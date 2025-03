Caitlin Johnstone

11. März 2025

Präsident Trump hat sich in den sozialen Medien damit gebrüstet, dass seine Regierung den palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil verhaftet hat, weil er Demonstrationen auf dem Campus der Columbia University gegen die völkermörderischen Gräueltaten Israels in Gaza angeführt hat, und verkündete: „Dies ist die erste Verhaftung von vielen, die noch kommen werden.“

„Wir wissen, dass es an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land noch mehr Studenten gibt, die sich an terroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten beteiligen, und die Trump-Regierung wird dies nicht tolerieren“, sagte Trump.

Und nach dem zu urteilen, was ich online sehe, und den Reaktionen, die ich auf meine Kritik an diesen Missbräuchen erhalten habe, scheinen die meisten Trump-Anhänger mit diesen Maßnahmen vollkommen einverstanden zu sein. Viele verteidigen sie aktiv.

Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich die Trump-Anhänger anekeln, die ihren Präsidenten verteidigen, der die Redefreiheit Israels mit Füßen tritt, nachdem sie jahrelang über den Verlust der Redefreiheit in Amerika geklagt haben. Das geht über bloße politische Differenzen hinaus. Ich respektiere sie nicht als Menschen.

Von allen erbärmlichen, kriecherischen, unterwürfigen Positionen, die man vertreten kann, ist es schwer, sich eine abscheulichere vorzustellen, als sich in kognitive Knoten zu verstricken, um nach Wegen zu suchen, einen Präsidenten zu entschuldigen, der die Redefreiheit in Ihrem Land unterdrückt, um die Interessen eines ausländischen Staates zu fördern, nachdem er jahrelang „America First“ geschrien und über die Redefreiheit gejammert hat, nur weil dieser Präsident zufällig ein Republikaner ist.

Wenn Sie das tun, geben Sie nur zu, dass Sie für nichts stehen, und Sie schwimmen nur mit der Herde und unterstützen alles, was der Verantwortliche Ihnen vorschreibt. Sie sind gedankenloses menschliches Vieh. Ein hirnloser, nutzloser, sinnloser Nichtspielercharakter. Sie haben Ihre gesamte Zeit auf diesem Planeten verschwendet, weil Sie diese Zeit nicht genutzt haben, um zu einem souveränen Erwachsenen mit grundlegender intellektueller Handlungsfähigkeit und Integrität heranzureifen.

Republikaner haben diese liebenswerte Geschichte über sich selbst, in der sie glauben, dass sie sich seit der Regierung von George W. Bush geändert haben, aber das ist nicht das, was ich heute in den sozialen Medien sehe. Ich sehe dieselben hirnverbrannten, machtbesessenen Schafe, die jeden autoritären Missbrauch bejubelt haben, der von der Bush-Regierung ausgeht. Das ist alles, was diese sogenannte „populistische“ Bewegung, die sich selbst „MAGA“ nennt, ist: dieselbe autoritäre Speichelleckerei, aber mit mehr Geschenken für Israel.

Ich habe neulich einen Tweet von Michael Tracey gesehen: „GOP-Meinungsfreiheit: Man kann wieder „behindert“ sagen, aber man darf nicht gegen Israel protestieren.“

Das ist kurz und knapp gesagt genau der Punkt. Als die Trump-Anhänger all die Jahre über den Ersten Verfassungszusatz schrien, ging es ihnen gar nicht darum, die Mächtigen daran zu hindern, unbequeme politische Reden zum Schweigen zu bringen – sie wollten nur die Erlaubnis, in den sozialen Medien „behindert“ und „Transe“ sagen zu dürfen. Solange sie diese völlig irrelevanten Zugeständnisse von den Mächtigen erhalten, lassen sie ihre Regierung gerne alle möglichen Präzedenzfälle zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit schaffen, denn sie haben eigentlich keine Werte oder Positionen, die die Mächtigen in irgendeiner Weise herausfordern. Sie sind George-W.-Bush-Republikaner, die sich als populistische Revolutionäre ausgeben.

Jemand, der tatsächlich die Redefreiheit unterstützt, sagt: „Ich bin vielleicht nicht mit dem einverstanden, was du sagst, aber ich werde dein Recht, es zu sagen, bis zum Tod verteidigen.“ Trump-Anhänger sagen: „Ich bin vielleicht nicht mit dem einverstanden, was du sagst, aber ich werde das Recht meiner Regierung, dich zum Schweigen zu bringen, bis zum Tod verteidigen, solange ein Republikaner im Amt ist.“

Wertlose, rückgratlose Heuchler. Was für eine würdelose Art zu leben.

