Despite corporate media blackout, Palestine solidarity marches are making history | Red Flag It’s always been difficult to speak out in support of Palestine. Those who want to do so are confronted by a genocide-denying consensus among the pro-Israeli Western establishment. Those who insist on speaking out against Israel and its imperial backers inevitably get turned into pariahs.

FOTO CREDIT: Matt Hrkac

Trotz des Blackouts der Medien machen die Solidaritätsmärsche für Palästina Geschichte

Palästina-Solidaritätsmärsche schreiben trotz Verdunkelung durch die Medien Geschichte)

von Omar Hassan

06. November 2023

Es war schon immer schwierig, seine Stimme zur Unterstützung Palästinas zu erheben. Diejenigen, die dies tun wollen, sehen sich mit einem völkermordleugnenden Konsens des pro-israelischen westlichen Establishments konfrontiert. Diejenigen, die darauf bestehen, sich gegen Israel und seine imperialen Unterstützer auszusprechen, werden unweigerlich zu Parias gemacht.

Ich weiß das, denn mir wurde wegen meines Einsatzes für Palästina der Lohn gekürzt und ich wurde zusammen mit neunzehn anderen wegen „unerlaubten Betretens eines öffentlichen Ortes“ während Australiens erfolgreichster BDS-Kampagne im Jahr 2011 verhaftet. Wir haben es geschafft, dass diese lächerlichen Anklagen aufgehoben wurden, aber viele andere hatten nicht so viel Glück und haben ihre Jobs, Karrieren und ihren öffentlichen Ruf für die Sache der Gerechtigkeit geopfert. Viele haben sich von der Aussicht auf solche Angriffe einschüchtern lassen, so dass Palästina im Mainstream-Diskurs nur noch ein Randthema ist.

Doch dieses Mal ist es anders. Es ist etwas Besonderes passiert.

Angesichts der unvorstellbaren israelischen Brutalität ist in der gesamten westlichen Welt eine Massenbewegung für Palästina ausgebrochen. Proteste in Deutschland und Paris haben den Versuch, sie zu verbieten, zunichte gemacht und Tausende mobilisiert, trotz Verleumdungen in den Medien und Drohungen mit Polizeigewalt. Mehr als 100.000 Menschen marschierten an aufeinanderfolgenden Wochenenden in London, dazu kamen Hunderte von größeren Aktionen in Städten und Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich.

Die Demonstrationen in den USA waren enorm, obwohl es eine Herausforderung ist, in dem Land zu leben, das sich am stärksten für die Verteidigung jedes Schrittes Israels einsetzt. Bei den jüngeren Generationen hat sich das Blatt bereits gewendet. Eine kürzlich durchgeführte Quinnipiac-Umfrage ergab, dass nur 32 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Israels Reaktion auf den 7. Oktober gutheißen, und 65 Prozent lehnten es ab, dass die USA militärische Hilfe an das Land schicken.

Die inspirierendsten Szenen aus den USA stammen von jungen jüdischen Aktivisten in New York und anderswo, die ihren Körper für Palästina aufs Spiel setzen. Es ist unglaublich hoffnungsvoll, dass eine wachsende Zahl von US-Juden, angeführt von Jewish Voice for Peace, mit Israel und dem Zionismus bricht. Im Guten wie im Schlechten haben diese Aktivisten eine einzigartige Position, von der aus sie die ideologischen Befestigungen der israelischen Apartheid angreifen können, von denen die wichtigste die Lüge ist, dass der Widerstand gegen Israel antisemitisch sei.

Hier in Australien waren die wöchentlichen Demonstrationen enorm und brachen den Teilnehmerrekord für Palästina-Solidaritätsaktionen in jeder Stadt. In Adelaide, Perth und Brisbane gab es zum ersten Mal Demonstrationen mit mehr als 5.000 Teilnehmern. Größere Proteste fanden in Geelong, Wollongong, Canberra, Newcastle und Hobart statt. In Melbourne und Sydney haben sich wahrscheinlich mehr als 50.000 Menschen versammelt, was sie zu den größten Antikriegsdemonstrationen in der Geschichte Australiens macht. (Diese trotzigen, jugendlichen und prinzipientreuen Veranstaltungen stehen im Gegensatz zu den erbärmlichen Teilnehmerzahlen von Kriegstreibern mittleren Alters aus der Mittelschicht bei pro-israelischen Veranstaltungen in Bondi und Caulfield).

Im Gegensatz zur Kampagne gegen den Irak-Krieg wurden die Proteste nicht ernsthaft von den Studenten- und Gewerkschaften oder den Kirchen gefördert und werden von allen Flügeln der Labor Party abgelehnt. Dies macht ihre Größe noch bedeutsamer; selten zuvor haben sich so viele Menschen ohne die Beteiligung solcher Institutionen mobilisiert.

Es ist bemerkenswert, dass die Zahlen nach einem Monat der Proteste unverändert bleiben und in einigen Fällen sogar noch zunehmen. Für viele Menschen wird dies das erste Mal sein, dass sie für Palästina protestieren. Dies spiegelt sich in der Größe, aber auch in der Demografie der Kundgebungen wider, die weniger von arabischen und muslimischen Gemeinschaften dominiert werden als in der Vergangenheit. Dies ist ein großer Schritt nach vorn und zeigt, dass die Unterstützung für Palästina jetzt zu einem wichtigen Grundsatz der Linken und der Gesellschaft insgesamt wird.

Doch trotz alledem unterstützt die herrschende Klasse des Westens nach wie vor unbeirrt Israel. Nichts zeigt dies deutlicher als die Weigerung der Medien, über die historische Demonstration in Melbourne am Sonntag zu berichten. The Age zum Beispiel hielt einen Autounfall in Daylesford für das wichtigste Ereignis des Wochenendes. In ihrem verzweifelten Bestreben, unseren rechtschaffenen Marsch zu verleumden, veröffentlichte news.com.au eine ebenso geniale wie beschämende Schlagzeile: „Tausende nehmen an einer pro-palästinensischen Kundgebung in Melbourne teil, während die Polizei Hitler-Plakate in Sydney untersucht“.

Aber die Konzernmedien haben die Verbreitung von Nachrichten und Ideen nicht im Würgegriff. Die Herausforderung für Palästina-Unterstützer besteht darin, unsere Anstrengungen zu verdoppeln, um so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren, solange der Krieg andauert. Wann immer wir uns müde oder überwältigt fühlen, sollten wir uns an die Worte von Nowar Diab erinnern, einem Universitätsstudenten, der im besetzten Gazastreifen lebt:

„Es gibt eine Sache, die mir in letzter Zeit Hoffnung gegeben hat angesichts der Tragödie, die unser Leben hier in Gaza geworden ist. Es sind die Bilder von Hunderttausenden von Menschen, die für uns einstehen und in unserem Namen protestieren.“

◊

Omar Hassan ist der Herausgeber der Marxist Left Review.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …