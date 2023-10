‚He was breastfeeding‘: Infants found under rubble after Israel’s bombing of Gaza The bombardment of Gaza has killed at least 1,400 Palestinians, half of whom are women and children

Ein verletztes Kind im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza (MEE/Mohammed Hajjar)

Die Bombardierung des Gazastreifens hat mindestens 1.400 Palästinenser getötet, die Hälfte davon sind Frauen und Kinder

Israelisch-palästinensischer Krieg: Kleinkinder unter Trümmern nach Israels Bombardierung des Gazastreifens gefunden

Von Maha Hussaini

in Gaza-Stadt, besetztes Palästina

12. Oktober 2023

Als Muhammed Ahmed am Mittwoch das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens verließ, um zur Arbeit zu gehen, befürchteten seine Frau und seine Kinder, dass er dem israelischen Bombardement zum Opfer fallen würde.

Etwa dreißig Minuten nachdem seine Frau ihm eine SMS geschickt hatte, um sich zu erkundigen, ob es ihm gut gehe, zerstörten zwei israelische Luftangriffe ihr dreistöckiges Wohnhaus und töteten seine gesamte Familie, darunter seine Frau und Kinder, seine Geschwister, Nichten, Neffen und seine Schwägerin.

Israel hat den dicht besiedelten Gazastreifen bombardiert, nachdem die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hatte, bei dem 1.200 Israelis getötet und mindestens 100 Israelis als Geiseln genommen wurden.

Bei der Bombardierung des Gazastreifens wurden mindestens 1.400 Palästinenser getötet, die Hälfte davon Frauen und Kinder.

Israel hat außerdem eine vollständige Belagerung des bereits blockierten palästinensischen Gebiets verhängt und erklärt, dass kein Treibstoff, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Strom und keine Hilfsgüter mehr hineingelassen werden.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked



Ausgelöschte Familie

Ahmed, der an der Trinkwasserversorgung im Gazastreifen arbeitet, kehrte nach Hause zurück und fand sein Haus in Schutt und Asche vor.

Seine vier Kinder – Haidi (ein Jahr), Qussai (drei Jahre), Sidra (sechs Jahre) und Linda (sieben Jahre) – spielten gerade mit ihrer zweijährigen Cousine Ubaida, als ihr Haus um 11.30 Uhr Ortszeit getroffen wurde.

„Sidra war sehr verängstigt. Die Geräusche der Bombardierung erschreckten sie. Aber ihre Schwester Linda tröstete sie die ganze Zeit“, sagte Ahmed gegenüber Middle East Eye.

„Wenn ich zur Arbeit ging, hatten sie und ihre Mutter Angst, dass ich getötet werden würde. Aber sie sind noch vor mir gestorben.“

Israel Palästina

Ein Mann trägt den toten Körper eines Kindes vor dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza (MEE/Mohammed Hajjar)

Ahmed sagt, dass sein einen Monat alter Neffe Yamen in einer Stillposition unter Trümmern gefunden wurde, während seine Mutter ihn fütterte, als er getötet wurde.

„Yamen hatte Meningitis und ich hatte ihn einen Tag zuvor zum Arzt gebracht. Er war erst einen Monat alt und wurde gerade gestillt, als der Luftangriff das Haus traf“, so Ahmed weiter.

„Die Einsatzkräfte des Zivilschutzes brauchten Stunden, bis sie die Leichen bergen konnten, weil das dreistöckige Gebäude über ihnen lag“, fuhr er fort.

„Die Leiche meiner Schwester Haifa, die Ingenieurin ist, liegt noch immer unter den Trümmern.“

An einem einzigen Tag haben israelische Kampfjets in Jabalia Dutzende von Wohngebäuden getroffen, wobei mindestens 65 Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden.

Überwältigt von der schieren Zahl der Opfer sehen sich die medizinischen Fachkräfte mit erheblichen Hindernissen konfrontiert, wenn sie versuchen, die aus den Trümmern geborgenen Kinder zu identifizieren, die häufig getrennt von ihren Eltern und Familien im Krankenhaus ankommen.

Israel Palästina

Leichensäcke liegen auf dem Boden des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza (MEE/Mohammed Hajjar)

Ein drei Monate alter Säugling, der zusammen mit etwa 100 anderen Getöteten oder Verletzten aus den Trümmern seines Hauses in Jabalia geborgen wurde, überlebte, blieb aber stundenlang unerkannt.

In dem Bemühen, das Baby wieder mit seiner Familie zusammenzubringen, veröffentlichte das Gesundheitsministerium in Gaza ein Video, in dem ein Arzt den Säugling in die Kamera hält und die Familie auffordert, sich mit dem Krankenhaus in Verbindung zu setzen, falls sie ihn wiedererkennt.

„Wir haben dieses Neugeborene in Jabalia im Norden des Gazastreifens gefunden. Wir kennen die Familie dieses Babys noch immer nicht. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten sie und töteten seine Eltern, und er wurde zwischen den Trümmern zurückgelassen. Wir haben ihn erst vor kurzem gefunden und suchen immer noch nach seiner Familie“, sagte der Arzt.

„Wer von der Familie dieses Babys ihn wiedererkennt, möge sich bitte direkt an das Al-Shifa-Krankenhaus wenden.“

Der Säugling, der als Qassem al-Kafarna identifiziert wurde, wurde einige Stunden später mit seiner Familie wieder vereint. Nach Angaben seiner Verwandten wurden der Vater des Kindes, sein Bruder und vier seiner Cousins bei dem Luftangriff getötet.

Ein Abschiedskuss

Im Flüchtlingslager Khan Younis im südlichen Gazastreifen traf am Mittwoch ein israelischer Luftangriff ein Haus, in dem die Familie Abutair nur einen Tag zuvor Zuflucht gesucht hatte.

Bei dem Angriff wurden zwei Kinder, Firas, 14, und Ahmed, 11, getötet, während ihr dritter Bruder Kamal und ihr Vater, der sich noch auf der Intensivstation befindet, überlebten.

Israel Palästina

Ein verletztes Kind im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza (MEE/Mohammed Hajjar)

Kamal saß in einem Rollstuhl, sein Arm war in einen langen Gips eingegipst. In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video weinte er hysterisch und erinnerte sich daran, was geschah, als er und sein Bruder unter den Trümmern lagen.

„Wir haben [geschlafen]. Ich wachte durch das Geräusch des Einschlags auf […] Mein Bruder schrie meinen Namen – ‚Kamal, Kamal‘. Ich schwöre bei Gott, dass er noch lebte, aber weil er Steine in den Mund bekam, konnte er meinen Namen nicht schreien. Er hat nur ‚hmmm, hmmm‘ gesagt“, sagte der Junge.

„Firas, bitte antworte mir, Firas […] Ich will ihn küssen, ich will ihn küssen“, weinte er, bevor eine medizinische Fachkraft ihn zum Körper seines Bruders trug und ihm half, seinem Bruder einen Abschiedskuss zu geben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind mindestens 60 Prozent der Opfer der anhaltenden israelischen Bombardierung der blockierten Enklave Kinder und Frauen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …