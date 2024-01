Scott Ritter: Wie die USA die Welt über ihr Engagement im Jemen in die Irre führen Von Scott Ritter

Scott Ritter: Wie die USA die Welt über ihr Engagement im Jemen in die Irre führen

Die USA und das Vereinigte Königreich rechtfertigen ihre Militärschläge im Jemen als notwendig und legal und berufen sich dabei auf Selbstverteidigung und UN-Resolutionen. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Aktion jedoch nicht genehmigt, so dass sie unrechtmäßig war. Die USA beriefen sich auf kollektive Selbstverteidigung, doch ihr Vorgehen untergrub das Völkerrecht. Diese unilateralen Angriffe verstoßen gegen die UN-Charta und das Völkerrecht.

Von Scott Ritter

17. Januar 2024

Washington behauptet zwar, die Angriffe auf die Einrichtungen der Houthi seien defensiv und völlig legal, doch beides ist nicht der Fall.

„Die Angriffe im Jemen waren notwendig, verhältnismäßig und mit dem Völkerrecht vereinbar“. Mit dieser Aussage verteidigte der Delegierte der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen die gemeinsamen Militärschläge der USA und Großbritanniens gegen Ziele, die mit der Houthi-Miliz verbunden sind, die in der Nacht des 12. Januar 2024 durchgeführt wurden.

Die Ironie dieser Erklärung besteht darin, dass sie vor einem Gremium, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, abgegeben wurde, das eine solche Aktion nicht genehmigt hatte, wodurch jeder Anspruch auf Legitimität, den die USA möglicherweise erheben könnten, entfällt.

Die Charta der Vereinten Nationen nennt zwei völkerrechtliche Bedingungen, unter denen militärische Gewalt eingesetzt werden kann. Die eine ist die legitime Selbstverteidigung, wie sie in Artikel 51 der Charta formuliert ist. Die andere ist in Übereinstimmung mit der vom UN-Sicherheitsrat durch eine Resolution nach Kapitel VII der Charta erteilten Befugnis.

Der britische Außenminister David Cameron berief sich in seiner Rechtfertigung der britischen Beteiligung an den Angriffen auf den Jemen auf den UN-Sicherheitsrat und behauptete, der Rat habe „deutlich gemacht“, dass die „Houthi ihre Angriffe im Roten Meer einstellen müssen“.

Der Sicherheitsrat hatte zwar eine Resolution verabschiedet, in der die Houthi aufgefordert wurden, ihre Angriffe auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer einzustellen, doch diese Resolution wurde nicht im Rahmen von Kapitel VII verabschiedet, so dass weder die USA noch das Vereinigte Königreich nach internationalem Recht befugt waren, ihre Angriffe auf den Jemen durchzuführen.

Sowohl die USA als auch das Vereinigte Königreich beriefen sich bei ihren Angriffen auf den Jemen auf den Begriff der Selbstverteidigung und spielten damit indirekt auf eine mögliche anerkennungsfähige Handlung nach Artikel 51 der UN-Charta an. US-Präsident Joe Biden rechtfertigte den US-Militärangriff auf die Houthi-Milizen im Jemen in einer kurz nach Ende der Angriffe veröffentlichten Erklärung. „Ich habe diese Militäraktion angeordnet“, erklärte er, „in Übereinstimmung mit meiner Verantwortung, die Amerikaner im In- und Ausland zu schützen.“

Das Hauptproblem bei dieser Argumentation ist, dass die Houthis keine Amerikaner angegriffen haben, weder im Inland noch im Ausland. Soweit die US-Streitkräfte zuvor gegen die von den Houthis abgefeuerten Waffen vorgegangen waren, hatten sie dies getan, um nicht-amerikanische Einrichtungen – entweder den Staat Israel oder die internationale Schifffahrt – vor Angriffen der Houthis zu schützen. Die USA könnten sich unter keinen Umständen darauf berufen, von den Houthis angegriffen worden zu sein.

Die Angriffe der USA, so Biden, „wurden durchgeführt, um die Houthis abzuschrecken und ihre Fähigkeit zu schwächen, künftige Angriffe zu starten.

Diese Formulierung deutet darauf hin, dass die USA eine unmittelbare Bedrohung des kommerziellen Seeverkehrs in den internationalen Schifffahrtsrouten beseitigen wollten. Um die völkerrechtlichen Anforderungen an eine kollektive Selbstverteidigung zu erfüllen – das einzig mögliche Argument für die Legitimität, da die USA selbst nicht angegriffen wurden -, müssten die USA nachweisen, dass sie Teil eines Kollektivs von Nationalstaaten waren, die entweder von den Houthis angegriffen wurden oder von einem unmittelbar bevorstehenden Angriff bedroht waren, der ein Eingreifen des Sicherheitsrats ausschloss.

Ende Dezember 2023 hatten die USA zusammen mit mehreren anderen Staaten militärische Kräfte in der so genannten Operation Prosperity Guardian(Operation Wohlstandwächter)zusammengezogen, um die seit dem 19. November 2023 stattfindenden Angriffe der Houthis auf die Seeschifffahrt abzuwehren.

Im Nachhinein untergruben die USA jedoch jegliche Behauptung, dass ihr Vorgehen mit dem Völkerrecht vereinbar sei, nämlich dass es sich um einen Akt kollektiver präventiver Selbstverteidigung im Einklang mit Artikel 51 der UN-Charta handele.

Das US Central Command (CENTCOM), das für Operationen im Nahen Osten zuständig ist, gab kurz nach dem zweiten Angriff Washingtons auf eine Radaranlage der Houthi, die angeblich an einem Angriff auf die Schifffahrt im Roten Meer beteiligt war, eine Presseerklärung heraus.

In der Erklärung heißt es, der Angriff auf die Radaranlage der Houthi sei eine „Folgeaktion“ der Angriffe vom 12. Januar und habe „nichts mit der Operation Prosperity Guardian zu tun, einer Verteidigungskoalition aus über 20 Ländern, die im Roten Meer, in der Straße von Bab al-Mandeb und im Golf von Aden operiert“.

Indem sie sich von der Operation Prosperity Guardian distanziert haben, haben die USA jede Vorstellung von präemptiver kollektiver Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta untergraben und den einseitigen und inhärent illegalen Charakter ihrer militärischen Angriffe auf den Jemen deutlich gemacht.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor des Buches „Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union“. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkriegs und von 1991-1998 als UN-Waffeninspektor.

