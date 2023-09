Erdogan says the Turkish parliament isn’t ready to ratify Sweden’s Nato bid The Turkish president has become increasingly frustrated by the slow progress on his F-16 package in Washington and Sweden’s crackdown on ‚terrorism‘

Recep Tayyip Erdogan auf dem Concordia-Jahresgipfel 2023 in New York am 18. September 2023 (AFP)



Der türkische Präsident ist zunehmend frustriert über die langsamen Fortschritte bei seinem F-16-Paket in Washington und Schwedens Vorgehen gegen den „Terrorismus

Schweden-Nato: Erdogan sagt, das türkische Parlament sei nicht bereit, das Abkommen zu ratifizieren

Von Ragip Soylu in Ankara

19. September 2023

Das türkische Parlament sei nicht bereit, das schwedische Nato-Beitrittsprotokoll zu ratifizieren, sagte Recep Tayyip Erdogan am Montag in New York bei einer Klausurtagung mit Analysten und Journalisten, wie Middle East Eye berichtet.

Der türkische Präsident sagte, dass „Terroristen“ in den Straßen Stockholms demonstrierten, obwohl Schweden kürzlich seine Verfassung und seine Gesetze geändert habe, um den Terrorismus besser zu bekämpfen.

„Mein Parlament sieht diese Angelegenheit nicht positiv, es ist nicht bereit, Schwedens Beitrittsprotokoll zu ratifizieren“, sagte Erdogan nach Angaben der beiden Quellen, die bei dem Treffen anwesend waren.

Das türkische Parlament befindet sich derzeit in der Pause und wird Anfang Oktober wieder zusammentreten. Erdogan muss das Protokoll dem Parlament noch vorlegen.

Im Juli gaben die Türkei und Schweden eine gemeinsame Erklärung ab, in der es hieß, Ankara werde die Bewerbung Stockholms ratifizieren, die nach der russischen Invasion in der Ukraine zusammen mit Finnland eingereicht worden war. Erdogan sagte damals, dass das Parlament im Herbst zusammentreten und die Gesetzgebung behandeln werde.

Seitdem ist Erdogan jedoch langsam von seinem Versprechen einer „raschen Ratifizierung“ abgerückt und hat dies damit begründet, dass die USA auf Ankaras F-16-Antrag nicht reagiert haben.

Türkische Beamte sagen nach wie vor, dass die Türkei das Protokoll ratifizieren wird, geben aber zu verstehen, dass sich dies verzögern könnte. Einige weisen darauf hin, dass Schweden, wie im Juli vereinbart, auch einen Fahrplan vorlegen sollte, aus dem hervorgeht, wie es den Terrorismus langfristig bekämpfen will.

Middle East Eye hatte zuvor berichtet, dass Erdogan durch ein Paket von Vorschlägen aus Washington davon überzeugt wurde, die schwedische Bewerbung zu unterstützen. Dazu gehörten die Zustimmung des US-Kongresses zum Verkauf von F-16-Kampfjets im Wert von Milliarden von Dollar an die Türkei sowie die Aufhebung des Waffenembargos gegen Ankara durch Kanada.

Mehrere türkische Beamte sowie Quellen, die die Schweden-Nato-Frage genau verfolgen, sagten jedoch, dass es in Ankara ein Problem des Misstrauens gibt.

„Wir müssen F-16 kaufen, weil die USA uns wegen des Kaufs russischer S-400-Systeme aus dem F-35-Projekt geworfen haben“, sagte eine türkische Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist. „Und jetzt benutzen sie die F-16 als Verhandlungsmasse. Aber wir haben eine lange Liste von Vorfällen in der Vergangenheit, bei denen das Weiße Haus seine Versprechen nicht einhalten konnte.“

Warum verknüpft Erdogan die schwedische Nato-Bewerbung mit der EU-Mitgliedschaft der Türkei?

Wenn es um das Misstrauen gegenüber den Positionen der USA geht, verweisen mehrere türkische Beamte auf die Erfolgsbilanz von US-Präsident Joe Biden, wie etwa seine Versprechen zu Syrien, als er 2016 Vizepräsident war. Biden versprach Erdogan, dass kurdische Gruppen nicht in der Lage sein würden, westlich des Euphrat in Syrien zu kreuzen, aber schließlich taten sie es doch.

„Jetzt müssen wir unser Versprechen einhalten und blind darauf warten, dass der US-Kongress dieses Abkommen genehmigt, ohne irgendwelche Fortschritte zu sehen“, sagte eine zweite Quelle.

„Das macht uns verwundbar. Biden muss zeigen, dass es ihm mit diesem Paket ernst ist, indem er sich politisch in die Schusslinie begibt.“

Erdogan war Anfang des Monats sichtlich verärgert, nachdem Biden ihn beim G20-Treffen angesprochen und nach der Ratifizierung durch Schweden gefragt hatte.

„Leider binden unsere Freunde das F-16-Paket an Schweden“, sagte Erdogan auf dem G20-Gipfel.

„Dieses Vorgehen verärgert uns sehr. Sie sagen, dass alles durch den US-Kongress geht. Ich habe auch einen Kongress: die Große Nationalversammlung der Türkei. Es ist mir nicht möglich, ‚Ja‘ zu sagen, wenn eine solche Entscheidung nicht von der Großen Nationalversammlung der Türkei verabschiedet wird.“ Übersetzt mit Deepl.com

