Wöchentliches Briefing: Wem glauben Sie in Bezug auf Palästina, Victoria Nuland oder Roger Waters?

Victoria Nuland sagt, ein saudisches Normalisierungsabkommen mit Israel werde den Palästinensern die „Aussicht auf eine lebendige und starke Zweistaatenlösung“ sichern. Sie lügt nach Strich und Faden über Apartheid.

Wöchentliches Briefing: Wem glauben Sie in Bezug auf Palästina, Victoria Nuland oder Roger Waters?



Von Philip Weiss

24. September 2023

Roger Waters und die Beamtin des Außenministeriums Victoria Nuland

Joe Biden traf sich diese Woche am Rande der UNO mit Benjamin Netanjahu und versprach ihm ein großes Geschenk – einen Besuch im Weißen Haus bis Ende des Jahres – und sagte, dass seine Regierung alles daran setze, ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu erreichen. Sicherlich aus den schlimmsten Motiven heraus: weil Biden 2024 israelfreundliche Spender hinter sich braucht.

Hören Sie sich nur an, wie Victoria Nuland, eine stellvertretende Außenministerin, in der PBS News Hour versichert, dass ein saudisches Abkommen den Palästinensern helfen wird:

Wir sprechen darüber als ein Element des Abkommens, um sicherzustellen, dass die Bedingungen vor Ort so sind, dass die Aussicht auf eine Zweistaatenlösung lebendig und stark bleibt.

Die Zweistaatenlösung „bleibt lebendig und stark“. Nuland lügt einfach nach Strich und Faden. Es herrscht Apartheid in Israel/Palästina. Jede Menschenrechtsgruppe sagt uns das, und die Israelis tun es auch.

Und jetzt hören Sie sich unseren Freund Roger Waters an. Ihm wurde die Teilnahme am Literaturfestival Palestine Writes in Penn an diesem Wochenende verwehrt, während einer weiteren fabrizierten Krise über angeblichen Antisemitismus. Als er zur Arena reiste, um gegen seinen Ausschluss zu protestieren, erklärte Waters, dass alle Antisemitismusvorwürfe ein Ablenkungsmanöver sind, um die Leute davon abzuhalten, über palästinensische Menschen zu sprechen:

„Die Palästinenser haben in den besetzten Gebieten keine Menschenrechte, und das sollte im Mittelpunkt des Bewusstseins und der Gedanken aller stehen. Denn wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in dem Land, in dem Sie geboren wurden – in dem Ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern und Ururgroßeltern geboren wurden -, in dem Sie Olivenbäume anbauen und all die Dinge tun, die Menschen in einem normalen Land tun, absolut keine bürgerlichen und gesetzlichen Rechte hätten?

„Wie würdest du dich fühlen, wenn du nicht auf die Autobahn fahren könntest. Sie halten dich an der Mautstelle an. Ausweis bitte. Du musst auf kleinen, verwinkelten Straßen fahren, du kannst nicht auf der Autobahn fahren. Weil du kein Christ bist. Oder du bist Moslem. Oder was auch immer.

„‚Das ist lächerlich! Kirche und Staat sind getrennt, Kumpel!‘

„‚Hier nicht, hier nicht!'“

Eloquent und wahr – und immer schwerer zu vertuschen. Waters fasst eine erdrückende Realität zusammen, über die wir berichten und die immer mehr Amerikanern bewusst wird.

Und Victoria Nuland, Joe Biden, Hakeem Jeffries, AIPAC, die liberalen zionistischen Gruppen und auch Tom Friedman, der in der New York Times die Fäden zieht, wollen alle, dass Sie sie ignorieren. Denn für die Demokraten ist die Unterstützung Israels in einer Wahlsaison wichtiger als der Kampf gegen den Klimawandel.

Vielen Dank für die Lektüre,

Phil Weiss

