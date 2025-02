Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit und Oskar Lafontaine

Das BSW steht selbstverständlich zum Grundrecht auf Asyl für wirklich Schutzbedürftige, aber wir wollen, wie die Mehrheit der Menschen in unserem Land, die unkontrollierte Einwanderung beenden und Sicherheit wiederherstellen. Die Zuwanderung in der jetzigen Form schadet auch den Herkunftsländern, weil qualifizierte Kräfte abwandern. Und sie führt zu höheren Mieten und niedrigeren Löhnen in Deutschland.

Ich bin seit langem für die Migrationspolitik, die sich mit dem Namen Albert Schweizer verbindet. Wenn ich alleine zu entscheiden hätte, würde ein großes Krankenhaus in der Sahel-Zone gebaut. Es würde eine große Universität in Afrika gebaut, von Deutschland finanziert. Und dann würde ich eine sehr restriktive Politik gegenüber der Einwanderung aus Afrika machen. Denn es kommen doch nur die Leute hierher, die Schlepper bezahlen können. Das sind nicht die Ärmsten. Und wenn wir den Ärmsten helfen wollen, müssen wir in Afrika investieren, und nicht die jetzige törichte Migrationspolitik fortsetzen. Darüber sollten wir rational diskutieren

https://www.youtube.com/watch?v=sWSirVH45vo