The disintegration of the Palestinian West Bank | Red Flag Gaza has been obliterated in a matter of months, but the West Bank has faced death by a thousand cuts for close to 60 years.

Der Zerfall des palästinensischen Westjordanlands

Von Ben Hillier

27. April 2024

Die Tunnelstraße, auch bekannt als Apartheidstraße, in der Nähe der Westjordanland-Siedlung Mount Gilo im Jahr 2020 FOTO: Yonatan Sindel / FLASH90

Der Gazastreifen wurde innerhalb weniger Monate ausgelöscht, aber das Westjordanland ist seit fast 60 Jahren dem Tod durch tausend Schnitte ausgesetzt. Jüdische „Siedler“, die von der israelischen Regierung unterstützt werden, haben einen Großteil des Gebiets unter ihre Kontrolle gebracht, Palästinenser aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben, Brunnen gegraben und Enklaven errichtet, die de facto einer Annexion gleichkommen.

Sechzig Prozent des Landes im Westjordanland werden ausschließlich von der israelischen Regierung kontrolliert. Die israelische Gruppe Peace Now schätzt, dass es 147 Siedlungen (ohne die in den Vororten von Ost-Jerusalem) und 151 jüdische „Außenposten“ gibt – Siedlungen, die (noch) nicht offiziell von der israelischen Regierung anerkannt sind.

Im vergangenen Jahr wurden sechsundzwanzig neue jüdische Außenposten errichtet, die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen. Und Medienberichte über Aktionen der Siedler und Ankündigungen der Regierung in den letzten sechs Monaten deuten auf deutlich verstärkte Expansionspläne hin, während die Augen der Welt auf Gaza gerichtet sind.

Anfang April gab die US-amerikanische Non-Profit-Organisation Lemkin Institute for Genocide Prevention eine „aktive Völkermordwarnung“ für das Westjordanland heraus. Das Institut stellte fest, dass die staatlich sanktionierte Gewalt „einen historischen Höchststand“ erreicht hat. Die Tausenden von Verhaftungen, Hunderte von Morden und Zwangsräumungen seien Teil eines Versuchs, Teile des Westjordanlands ethnisch zu säubern.

Im besetzten Ostjerusalem, der bevölkerungsreichsten palästinensischen Stadt in diesem Gebiet, sind bereits 40 Prozent der Einwohner Israelis. Und die Siedlerbevölkerung in den besetzten Gebieten beträgt mehr als 700.000 – fast 20 Prozent der Einwohner.

Das Washington Institute, eine US-amerikanische Denkfabrik, unterhält eine interaktive Karte aller Enklaven in der Region. Sie dokumentiert anschaulich das Ausmaß der Kolonisierung: Von Norden bis Süden, von Westen bis Osten sind fast überall exklusive jüdisch-israelische Gemeinden zu finden.

Die Kantone, die noch halbwegs unter palästinensischer Kontrolle stehen, sind von der Außenwelt und voneinander isoliert (das einzige zusammenhängende Gebiet im Westjordanland ist das, das vollständig unter israelischer Kontrolle steht). In diesen Kantonen lebt die palästinensische Elite, die mit der Palästinensischen Autonomiebehörde verbunden ist, ein relativ privilegiertes Leben und verwaltet und kontrolliert die Bevölkerung im Auftrag Israels.

Diese Situation ist das Ergebnis eines langen Prozesses der Staatskonsolidierung, der durch die expansiven territorialen Ambitionen führender israelischer Politiker und durch westliche militärische und diplomatische Hilfe unterstützt wurde.

„Ein jüdischer Teilstaat ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang“, schrieb der Zionistenführer David Ben-Gurion 1937 an seinen Sohn. „Wir werden die Araber vertreiben und ihre Plätze einnehmen … mit der uns zur Verfügung stehenden Kraft.“ Zwölf Jahre später, nun an der Spitze des neu gegründeten Staates Israel, sagte Ben-Gurion Berichten zufolge zu seinen Beratern, dass es für die künftigen Grenzen des neuen Staates „keine wirklichen Grenzen“ gebe.

Nicht alle Zionisten betrachteten die Kolonisierung Palästinas als ein Nullsummenspiel. Einige hielten eine friedliche Koexistenz mit der bestehenden arabischen Bevölkerung für möglich. Vielleicht wäre dies auch der Fall gewesen, wenn sich die zionistischen Bestrebungen auf die Sicherung eines Heimatlandes und nicht auf die Schaffung eines eigenen Staates auf dem Land anderer Leute beschränkt hätten. Wie dem auch sei, solche Einstellungen erwiesen sich als naiv, als der zionistische Traum von einem eigenen Staat 1948 Wirklichkeit wurde.

Nachdem Israel 1967 das Westjordanland und Ostjerusalem militärisch besetzt hatte, nachdem es Jordanien nach dem Sechstagekrieg Gebiete abgerungen hatte, begann die zionistische Bewegung, sich mehr und mehr palästinensisches Land anzueignen. Im Rahmen des so genannten Alon-Plans wurden nach Angaben des israelischen Zentralamts für Statistik bis Ende 1977 etwa 46 Siedlungen errichtet, darunter acht in den Vororten von Ostjerusalem.

Diese Stadt wurde 1980 annektiert, als das israelische Parlament das Jerusalem-Gesetz verabschiedete, das die Stadt zur vereinigten Hauptstadt Israels erklärte. Die Grenzen von „Groß-Jerusalem“ wurden seit Beginn der Besatzung im Jahr 1967 mehrmals erweitert, wobei immer mehr Gebiete des Westjordanlands einbezogen wurden und eine größere Anzahl israelischer Siedler innerhalb der Stadtgrenzen zugelassen wurde.

Doch all dies hat die Expansionsbestrebungen in Israel nicht befriedigt. Matityahu Drobles, Vorsitzender der Siedlungsabteilung der Weltzionistischen Organisation, schrieb 1980 ein Strategiepapier mit dem Titel „Siedlung in Judäa und Samaria – Strategie, Politik und Pläne“, das Berichten zufolge im folgenden Jahr von der israelischen Regierung angenommen wurde. (Judäa und Samaria ist die biblische Bezeichnung für das Westjordanland und die von Israel übernommene Verwaltungsbezeichnung für dieses Gebiet).

In dem Dokument heißt es, dass sich die Zionisten in einem „Wettlauf gegen die Zeit“ befänden, um immer mehr Gebiete im Westjordanland zu erwerben, und dass keine Mühen gescheut werden dürften, um „Tatsachen vor Ort“ zu schaffen, die das Entstehen eines territorial kohärenten palästinensischen Gemeinwesens verhindern sollten. In dem als Drobles-Plan bekannten Dokument heißt es unter anderem:

„Die staatlichen Ländereien und das unkultivierte Ödland in Judäa und Samaria sollten sofort beschlagnahmt werden, um die Gebiete zwischen und um die von den Minderheiten [eine ungenaue Bezeichnung für die Palästinenser] besetzten Zentren herum zu besiedeln, damit die Gefahr der Gründung eines weiteren arabischen Staates in diesen Gebieten auf ein Minimum reduziert wird. Die durch jüdische Siedlungen abgeschnittene Minderheitsbevölkerung wird es schwer haben, eine territoriale und politische Kontinuität zu bilden.

„Der beste und wirksamste Weg, jeden Zweifel an unserer Absicht, Judäa und Samaria für immer zu behalten, auszuräumen, ist die Beschleunigung der Siedlungsdynamik in diesen Gebieten. In den nächsten fünf Jahren ist es notwendig, 12 bis 15 ländliche und städtische Siedlungen pro Jahr zu errichten … so dass in fünf Jahren die Zahl der Siedlungen um 60 bis 75 wachsen wird und die jüdische Bevölkerung dort zwischen 120.000 und 150.000 Menschen betragen wird“.

Das Tempo war nicht so hoch wie erhofft: Es dauerte ein Jahrzehnt, bis weitere 70 Siedlungen errichtet wurden. Aber jede dieser Siedlungen beanspruchte das am besten bebaubare oder strategisch wichtige Land in der Region und schuf große Zonen der palästinensischen Ausgrenzung und „Fakten vor Ort“, die die Grundlage für den Zerfall der palästinensischen Wirtschaft und Gesellschaft bildeten.

Dann kamen Mitte der 1990er Jahre die von der Palästinensischen Befreiungsorganisation beschlossenen Osloer Verträge. Eines dieser Abkommen teilte das Westjordanland in die drei Zonen ein, die auch heute noch die Grundlage der Verwaltungsorganisation bilden.

Es gibt das Gebiet C, die Bezeichnung für die 60 Prozent des zusammenhängenden Landes unter vollständiger israelischer Kontrolle, in dem die Siedlungen gedeihen und die Apartheid regiert. Gebiet B umfasst die 22 Prozent des Landes, in denen palästinensische Kantone gemeinsam von der Palästinensischen Behörde und Israel verwaltet werden. Gebiet A, das am dichtesten besiedelte Gebiet, umfasst nur 18 % des Landes und wird ausschließlich von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet.

Die Vereinigten Staaten, Europa, Australien und die meisten arabischen Diktaturen sehen tatenlos zu, wie Israel die Siedlungen ausbaut und das Leben der Palästinenser abwürgt, indem es Bauern entwurzelt, Häuser mit Bulldozern platt macht, Kontrollpunkte errichtet, Straßen nur für Israelis anlegt und eine Apartheidmauer baut. All dies verstößt gegen das Völkerrecht. Aber diejenigen, die sich zur „internationalen, auf Regeln basierenden Ordnung“ bekennen, haben dem zionistischen Staat durchweg militärische Hilfe und diplomatischen Schutz gewährt.

Was kommt als Nächstes? Premierminister Benjamin Netanjahu hat im vergangenen Jahr damit begonnen, Teile des Westjordanlandes zu annektieren, indem er die Kontrolle von den israelischen Militärbehörden auf die zivile Regierungsführung übertrug. Es gibt Grund zu der Annahme, dass diese De-jure-Annexionen weitergehen werden. Auf jeden Fall werden die Ausweitung der Siedlungen und ihre De-facto-Annexion durch den zionistischen Staat weiterhin die vorherrschende israelische Politik sein.

Es ist, wie Ben-Gurion 1938 prophezeite: „Ich bin für die Teilung des Landes, denn wenn wir nach der Gründung des Staates eine starke Macht sind, werden wir die Teilung aufheben und uns über ganz Palästina ausbreiten“.

