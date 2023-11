Watching the watchdogs: Israel’s siege, bombs drown out its PR stunts Israel’s evacuation ‚warnings‘ in Gaza are nothing but stunts to win over Western audiences – and they are not working.

Palästinenser fliehen in den südlichen Gazastreifen auf der Salah al-Din Straße in Bureij, Gazastreifen, am Mittwoch, 8. November 2023 [AP Photo/Hatem Moussa]

Mit seinen „Evakuierungswarnungen“ im Gazastreifen spielt Israel dem westlichen Publikum etwas vor. Doch die Schwere und das Ausmaß der Angriffe auf die Zivilbevölkerung sowie die steigende Zahl der Todesopfer zeigen, dass diese Bemühungen nutzlos sind.

Die Wachhunde im Auge behalten: Israels Belagerung und Bomben übertönen seine PR-Aktionen

Von Rami G. Khouri

ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

9. November 2023

Es gibt ein Problem mit Israels neuen Propaganda- und PR-Techniken, die darauf abzielen, das Image des israelischen Militärs im Westen als eine der „moralischsten Armeen der Welt“ aufzupolieren. Das Problem ist, dass die Welt die unmenschliche Härte und das Ausmaß von Israels Tötung, Aushungerung und Belagerung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Fernsehen und in den sozialen Medien sieht, was eine Wirkung hat, die seine PR-Fähigkeiten übersteigt. Selbst die eifrigsten Unterstützer Israels, wie die Vereinigten Staaten, fordern nun eine „humanitäre Pause“, damit die verwüstete palästinensische Zivilbevölkerung Zugang zu lebenswichtigen Gütern wie Nahrung, Wasser und Medizin erhält.

Während Israel weiterhin Krankenhäuser, Schulen, die Frauen und Kinder beherbergen, sowie die wenigen verbliebenen Wassertanks und Bäckereien angreift, „warnt“ es die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen, ihre Häuser und Wohnviertel zu verlassen, bevor es sie bombardiert. Am 13. Oktober warf die Armee Flugblätter ab und schickte Telefonnachrichten an die 1,1 Millionen Einwohner in und um Gaza-Stadt, in denen sie ihnen 24 Stunden Zeit gaben, in den Süden zu gehen. Andernfalls, so hieß es in den Flugblättern, könnten sie als „Komplizen einer terroristischen Organisation“ betrachtet werden. Die Warnung wurde seither mehrmals wiederholt, aber viele Palästinenser haben den Ort nicht verlassen.

Israel sagt, seine Warnung ziele darauf ab, das Risiko für die Zivilbevölkerung zu minimieren. Solche Behauptungen werden von jedem, der diese Konflikte verfolgt, weithin abgelehnt, aber sie scheinen beim westlichen Publikum gut anzukommen (was vielleicht der Grund dafür ist, dass einige Flugblätter sowohl auf Englisch als auch auf Arabisch verfasst sind). Dieser dilettantische PR-Gag wird jedoch durch die Tatsache widerlegt, dass den meisten israelischen Raketenangriffen keine Warnungen vorausgehen. Das mag ein Grund dafür sein, dass jeden Tag durchschnittlich fast 1.000 Palästinenser getötet oder verletzt werden, von denen fast die Hälfte Kinder sind – und dass die Hälfte der 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens innerhalb des Landes vertrieben wurde.

Dass Israel Zivilisten zwingt, ihre Häuser zu verlassen, könnte durchaus ein Kriegsverbrechen sein, so Saleh Higazi, Vertreter von Amnesty International, der feststellte, dass die Flugblätter seit Oktober über Gaza abgeworfen werden: „Vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, ziviles Eigentum und zivile Infrastruktur sind Kriegsverbrechen, ebenso wie unverhältnismäßige Angriffe. Der Internationale Strafgerichtshof untersucht aktiv die Situation in Palästina und sollte diese Angriffe dringend als Kriegsverbrechen untersuchen.“

„Israels völkermörderische Absicht ist klar“, sagte die Rechtsprofessorin der Rutgers University, Noura Erekat, diese Woche in einem Interview. „Alle ‚Warnungen‘ sind bedeutungslos und unzureichend, denn es ist klar, dass das Ziel darin besteht, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben oder sie in die südlichste Region des Landes zu zwingen.“

Diese „Warnungen“ sind aus vielen Gründen keine glaubwürdigen Bemühungen, die Zahl der zivilen Todesopfer zu verringern:

Israel bleibt trotz seines Rückzugs im Jahr 2005 die „Besatzungsmacht“ im Gazastreifen, weil es immer noch wichtige Elemente der Autorität über den Streifen ausübt, da es die vollständige Kontrolle über seine Grenzen aufrechterhält. Die Anwendung von Gewalt durch einen Staat ist nach internationalem Recht und Konventionen nur im Verhältnis zu der gegen ihn eingesetzten Gewalt erlaubt, und das internationale Recht verbietet auch die Bombardierung besetzter Gebiete.

Nach der Vierten Genfer Konvention ist die Besatzungsmacht verpflichtet, die Ernährung und medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung unter ihrer Besatzung sicherzustellen. Israel tut genau das Gegenteil.

Wenn Israel wirklich einzelne Hamas-Führer töten oder gefangen nehmen wollte, hätte es viele andere Möglichkeiten, als ganze Stadtteile über ihren Bewohnern zusammenbrechen zu lassen.

Wenn Israel die Zivilbevölkerung wirklich schützen wollte, würde es sie auf sichere Straßen leiten, die in sichere Gebiete führen, anstatt sie zu töten, wenn sie versuchen, nach Süden zu fliehen.

Im gesamten Gazastreifen gibt es keine sicheren Orte, daher ist die Aufforderung an die Menschen, sich in Sicherheit zu bringen, ein grausamer Schwindel.

Tausende von Zivilisten sind nicht in der Lage, in den Süden zu fliehen, selbst wenn sie es wollten, aufgrund ihres körperlichen Zustands oder ihres Status in Krankenhäusern oder Schulen, die zu Notunterkünften umfunktioniert wurden.

Diejenigen, die sich weigern, ihre Häuser, Krankenhäuser oder Notunterkünfte zu verlassen, als Komplizen des Terrorismus zu betrachten, ist eine Form der kollektiven Bestrafung, die nach internationalem Recht verboten ist.

Selbst wenn Israel die Zivilisten auffordert, sich zu bewegen, hat es nicht das Recht, sie anzugreifen. Omar Shakir, der Direktor für Israel und Palästina bei Human Rights Watch, sagte kürzlich der New York Times: „Viele, die weggingen, stellten fest, dass sie sich immer noch in der Schusslinie befanden … Eine Warnung entbindet die Parteien nicht von der Verpflichtung, Zivilisten zu schützen.“

Amnesty International stellte 2014 nach einer Untersuchung israelischer Angriffe auf angebliche militärische Ziele in zivilen Gebieten des Gazastreifens fest: „In den Fällen, in denen Amnesty International in der Lage war, das mögliche Ziel zu bestimmen, hat es entweder festgestellt, dass es sich tatsächlich nicht um ein militärisches Ziel handelte, dass der verheerende Tribut an Zivilisten und zivilem Eigentum in keinem Verhältnis zu einem militärischen Vorteil aus dem Angriff stand und/oder dass Israel es versäumt hat, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um den Schaden an Zivilisten und zivilen Objekten zu minimieren.“

Israels Scharade, den Bewohnern des Gazastreifens zu raten, ihre Häuser zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen, sieht für informierte Analysten wie ein Zeichen für Israels Absicht aus, den gesamten oder den größten Teil des Gazastreifens zu räumen, indem es seine Bewohner in den Sinai oder anderswohin vertreibt – auch bekannt als ethnische Säuberung oder gar Völkermord. Die Palästinenser sehen darin eine grausame Wiederholung ihrer Nakba von 1948, bei der die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung zu dauerhaften Flüchtlingen wurde.

Lex Takkenberg, der jahrzehntelang Chefsyndikus und Ethikbeauftragter des UNRWA war und heute ein leitender Berater der Nichtregierungsorganisation Arab Renaissance for Development and Democracy ist, sagte in einem Interview: „Jenseits von Rache und dem Versuch, die Hamas zu zerstören, sieht die israelische Regierung eine einmalige Gelegenheit, sich ein für alle Mal von Gaza zu befreien.

„Israel kann solche ethnischen Säuberungen und völkermörderischen Ziele nicht einfach verfolgen, während die Welt dem unermesslichen Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung zusieht. Sie könnten mit Unterstützung der USA einen humanitären Vorwand brauchen, um viele oder alle Bewohner des Gazastreifens in den Sinai zu treiben. Oder sie erzeugen weiterhin Panik, wie sie es 1948 taten, diesmal durch die Unterbrechung aller Kommunikationswege und den Entzug von Lebensmitteln, Wasser oder Medikamenten, während die Bombardierungen weitergehen. Das zwingt die verzweifelten und verängstigten Menschen dazu, woanders hinzuziehen, um zu überleben.

Wenn dies das Ziel Israels ist, kann die Welt seine Kunststücke durchschauen, wie z.B. Flugblätter, die die Palästinenser auffordern, sich in Sicherheit zu bringen – obwohl Israel dafür gesorgt hat, dass es in Gaza keine Sicherheit für sie gibt.

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

