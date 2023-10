„Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ein Ende der US-Unterstützung für Völkermord und Apartheid zu fordern“, sagte Jewish Voice for Peace. Von Brett Wilkins

Israeli Attack on Gaza Sparks ‚Largest Mass Mobilization of Jews in American History‘ „We will do everything in our power to demand an end to U.S. support for genocide and apartheid,“ said Jewish Voice for Peace.

Von Brett Wilkins

30. Oktober 2023

Während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mit völkermörderischen Untertönen die „heilige Mission“ seiner Armee zum Einmarsch in den Gazastreifen verkündet, verstärken jüdisch-amerikanische Friedensaktivisten ihre landesweiten Bemühungen um einen Waffenstillstand in dem dreiwöchigen Krieg.

„Wir beobachten, wie sich ein Völkermord in Echtzeit entfaltet. In nur drei Wochen hat das israelische Militär mehr als 8.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter mehr als 3.000 Kinder“, erklärte Jewish Voice for Peace (JVP) am Montag. „Das ist mehr als die jährliche Anzahl von Kindern, die seit 2019 in Konflikten auf der ganzen Welt getötet wurden.“

„Jüdische Menschen in den gesamten Vereinigten Staaten protestieren in einer noch nie dagewesenen Zahl gegen Israels Zerstörung des Gazastreifens und die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten“, stellte die JVP fest, und Liv Kunins-Berkowitz, die Medienkoordinatorin der Gruppe, nannte die Bewegung „die größte Massenmobilisierung von Juden in der amerikanischen Geschichte.“

„Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie in unserem Namen ein Völkermord verübt wird“.

Die JVP hat zusammen mit jüdisch geführten Gruppen – vor allem IfNotNow – und Verbündeten seit dem 7. Oktober, als die israelischen Streitkräfte nach den von der Hamas geführten Angriffen auf den Süden Israels, bei denen 1.400 Menschen getötet wurden, ihren jüngsten Krieg gegen den Gazastreifen begannen, überall in den Vereinigten Staaten große und kleine Demonstrationen durchgeführt.

„Von Albuquerque bis Minneapolis, von Seattle bis Miami, von Washington D.C. bis Detroit organisieren Studenten, Älteste, religiöse Führer und Aktivisten Sit-ins in Kongressbüros und blockieren Straßen, um einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern“, so die Gruppe weiter und fügte hinzu, dass auch in Städten wie Chicago, Detroit, Denver, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia und San Francisco Demonstrationen stattgefunden haben.

Am Freitagabend besetzten Tausende von JVP-Mitgliedern und Verbündeten die Grand Central Station in Midtown Manhattan, wo mehr als 400 Menschen verhaftet wurden, während sie ein Sit-in abhielten und Transparente aufhängten, auf denen stand: „Waffenstillstand jetzt“, „Nie wieder für irgendjemanden“, „Palästina sollte frei sein“ und „Trauert um die Toten und kämpft wie die Hölle für die Lebenden“.

„Seit Jahrzehnten kritisieren jüdische Amerikaner die israelische Besetzung Palästinas. Amerikanische Juden sind nicht länger bereit zu schweigen – sie melden sich lauter als je zuvor zu Wort und gehen auf die Straße, um einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern“, erklärte Kunnis-Berkowitz am Montag. „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie in unserem Namen ein Völkermord verübt wird“.

Während die Regierung von US-Präsident Joe Biden die internationalen Bemühungen um eine Einstellung der Feindseligkeiten vereitelt hat, hat eine Gruppe von 18 Demokraten aus dem Kongress unter der Leitung der Abgeordneten Cori Bush (D-Mo.) eine Resolution eingebracht, in der die Regierung aufgefordert wird, Israel zu einer sofortigen Deeskalation und Waffenruhe im Gazastreifen zu drängen.

Einige Mitunterzeichner der Resolution – insbesondere die muslimischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar (D-Minn.) und Rashida Tlaib (D-Mich.), die Palästinenserin ist – sahen sich mit parteiübergreifender Empörung, Todesdrohungen von rechts und im Falle von Tlaib mit einem Misstrauensantrag der rechtsextremen republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene aus Georgia konfrontiert. Kritiker haben die Ironie bemerkt, dass Greene – die einmal behauptete, ein „jüdischer Weltraumlaser“ habe einen kalifornischen Flächenbrand ausgelöst – Tlaib kurzerhand des Antisemitismus bezichtigt.

„Es kann nicht wie gewohnt weitergehen, während unsere Steuergelder zur Finanzierung eines Völkermordes in Palästina verwendet werden“, betonte die JVP. „Von den Büros des Kongresses über die Säle des Kapitols bis hin zum Zentrum von New York City werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ein Ende der US-Unterstützung für Völkermord und Apartheid zu fordern“, wobei wir uns auf die jährliche US-Militärhilfe in Milliardenhöhe für Israel beziehen.



