Leere Rahmen Dänische Künstlerin fordert Rückerstattung von Geldern

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

19. September 2023

Das Kunstwerk von Jens Haaning bestand aus zwei leeren Rahmen mit dem Titel Take the Money and Run.

Ein dänischer Künstler, der von einem Museum umfangreiche Leihgaben erhielt und leere Rahmen als seine Kunstwerke präsentierte, wurde von einem Gericht angewiesen, das Geld zurückzugeben

Jens Haaning, ein Konzeptkünstler, der für seine Auseinandersetzung mit Macht und Ungleichheit bekannt ist, wurde 2021 vom Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg, Norddänemark, beauftragt. Seine Aufgabe bestand darin, zwei frühere Werke, die das Durchschnittseinkommen symbolisieren, mit Hilfe zahlreicher Geldscheine neu zu gestalten.

Im Jahr 2007 schuf Jens Haaning ein Werk mit dem Titel An Average Danish Annual Income, in dem dänische Kronen-Noten auf einer Leinwand in einem Rahmen angebracht waren. Ein weiteres Werk von Jens Haaning aus dem Jahr 2011 befasst sich mit dem österreichischen Einkommen und verwendet dazu Euro-Scheine.

Das Museum stellte rund 532.000 Kronen (umgerechnet 61.500 £) aus seinen Rücklagen zur Verfügung, um die Kunstwerke wiederherzustellen, zusätzlich zu einem Künstlerhonorar von rund 40.000 Kronen. Beim Auspacken der kürzlich erhaltenen Kunstwerke entdeckten die Museumsmitarbeiter jedoch zwei leere Rahmen mit dem Titel Take the Money and Run.

Nachdem das Museum die neuen Kunstwerke ausgestellt hatte und Jens Haaning sich weigerte, das ihm geliehene Geld zurückzuzahlen, leitete das Museum rechtliche Schritte ein.

Am Montag entschied ein Gericht in Kopenhagen, dass der Künstler die geliehenen Gelder zurückzahlen muss, wobei er sein Honorar weiterhin erhalten soll.

Lasse Andersson, der Direktor des Kunsten Museums, sagte damals laut The Guardian: „Wir sind kein reiches Museum. … Wir müssen sorgfältig darüber nachdenken, wie wir unsere Mittel ausgeben, und wir geben nicht mehr aus, als wir uns leisten können.“

Damals sagte Haaning, wie von Haaning zitiert: „Die Arbeit ist, dass ich ihr Geld genommen habe. Das ist kein Diebstahl. Es ist Vertragsbruch, und Vertragsbruch ist Teil der Arbeit.“

Er fügte hinzu: „Ich ermutige andere Menschen, die so miserable Arbeitsbedingungen haben wie ich, das Gleiche zu tun. Wenn sie in einem beschissenen Job sitzen und nicht bezahlt werden und tatsächlich Geld dafür bezahlen müssen, zur Arbeit zu gehen, dann schnappt euch, was ihr könnt und haut ab."



