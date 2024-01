UK Covertly Plotted to Discredit John Pilger In 1975, the Foreign Office’s secret Cold War propaganda unit, the Information Research Department, opened a file on the Australian journalist, John McEvoy reports. By John McEvoy Declassified UK Recently declassified files show how the U.K. government covertly monitored Australian jour

Terrasse des Londoner Carlton House, dem ursprünglichen Sitz der Propagandaaktivitäten des Information Research Department. (Suedwester93, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

1975 legte die geheime Propagandaabteilung des Auswärtigen Amtes für den Kalten Krieg, das Information Research Department, eine Akte über den australischen Journalisten an, berichtet John McEvoy.

UK plante verdeckt die Diskreditierung von John Pilger

Von John McEvoy

Declassified UK.



16. Januar 2024

Kürzlich freigegebene Akten zeigen, wie die britische Regierung den australischen Journalisten John Pilger heimlich überwachte und versuchte, ihn zu diskreditieren, indem sie Medienkontakte ermutigte, ihn in der Presse anzugreifen.

Pilger, der am 30. Dezember im Alter von 84 Jahren in London starb, war vor allem für seine zahlreichen Dokumentarfilme bekannt, in denen er die Politik der Regierungen der USA, Großbritanniens und Australiens aufdeckte.

Sein Film Stealing a Nation zeigte, wie Großbritannien die einheimische Bevölkerung der Chagos-Inseln vertrieb, um Platz für einen US-Militärstützpunkt zu schaffen, während Death of a Nation aufdeckte, wie der Völkermord in Osttimor „mit der Duldung Großbritanniens, der USA und Australiens geschah“.

Geheimakte

1975 legte die geheime Propagandaabteilung des Auswärtigen Amtes für den Kalten Krieg, das Information Research Department (IRD), eine Akte über Pilger an.

In jenem Jahr beschwerte sich die IRD-Beamtin Frau J. O’Connor Howe darüber, dass Pilgers in Großbritannien ausgestrahlte Fernsehsendung „A Nod and a Wink“ (Ein Nicken und ein Augenzwinkern) „die Streikposten von Shrewsbury völlig wohlwollend behandelt“ habe, als mehrere Gewerkschafter zu Unrecht verurteilt und inhaftiert wurden.

Howe fügte hinzu: „Es bleibt zu hoffen, dass John Pilger und seine Sorte keinen Einfluss auf die Berichterstattung über das Zeitgeschehen nehmen.“ Ein anderer Beamter antwortete, dass „Pilgers Nicken und Augenzwinkern sorgfältiger beobachtet werden muss“.

Obwohl das IRD 1977 geschlossen wurde, wurde Pilgers Akte an seine Nachfolgeorganisation, die Special Production Unit (SPU), übergeben, und das Außenministerium verfolgte seine Aktivitäten in den folgenden Jahren weiter.

Hatchet Job

In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren besuchte Pilger Südostasien, um die Filme Year Zero: The Silent Death of Cambodia und Cambodia: Year One.

Die Dokumentarfilme behandelten Washingtons geheime Bombenkampagne gegen Kambodscha während des Vietnamkriegs und die Mitverantwortung der USA und Großbritanniens für die Brutalität des Pol-Pot-Regimes.

Während dieser Zeit überwachte die britische Regierung die Aktivitäten von Pilger und plante Gegenmaßnahmen gegen ihn.

Das Büro der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher bat die britische Botschaft in Bangkok privat um „Informationen über den journalistischen Hintergrund von Pilger“.

Sie bat insbesondere um „Beispiele für jegliches Material von Pilger über Vietnam/Kambodscha aus dem Zeitraum 1968-78 und Beispiele für seine Arbeit, die die britische Innenpolitik kritisiert.“

Pilger im Jahr 2011. (SCU Media Students, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Im September 1980 stellte Thomas J. Duggin, ein britischer Botschaftsbeamter in Bangkok, fest, dass Pilgers Arbeit über Kambodscha „eine Erwiderung [Antwort] verdient, bevor sein Film gezeigt wird – ein Thema, das vielleicht Peter Joys Aufmerksamkeit verdient.“

Peter Joy war kein gewöhnlicher Diplomat. Er war der Leiter der streng geheimen Special Editorial Unit (SEU) des IRD, die weltweit „schwarze Propaganda“-Operationen gegen diejenigen plante und durchführte, die als Bedrohung für die Interessen Großbritanniens galten.

Dabei arbeitete die SEU eng mit dem MI6 zusammen, um Berichte aus gefälschten Quellen und von fiktiven Organisationen zu erstellen und strategisch wertvolle Informationen in die Presse einzuschleusen.

Mit anderen Worten, was Duggin anscheinend andeutete, war, dass das Außenministerium vor der Veröffentlichung seines Films verdeckt einen Auftragsmord an Pilger anregte.

(DeclassifiedUK)

Anklageschrift

Das Außenministerium stellte daraufhin eine Anklageschrift gegen Pilger zusammen und suchte nach einem Journalisten, der bereit war, einen „Hatchet Job“ über ihn zu verfassen.

Ein solcher Artikel könnte sich auf „die Kommentare der beiden Botschaften in Bangkok [Großbritannien und die USA] stützen, um den durch Pilgers Berichterstattung entstandenen Eindruck zu widerlegen“.

Die Botschaft erhielt auch Informationen von „einem von Pilgers Mitarbeitern“, der sie privat „über seine Motive und Aktivitäten“ in der Region informierte. Es ist unklar, wer dies war.

Letztendlich hat „der Widerwille eines Journalisten“ den Plan des Außenministeriums, Pilgers Berichterstattung über Kambodscha zu bekämpfen, zunichte gemacht.

Es bleibt jedoch unklar, ob es dem Außenministerium an anderer Stelle gelungen ist, Angriffsartikel auf Pilger zu inspirieren.

Viele der Dokumente in Pilgers Akte wurden entfernt, wobei einige bis 2041 unter Verschluss bleiben sollen.

‚Ich kann nur noch lachen‘

Im Auswärtigen Amt wurde Pilger häufig mit wütenden Worten bedacht. Seine Arbeit über Südostasien lese sich wie eine „zynische Stimme aus dem Kreml“, argumentierte ein Beamter des Außenministeriums, und ein anderer beklagte, dass sie „wie ein PR-Job im Auftrag von Hanoi und Moskau aussieht“.

Vor seinem Tod reagierte Pilger auf diese Enthüllungen: „Einige der Dokumente über mich reichen bis in die achtziger Jahre zurück – und das war, als ich aus Südostasien, Kambodscha und Vietnam berichtete.

„Meine Berichterstattung, die wirklich exklusiv war, erzählte den Leuten etwas, was sie nicht wussten, sie enthüllte viel, sie enthüllte die Tyrannen, aber sie enthüllte auch, wer die Tyrannen heimlich unterstützte – das ist ziemlich peinlich.

„Ich wurde in einem dieser Dokumente als kremlfreundlich bezeichnet. Ich meine, wenn ich das lese, kann ich viele Jahre später nur noch lachen… Aber wir dürfen das nie auf die leichte Schulter nehmen“.

John Pilger erzählte dem Autor unter vier Augen, dass er von einer Kampagne des Außenministeriums gegen ihn wusste, die mit den USA in Verbindung stand, aber nur wenige Belege hatte.

„Die Geschichten von mir, die sie verärgert haben, waren ihre Verwicklung mit den Roten Khmer und Suhartos Krieg gegen Osttimor“, sagte er.

John McEvoy ist ein unabhängiger Journalist, der für International History Review, The Canary, Tribune Magazine, Jacobin und Brasil Wire geschrieben hat.

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

