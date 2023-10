Israeli Gaza ‚concept paper‘ mirrors 1948 Palestinian Nakba The Palestinian President’s spokesperson says the mass displacement of Gazans is tantamount to a declaration of war.

Israelisches Gaza-„Konzeptpapier“ spiegelt palästinensische Nakba von 1948 wider

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Financial Times

31.Oktober 2023

Der Sprecher des palästinensischen Präsidenten sagt, die Massenvertreibung der Bewohner des Gazastreifens käme einer Kriegserklärung gleich.

Einem aktuellen Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge hat das israelische Geheimdienstministerium einen Plan ausgearbeitet, der eine Kriegserklärung für die gewaltsame Vertreibung der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel vorsieht.

Der israelische Besatzungsminister spielte den Vorschlag für die Massenvertreibung als rein hypothetisches „Konzeptpapier“ herunter, doch die Schlussbemerkungen des Plans erinnerten auf unheimliche Weise an die brutalen Ereignisse der Nakba von 1948.

Dieser Vorschlag einer systematischen Enteignung und Vertreibung hat die Beziehungen der Besatzer zu Ramallah und Kairo zusätzlich belastet.

„Wir sind gegen einen Transfer an jeden Ort, in jeder Form, und wir betrachten dies als eine rote Linie, deren Überschreitung wir nicht zulassen werden“, kommentierte Nabil Abu Rudeineh, ein Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, den Bericht. „Was 1948 geschehen ist, darf sich nicht wiederholen.“

Eine Massenvertreibung, so der Sprecher der Palästinensischen Autonomiebehörde, wäre „gleichbedeutend mit der Ausrufung eines neuen Krieges“.

In ähnlicher Weise befürchten die ägyptischen Behörden eine von „Israel“ inszenierte Welle von gewaltsam vertriebenen Palästinensern.

Ägyptische Beamte haben sich zu dem Bericht nicht geäußert, doch hat sich Präsident el-Sisi bereits früher zu diesem Thema geäußert und erklärt, dass die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen den „Friedensvertrag“ von 1979 gefährden könnte.

Der Bericht, der auf den 13. Oktober datiert ist, wurde zuerst von Sicha Mekomit, einer israelischen Nachrichtenseite, veröffentlicht.

In dem Bericht wird behauptet, dass eine Änderung der „zivilen Realität“ in Gaza notwendig sei, um die „Bedrohung durch die Hamas“ zu neutralisieren und die israelische Sicherheit zu optimieren.

Ausgehend von dieser Prämisse schlägt der Bericht vor:

Vertreibung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens in Zeltstädte im nördlichen Sinai

Bau permanenter Städte und eines nicht näher definierten humanitären Korridors

Einrichtung einer „Sicherheitszone“ im besetzten Palästina, um die vertriebenen Palästinenser an der Einreise zu hindern.

In diesem Zusammenhang hat ein Bericht der Financial Times enthüllt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versucht hat, die europäischen Staats- und Regierungschefs davon zu überzeugen, Druck auf Ägypten auszuüben, um die Palästinenser aufzunehmen, die „Israel“ gewaltsam aus dem Gazastreifen vertreibt, so Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Die Idee, die Netanjahu letzte Woche bei Treffen mit europäischen Beamten vorbrachte, wurde von Ländern wie der Tschechischen Republik und Österreich in privaten Gesprächen vorgebracht, die zu einem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag führten, so die Personen gegenüber der Financial Times.

Wichtige europäische Länder, insbesondere Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich, haben den Vorschlag jedoch als unrealistisch abgetan und auf den anhaltenden Widerstand ägyptischer Beamter gegen die besagte Idee verwiesen, auch wenn dieser nur vorübergehend war.

„Netanjahu drängte sehr darauf, dass die Ägypter den Gazastreifen zumindest während des Konflikts aufnehmen sollten“, sagte ein westlicher Diplomat. „Aber wir haben das nicht sehr ernst genommen, denn die ägyptische Position ist und war immer sehr klar, und sie werden es einfach nicht tun.

Ein zweiter westlicher Diplomat sagte, er glaube, dass der Druck einer anhaltenden israelischen Aggression gegen Gaza noch zu einem Umdenken führen könnte. „Das ist das Einzige, was getan werden kann … also ist es jetzt an der Zeit, den Druck auf die Ägypter zu erhöhen, damit sie zustimmen“, sagten sie.

Bereits am 10. Oktober bestätigten hochrangige ägyptische Sicherheitsquellen, dass die israelische Besatzungsmacht versucht hat, korrupte „Vorschläge“ zu unterbreiten und zu „empfehlen“, darunter auch den Vorschlag, „die Menschen aus dem Gazastreifen im Sinai anzusiedeln“.

Sicherheitsquellen erklärten gegenüber dem Kairoer Nachrichtensender, dass diese Vorschläge „von Ägypten abgelehnt wurden und weiterhin abgelehnt werden“ und betonten, dass das gesamte palästinensische Volk gegen derartige Vorschläge sei.

Präsident Abdel Fattah el-Sisi erklärte diesen Monat, sein Land lehne „jeden Versuch ab, die palästinensische Frage mit militärischen Mitteln oder durch die Zwangsvertreibung der Palästinenser von ihrem Land zu lösen, was auf Kosten der Länder der Region gehen würde“.

Letzte Woche wies der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian darauf hin, dass „das ultimative Ziel des falschen und besetzenden israelischen Regimes die Zwangsumsiedlung der Bewohner des Gazastreifens und des Westjordanlandes in die Sinai-Region Ägyptens und Teile Jordaniens ist“.

Amir-Abdollahian machte diese Aussage in einem Telefongespräch mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry im Rahmen diplomatischer Konsultationen mit Vertretern islamischer Länder über die Notwendigkeit, die von der israelischen Besatzung begangenen Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung von Gaza zu beenden.

Der iranische Spitzendiplomat kündigte erneut die Bereitschaft des iranischen Roten Halbmonds an, über Ägypten humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza zu leisten.

Er wies darauf hin, dass „Tel Aviv versucht, einen palästinensischen Staat außerhalb des historischen Landes der Palästinenser zu errichten, aber der Widerstand ist das Haupthindernis für die Verwirklichung der unruhigen Träume der Zionisten.“

Das UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge, warnte heute davor, dass die begrenzte Anzahl von Hilfsfahrzeugen, die in den Gazastreifen einfahren dürfen, nicht ausreicht, um den „noch nie dagewesenen humanitären Bedarf“ in der Region zu decken.

„Die Handvoll Konvois, die durch Rafah fahren dürfen, ist nichts im Vergleich zu den Bedürfnissen von mehr als zwei Millionen Menschen, die im Gazastreifen eingeschlossen sind“, sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini vor dem UN-Sicherheitsrat und bezog sich dabei auf den einzigen Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten.

Nach Angaben von UN-Sprecher Stéphane Dujarric trafen am Sonntag insgesamt 33 Lastwagen mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern über den Grenzübergang Rafah in Gaza ein.

Vor der andauernden israelischen Aggression verhängte „Israel“ eine Blockade über den Gazastreifen, die Beschränkungen auf dem Land-, Luft- und Seeweg beinhaltete, was schwerwiegende Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung hatte. Die Besatzung kontrollierte alles, was in den Gazastreifen gelangte, einschließlich Treibstoff und Medikamente, und der Gazastreifen wurde früher täglich mit etwa 500 Lastwagen beliefert.

„Das System, mit dem Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann, ist zum Scheitern verurteilt, wenn nicht der politische Wille vorhanden ist, den Fluss von Hilfsgütern entsprechend dem beispiellosen humanitären Bedarf sinnvoll zu gestalten“, sagte Lazzarini und forderte den Sicherheitsrat auf, einen sofortigen humanitären Waffenstillstand zu fordern.

Lazzarini sagte, dass 64 seiner UNRWA-Kollegen in etwas mehr als drei Wochen getötet worden seien, „die höchste Zahl von UN-Hilfsorganisationen, die in einem Konflikt in so kurzer Zeit getötet wurden“.

Er erwähnte, dass ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen namens Samir zusammen mit dessen Ehefrau und acht Kindern kurz vor seiner Erklärung ums Leben gekommen sei.

„Meine UNRWA-Kollegen sind der einzige Hoffnungsschimmer für den gesamten Gazastreifen… aber ihnen gehen Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und Medikamente aus und sie werden bald nicht mehr in der Lage sein zu arbeiten“, sagte der schweizerisch-italienische Beamte.

„Eine ganze Bevölkerung wird entmenschlicht“, warnte er.

Übersetzt mit Deepl.com

