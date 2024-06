„We are going to hurt you“: UC Santa Cruz chancellor unleashes police mayhem against student protesters A brutal, nine-hour, multi-agency police assault against unarmed protesters at UC Santa Cruz shows the university would rather use violence against its own students than address demands to divest from genocide.

Am frühen Morgen des 31. Mai umzingelten schwer bewaffnete Polizisten in Einsatzkleidung die protestierenden Studenten. (Foto: Kyle Allemand)

Ein brutaler, neunstündiger, behördenübergreifender Polizeieinsatz gegen unbewaffnete Demonstranten an der UC Santa Cruz zeigt, dass die Universität lieber Gewalt gegen ihre eigenen Studenten einsetzt, als auf die Forderung einzugehen, sich vom Völkermord zu distanzieren.

„Wir werden euch wehtun“: Rektor der UC Santa Cruz entfesselt Polizeigewalt gegen protestierende Studenten

Von Studenten für Gerechtigkeit in Palästina an der UC Santa Cruz

12. Juni 2024

Noch vor Mitternacht am 30. Mai 2024 stürmten Polizeibeamte aus ganz Kalifornien das Lager der Gaza-Solidarität an der UC Santa Cruz. Mehrere Hundert Polizisten von der UC Santa Cruz, der UC San Francisco, der UC Davis, der UC Riverside sowie den Polizeidienststellen von San Jose, San Bruno, San Mateo, Daly City, Pacifica, South San Francisco, Santa Clara und Watsonville, dem Santa Cruz County Sheriff’s Office und der California Highway Patrol reagierten auf ein von UCSC-Rektor Cynthia Larive genehmigtes Ersuchen um „gegenseitige Hilfe“.

Daraufhin kam es zu einem brutalen, behördenübergreifenden Angriff der CHP und anderer Polizeikräfte auf unbewaffnete Demonstranten, der neun Stunden dauerte und zu erheblichen Verletzungen führte. In einer Zeit, in der die Budgets der Universitäten knapp bemessen sind, war das Ausmaß des Polizeieinsatzes an der UCSC zur Unterdrückung von Organisationen, die sich für die Solidarität mit Palästina und die Abkehr von der israelischen Besatzung einsetzen, mit Sicherheit sehr kostspielig. „Millionen von Dollar sind wahrscheinlich in die Planung, Koordination und Durchführung der Polizeiaktion geflossen, die Genossen, Kollegen, Freunde und Mitreisende an unserem Arbeitsplatz brutalisiert und traumatisiert hat“, so Nick Mitchell, Mitglied der UCSC-Fakultät.

Rektor konstruiert Vorwand, um Polizisten auf Studenten anzusetzen

In öffentlichen Verlautbarungen vor und nach der gewaltsamen Durchsuchung des Lagers durch die Polizei versuchte Rektor Larive, die Anwendung staatlicher Gewalt gegen Studenten zu rationalisieren, indem er behauptete, dass Demonstranten zwei Tage vor der Razzia „ein medizinisches Notfallfahrzeug daran gehindert hätten, in eine Einrichtung zu gelangen, in der ein Kleinkind in Not war“. Zahlreiche Augenzeugenberichte, die durch Fotos und Videobeweise untermauert werden, widersprechen jedoch dieser Darstellung. Die Bewohner der Einrichtung forderten den Rektor zum sofortigen Rücktritt auf und kritisierten Larive dafür, dass er „die traumatische Erfahrung einer Familie zynisch ausnutzt, um eine Geschichte zu konstruieren, die versucht, Polizeibrutalität zu rechtfertigen“. Sie behaupteten, es sei „Larives Entscheidung, die Polizei auf Mitglieder der UCSC-Gemeinschaft loszulassen“, und nicht die der Demonstranten, die zu potenziell tödlichen Bedingungen auf dem Campus geführt habe.

Durch den Einsatz der militarisierten Polizei gegen das Gaza-Solidaritätscamp scheint Larive ihr Ansehen an der UC Santa Cruz stark geschwächt zu haben. „Ihre Handlungen deuten auf eine schlechte Führung unseres vielfältigen Campus hin, mit schlimmen Folgen für unsere Gemeinschaft in einer Zeit, in der wir am dringendsten zusammenkommen müssen“, erklärte die Associate Professor of Literature Amanda M. Smith. „Rektor Larive muss jetzt den Kurs korrigieren, indem sie zu ihren Fehlern steht, die Campus-Verbote für die verhafteten Personen rückgängig macht und den langen, harten Beitrag zur Wiedergutmachung beginnt.“

Vor der Polizeirazzia unterzeichneten über 160 Lehrkräfte des UCSC-Senats eine offene Petition, in der Larive davor gewarnt wurde, die Polizei zur Räumung des Camps einzusetzen. Während eines zweiwöchigen Zeitfensters stimmte eine überwältigende Mehrheit der Senatsfakultät für eine formelle Resolution, in der die Campusleitung aufgefordert wird, „sich im Umgang mit den Demonstranten für Frieden und Dialog einzusetzen“ und „davon abzusehen, die Polizei auf den Campus zu bringen, um Teilnehmer des Gaza-Solidaritätslagers oder damit verbundener Demonstrationen aufzulösen, zu zerstreuen oder zu verhaften“. Die Abstimmungsergebnisse wurden schließlich am 6. Juni veröffentlicht, sechs Tage nachdem Larive über 300 Polizisten gegen die Demonstranten eingesetzt hatte.

Von der Polizei eingekreist

Am 30. Mai, etwa eine Stunde vor dem Betreten des Camps, errichtete die Polizei eine äußere Absperrung, die sich von der Westlake Elementary School im Osten bis zum Arboretum des Campus im Westen erstreckte, eine Entfernung von drei Meilen. Nur wenige Medienberichte haben das Ausmaß des Polizeieinsatzes wiedergegeben, der vom Abend des 30. Mai bis zum Morgen des 31. Mai andauerte. Neben der sichtbaren Polizeipräsenz und der Umzingelung der Demonstranten im Lager durch mehrere Behörden gab es eine äußere Begrenzung, die als Verhaftungslinie diente, wobei die erste Verhaftung gegen 1.00 Uhr am 31. Mai erfolgte, als sich ein Fahrradfahrer der Begrenzung näherte. In der Tat gab es einen inneren und einen äußeren Perimeter von Polizisten, die das Lager umstellten.

Um 23:52 Uhr marschierten Beamte in Einsatzkleidung in das Lager ein. Diese Polizisten bildeten die innere Absperrung und hatten die Aufgabe, die Demonstranten anzugreifen und festzunehmen. Studenten, Dozenten und Gemeindemitglieder bildeten Verteidigungs- und Selbstschutzlinien. In den folgenden achteinhalb Stunden ging die Polizei brutal gegen die Demonstranten vor und umzingelte sie von allen Seiten. Alle zehn bis fünfzehn Minuten griff die Polizei in Wellen an, stürmte mit geballter Kraft auf bestimmte Teile der gefangenen Gruppe zu und packte und zerrte in vielen Fällen die Demonstranten an ihren Hälsen. Dabei setzten sie ihre Schlagstöcke wie Waffen ein, stießen sie direkt in die lebenswichtigen Organe der Demonstranten und zielten bis auf die Brust der Frauen. Mehrere Studenten mussten aufgrund ihrer Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert werden. Offenbar war es das Ziel, schwere Verletzungen zu verursachen, um die Zahl der Demonstranten zu verringern.

Die kalifornische Autobahnpolizei schändet ein Mahnmal für die Märtyrer. (Bild: Kyle Allemand

Während ihre Kollegen die Demonstranten verprügelten, beaufsichtigten andere Polizisten die Zerstörung des Lagers, in dem einst viele Studenten wohnten, von denen einige sonst keine Unterkunft hatten, und beteiligten sich daran. Die Polizei setzte Bulldozer ein, um Zelte, die Krankenstation, die Küche, den Kunstraum und die lebendige Volksuniversität zu zerstören. Sie rissen palästinensische Flaggen, handgefertigte Banner und öffentliche Kunstwerke herunter und zerrissen in einer besonders herzlosen Aktion Leichensäcke, die in einer Gedenkstätte mit Blumen und den Namen der Märtyrer ausgestellt waren, obwohl die Demonstranten sie aufgefordert hatten, sie nicht zu berühren. Dutzende von dekorierten Schildern wurden mit einem potenziell gefährlichen chemischen Lösungsmittel besprüht. „Ich sah zu, wie die schönen Zelte auseinandergerissen wurden, unser Essens-, Medizin- und Versorgungszelt wurde von den Polizisten weggefegt. Wir schrien sie an und flehten sie an, aufzuhören und ihr Handeln zu überdenken“, berichtete ein Demonstrant, der dreizehn Stunden lang an der Schlange stand.

Um 8:00 Uhr morgens hatte die Polizei die Kreuzung High und Bay am Fuße des Campus sowie die Kreuzung High und Western auf der anderen Straßenseite vollständig blockiert. Diese Blockade verhinderte, dass Lebensmittel, medizinische Versorgung, unterstützende Gemeindemitglieder, Journalisten mit Presseausweisen und juristische Beobachter auf den Parkplatz neben dem Scheunentheater gelangten, wo die gefangenen Demonstranten angegriffen wurden. Ein Demonstrant erinnerte sich: „Ich bin mehrmals erstickt und hatte das Gefühl, mein Körper würde explodieren, so sehr wurde er von den Polizisten gestoßen und geschoben.“ Die Demonstranten riefen Beobachtern und Journalisten zu: „Sie [die Polizei] tun uns weh!“ und „Wir können nicht atmen!“ Sie versuchten auch erfolglos, sich als Gruppe auf die Journalisten zuzubewegen, damit diese die Angriffswellen der Polizei aus nächster Nähe beobachten konnten. Gemeindemitglieder hatten Mühe, die Menschen am Fuße des Campus zu erreichen, da die Polizei Störsender einsetzte. Die Polizei ging die ganze Nacht über brutal gegen die Demonstranten vor und verweigerte ihnen die Möglichkeit, Wasser zu trinken, etwas zu essen oder die Toilette zu benutzen.

Nachdem die Polizei die Demonstranten von den umliegenden Gemeinden isoliert hatte, nutzte sie Körperverletzung als Hauptmittel, um 112 Studenten, 4 Lehrkräfte und 8 Gemeindemitglieder bis fast 9:00 Uhr morgens festzunehmen. Die Demonstranten erlitten Rippenprellungen, Gehirnerschütterungen und andere Kopfverletzungen, Nervenschäden, verstauchte Handgelenke und andere Extremitäten, schwere Blutergüsse und Wunden, die auf die Verwendung von Kabelbindern zurückzuführen sind, einschließlich Risswunden, die genäht werden mussten. Studenten, die als Notfallsanitäter und Ersthelfer vor Ort waren, leisteten verletzten Demonstranten geschulte medizinische Hilfe. Zuweilen wurden sie jedoch durch die ständigen Übergriffe der Polizei auf die gefangenen Demonstranten daran gehindert. Alle studentischen Sanitäter an vorderster Front wurden verhaftet.

Ein Student wurde durch einen durchbrochenen, von Büschen verdeckten Zaun schwer verletzt, als er heldenhaft seinen Kameraden zu Hilfe eilte, nachdem die Polizei den sichereren gepflasterten Weg versperrt hatte. Ein anderes Gemeindemitglied wurde mit einem Sack über dem Kopf geschlagen, bis es ohnmächtig wurde. Auf Videos ist zu sehen, wie sie darum kämpfen, ihren eigenen Körper aufrecht zu halten, während sie in ein Polizeifahrzeug gebracht werden und ihnen eine rechtzeitige medizinische Versorgung verweigert wird. Zeugen berichteten, dass der Sack auch zum Ersticken führte und die Person sich daraufhin übergeben musste. Die Zeugen riefen, dass die Tüte entfernt werden müsse. Der Demonstrant berichtete später, dass er eine Gehirnerschütterung erlitten habe und in der Notaufnahme behandelt werden musste, nachdem er von der Polizei angegriffen worden war.

Die meisten verhafteten Studenten wurden nicht nur strafrechtlich belangt, sondern erhielten auch ein 14-tägiges Hausverbot, so dass die auf dem Campus lebenden Studenten gezwungen waren, sich nach einer anderen Unterkunft umzusehen. Sie hatten Schwierigkeiten, an ihre persönlichen Gegenstände heranzukommen, und es wurde ihnen verwehrt, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, wie z. B. einen sicheren Aufenthaltsort und Zugang zu Lebensmitteln zu haben.

UCPD Officer G. Chalotra drückt einen Pressefotografen zu Boden. (Foto: Kyle Allemand)

Unzählige Verstöße gegen das Verhalten

Während sie die Befehle von Rektor Larive, UC-Präsident Michael Drake, den UC-Regenten und Gouverneur Gavin Newsom ausführten, brach die behördenübergreifende Polizeitruppe staatliches Recht und ihren eigenen Verhaltenskodex. Unter Verstoß gegen SB 98, ein kalifornisches Gesetz, das den Medien den Zugang zu Protesten garantiert, selbst wenn solche Bereiche „als Kommandoposten, Polizeikette oder rollende Absperrung“ geschlossen sind, hinderte die Polizei Reporter daran, sich dem Ort zu nähern, an dem sie die Demonstranten umzingelt hatten. Die Polizei bezeichnete das Lager als „Tatort“, obwohl sie das gesamte Gebiet bereits geräumt hatte, und drohte den Reportern mit Verhaftung, falls sie sich näherten. Obwohl es der Polizei untersagt ist, Journalisten anzugreifen, zu stören oder ihren Beitrag zu behindern, versuchte die Polizei, einen Reporter von City on the Hill Press festzunehmen, und schlug, wie unten gezeigt, auf einen Fotografen ein, der seine Kamera gezückt hatte. Der Fotograf erlitt eine schwere Gehirnerschütterung.

Juristischen Beobachtern wurde ebenfalls der Zugang zum Ort des Geschehens verweigert, während die Polizei stundenlang auf Studenten einschlug. Die überwiegende Mehrheit der Polizisten war auch nicht mit Körperkameras ausgestattet. Wenn sie aufgefordert wurden, ihre Dienstnummern zu zeigen, verdeckten sie diese absichtlich. „Auf Schritt und Tritt versuchte die Polizei, Transparenz und das öffentliche Interesse an ihren Aktivitäten zu verbergen“, so ein verhaftetes Fakultätsmitglied. Selbst als die Polizei legalen Beobachtern und Reportern das Recht verweigerte, über ihre Aktivitäten zu berichten, benutzten sie ihre persönlichen Telefone, um Selfies mit gefangenen Studenten zu machen, die dann zur Verhaftung ausgewählt wurden. In einigen Fällen sagten sie zu den Demonstranten, die sie für Selfies auswählten: „Du bist der Nächste“, und suggerierten damit, dass solche Fotos als „Trophäenfotos“ dienten.

Entgegen den Vorschriften schlugen die Polizisten mit ihren Schlagstöcken wiederholt und aggressiv auf die Demonstranten ein, und zwar sowohl in den Bauch- und Rippenbereich als auch, im Falle der weiblichen Studenten, auf die Brust. Eine Demonstrantin beschrieb, dass ein Beamter in ihr Hemd griff und eine ihrer Brüste packte, nachdem er ihr zwischen die Brüste gestochen hatte. Sie erinnerte sich daran, wie sie schrie: „Einer eurer Beamten hat mich angefasst! Wie kann er es wagen?“ zu UCSC PD Lieutenant Greg Flippo, der ihre Aussage zurückwies. Zahlreiche Studenten mussten sich aufgrund von Schlagstockstößen in den Bauch übergeben, einige so sehr, dass sie dringend ärztliche Hilfe in der Notaufnahme in Anspruch nehmen mussten.

Eine Person wurde so stark geschlagen, dass sie das Bewusstsein verlor. „Ich wurde wiederholt in die Rippen gestoßen, so dass ich noch Tage nach dem Überfall Schmerzen hatte“, hieß es. „Während ich mit meinen Freunden die Stellung hielt, wurde ich ohnmächtig.“ Die Polizei zerrte ihren schlaffen Körper am Arm weg. Ein anderer Demonstrant „signalisierte verbal seine Bereitschaft, friedlich verhaftet zu werden, indem er seine Arme ausstreckte, um die Verhaftung zu erleichtern“, aber als Reaktion darauf packte ein CHP-Beamter „sie am Hals und warf sie zu Boden“. Ein Polizeibeamter der UCSC sagte zu dieser Person: „Ich breche Ihnen das Handgelenk, wenn es sein muss“, bevor er sie am Handgelenk verletzte.

Jason GrimmJason Grimm

Solche gewalttätigen Drohungen waren keine Seltenheit. Gegen 8:15 Uhr sagte der CHP-Kommandant Jason Grimm, der nach seinem Einsatz in Susanville nach Santa Cruz zurückgekehrt war, zu den Demonstranten: „Wir werden euch wehtun“.

Nachdem sie stundenlang brutal behandelt worden waren, wurden die festgenommenen Demonstranten vor Ort festgehalten, in einigen Fällen für weitere dreieinhalb Stunden. Anschließend wurden sie in Bussen des Campus-Loop, Fahrzeugen der CHP und des Sheriff’s Department zu zwei Orten transportiert, dem Santa Cruz County Jail und dem UCSC-Campus in der Delaware Street, wo sie abgefertigt wurden. Nur wenige, wenn überhaupt, wurden über ihre Rechte belehrt. Die für die Festnahme und den Transport der Demonstranten, die mehrheitlich gebührenpflichtige Studenten der UCSC waren, eingesetzten Busse waren dasselbe veraltete, schlecht gewartete und für unsicher befundene Modell, in dem der Busfahrer Dan Stevenson im vergangenen Dezember bei einem vermeidbaren Unfall sein Leben verlor. Diese gefährlichen und veralteten Fahrzeuge werden von den Studenten und den Beschäftigten auf dem Campus als Symbol für die Weigerung der UCSC angesehen, in ihre Arbeiter und Studenten zu investieren, anstatt in den Profit.

Den Demonstranten, die in den Bussen festgehalten wurden, wurde der Zugang zu Nahrung, Wasser und einer Toilette verweigert. „Wir sagten den Polizisten mehrmals, dass wir keine Möglichkeit hatten, die Toilette zu benutzen“, berichtete ein Demonstrant. „Sie sagten uns, es sei ihnen egal und wir würden die Möglichkeit haben, die Toilette zu benutzen, sobald wir abgefertigt würden, was aber erst nach drei Stunden der Fall war. In einem Fall wurde einer Demonstrantin nicht erlaubt, einen Tampon zu entfernen, den sie seit vierzehn Stunden benutzt hatte. „Es gab zwei Polizisten, die für unseren Bus zuständig waren, und ich sagte ihnen wiederholt, dass ich ein toxisches Schocksyndrom und einen septischen Schock riskiere, wenn ich den Tampon drin lasse. Sie sagten mir: ‚Pech gehabt.'“ Mit Hilfe mehrerer anderer Frauen im Bus, die mit Reißverschlüssen gefesselt waren, gelang es ihnen, ihren Tampon zu entfernen – eine Erfahrung, die alle Beteiligten als entwürdigend beschrieben. Nachdem sie stundenlang an Ort und Stelle festgehalten wurden, blieb einigen Schülerinnen nichts anderes übrig, als das hintere Treppenhaus des Busses als behelfsmäßige Toilette zu benutzen. „Währenddessen aß auf der anderen Seite des Busses eine Gruppe von Polizisten Pizza von Costco und unsere Gatorade, Wasserflaschen und Chips, die sie aus dem Camp gestohlen hatten“, so ein verhafteter Student.

Ein festgenommener Demonstrant sitzt mit einer Tüte über dem Kopf und von der Polizei gefesselten Händen da. (Foto: Kyle Allemand)

Eine festgenommene Demonstrantin sitzt mit einer Tüte über dem Kopf und von der Polizei gefesselten Händen da. (Foto: Kyle Allemand)

Diskriminierende Angriffe

Im Laufe der brutalen Polizeirazzia wurden die Muster der Diskriminierung deutlich. Die Polizei richtete ihre Gewalt vor allem gegen weibliche, transsexuelle und nicht-weiße Demonstranten. Ein Student berichtete, wie „mehreren Frauen die Kleider vom Leib gerissen wurden. Eine bestimmte Transgenossin, die die Polizisten um irgendeine Form von Menschlichkeit bat, wurde mit ‚Trick‘ angeschrien, bevor ihr der Rock vom Leib gerissen und sie zu Boden geworfen wurde. Die ganze Zeit über haben sie [die Polizei] gelacht“. Eine andere Studentin wies darauf hin, dass „wir nach Geschlecht organisiert waren, nicht nach Gender, und die Polizisten nannten nicht-binäre Menschen ‚x-rays‘ für die x-Kennung auf ihrem Führerschein.“ Der Fahrer des Polizeiwagens nannte eine der getrennten Gruppen „Weibchen oder was auch immer“.

Die Demonstranten erinnern sich, dass die meisten der von der Polizei brutal angegriffenen Personen offenbar farbige Frauen waren. „Als die Nacht in den Morgen überging, wurde die Polizei viel aggressiver und begann, bestimmte Studenten ins Visier zu nehmen, von denen die meisten farbige Frauen waren“, so ein Student. Farbige Frauen, die zur Zielscheibe gemacht wurden, erlitten schwerwiegende Verletzungen. Die CHP-Beamten mit den horizontalen roten Linien oben auf ihren Gesichtsschilden bildeten die vorderste Angriffslinie. Alle zehn bis fünfzehn Minuten, wenn die Polizei die Demonstranten einkesselte, stürmte ein kleineres Kontingent von CHP-Beamten mit roten Linien gewaltsam in einen ausgewählten Bereich und griff wiederholt farbige Frauen an. Ein Festgenommener berichtete, dass sich in dem Bus überwiegend AFAB oder weibliche People of Color befanden“.

Farbige Polizisten scheinen von den befehlshabenden Beamten auch als Schwachstellen angesehen worden zu sein. Als farbige Demonstranten die nicht-weißen Polizeibeamten anflehten, an ihre Familien und ihre Herkunft zu denken, wurden weiße Polizisten zu ihrer Ablösung geschickt.

Spaziergang durch die Katastrophe

Die stellvertretende Rektorin Lori Kletzer lächelt, als sie am frühen Freitagmorgen an der Polizeigewalt gegen ihre Studenten vorbeikommt. (Foto: Kyle Allemand)

Rektor Lori Kletzer lächelt, während sie am frühen Freitagmorgen an der polizeilichen Vergewaltigung ihrer Studenten vorbeigeht. (Foto: Kyle Allemand)

Einer der seltsamsten Aspekte dieser zutiefst traumatischen Nacht und dieses Morgens war der Besuch von Vizekanzlerin Lori Kletzer an dem Ort, an dem ihre Studenten von der gleichen Polizei, die sie und Kanzler Larive gegen sie eingesetzt hatten, brutal angegriffen wurden. Kletzer, die einen großen Kapuzenpulli und eine Baseballmütze trug und ihren Hund an ihrer Seite hatte, versuchte, an dem grotesken Schauspiel vorbeizuschlendern, bei dem ihre Studenten und Lehrkräfte von der Polizei in einen Kessel geworfen und brutal angegriffen wurden.

Die Studenten skandierten „Schande!“, als Kletzer versuchte, unerkannt vorbeizugehen. Viele bemerkten auch ihr offensichtliches Grinsen, als sie die Gewalt beobachtete. „Nach stundenlangem verbalen und körperlichen Missbrauch durch die von der UCSC-Verwaltung geschickten Bereitschaftspolizisten war es ungeheuerlich, mit anzusehen, wie unsere Campus-Provostin und Rektorin Lori Kletzer mit einem Grinsen im Gesicht zum Ort der Verrohung kam“, erklärte ein anonymes Mitglied der Studentenorganisation Jews Against White Supremacy (JAWS). „Eine Person, die nicht nur bereit ist, zu dieser Art von Gewalt gegen Mitglieder unserer Gemeinschaft, die gegen einen Völkermord protestieren, aufzurufen, sondern sich auch noch daran erfreut, Zeuge davon zu sein, hat absolut keinen Platz in der Leitung einer Hochschuleinrichtung, geschweige denn in einer Einrichtung, die sich dem Wohlergehen aller widmet. Ihre Handlungen spiegeln eine tiefe Verachtung für die Menschen wider, denen sie zu dienen hat. Ich bin erschüttert über ihre Handlungen, die uns gefährdet und dauerhaft geschädigt haben, und kann mir nicht vorstellen, dass sie weiterhin eine Führungsrolle an der UCSC innehat.“

In einer Erklärung zu der Polizeigewalt erklärten die Studenten für Gerechtigkeit in Palästina an der UCSC: „Die UC hat gezeigt, dass sie es vorzieht, Gewalt gegen ihre eigenen Studenten anzuwenden, anstatt auf die Forderung einzugehen, sich von einem Apartheid-, Völkermord- und Siedlerkolonialstaat zu trennen. Sie gibt mehr Geld aus, um ihre finanziellen Interessen am zionistischen Kolonialprojekt zu schützen, anstatt auf ihre Studenten zu hören und dieses Geld in die Sicherheit und die Gemeinschaft für Studenten und Arbeiter zu reinvestieren. Die Gemeinschaft von Santa Cruz und ganz Kalifornien hat dies gesehen und mit Unterstützung für die Aktivisten und Verurteilung der UC reagiert.“

Studenten für Gerechtigkeit in Palästina an der UC Santa Cruz

Students for Justice in Palestine at UC Santa Cruz (UCSC SJP) ist eine Gruppe von Studenten, Dozenten, Mitarbeitern und Mitgliedern der Gemeinschaft, die sich für Gerechtigkeit, Befreiung und Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes einsetzen. Die UCSC SJP betrachtet die Befreiung des palästinensischen Volkes als untrennbar mit der Befreiung aller unterdrückten Völker verbunden.

Übersetzt mit deepl.com

