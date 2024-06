https://www.nachdenkseiten.de/?p=116577



Wagenknechts Wagnis – Eine teilnehmende Beobachtung zur Entstehungsgeschichte des BSW, Teil 2

Ein Artikel von Ramon Schack

Einige Wochen später. Die Wilmersdorfer Straße, tief im Herzen der ehemaligen Frontstadt West-Berlin. In der Fußgängerzone herrscht reges Treiben, obwohl die Sonne brennt, denn der EU-Wahlkampf tobt.

Lesen Sie heute den zweiten Teil des Berichts von Ramon Schack.



BSW-Urgesteine in der Wilmersdorfer Straße

Am BSW-Stand befindet sich Evelin Genzel im Gespräch mit einem Mann, der noch nicht sicher ist, ob er die neue Partei wählen wird – Interesse bekundet er auf jeden Fall. „So geht es die ganze Zeit“, berichtet Genzel, die zusammen mit ihrem Ehemann Hans-Joachim aus dem engsten Umfeld von Alexander King stammt. Trotz der Jugend der Partei gilt das Ehepaar Genzel schon als „BSW-Urgestein“. Auf jeden Fall sind sie von Anfang an dabei und investieren viel Zeit und Energie in ihrer Freizeit, um beim Aufbau und dem Wahlkampf des BSW behilflich zu sein.

Eine junge Frau nähert sich: „Ich habe die Grünen gewählt", ruft sie aus, so als würde sie damit einen Straftatbestand eingestehen. „Das passiert mir nicht wieder. Wie sich diese Partei zum Nachteil verändert hat", murmelt sie, während sie einen Flyer mit dem Konterfei von Sahra Wagenknecht in der Hand hält. Hans-Joachim Genzel, von Beruf Rentner, berichtet amüsiert, wie einige Stunden zuvor Lisa Paus, die Politikerin der Grünen und amtierende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, vom Stand ihrer Partei gegenüber zum BSW-Stand hinüberging, um sich bei Wagenknechts Wahlhelfern über das umstrittene Verfahren zur Aufnahme von Mitgliedern zu erkundigen. „Ich habe mich aber bedeckt gehalten", schmunzelt Genzel, während er sich eine Zigarette ansteckt.

