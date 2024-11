https://www.trtworld.com/magazine/hamas-leaders-have-left-qatar-where-are-they-18234349



Die Hamas-Führer haben Katar verlassen. Wo sind sie?

20. November 2024

Die Regierung Biden ist der Ansicht, dass die palästinensischen Widerstandsführer keinen Platz auf der Erde verdienen – eine Position, die sich mit Israels Militärpolitik deckt, die von Menschenrechtsgruppen als Völkermord bezeichnet wird.

AA

Nachdem Katar nun bestätigt hat, dass die führenden Hamas-Führer das Land verlassen haben, bleibt abzuwarten, welches Land sie aufnehmen wird. / Foto: AA

Die Führungsspitze der Hamas und ihr Verhandlungsteam, die sich in Katar aufhielten, befinden sich nach Angaben des katarischen Außenministeriums nicht mehr im Land, was Spekulationen über den Verbleib der Führungsspitze der palästinensischen Widerstandsgruppe auslöst, die sich an vorderster Front gegen die andauernde israelische Invasion und die brutalen Luftangriffe zur Wehr setzt.

Während Doha vor kurzem seine Vermittlungsbemühungen um ein langfristiges Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas eingestellt hat, bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Majed al-Ansari, gegenüber den Medien, dass die an den Verhandlungen beteiligten Hamas-Führer das Land verlassen haben.

Ansari wies jedoch Spekulationen zurück, Katar habe das Hamas-Büro in Doha offiziell geschlossen.

Israel hat in der Vergangenheit immer wieder palästinensische Widerstandsführer in Palästina und im Ausland ermordet. Von Ahmad Jassin über Jassir Arafat bis hin zu Ismail Haniyeh – die Liste ist endlos.

Mit den jüngsten US-Wahlen, die die Rückkehr von Donald Trump als 47. Präsident des Landes ermöglichten, der die Kongresspause schnell nutzte und einige Schlüsselpositionen in der Verwaltung neu besetzte, wirkt das von den Republikanern geführte Washington kämpferisch, entschieden pro-israelisch und bedrohlich für Staaten, die in regionalen Konflikten einen Mittelweg suchen.

Nachdem Katar nun bestätigt hat, dass die führenden Hamas-Führer das Land verlassen haben, bleibt abzuwarten, welches Land sie aufnehmen wird.

Medienberichten zufolge übt Israel Druck auf die Regierung Biden aus, um Länder wie Katar dazu zu bewegen, der Hamas den Rücken zu kehren und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die künftige Trump-Administration noch ein paar Stufen höher gehen und den palästinensischen Widerstandsführern außerhalb des Gazastreifens das Leben schwer machen kann.

Mehr lesen

Biden hat Gaza im Stich gelassen und sich für Israels Sicherheit eingesetzt: Mitarbeiter des Weißen Hauses

Die regionalen Verbündeten der Hamas, wie der Iran und der Libanon, sind für ihre Spitzenpolitiker nicht mehr sicher. Israel ist tief in deren Sicherheitsapparat eingedrungen und nimmt nach Belieben hochrangige Widerstandsführer ins Visier.

Die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran im Juli dieses Jahres und die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut nur zwei Monate später haben gezeigt, dass beide Länder unsicher und anfällig für israelische Angriffe sind.

Einige westliche Medien berichteten fälschlicherweise, dass die Türkei das neue Ziel der Hamas sei, doch das türkische Außenministerium dementierte diese Behauptungen umgehend und erklärte, das Hamas-Büro sei nicht aus Doha umgezogen.

Am 18. November dementierte die Hamas ebenfalls die unbegründeten Berichte, wonach ihre Führung in die Türkei umgezogen sei.

Die Regierung Biden reagierte auf die Berichte mit einer Position, die mit der Haltung des israelischen Staates gegenüber der Hamas übereinstimmt, die darin besteht, ihre Anführer auszuschalten, wo immer sie zu finden sind.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte, Washington sei der Ansicht, dass die Hamas-Führer keinen Platz auf der Erde verdienten.

Katar spielte eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban, half der Regierung Biden beim Rückzug aus Afghanistan und erntete Lob von den führenden globalen Institutionen wie dem UN-Sicherheitsrat.

Doch dieses Mal liegen die Dinge anders. Die wachsende Kriegslust des israelischen Premierministers Netanjahu hat bisher viele Friedensbemühungen behindert, was Katars Ruf als erfolgreicher Vermittler trüben und den Golfstaat dazu zwingen könnte, seine Vermittlungsbemühungen einzustellen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …