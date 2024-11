https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-allies-say-biden-trying-to-ignite-wwiii-over-atacms-de



Trumps Verbündete sagen, Biden versuche, wegen der ATACMS-Entscheidung einen Dritten Weltkrieg zu entfachen

Von Al Mayadeen English

Quelle: Newsweek

18. November 2024



Bidens angebliche Entscheidung löste sofortige Kritik aus, und mehrere Trump-Anhänger beschuldigten ihn auf Twitter, den Konflikt in seinen letzten Monaten im Amt eskalieren zu lassen.

Auf diesem von der US-Armee zur Verfügung gestellten Bild bereitet der Unteroffizier der US-Armee Ian Ketterling, Richtschütze der Alpha Battery, 1. Bataillon, 3. Feldartillerie-Regiment, 17. Feldartillerie-Brigade, den Kran für die Verladung des Army Tactical Missile System (ATACMS) auf das High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) in Queensland, Australien, am 26. Juli 2023 (Sgt. 1st Class Andrew Dickson/US Army via AP)

Anhänger des gewählten US-Präsidenten Donald Trump nutzten am Sonntag die sozialen Medien, um auf Berichte zu reagieren, wonach Präsident Joe Biden die Ukraine ermächtigt habe, von den USA gelieferte ATACMS-Raketen (Army Tactical Missile System) für Angriffe auf russischem Territorium einzusetzen.

„Wie Präsident Trump während des Wahlkampfs sagte, ist er die einzige Person, die beide Seiten zusammenbringen kann, um über Frieden zu verhandeln und darauf hinzuarbeiten, den Krieg zu beenden und das Töten zu stoppen“, sagte Steven Cheung, Kommunikationsdirektor von Trump, gegenüber Newsweek.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bekräftigte gegenüber RBC TV die Haltung von Präsident Wladimir Putin zu möglichen US-Langstreckenraketenangriffen in Russland.

Putin hatte gewarnt, dass eine solche Entscheidung als direkte Beteiligung der Vereinigten Staaten und anderer NATO-Staaten angesehen werden würde, was „das Wesen des Konflikts“ grundlegend verändern würde.

Bidens angebliche Entscheidung löste sofort Kritik aus, und mehrere Trump-Anhänger beschuldigten ihn auf Twitter, den Konflikt in seinen letzten Amtsmonaten eskaliert zu haben, und verwiesen auf Trumps Wahlversprechen, den Krieg zu beenden.

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, eine Republikanerin aus Georgia und lautstarke Trump-Anhängerin, verurteilte Bidens Schritt und erklärte: „Auf seinem Weg aus dem Amt versucht Joe Biden auf gefährliche Weise, den Dritten Weltkrieg zu beginnen, indem er der Ukraine den Einsatz von US-Langstreckenraketen gegen Russland genehmigt.“

Sie wies darauf hin, dass “das amerikanische Volk am 5. November ein Mandat gegen genau diese letzten Entscheidungen Amerikas erteilt hat und NICHT bereit ist, ausländische Kriege zu finanzieren oder zu führen. Wir wollen unsere eigenen Probleme lösen.“

„Genug davon, das muss aufhören.“

Auf dem Weg aus dem Amt versucht Joe Biden auf gefährliche Weise, den Dritten Weltkrieg auszulösen, indem er der Ukraine den Einsatz von US-Langstreckenraketen gegen Russland genehmigt.

Das amerikanische Volk hat am 5. November ein Mandat gegen genau diese letzten Entscheidungen Amerikas erteilt und will KEINE ausländischen Kriege finanzieren oder führen …

– Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 17. November 2024

David Sacks, Co-Moderator des All-In Podcast, meldete sich ebenfalls zu Wort und schrieb: „Präsident Trump hat ein klares Mandat erhalten, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Was also tut Biden in seinen letzten beiden Monaten im Amt? Er lässt ihn massiv eskalieren.“

„Ist es sein Ziel, Trump die denkbar schlechteste Situation zu bescheren?“, fügte er hinzu.

Präsident Trump hat ein klares Mandat erhalten, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Was also tut Biden in seinen letzten zwei Monaten im Amt? Er lässt ihn massiv eskalieren. Ist es sein Ziel, Trump die schlimmstmögliche Situation zu bescheren? pic.twitter.com/T247E88xCX

– David Sacks (@DavidSacks) 17. November 2024

Elon Musk, CEO von X, äußerte sich ähnlich und retweetete einen Beitrag von Senator Mike Lee, einem Republikaner aus Utah, der schrieb: „Die Linken lieben den Krieg. Krieg ermöglicht eine größere Regierung“, und der Tech-Mogul fügte hinzu: „Stimmt“.

Stimmt

– Elon Musk (@elonmusk) 17. November 2024

Während Trump noch keine Erklärung zu diesem Thema abgegeben hat, zeigte sich sein ältester Sohn, Donald Trump Jr., empört und schrieb: „Der militärisch-industrielle Komplex scheint sicherstellen zu wollen, dass der Dritte Weltkrieg in Gang kommt, bevor mein Vater die Chance hat, Frieden zu schaffen und Leben zu retten.“

„Die Billionen müssen gesichert werden. Das Leben ist verdammt!!! Idioten!“

Der militärisch-industrielle Komplex scheint sicherstellen zu wollen, dass der Dritte Weltkrieg beginnt, bevor mein Vater die Chance hat, Frieden zu schaffen und Leben zu retten.

Die müssen sich diese Billionen Dollar sichern.

Zum Teufel mit dem Leben!!! Schwachköpfe!

– Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 17. November 2024

Darüber hinaus kritisierte auch Charlie Kirk, Gründer von Turning Point USA, die Entscheidung und postete: „Biden versucht, den 3. Weltkrieg zu beginnen. Das ist krankhaft und völlig verrückt. US-Waffen sollten NICHT dazu verwendet werden, ins Innere Russlands zu schießen! Stellen Sie sich vor, Russland würde Raketen liefern, um auf Amerika zu schießen!“

Biden versucht, den 3. Weltkrieg zu beginnen

Das ist krankhaft und völlig verrückt.

US-Waffen sollten NICHT dazu verwendet werden, ins Innere Russlands zu schießen!

Stellen Sie sich vor, Russland würde Raketen liefern, um auf Amerika zu schießen!

– Charlie Kirk (@charliekirk11) 17. November 2024

Bidens angebliche Zustimmung zum Einsatz amerikanischer Langstreckenraketen durch die Ukraine gegen militärische Ziele in Russland würde eine bedeutende politische Wende darstellen, die von Kiew seit langem angestrebt wird

Berichte der New York Times und Washington Post, die sich auf ungenannte Quellen stützten, machten erstmals auf diese Änderung aufmerksam und brachten sie mit dem angeblichen Einsatz von Truppen aus der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) zur Unterstützung der russischen Kriegsanstrengungen in Verbindung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Washington wiederholt aufgefordert, den Einsatz der ATACMS für Angriffe innerhalb Russlands zu genehmigen.

US-Medienberichten zufolge wurde der Sinneswandel der Biden-Regierung durch Geheimdienstinformationen ausgelöst, denen zufolge etwa 10.000 nordkoreanische Truppen nach Russland verlegt werden sollen.

US-Beamte hatten zuvor Vorbehalte gegen die Genehmigung von ATACMS für die Ukraine geäußert und dabei die begrenzte Wirkung auf dem Schlachtfeld und die Sorge um die Erschöpfung der amerikanischen Raketenbestände angeführt.

Lesen Sie mehr: Erklärung: Die Langstreckenwaffen, die die Ukraine gegen Russland einsetzen will

Während die drakonischen, vom Westen geführten Sanktionen gegen Russland die Wirtschaftskrise weltweit verschärfen und russische Truppen trotz des Zustroms von Militärhilfe in die Ukraine an Boden gewinnen, die direkte Beteiligung der USA an Biolabors in ganz Osteuropa und das Aufkommen von Neonazi-Gruppen aufgedeckt werden … Wie wird es weitergehen?

