(Außenminister Antony Blinken verlässt Israel am 1. Dezember 2023. @vmsalama auf Twitter)

Die Regierung Biden ignoriert US-Gesetze und ihre eigenen symbolischen Versprechen und schützt Israels Vernichtungsfeldzug in Gaza.

Israels Völkermord in Gaza hat Bidens grünes Licht

Von Aaron Maté

11.Dezember.2023

Als israelische Kampfflugzeuge am 1. Dezember die Bombardierung des Gazastreifens wieder aufnahmen und damit eine siebentägige Pause beendeten, verließ die Wagenkolonne von Außenminister Antony Blinken „sein Hotel in Israel auf dem Weg zum Flughafen von Tel Aviv“, berichtet die Washington Post.

Bevor er Israel verließ, behauptete Blinken, er habe die israelische Regierung dazu gedrängt, den Schaden für unschuldige Zivilisten so gering wie möglich zu halten“. Aber laut Axios „forderte Blinken Israel nicht auf, die Operation zu beenden, sondern… sagte, je länger die hochintensive Militärkampagne andauere, desto mehr internationaler Druck werde sowohl auf die USA als auch auf Israel aufgebaut, sie zu beenden.“

Darüber hinaus forderte Blinken Israel auf, „sicherzustellen, dass eine Militäroperation im südlichen Gazastreifen nicht zu noch mehr zivilen Opfern führt.“ Für Blinken bedeutet „Schaden minimieren“ für die Menschen in Gaza offenbar, etwas weniger von ihnen zu töten.

Nach mehr als einer Woche unerbittlicher israelischer Angriffe auf zivile Ziele musste Blinken zugeben, dass selbst seine symbolischen Bitten ignoriert wurden. In Bezug auf Israels Angriffe sagte Blinken am Donnerstag: „Es bleibt eine Kluft zwischen genau dem, was ich gesagt habe, als ich dort war – die Absicht, Zivilisten zu schützen – und den tatsächlichen Ergebnissen, die wir vor Ort sehen.“

Es gibt nicht nur eine Kluft zwischen dem, was Blinken und seine Kollegen laut sagen, und der Realität vor Ort, sondern eine endlose Kluft.

Vor einem Monat behauptete die Biden-Administration, sie setze Israel unter Druck, kleinere Bomben gegen den dicht besiedelten Gaza-Streifen einzusetzen. „Wenn die Vereinigten Staaten Israel diese kleinere Munition liefern können, hoffen amerikanische Beamte, dass Israel sie einsetzen wird, um das Risiko für die Zivilbevölkerung zu mindern“, berichtete die New York Times am 4. November. Dieses Argument ist längst vergessen. „In den ersten anderthalb Monaten hat Israel mehr als 22.000 gelenkte und ungelenkte Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen, die von Washington geliefert wurden“, heißt es in den US-Geheimdienstdaten, die der Washington Post vorliegen. Im gleichen Zeitraum haben die USA Israel mindestens 15.000 Bomben geliefert, darunter 2.000-Pfund-Bunkerbomben. So viel zu „kleineren Bomben“.

Das Wall Street Journal charakterisiert den derzeitigen Ansatz der USA als „Aufforderung an ihren wichtigsten Verbündeten in der Region, bei der Lieferung eines Großteils der eingesetzten Munition darauf zu achten, große zivile Opfer zu vermeiden“. Die Haltung der USA ist also vergleichbar mit der eines Komplizen, der das Sturmgewehr eines Schulschützen weiter aufrüstet und ihn gleichzeitig auffordert, weniger Schüler abzuschlachten. Die Regierung Biden ist so entschlossen, das Blutbad in Gaza anzuheizen, dass sie sich sogar auf seltene Notstandsbefugnisse berufen hat, um Panzermunition ohne Überprüfung durch den Kongress zu liefern. „Die Waffenlieferung wurde beschleunigt, und der Kongress hat keine Möglichkeit, sie zu stoppen“, berichtet die New York Times.

Dass das Weiße Haus die Überprüfung durch den Kongress umgeht, steht im Einklang mit seiner Weigerung, das US-Gesetz zu befolgen, das Waffentransfers in Länder verbietet, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. Die Biden-Regierung hat sich dieser Vorschrift entzogen, indem sie einfach so getan hat, als sei sie ein hilfloser Zuschauer und nicht ein williger Komplize.

Als sich die erste Phase der israelischen Militäraktion Mitte November auf mehrere Krankenhäuser ausdehnte, betonte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gegenüber CNN, dass sein Militär „vorbildliche Arbeit leistet und versucht, zivile Opfer zu minimieren“ und „im Einklang mit dem Völkerrecht kämpft“.

In einer Sendung desselben Senders lehnte es der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan kurz darauf ab, Netanjahus Selbsteinschätzung zu bestätigen. Auf die Frage, ob Israel nach den Regeln des Krieges handele, antwortete Sullivan: „Ich werde hier nicht sitzen und Richter oder Jury in dieser Frage spielen.“ Sullivans Nicht-Antwort war ein stillschweigendes Eingeständnis, dass er die Antwort tatsächlich kennt: Wenn er der Meinung wäre, dass Israel sich an internationales (und US-) Recht hält, hätte er dies sicherlich gesagt.

Die Entscheidung der USA, nicht „Richter und Jury“ zu spielen, hält bis heute an. Nach Angaben der Washington Post räumen Regierungsbeamte jetzt ein, dass die Vereinigten Staaten keine Echtzeitbewertung der Einhaltung der Kriegsgesetze durch Israel vornehmen. Der Grund liegt auf der Hand: Würde das Weiße Haus solche Bewertungen vornehmen, wäre es gezwungen, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen.

Das Engagement des Weißen Hauses für Israel ist so groß, dass es nicht einmal die geringe humanitäre Hilfe gewährleisten kann, die es versprochen hat. Seit der Wiederaufnahme des israelischen Angriffs am 1. Dezember ist die Hilfe auf weniger als die Hälfte dessen gesunken, was Israel während des siebentägigen Waffenstillstands von Ägypten aus in den Gazastreifen einfließen ließ“, berichtet die Washington Post. Dementsprechend protestiert der oberste Hilfsbeamte der Vereinten Nationen in Gaza nun, dass „wir im südlichen Gazastreifen keine humanitäre Operation mehr haben, die diesen Namen verdient“. Laut Carl Skau vom Welternährungsprogramm „hungert die Hälfte der Bevölkerung“, und „neun von zehn Menschen haben nicht jeden Tag zu essen“. Die israelische Politik, die Hilfsgüter blockiert und Lieferungen angreift, kann laut Euro-Med Human Rights Monitor „nur als Hungerkrieg gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen bezeichnet werden.“

Um den Krieg fortzusetzen, erfüllen die USA auch ihre jahrzehntelange Rolle, im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen Maßnahmen einzulegen, die die israelische Aggression einschränken würden. Die jüngste Abstimmung dieser Art fand am Freitag statt, als die USA im Alleingang eine Resolution blockierten, die einen sofortigen Waffenstillstand forderte. Ein Waffenstillstand, erklärte der stellvertretende US-Botschafter Robert Wood, „würde nur die Saat für den nächsten Krieg legen“. Angesichts der Tatsache, dass der gegenwärtige „Krieg“ ein regelrechtes Abschlachten der wehrlosen Zivilbevölkerung des Gazastreifens ist, argumentieren die USA also, dass Israel die Bevölkerung des Gazastreifens so lange ausrotten muss, bis niemand mehr Widerstand leistet.

Israel erkennt die Bemühungen der USA in seinem Namen an. „Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle Flugzeuge und Bomben, all das kommt aus den USA“, erklärte der pensionierte IDF-Generalmajor Yitzhak Brick kürzlich. „In dem Moment, in dem sie den Hahn zudrehen, kann man nicht mehr weiterkämpfen. Man hat keine Möglichkeiten mehr. … Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.“ Der „Wasserhahn“ der USA wird in noch nie dagewesener Weise genutzt. Dem US-Militärhistoriker Robert Pape zufolge „wird Gaza auch als Ortsname für eine der schwersten konventionellen Bombenkampagnen der Geschichte in die Geschichte eingehen“, vergleichbar mit den Teppichbombardements auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg.

„Wir brauchen drei Dinge von den USA: Munition, Munition und Munition“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu laut Israel Hayom vor einer Gruppe von Beamten. „Es gibt große Demonstrationen in den westlichen Hauptstädten“, bemerkte er, und „wir müssen Gegendruck ausüben“, um sicherzustellen, dass die Unterstützung der USA anhält.

In letzterem Punkt irrt Netanjahu vielleicht. Wie seine Weigerung, die US-Militärhilfe auf ein einziges Mal zu begrenzen, zeigt, steht die Regierung Biden nicht unter Druck, den Massenmord zu beenden.

Die Tatsache, dass Bidens Besuch in Israel mit dem Tod seines Vorgängers Henry Kissinger zusammenfiel, hat historische Bedeutung.

Bei einem Treffen in Jakarta am 6. Dezember 1976 – in diesem Monat vor 47 Jahren – gaben Kissinger und Präsident Gerald Ford dem indonesischen Präsidenten Suharto grünes Licht für seinen völkermörderischen Einmarsch in Osttimor, bei dem schätzungsweise 200.000 Menschen getötet wurden.

Henry Kissinger, US-Präsident Gerald Ford und der indonesische Präsident Suharto in Jakarta, Indonesien, am 6. Dezember 1975. (David Hume Kennerly / Gerald R. Ford Presidential Library via Wikimedia Commons)

Den Aufzeichnungen des Treffens zufolge erörterte Kissinger, wie der Einsatz von US-Waffen zu rechtfertigen sei, was davon abhänge, „wie wir es auslegen; ob es sich um Selbstverteidigung oder um eine Auslandsoperation handelt“. Er fügte hinzu: „Es ist wichtig, dass alles, was Sie tun, schnell zum Erfolg führt. Wir wären in der Lage, die Reaktion in Amerika zu beeinflussen, wenn das, was passiert, nach unserer Rückkehr geschieht.“

Indonesien marschierte am folgenden Tag in Osttimor ein, gerade als Kissinger und Ford nach Hause zurückkehrten. Heute gewähren Blinken und die Regierung Biden Israel ähnliche militärische Unterstützung und rhetorisch-diplomatische Deckung, mit einem Unterschied. Diesmal sind die USA dem völkermörderischen Feldzug eines Klientenstaates so sehr verpflichtet, dass sie das Gemetzel sogar zuließen, während ihr grünes Licht gebender Spitzendiplomat noch vor Ort war.

Übersetzt mit Deepl.com



