Truthähne, Erntedankfest, Israels Samson-Option, Nasrallah und Julian Assanges aus Gaza von Declan Hayes

Während sich die Amerikaner darauf vorbereiten, an diesem Thanksgiving-Tag weitere 50 Millionen Truthähne zu verschlingen, ist es an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen zu richten, die nicht nur von der jährlichen Fressorgie ausgeschlossen sind, sondern auch jahrelang von den Amerikanern geführten Truthahnabschüssen zum Opfer gefallen sind. An erster Stelle stehen natürlich die amerikanischen Ureinwohner, die ausgerechnet am Thanksgiving-Tag massakriert wurden, als sie den Siedlern halfen, ihren ersten Winter im Land der Yankees zu überleben.

Denken Sie einen Moment darüber nach. Die Indianer halfen den üblichen Verdächtigen zu überleben, und dafür haben sie von diesem Tag an jede nur erdenkliche Demütigung erlitten. Was die Füllung ihrer Gesichter mit Truthahn-Trommeln angeht, so vergessen Sie es. Wie Bury My Heart At Wounded Knee (hier klicken, um es herunterzuladen) von ihnen, den Gazanern ihrer Zeit, erzählt, wurde ihnen gesagt: „Wenn sie hungrig sind, sollen sie Gras oder ihren eigenen Mist essen.“

Kein Truthahn für sie. Nur Hunger, Krankheiten, Gestrüpp, ungenießbares Gras, Dung und ein gebrochener Vertrag nach dem anderen. Und so wie es bei den Indianern war und ist, ist es auch bei jeder anderen Gruppe, die diese völkermordenden Freaks ins Visier genommen haben, bis hin zu unserer Zeit in Gaza, im Westjordanland, im Irak, in Libyen und Syrien.

Aber wir wollen nicht zu weit vorpreschen. Erinnern wir uns als Nächstes an Martin Luther King Jnr, einen solchen Führer, mit Warzen und allem drum und dran. Ein lustiger Fakt über King. Wussten Sie, dass er in der Nacht vor seiner Ermordung den Rassismus von Coca Cola bekämpfte, die gleiche Art von Rassismus, die Coca Cola anwandte, als sie das Cola-Getränk Fanta in Nazi-Deutschland gründeten, die sie benutzen, um ihre lateinamerikanischen Kinderarbeiter in Schach zu halten, und die sie immer noch benutzen, um indischen Bauern das Wasser vorzuenthalten, das sie zur Bewässerung ihrer Felder benötigen? Immerhin, so sagen Sie, hat Coca Cola uns den modernen Weihnachtsmann beschert und dank des US Marine Corps, das während der Truthahnjagd im Pazifikkrieg kräftig dafür warb, wenn es nicht gerade damit beschäftigt war, die Leichen toter japanischer Frauen und Kinder zu vergewaltigen, zur Verbreitung seines Produkts in der „zivilisierten Welt“ beigetragen.

King war ein Koloss, und er hatte nicht nur eine kolossale zivile Armee zur Unterstützung, sondern auch Kolosse wie Muhammad Ali an seiner Seite. Auch wenn der Mund des Südens es nicht nötig hat, dass ich es für ihn sage, war sein größter Gegner nicht der rauchende Joe Fraser, sondern das Yankee-System, das Millionen seiner in den USA geborenen Art nach Vietnam schickte, um den gelben Mann zu töten.

Obwohl der Widerstand der Yankees gegen ihren Vietnam-Truthahnschuss ebenso sehr von der Notwendigkeit der Selbsterhaltung inspiriert war wie von den edleren Motiven, die King und Ali inspirierten, haben die kulturellen Eigenheiten Amerikas unseren Blick etwas getrübt. Bob Dylan, Joan Baez, Woodstock, Charles Manson, Sommer, in denen in Kibbuzes Gras geraucht wurde, die Berrigan-Brüder und unzählige andere ließen uns glauben, dass die Amis ihre Schwerter in John-Deere-Traktoren verwandeln könnten, dass sie, wie John Lennon sang, dem Frieden eine Chance geben könnten. Ha ha.

Als nächstes war die Bürgerrechtsbewegung im besetzten Teil Irlands an der Reihe, die Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA), die zu den goldenen Oldies von King, Baez, Dylan und anderen neu entdeckten Hollywood-Lieblingen „We Shall Overcome“ marschierte. Der MI6 hat mit den Massakern von Bloody Sunday und Ballymurphy und dem Einsatz von katholischen und protestantischen Terrorbanden, die dafür sorgten, dass Bomben, Kugeln und abgetrennte Körperteile die Hauptrolle spielten, die Sache schnell ad acta gelegt.

Weiter ging es mit dem irakischen Truthahnschießen, bei dem Millionen von Menschen gegen Blair, Bush und die übrigen Gesalbten Gottes demonstrierten, die diesen Millionen von Menschen den Stinkefinger zeigten, was ein viel besseres Geschäft war als die Millionen irakischer Kinder, die sie abschlachteten.

Obwohl Syrien in erster Linie von den Helden der syrisch-arabischen Armee gerettet wurde, gebührt den einfachen Briten, die sich zusammengetan haben, um die Royal Air Force daran zu hindern, einen Gaza-Angriff auf Damaskus durchzuführen, große Anerkennung.

Und so sind wir hier, wo auch immer wir sind, beim Gaza-Truthahnschießen, wo die Muslime wütend sind und die koptischen, katholischen und orthodoxen Gläubigen Pacem in Terris singen, „Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Friede den Menschen guten Willens“, womit vermutlich die Hisbollah und Ägyptens Präsident Sisi gemeint sind, der der Terrorbande der Muslimbruderschaft die Flügel gestutzt hat.

Apropos Hisbollah: Ist es nicht seltsam, dass Nasrallahs Rede vom 3. November mit demselben Eifer erwartet wurde, mit dem wir Heiden einst die Weihnachtsbotschaften der verstorbenen Königin, des Papstes und des Muppets im Oval Office erwarteten? Ist es nicht seltsam, dass sich so viel verändert hat?

Aber wie der Leopard über den Niedergang des Königreichs der Bourbonen auf Sizilien im Angesicht von Garibaldis Schergen erzählt, muss sich alles ändern, damit alles beim Alten bleibt. Norman Lewis‘ Buch über die sizilianische Mafia hat dies noch deutlicher erklärt, ebenso wie Orwells Farm der Tiere. Und wir haben es tausendfach in den Rebellionen und Revolutionen gesehen, die die Geschichte Mexikos prägen. Da sich die ständige Regierung, das Ancien Régime, wenn man so will, wie ein Chamäleon an die sich ändernden Umstände anpassen muss, wenn sie an der Macht bleiben will, haben wir in Amerika den Martin Luther King Day, den Thanksgiving Day, den Veterans Day, den Happy Holidays Day und die Geier von Coca Cola, Disney und Starbucks, die sich an allem laben.

Und natürlich die plumpen Ermöglicher von The Economist, die uns in ihrem geschliffenen Wortkrieg erklären, warum die Truthahnjagd in Gaza weitergehen muss, so wie das Weiße Haus den Bison-Völkermord angeordnet hat, um die Rothäute auszurotten, mit denen Hollywood später so viel Erfolg hatte. Vielleicht hat sich Jassir Arafat geirrt und die Gazaner gehören in ein Reservat mit den Navajo, ihrem schmutzigen Wasser und ihrer Beulenpest. Gegenüber Israel, dem die Samson-Option eingeräumt wurde, die Option, seine illegal erworbenen Atomwaffen einzusetzen, um alle vor ihm zu vernichten, würde das Weiße Haus argumentieren – vorausgesetzt, es kann argumentieren -, dass Beulenpest, Durchfall, Giardiasis, Ruhr, Typhus, E. Coli-Infektionen und Salmonellose vielleicht kein so schlechtes Geschäft sind. Was gut genug für die Navajo-Gans ist und so weiter.

Auch wenn der Wind der öffentlichen Meinung gegen eine solche Lösung pfeift, so kommt er doch nur von den Rändern, und das Zentrum der Macht bleibt bestehen, eben weil es sich um das raue Tier von Yeats handelt, dessen Stunde endlich gekommen ist und das sich in Richtung Bethlehem und von dort aus auch durch das restliche Westjordanland, Israel und den Gazastreifen schlängelt.

Und diese apokalyptische Bestie muss ihre Flanken vor Leuten wie Julian Assange, Martin Luther King, den Berrigan-Brüdern und Craig Murray schützen. Wie die französische Gelbwesten-Bewegung zeigt, geschieht dies nicht nur durch Napoleons bewährten Sprühstoß, sondern auch dadurch, dass die Opposition kooptiert, wenn nicht gar inhaftiert oder einfach getötet wird.

Julian Assange? Oh ja, der Typ in Albions eisernem menschlichen Käfig. Schauen Sie sich an, wie viele Julian Assanges heute in Gaza abgeschlachtet werden, und weinen Sie. Und dann überlegen Sie, was man dagegen tun kann.

In Craig Murrays Blog finden wir das Rücktrittsschreiben des UN-Bonzen Craig Mokhiber, das in einer vernünftigeren Welt als der unseren die Grundlage dafür bilden würde, dass die Chinesen oder andere französische Tänzer einen echten Friedensprozess einleiten können. Aber zum Teufel damit. Besser, man tötet sie alle nach dem bewährten Prinzip des kleinen Phil Sheridan, dass der einzige gute Indianer ein toter Indianer ist.

Auch wenn die loyale Opposition der Bestie es nicht so deutlich sagen würde, ist das alles, worauf ihr Getöse hinausläuft. Obwohl die trotzkistische World Socialist Web Site gute Analysen liefert, ist ihre Lösung für jedes Problem immer dieselbe: die Mobilisierung „der Arbeiter“ in der NATO-Rüstungsindustrie und der Georgetown-Studenten, die Madeleine Albright und Hillary Clinton wie Götter verehren. Mit anderen Worten: Truthähne, die für den Thanksgiving Day stimmen.

Die praktischen Aspekte des Baus von Pacem in Terris sind in Dagestan und Dublin nicht viel anders. In Dagestan geht es darum, dass jegliche Turbulenzen im Nordkaukasus von der NATO ausgenutzt werden, in erster Linie durch Erdoğans feuchte Träume von einem wiederauflebenden pantürkischen Kalifat, und die russischen Behörden müssen einen Weg finden, den gerechten Zorn der riesigen muslimischen Bevölkerung des Landes für den Bau von Pacem in Terris zu nutzen, der nicht zur Implosion Russlands beiträgt. Das ist, wie sie sagen, ihr Problem.

Auch wenn dieser gerechte Zorn in Irland und den anderen NATO-Kolonien nicht weniger ausgeprägt ist, so sind die Fakten vor Ort, wie unsere israelischen Freunde sagen würden, doch ganz anders als in Dagestan. Denn hier, im Herzen der europäischen Kolonien Amerikas, geht es ebenso wie bei NICRA, Wounded Knee und MLK darum, die Vox populi zu entgleisen, zu delegitimieren und auszuweiden.

Kehren wir zurück zu Wounded Knee und insbesondere zu der heute 82 Jahre alten Buffy Sainte-Marie vom Stamm der Piapot Cree, in die ich, wie jeder andere begeisterte Teenager meiner Zeit, unsterblich verliebt war, nicht zuletzt wegen ihrer Interpretation von Soldier Blue, in dem ihre Seele um ihr Land weinte, um Red Clouds Land, in dem sie wie die Märtyrer von Gaza und ihre geschorenen Olivenbäume „Seit fünfzigtausend Jahren tanzen wir ihr Lob, beten unseren Dank, und wir haben gerade erst angefangen“.

Die Wounded-Knee-Proteste von 1973 verdorrten auf dem Weinstock, so wie die Bestie der Apokalypse hofft, dass die aktuellen Proteste gegen die Truthahnjagd in Gaza ebenfalls sterben werden. In Irland beispielsweise fordert die Sinn Féin, die sieht, woher der Wind weht, jetzt opportunistisch die Ausweisung des israelischen Botschafters und natürlich einen sofortigen Waffenstillstand. Außerhalb dieser Opportunisten wird der Diskurs auf der pro-israelischen Seite von dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Justiz- und Verteidigungsminister, dem englischen Zionisten Alan Shatter, und auf der pro-palästinensischen Seite von der englischen trotzkistischen Jüdin Sue Pentel und der hibernophoben israelischen Jüdin Ronit Lentin (die den zionistischen Fanatiker Louis Lenten geheiratet hat, der dazu beigetragen hat, sie in Irland in die Easy Street zu bringen) beherrscht. Sagen wir einfach, dass Micky Mudd und Paddy Stink keine Möglichkeit haben, ihre Empörung wirksam zum Ausdruck zu bringen, und dass sogar die sagenumwobene Grüne Armee von Glasgow Celtic geadelt wurde, und das alles wegen dieses illusorischen Waffenstillstands, von dem die NATO und ihre Trot-Helfer schwärmen.

Hier ist die Cambridge-Definition eines Waffenstillstands, die hier von Wikipedia erörtert wird, die einschlägige Beispiele nennt, zu denen auch der Waffenstillstand zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde vom 8. Februar 2005 gehört, den der palästinensische Unterhändler Saeb Erekat als eine Vereinbarung zwischen dem palästinensischen Präsidenten Abbas und dem israelischen Premierminister Scharon definierte, wonach beide Seiten die Gewalt gegen „die andere Seite“ einstellen und auf sie verzichten würden.

Das ist die Definition eines Waffenstillstands, die den Geiselvermittlern bekannt vorkommt, wo immer und wann immer Geiseln genommen worden sind. Weder der Yankee-Kampfhund noch sein israelischer Schwanz kaufen diesen Mist ab. Für sie ist jedes Problem ein Nagel, der einen Hammer braucht, oder, wenn Sie es vorziehen, ein Wounded Knee, das Yankelands Soldier Blues braucht, um sie alle abzuschlachten, Frauen, Kinder und Neugeborene eingeschlossen, und um das Land zu verlassen, wie der kleine Phil Sheridan über seinen Marsch durch die Kornkammer der Konföderierten im Shenandoah-Tal schadenfroh sagte: „Die Zerstörung war so groß, dass eine Krähe, die über das Tal fliegt, ihre Rationen tragen muss.“

Oder denken wir an die Frauen und Kinder von Gaza und erinnern wir uns an die Worte von Häuptling Woquini (Roman Nose) an General Winfield Scott Hancock: „Sind Frauen und Kinder nicht furchtsamer als Männer? Die Krieger der Cheyenne haben keine Angst, aber haben Sie noch nie von Sand Creek gehört? Ihre Soldaten sehen genauso aus wie die, die die Frauen und Kinder dort abgeschlachtet haben“. Bei den Amis, von Wounded Knee bis Gaza, heißt es wie immer: plus ça change, plus c’est la même chose. Es gibt nie genug kniende Squaws und ihre Sprösslinge, die diese psychopathischen Söldner abschlachten können.

Tanz der Geister

Alle Indianer müssen tanzen, überall, immerzu tanzen. Bald, im nächsten Frühling, kommt der Große Geist. Er bringt alles Wild jeder Art zurück. Das Wild wird überall dicht sein. Alle toten Indianer kommen zurück und leben wieder. Sie sind alle stark wie junge Männer, sind wieder jung. Alte blinde Indianer sehen wieder und werden jung und haben eine schöne Zeit. Wenn der Große Geist so kommt, dann gehen alle Indianer in die Berge, hoch oben, weit weg von den Weißen. Dann können die Weißen die Indianer nicht verletzen. Dann, während die Indianer so hoch oben sind, kommt eine große Flut wie Wasser und alle Weißen sterben, werden ertränkt. Danach geht das Wasser zurück und niemand außer den Indianern ist mehr da, und das Wild ist sehr zahlreich. Dann sagt der Medizinmann den Indianern, sie sollen allen Indianern sagen, dass sie weitertanzen sollen und die gute Zeit kommen wird. Indianer, die nicht tanzen, die nicht an dieses Wort glauben, werden klein werden, nur etwa einen Fuß hoch, und so bleiben. Einige von ihnen werden in Holz verwandelt und im Feuer verbrannt werden. – Wovoka, The Paiute Messiah, zitiert in Bury My Heart at Wounded Knee.

Als ich führende palästinensische Geistliche, die die Nakba miterlebt hatten, über den Dabke, den traditionellen palästinensischen Tanz, befragte, sagten sie, dass auch dieser Tanz so gut wie ausgestorben sei, da die Israelis ihnen sogar den Geruch der Sonnenseite der Straße missgönnten. Die Palästinenser, oder diejenigen, die es bisher ausgehalten haben, sind in ihre Moscheen und Kirchen geströmt, um Hoffnung zu schöpfen, die, wie sie sagen, ewig währt.

Aber die Hoffnung reicht leider nicht aus, um die Little Phil Sheridans der amerikanischen und israelischen Streitkräfte aufzuhalten. Dazu bedarf es des Engagements der russischen Zivilgesellschaft, der chinesischen Tänzerinnen und Tänzer und einer großen Zahl nüchterner westlicher Bürger, die die Opportunisten ignorieren und stattdessen den Forderungen des UN-Bonzen Craig Mokhiber und ähnlich informierter Personen folgen. Auch wenn viele von ihnen wie Rachel Corrie sterben werden und andere wie Julian Assange interniert und der Schlüssel weggeworfen wird, gibt es keinen anderen Weg, diese jahrhundertelangen amerikanischen Kriegsverbrechen zu beenden. Solange der Beltway nicht wirklich von seinen Adolf Eichmanns, Victoria Nulands und Benjamin Netanyahus gesäubert ist, können wir nur beten und tanzen, wie es die irischen Dichter von einst und die Indianer des späten neunzehnten Jahrhunderts taten, dass unsere Krieger von jenseits des Styx zurückkehren, um Rache zu üben.

Es ist nicht nur unwahrscheinlich, dass sie bald zurückkehren werden, sondern die Amerikaner, die Israelis und ihre Legionen von Kollaborateuren haben auch für solche Eventualitäten Pläne gemacht. Sie haben unsere Gemeinschaften absichtlich zerstört, indem sie in unseren Nestern Asylen für diebische Kuckucke eingerichtet haben, und sie haben es sogar geschafft, wie es in Offenbarung 9:6 heißt, dass die Menschen den Tod suchen und sich nach dem Tod sehnen, aber der Tod flieht vor ihnen.

Aber trotzdem ist jetzt nicht die Zeit, auf den Tanz der Geister zurückzugreifen. Jetzt ist es an der Zeit, sich an Stalingrad zu erinnern und durchzuhalten. Und obwohl Buffy Sainte-Marie inzwischen rüstige 82 Jahre alt sein mag, sind ihr Lied Soldier Blue und die Bestrebungen, die es verkörpert, so ewig jung und so hoffnungsvoll für das Morgen, wie es alle neugeborenen Babys und ihre Mütter in Gaza und anderswo sein sollten.

Und ob wir nun Buffy Sainte-Marie beim Singen von Soldier Blue oder Boney M beim Singen der ersten sieben Strophen von Rivers of Babylon aus Psalm 137 zuhören, sollten wir nicht vergessen, dass Benjamin Netanjahu die letzten beiden Strophen betont hat, die wie folgt lauten:

O Tochter Babylon, die du zerstört werden sollst, glücklich wird der sein, der dir vergilt, wie du uns gedient hast.

Glücklich wird der sein, der deine Kleinen nimmt und sie gegen die Steine schlägt.