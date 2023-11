Norman Finkelstein RESPONDS to Bernie Sanders statement OPPOSING GAZA CEASEFIRE After hearing Senator Sanders speak against a ceasefire, Norman Finkelstein argued that Sanders has crossed a moral line. In a video response, Finkelstein criticizes Sanders for opposing the ceasefire while acknowledging Israel’s bombing of civilian targets. Finkelstein accused Israel of committing war crimes and asserts Sanders‘ stance irresponsibly bolstered this behavior.



Nachdem sich Senator Sanders gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen hatte, argumentierte Norman Finkelstein, dass Sanders eine moralische Grenze überschritten habe. In einer Videoantwort kritisiert Finkelstein Sanders dafür, dass er sich gegen den Waffenstillstand ausspricht und gleichzeitig Israels Bombardierung ziviler Ziele anerkennt. Finkelstein beschuldigt Israel, Kriegsverbrechen zu begehen, und behauptet, Sanders‘ Haltung unterstütze dieses Verhalten in unverantwortlicher Weise.

Norman Finkelstein ANTWORTET auf Bernie Sanders‘ Erklärung ÜBER DAS GEGENTEIL DES GAZA-Waffenstillstand

Von Norman Finkelstein

EIL-TRANSKRIPT

Mein Name ist Norm Finkelstein. Ich habe heute Abend Bernie Sanders‘ Erklärung gegen den Waffenstillstand gehört. Ich hatte vor, den Abend mit Lesen zu verbringen, denn ich bin mit meiner Lektüre furchtbar in Rückstand geraten, und wenn ich nicht weiter lese, kann ich nichts Neues und Wichtiges zu dem beitragen, was jetzt passiert. Ich war so wütend über diese Bemerkung von Bernie, als er sagte, er sei gegen den Waffenstillstand, dass sich meine Eingeweide zu winden begannen und ich beschloss, dass ich darauf antworten musste. Das hier ist völlig ungeprobt. Es gibt keine Spezialeffekte, die meine Äußerungen effektiver machen. Ich spreche es einfach aus, während meine Worte von meinem Gehirn in den Cyberspace hinausgehen. Bernie sagte in diesem Interview, dass er gegen den Waffenstillstand sei. Und er begründete seine Ablehnung des Waffenstillstands damit, dass die Hamas Israel zerstören wolle und deshalb die Hamas zerstört werden müsse. Schauen wir uns also die Fakten an. Ich werde nicht den ganzen Weg zurück in die Geschichte gehen. Ich werde einfach mit dem Jahr 2006 beginnen.

Im Jahr 2006 fanden im Westjordanland und im Gazastreifen Parlamentswahlen statt. Diese Wahlen wurden dem palästinensischen Volk von der US-Regierung aufgedrängt, und zwar im Rahmen der heute vergessenen „Demokratieförderung“ der Bush-Regierung. Und Teil dieses Pakets namens „Demokratieförderung“ war, dass die Palästinenser an diesen wunderbaren demokratischen Erfahrungen teilnehmen sollten. Die Hamas wurde gedrängt, an diesen Wahlen teilzunehmen, und hat sich umentschieden. Bis dahin hatte sie sich gegen die Teilnahme an Wahlen in den besetzten Gebieten gewehrt, weil diese Wahlen eine Folge des Oslo-Abkommens waren. Und da die Hamas das Osloer Abkommen ablehnte, war sie auch gegen die Teilnahme an den Wahlen. Aber sie hat sich umentschieden. Sie kandidierte in einer zivilen politischen Partei. Und zur großen Überraschung der Hamas und aller anderen gewann sie die Wahlen. Es waren, so der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, „völlig faire und ehrliche Wahlen“, und die Hamas gewann. Was taten die USA und Israel? Sie verhängten sofort eine brutale Blockade gegen den Gazastreifen, die das wirtschaftliche Leben im Gazastreifen zum Erliegen brachte. Aber das ist noch nicht alles, aber darauf kommen wir gleich zurück.

Erinnern Sie die Zuhörer zunächst daran, was Gaza ist? Er ist 25 Meilen lang, fünf Meilen breit, ein winziges Stückchen Land. Es ist einer der am dichtesten besiedelten Orte auf Gottes Erde. Die Hälfte der Bevölkerung von Gaza besteht aus Kindern, worauf ich noch zurückkommen werde. 70 % des Gazastreifens besteht aus Flüchtlingen des Krieges von 1948, d. h. aus Palästinensern, die aus dem Gebiet, das zu Israel wurde, vertrieben wurden und im Gazastreifen landeten und seit 75 Jahren als Flüchtlinge in Flüchtlingslagern wie dem Lager Jabalia leben, auf das ich gleich noch zurückkommen werde. Seit etwa 20 Jahren – zwei Jahre vor 20 Jahren. Niemand kann hineingehen, niemand kann hinausgehen. Die Arbeitslosigkeit im Gazastreifen liegt bei etwa 50 % der Bevölkerung im Allgemeinen und bei 60 % der Jugendlichen. Berichten zufolge ist die Arbeitslosenquote in Gaza die höchste aller Regionen der Welt. Humanitäre Organisationen bezeichnen die Situation als „extreme Ernährungsunsicherheit“. Niemand kann hineingehen, niemand kann hinausgehen. Was ist Gaza? Nun, einer von Israels hochrangigen Beamten, oder, um es mit den Worten eines Laien auszudrücken, zertifizierten Verrückten, namens Giora Eiland, E-I-L-A-N-D für diejenigen, die es nachschlagen wollen. Im Jahr 2006 beschrieb Giora Eiland, der übrigens immer noch zum inneren Kreis von Benjamin Netanjahu gehört, während ich hier spreche, den Gazastreifen als, ich zitiere, „nicht lebenswert“. Er beschrieb Gaza als, Zitat, nicht meine Worte, als „ein riesiges Konzentrationslager“. Das ist Gaza.

Euphemistisch gesehen wird sogar Bernie, der immer so politisch korrekt ist, zugeben, dass man es vielleicht, wie er sagt, als Freiluftgefängnis bezeichnen kann. Freiluftgefängnis, der Euphemismus, oder Giora Eiland „ein riesiges Konzentrationslager“. Oder vielleicht Baruch Kimmerling, der ehemalige leitende Soziologe an der Hebräischen Universität, Zitat: „das größte Konzentrationslager, das es je gab.“

Und nun zu den rechtlichen Aspekten. Richard Goldstone, der den berühmten oder berüchtigten Goldstone-Bericht nach der Operation Gegossenes Blei 2008/9 verfasst hat, sagte, dass die Blockade des Gazastreifens wahrscheinlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das seit zwei Jahrzehnten andauert. Es ist kein vorübergehendes Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie etwa der Abwurf einer Bombe auf ein Krankenhaus oder der Abwurf einer 2.000-Pfund-Bombe auf ein dicht besiedeltes Flüchtlingslager. Es handelt sich nicht um ein momentanes Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das seit fast zwei Jahrzehnten andauert.

Aber bedenken Sie, dass die Hamas besiegt werden muss, weil sie Israel zerstören will, und nicht Israel, weil es eine ganze Bevölkerung, von der die Hälfte Kinder sind, in ein Konzentrationslager einsperren will, was ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Nein, Israel muss nicht zerstört werden – nur die Hamas muss zerstört werden.

Nun, zunächst einmal, ist das wahr? Ich frage Sie, Bernie, ich weiß nicht, ob Sie die Fakten kennen, und ich gebe zu, dass Sie, so sehr Sie sich auf innenpolitische Themen konzentrieren, die Fakten wahrscheinlich nicht kennen, und Sie haben das Recht, sie nicht zu kennen. Sie wissen es besser als ich: Build Back Better. Und das war Ihre Priorität. Das war schon immer Ihre Priorität. Und das muss ich respektieren. Ich habe Ihre Rede vor den United Auto Workers während des Streiks gesehen, und so sehr ich Sie auch verabscheut habe, muss ich doch zugeben, dass es eine großartige Rede war. Ich habe kurz nach dieser Rede mit Dr. Cornel West gesprochen und gesagt, dass es wirklich eine brillante Rede war. Und er sagte zu mir, nun, Bernie war in seinem Element. Arbeiterstreiks, Arbeitnehmerrechte, Gewerkschaften, das ist Bernies Element.

Gut, und ich räume ein, dass Sie in Ihrem Element gut sind – eigentlich sind Sie so gut, wie es nur geht. Aber, und hier werde ich Clare Daly von der Europäischen Union zitieren, als Ursula von der Leyen, als sie sich entschied, ohne jegliches Mandat, hinüberzugehen und Israel zu umarmen und zu sagen, „wir alle stehen zu Israel“, sagte Clare Daly, die irische Vertreterin in der Europäischen Union, sie sagte, Zitat, – sich auf von der Leyen beziehend – sie sagte, Zitat, „wenn Sie nichts Konstruktives zu sagen haben, halten Sie den Mund.“

Hier sind also die Fakten. Als die Hamas gewählt wurde, sandte sie wiederholt Friedensangebote aus, um zu versuchen, den Konflikt mit Israel zu lösen. Sie präsentierte allein oder in ihrem Namen die Bedingungen des internationalen Konsenses für eine Konfliktlösung, nämlich zwei Staaten an der Grenze vom Juni 1967. Nun ist es wahr, denn ich habe keinen Streit mit Fakten. Ich war immer der Meinung, dass es keinen Widerspruch zwischen der Wahrheit und dem Kampf für Gerechtigkeit gibt. Und wenn es einen Widerspruch zwischen den beiden gäbe, würde mich das wahrscheinlich in eine moralische Krise stürzen, aber am Ende des Tages würde ich mich auf die Seite der Wahrheit schlagen.

Hamas, ja, das ist wahr. Es gab Bereiche wie ihre Forderung nach der vollständigen Umsetzung des Rechts auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Häuser, aus denen sie 1948 vertrieben wurden. Ich sage, obwohl dies das Gesetz ist, erkenne ich an, dass dieser spezielle Aspekt des internationalen Rechts als Teil einer Lösung wahrscheinlich verhandelt werden müsste. Ich spreche sozusagen ein Urteil als Dritter aus der Ferne. Aber es steht außer Frage, dass die Hamas versucht hat, eine Art von Einigung mit Israel zu erzielen. Die Unterlagen sind in dieser Hinsicht sehr umfangreich. Die Dokumentation ist unwiderlegbar und unanfechtbar.

Wie war die israelische Reaktion? Nun, die Zeit erlaubt es mir nicht, die gesamten Unterlagen durchzugehen. Aber ich werde sie kurz durchgehen. Ich muss sie durchgehen, weil sich meine Eingeweide über die verabscheuungswürdigen Dinge aufregen, die Sie heute in dem Interview gesagt haben – ob es nun moralische Idiotie war, ob es ein Beispiel dafür war, ein moralisches Monster zu sein, oder ob es zynischer Opportunismus war, weil Sie zu feige sind, mit Präsident Biden zu brechen. Ich weiß nicht, was davon zutrifft, aber hier ist das Protokoll. Die Bilanz lässt sich in einem Satz zusammenfassen, der in der israelischen Regierung sehr populär wurde. Es heißt „den Rasen mähen“. Es ist so, dass dieser „Rasen“ namens Gaza, 1.100.000 Grashalme in diesem Rasen Kinder sind.

Wenn also diese satanische Regierung – und ich wähle meine Worte mit Bedacht und Vorsatz – von „Rasenmähen“ spricht, sollten wir bedenken, dass 1.100.000 Grashalme auf diesem Rasen Kinder sind. Aber Bernie Sanders, der Senator aus Vermont, sagt, Israel müsse die Hamas zerstören, weil die Hamas Israel zerstören wolle. Ja, Bernie, du hast so recht. Du hast so recht, Bernie. Bis zum 7. Oktober wollte Israel den Gazastreifen nicht zerstören. Es wollte nur das Gesetz mähen. Du hast so recht, Bernie. Ich bin so dankbar für deine moralischen Feinheiten und Nuancen. Die Hamas muss zerstört werden, weil sie Israel zerstören will. Aber Israel, muss es zerstört werden? Nein, denn Israel will Gaza nicht zerstören, zumindest nicht vor dem 7. Oktober. Es will nur den Rasen mähen. Das ist Ihr moralisches Kalkül, Bernie. Ihr krankes, krankes, krankhaftes moralisches Kalkül. Die Hamas, diese schreckliche, böse Organisation, will Israel zerstören, und deshalb muss die Hamas zerstört werden.

Also wurde im Juni 2008 ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas vereinbart. Die böse Hamas, ach du meine Güte, wie Cornel Dr. West sagen würde, ach du meine Güte, die böse, hinterhältige Hamas, sie hat einen Waffenstillstand ausgehandelt. Und was geschah dann? Der Waffenstillstand hielt, er hielt im Juni, er hielt im Juli, er hielt im August, er hielt im September, er hielt im Oktober, und er hielt die ersten vier Tage im November. Und dann kam der 4. November. Das war der Tag der Wahlen, an dem die Aufmerksamkeit aller auf die Präsidentschaftswahlen und die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte unseres Landes gerichtet war. Und Israel nutzte diesen Moment – als alle Kameras davon abgelenkt waren – um die Hamas in Gaza anzugreifen und den Waffenstillstand zu brechen. Nicht die böse, heimtückische Hamas, sondern das schöne, wunderbare Israel.

Das ist nicht mein Wort. Gehen Sie zurück und lesen Sie, was Amnesty International gesagt hat. Sogar in den offiziellen israelischen Veröffentlichungen, die ich in meinem Buch zitiere, heißt es, dass der Waffenstillstand gehalten wurde, bis Israel ihn brach. Und dann tat Israel das, was es am besten kann. Es verübte ein High-Tech-Massaker im Gazastreifen und tötete etwa 1.400 Menschen. Von diesen 1.400 waren 350 Kinder. Es zerstörte systematisch die Infrastruktur des Gazastreifens und machte sich laut dem Goldstone-Bericht mehrerer Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig.

Und noch etwas, Bernie: Ich kann diesen Namen kaum noch aussprechen, ohne von Verachtung und Abscheu erfüllt zu sein. Ich habe sehr hart an der Kampagne 2016 gearbeitet und ich habe sehr hart an der Kampagne 2020 gearbeitet und ich gehörte mit großem Abstand zu den ältesten Menschen, die im Vorfeld außerhalb des Staates unterwegs waren, um für Sie zu werben. Und jetzt ist es eine bittere Erinnerung, wenn ich Ihre Aussagen höre. Hier also ein Fakt für Sie, Bernie: Wie ich bereits erwähnt habe, wurden in Gaza etwa 1.400 Menschen getötet. Schätzungen zufolge waren vier Fünftel davon Zivilisten, ein Fünftel oder 20 % waren Kämpfer. Wenn man sich ansieht, was am 7. Oktober geschah, sind die Zahlen ungefähr gleich. Nach dem Ausbruch aus den Gefängnissen oder Konzentrationslagern in Gaza wurden etwa 1.400 Zivilisten getötet. Die Zahlen, die ich gesehen habe, besagen, dass unter den getöteten Israelis etwa 400 Kämpfer waren, aber grob gesagt, gleichen sich die Zahlen aus.

Also hier ist meine Frage an Sie, Bernie, und ich meine es todernst. Das ist kein Scherz. Es geht mir nicht darum, Debattenpunkte zu sammeln. Es geht um die Menschen, um das Lied vom Warschauer Ghetto-Widerstand zu zitieren. Es ist eigentlich das Partisanenlied, aber das Lied vom Warschauer Ghetto-Widerstand. In einem Text heißt es: „‚T’was a people amidst the crashing fires of hell“. Das ist jetzt das Volk von Gaza, Bernie. Es war ein Volk, oder jetzt ist es ein Volk, inmitten der krachenden Feuer der Hölle. Und Bernie Sanders sagt ganz offen, dass es so weitergehen soll.

Hier ist also die Frage, Bernie. Sie sagen, dass die Hamas mit dem, was sie am 7. Oktober getan hat, bewiesen hat, dass man mit ihr nicht leben kann und sie vernichtet werden muss. Nun, wenn das der Fall ist, und wenn ich die historische Aufzeichnung korrekt wiedergegeben habe, wovon ich sehr überzeugt bin, dann, wenn die Zahlen ungefähr gleich sind und es unbestritten ist, dass Israel den Waffenstillstand gebrochen hat, warum kommen Sie dann nicht auf der Grundlage der Operation Gegossenes Blei, nur dieser einen Operation, diesem einen „Rasenmähen“, zu dem Schluss, dass Israel zerstört werden muss? Sie sind nach dem 7. Oktober zu der Erkenntnis gelangt, dass die Hamas vernichtet werden muss. Wenn also logischerweise ungefähr die gleiche Anzahl von Menschen getötet wurde, dann muss Israel zerstört werden.

Aber Sie werden sagen, nein, nein, nein, nein, nein, Sie werden den Kopf schütteln. Ich kenne bereits jede einzelne Ihrer Gesichtsausdrücke. Ich habe Ihnen 2016 und 2020 jeden Abend zugehört, bei jeder Debatte, immer wieder. Du wirst sagen, nein, nein, nein, du wirst den Kopf schütteln, es ist anders, denn die Hamas will Israel zerstören, Israel will Gott nicht zerstören, nein, du hast recht Bernie, bis zum 7. Oktober hattest du recht. Israel wollte Gaza nicht zerstören, es wollte nur die 2,3 Millionen Menschen, von denen die Hälfte Kinder sind, in dem Konzentrationslager schmachten und sterben lassen. Du hast Recht, Bernie, das ist etwas anderes. Die Hamas will Israel zerstören. Aber alles, was Israel tun will, ich meine, das ist keine große Sache. Seien wir doch mal ehrlich. Alles, was Israel tun wollte, war, 2.300.000 Menschen in ein Konzentrationslager zu sperren und sie dort zum Sterben zu lassen. Das ist, wissen Sie, Bernies moralische Subtilität. Sie wissen, wie Philosophen Nuancen lieben. Sie lieben Komplexität. Sie lieben die Feinheiten. Die böse Hamas will Israel zerstören, während Israel nur 2,3 Millionen Menschen lebenslang in ein Konzentrationslager sperren will.

Wenn man sich die Operation „Säule der Verteidigung“ anschaut, dann ist es so, dass nach der Operation „Gegossenes Blei“ die brutale Blockade des Gazastreifens ein wenig gelockert wurde. Und sie ermöglichte es, es war wahrscheinlich nur eine vorübergehende Erscheinung, das hat Sara Roy, die Harvard-Ökonomin, geschrieben. Und natürlich verlasse ich mich auf ihr Urteil. Sie ist die weltweit führende Autorität auf dem Gebiet der Wirtschaft des Gazastreifens. Sie sagte, dass es sich wahrscheinlich nur um eine vorübergehende Erscheinung handelte, aber Tatsache ist, dass die Wirtschaft im Gazastreifen einige Anzeichen einer Erholung zeigte. Und auch aus Katar flossen erste Gelder. Das türkische Staatsoberhaupt Erdoğan plante einen Besuch in Gaza. Das ärgerte Israel zutiefst, denn Gaza sollte nicht gedeihen, um es noch einmal relativ zu sagen, wenn ich von Gedeihen spreche. Es war nicht vorgesehen, dass er floriert.

Was hat er also getan? Das Protokoll ist eindeutig. Sie hat einen hohen Hamas-Funktionär ermordet. Dieser hochrangige Hamas-Beamte namens Jabari war der Hauptkontakt zur israelischen Regierung. Er war derjenige, der für die Aushandlung der Waffenstillstände mit Israel verantwortlich war. Und als er ermordet wurde, war er gerade dabei, einen langfristigen Waffenstillstand auszuhandeln. Hast du das gehört, Bernie? Diese bösen, hinterhältigen, teuflischen Hamas-Führer. Sie waren so hinterhältig, dass sie planten, einen langfristigen Waffenstillstand mit Israel auszuhandeln. Und was hat Israel getan? Sie töteten ihn und begannen die Operation „Säule der Verteidigung“.

Und 2014 war es dann wieder Zeit, den Rasen zu mähen“. Ohne ins Detail zu gehen, tötete Israel am Ende nicht 1.400 Palästinenser, wie es am 7. Oktober der Fall war, sondern 2.200 Palästinenser, darunter 550 Kinder. Sie zerstörten 18.000 Häuser. Peter Moore, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, dessen Aufgabe es ist, Kriegsgebiete zu bereisen. Das ist sein Lebenslauf: Kriegsgebiete zu bereisen. Nachdem er Gaza bereist hatte, sagte er, dass er noch nie in seinem Berufsleben eine Zerstörung von solchem Ausmaß gesehen habe wie in Gaza.

Aber es ist die Hamas, die zerstört werden muss, weil sie Israel nicht zerstören will. Sie erkennt Israel nicht an. Die Hamas ist das Problem. Die Hamas. Lassen Sie uns nicht über die Zerstörung des Staates Israel sprechen. Das ist unantastbar. Das ist nicht einmal ein denkbares Konzept. Aber die Hamas zu zerstören, weil sie böse ist, weil sie das personifizierte Böse ist, weil sie so böse ist, dass sie Waffenstillstände aushandelt, dass sie sich an Waffenstillstände hält, dass sie versucht, die zerstörte Wirtschaft in Gaza wieder aufzubauen, das ist das reine, destillierte, personifizierte Böse.

Und dann kommt der 7. Oktober. Ich habe schon so ausführlich darüber gesprochen, dass es fast schon langweilig ist, deshalb werde ich mich in dieser Antwort an Sie nicht wiederholen, Bernie. Aber ich muss sagen, bei allem Respekt, die Dinge, die Sie seit dem 7. Oktober sagen, sind wirklich krank. Ich weiß, Sie denken jetzt, na ja, ich habe einige der Dinge gehört, die Sie gesagt haben, und ich halte sie für krank. Schön und gut.

Wir können jedoch unterschiedlicher Meinung sein, und zwar mit Nachdruck, aber wenn Sie sagen, Sie seien gegen einen Waffenstillstand, haben Sie eine rote Linie überschritten. Sie sind zu einem moralischen Ungeheuer geworden. Ich sage es noch einmal. Sie sind zu einem moralischen Monster geworden. Ich habe gestern Ihren Tweet gelesen. Sie werden mir verzeihen, dass ich ihn nicht wortwörtlich verstanden habe, aber Sie sagten, nicht ich, Sie sagten, dass Israel wahllos Krankenhäuser und Schulen bombardiert und dabei Zivilisten tötet. Sie sagten das, und ich werde die Leute, die dieses Video aufnehmen, bitten, es zu posten, während ich diese Bemerkungen vortrage, die zugegebenermaßen eine Paraphrase dessen sind, was Sie gestern gesagt haben.

Wenn Sie sich jetzt gegen einen Waffenstillstand aussprechen, geben Sie Israel einen Freibrief, weiterhin wahllos die zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung des Gazastreifens anzugreifen, von denen 1 Million, oder 1.100.000, Kinder sind. Sie sind zu einem moralischen Ungeheuer geworden. Und sagen Sie nicht: Natürlich bin ich dagegen. Natürlich sind Sie dagegen. Und Sie glauben, Israel wird damit aufhören, weil Bernie Sanders es ihnen sagt? Glauben Sie, dass sie plötzlich aufhören werden, Krankenhäuser mit dem Plural Krankenhäuser anzugreifen, glauben Sie, dass sie aufhören werden, Krankenwagen anzugreifen? Glauben Sie, dass sie aufhören werden, zivile Wohnhäuser ins Visier zu nehmen? Die Wohnungen, die Häuser dieser Menschen, von denen 70 % und ihre Nachkommen bereits 1948 ihr Zuhause verloren haben und es nun erneut verlieren. Die 50 % Kinder haben kein Dach mehr über dem Kopf. Die kleinen Spielsachen, die sie besaßen, die Familienbilder, die sie aufbewahrten, alles liegt jetzt in Schutt und Asche. Und unter den Trümmern liegen immer noch Tausende von Kindern begraben, und Sie haben gerade grünes Licht gegeben, die Zerstörung des Gazastreifens fortzusetzen. Es war ein Volk inmitten des Fegefeuers der Hölle, und jetzt ist es ein Volk inmitten des Fegefeuers der Hölle mit dem Gütesiegel von Bernie Sanders. Was für eine erbärmliche Schande.

Ich danke Ihnen.

