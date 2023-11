US Says It’s Powerless To Stop The Genocide That It Is Directly Funding And Supplying In a bizarre new article titled „White House frustrated by Israel’s onslaught but sees few options,“ The Washington Post reports that the Biden administration believes Israel has gone too far and is…

Die USA sagen, sie seien machtlos, den von ihnen direkt finanzierten und unterstützten Völkermord zu stoppen

Von Caitlin Johnstone

6. November 2023

In einem bizarren neuen Artikel mit dem Titel „White House frustrated by Israel’s onslaught but sees few options“ (Weißes Haus frustriert über Israels Angriff, sieht aber nur wenige Optionen) berichtet die Washington Post, dass die Biden-Administration glaubt, dass Israel bei seinem Angriff auf Gaza zu weit gegangen ist und zu viele Zivilisten tötet, aber machtlos ist, etwas dagegen zu unternehmen.

Yasmeen Abutaleb von der Post schreibt unter Berufung auf anonyme US-Beamte Folgendes:

„Während Israels Bodeninvasion in Gaza eskaliert, befindet sich die Biden-Administration in einer prekären Lage: Beamte der Administration sagen, Israels Gegenangriff gegen die Hamas sei zu hart gewesen, habe zu viele zivile Opfer gefordert und es fehle ein kohärentes Endspiel, aber sie seien nicht in der Lage, einen signifikanten Einfluss auf Amerikas engsten Verbündeten im Nahen Osten auszuüben, um dessen Kurs zu ändern.

„Die Bemühungen der USA, Israel dazu zu bewegen, seinen Gegenangriff als Reaktion auf die Morde der Hamas vom 7. Oktober, bei denen mindestens 1.400 Israelis starben, zu reduzieren, sind gescheitert oder haben nicht zum Erfolg geführt. Die Biden-Administration drängte Israel von einer Bodeninvasion ab, forderte es privat auf, bei seinen Angriffen die Verhältnismäßigkeit zu beachten, sprach sich für eine höhere Priorität bei der Vermeidung des Todes von Zivilisten aus und rief zu einer humanitären Pause auf – nur dass israelische Beamte alle diese Vorschläge zurückwiesen oder ablehnten.

…

„In den letzten Tagen, so sagten sie, hat sich die Regierung mit einigen der israelischen Taktiken zutiefst unwohl gefühlt. Letzte Woche bombardierte Israel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen das dicht bevölkerte Flüchtlingslager Jabalya, ein Angriff, bei dem nach israelischen Angaben ein Hamas-Führer, aber auch Dutzende von Zivilisten getötet wurden. Am Freitag schlug ein israelischer Luftangriff in der Nähe des Eingangs des Al Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt ein, ein Angriff, der nach Angaben des israelischen Militärs auf einen Krankenwagen abzielte, der „von einer Hamas-Terrorzelle benutzt wird“. Und die israelischen Behörden haben vor kurzem Tausende von Palästinensern, die sich zum Arbeiten in Israel aufhielten, ausgewiesen und zurück nach Gaza geschickt, obwohl sie die Enklave weiterhin bombardieren.“

All dieses hilflose Händeringen wird ein paar Absätze weiter im selben Artikel als lächerlicher Schwachsinn entlarvt:

„Washington ist Israels größter militärischer Unterstützer, und das Weiße Haus hat den Kongress wegen der Hamas-Angriffe um zusätzliche 14 Milliarden Dollar an Hilfe für Israel gebeten. Aber Beamte und Berater der Regierung sagen, dass die Hebel, die die Vereinigten Staaten theoretisch gegenüber Israel in der Hand haben, wie z.B. die Konditionierung der Militärhilfe von einer gezielteren Militäraktion, nicht in Frage kommen, zum Teil, weil sie in jeder Regierung politisch so unpopulär wären, und zum Teil, weil Biden selbst eine persönliche Bindung zu Israel hat, wie seine Berater sagen.

Die Biden-Administration hat also tatsächlich jede Menge Druckmittel in der Hand, um das völkermörderische Massaker in Gaza zu stoppen, sie will es nur nicht, weil es „politisch unpopulär“ wäre und weil „Biden selbst eine persönliche Bindung zu Israel hat.“

Der US-Präsident hat in der Tat eine persönliche Bindung zu Israel. Biden hat sich selbst stolz als Zionist bezeichnet und zu Protokoll gegeben, dass die Vereinigten Staaten ein Israel erfinden müssten, um ihre Interessen im Nahen Osten durchzusetzen, wenn es Israel nicht gäbe.

Zusammengefasst sagt uns dieser Artikel der Washington Post, dass Biden machtlos ist, das völkermörderische Massaker in Gaza zu stoppen, weil er die Leute, die den Völkermord begehen, wirklich mag und sie nicht daran hindern will.

Man hat uns schon viel Dummes eingeredet, seit dieser Ansturm im letzten Monat begann, aber die Vorstellung, dass die Regierung Biden machtlos ist, einen Völkermord zu stoppen, den sie direkt unterstützt und fördert, ist wohl die absolut dümmste.

Natürlich können die USA das verhindern. Natürlich können sie das. Die USA liefern derzeit fast täglich Waffen an Israel, sie investieren Milliarden von Dollar in Israel und bereiten weitere Milliarden vor, und sie unterstützen derzeit die israelischen Operationen im Gazastreifen mit Drohnen und Spezialeinheiten, während US-Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer kreuzen. All das kann leicht weggezogen werden, wenn Israel sich weigert, mit der Ermordung von Tausenden von Kindern in einer wahllosen Bombenkampagne aufzuhören, die Berichten zufolge nicht einmal der Hamas nennenswerten Schaden zufügt.

Was ist das? Sie wussten nicht, dass diese mörderische Bombardierungskampagne der Hamas keinen nennenswerten Schaden zufügt? Nun, dann sollten wir das aufklären.

Ein neuer Bericht der New York Times zitiert einen anonymen US-Militärbeamten, der sagt, dass Israel „nicht annähernd“ in der Lage ist, die Hamas-Führung oder auch nur ihr mittleres Kommando zu zerstören.



„Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der anonym bleiben wollte, um sensible Details zu besprechen, sagte, dass die bisherigen Operationen nicht annähernd die Führungsebene und die mittlere Führungsebene der Hamas zerstören konnten“, berichtet die New York Times.

Diese Enthüllung ist verheerend für die israelische Darstellung dessen, was Israel tatsächlich in Gaza getan hat. Israel gab am Donnerstag an, seit dem 7. Oktober etwa 12.000 Ziele im Gazastreifen bombardiert zu haben, und diese Zahl dürfte inzwischen sogar noch höher sein, vor allem angesichts der beispiellosen Anzahl von Angriffen, die von Menschen vor Ort gemeldet wurden. Berichten zufolge gibt es insgesamt nur etwa 20-25.000 Hamas-Mitglieder, was bedeutet, dass sich die Zahl der Luftangriffe schnell der Gesamtzahl der Hamas-Mitglieder annähert, wobei diesem Bericht der New York Times zufolge der Hamas selbst kein nennenswerter Schaden zugefügt wurde.

Und das, obwohl uns gesagt wird, dass die Hamas häufig auf „menschliche Schutzschilde“ zurückgreift und ihre Einheiten zum Schutz in Gruppen von Zivilisten versteckt. Wie ist es Israel gelungen, etwa zehntausend Palästinenser im Gazastreifen zu töten, ohne der Hamas wirklichen Schaden zuzufügen, wenn sich Hamas-Kämpfer unter all diesen Zivilisten verstecken? Man sollte meinen, dass sie bei all dem Massaker an der Zivilbevölkerung nach dem bloßen Gesetz des Durchschnitts einige wichtige Anführer hätten ausschalten müssen.

Vielleicht benutzt die Hamas wirklich hochrangige menschliche Schutzschilde, hinter denen sich nicht einmal Hamas-Kämpfer verstecken. Es sind alles 100 Prozent menschliche Schutzschilde mit null Prozent Kämpfern – die sicherste Art von menschlichen Schutzschilden, die es gibt!

Der Bericht der Washington Post über Bidens imaginäre Machtlosigkeit, dieses Massaker zu stoppen, ergibt etwas mehr Sinn, wenn man einen Artikel von NBC News betrachtet, der ein paar Tage zuvor erschienen ist und in dem berichtet wird, dass die Führung des Weißen Hauses besorgt ist über eine aufkommende „Erzählung“, dass Biden das Töten in Gaza unterstützt.

https://www.youtube.com/watch?v=FYLNCcLfIkM&t=9s



NBC News berichtet das Folgende:

„Biden und seine engsten Mitarbeiter haben in der vergangenen Woche die öffentliche Botschaft der Regierung dahingehend geändert, dass sie die Sorge um die palästinensische Zivilbevölkerung und die Bemühungen der USA um humanitäre Hilfe für sie betonen. Diese Änderung folgt auf die wachsende Kritik im In- und Ausland an Bidens Entscheidung, Israels militärische Antwort auf die Hamas schnell und entschieden zu unterstützen, während er anfangs weniger energisch über den Schutz der Palästinenser sprach.

Wenn es wirklich schief geht, wollen wir auf unsere früheren Erklärungen verweisen können“, sagte ein hoher US-Beamter. Der Beamte sagte, die Regierung sei besonders besorgt darüber, dass sich ein Narrativ durchsetzen könnte, wonach Biden alle israelischen Militäraktionen unterstütze und von den USA bereitgestellte Waffen zur Tötung palästinensischer Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, eingesetzt worden seien. Das Verteidigungsministerium hat erklärt, dass die USA die Waffen, die sie Israel zur Verfügung stellen, in keiner Weise beschränken oder einschränken.

Es ist also wahrscheinlich, dass die anonymen US-Beamten, die mit der Washington Post darüber sprachen, wie „frustriert“ das Weiße Haus über Israels ungezügelte Mordlust ist, Beamte des Weißen Hauses sind, die versuchen, das öffentliche Narrativ über Biden zu steuern. Sie versuchen, das Weiße Haus von Biden wie Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld waschen zu lassen, obwohl es genau dieses Massaker bis zum Äußersten unterstützt.

Ich habe es schon einmal gesagt und ich wiederhole es noch einmal: Die USA sind für den Mord an all diesen Zivilisten genauso schuldig wie Israel. Lassen Sie sich von den Erzählern des Imperiums nichts anderes einreden. Übersetzt mit Deepl.com

