungen deutlich an Wert, erholte sich jedoch bald wieder, was vor allem auf den Anstieg der Öl- und anderer Rohstoffpreise zurückzuführen ist. Russland ist einer der weltweit größten Produzenten von Öl, Gas, Düngemitteln und Weizen.

Die Sanktionen haben es nicht nur nicht geschafft, den Rubel in Schutt und Asche zu legen und die russische Wirtschaft zu ruinieren, sondern sie haben sich auch auf Europa ausgewirkt, eine Energiekrise ausgelöst und zu einer hohen Inflation beigetragen.

In der Zwischenzeit importiert die Europäische Union russisches Flüssigerdgas (LNG) in Rekordmengen.

Die Financial Times berichtete, dass die EU-Mitglieder Belgien und Spanien in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 die zweit- und drittgrößten Abnehmer von russischem LNG waren. Das einzige andere Land, das mehr kaufte, war Russlands engster Verbündeter: China.

Auch Frankreich und die Niederlande haben erhebliche Mengen russischen LNGs importiert.

„Die EU-Importe des supergekühlten Gases stiegen zwischen Januar und Juli dieses Jahres um 40 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2021“, schrieb die Financial Times.

Die Zeitung fügte hinzu, dass „die EU vor dem Krieg in der Ukraine keine nennenswerten Mengen an LNG importiert hat, da sie auf Pipeline-Gas aus Russland angewiesen war“.

Was ist mit diesem Pipeline-Gas geschehen? Nun, Europa hat sich verpflichtet, es zu boykottieren. Darüber hinaus wurden einige der wichtigsten Pipelines, die Russland mit Deutschland verbinden (Nord Stream), im September 2022 in einem internationalen Terrorakt in die Luft gesprengt.

Wer genau diese wichtige Energieinfrastruktur sabotiert hat, ist nicht bekannt. Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Seymour Hersh berichtete jedoch, dass es die US-Regierung war.

Deshalb importieren die EU-Mitgliedstaaten jetzt russisches Flüssiggas in Rekordmengen. Und ironischerweise zahlen sie sogar mehr als zuvor für das billige Pipeline-Gas.

Die Financial Times berichtete, dass Europa von Januar bis Juli 2023 rund 5,29 Milliarden Euro für den Kauf von russischem LNG auf dem Spotmarkt ausgegeben hat.

Die Zeitung merkte an: „EU-Beamte haben auf die allgemeinen Bemühungen hingewiesen, bis 2027 aus den russischen fossilen Brennstoffen auszusteigen, warnten aber davor, dass ein völliges Verbot von LNG-Importen eine Energiekrise auslösen könnte, ähnlich wie im letzten Jahr, als die Gaspreise in der EU Rekordhöhen von mehr als 300 Euro pro Megawattstunde erreichten“.

Russland ist heute der zweitgrößte Exporteur von LNG in die Eurozone. Das einzige Land, das mehr verkauft, sind die Vereinigten Staaten.

Aufgrund der Energiekrise in Europa und der Sanktionen gegen Russland wurden die Vereinigten Staaten im Jahr 2022 sogar zum weltweit größten Exporteur von Flüssigerdgas (gleichauf mit Katar).

Während also Europas Wirtschaft leidet, profitieren die US-Konzerne.

Gleichzeitig kauft der westliche Verbündete Indien rekordverdächtige Mengen russischen Öls unter dem Marktwert zu einem ordentlichen Preisnachlass, raffiniert dieses Rohöl dann und verkauft es mit einem satten Aufschlag an Europa.

Indien profitiert also reichlich vom Verkauf russischen Öls an Europa, weil Europa sich aufgrund seiner Sanktionen weigert, das russische Rohöl direkt zu kaufen.

Diese selbstmörderische Sanktionspolitik hat in Europa eine Energiekrise ausgelöst, die die Volkswirtschaften in die Rezession getrieben und eine Deindustrialisierung in rasantem Tempo verursacht hat.

Der durchschnittliche Arbeiter hat die Last dieses wirtschaftlichen Schmerzes geschultert.

Die Reallöhne der Arbeitnehmer in der Eurozone sind von 2020 bis 2022 um 6,5 % gesunken.Übersetzt mit Deepl.com

Ben Norton ist ein investigativer Journalist und Analyst. Er ist der Gründer und Herausgeber des Geopolitical Economy Report und lebt in Lateinamerika.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …