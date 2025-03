Diese “offizielle” Verschwörungs-Theorie treibt die Aufrüstung

Die EU kämpft gegen Desinformation und Verschwörungstheorien. Doch jetzt ist sie selbst einer Verschwörungs-Erzählung aufgesessen – damit wird sogar die massive Aufrüstung begründet. Auf Fakten stützt sich diese Politik indes nicht, sondern auf Spekulationen und Angst.

Die “offizielle” Erzählung geht so: US-Präsident Trump ist nicht mehr unser Freund, denn er hat sich mit Kremlchef Putin verbündet. Gemeinsam wollen sie nicht nur die Ukraine ausplündern, sondern auch die EU zerstören.

Seit ein paar Tagen gibt es sogar ein “Update” dieser Verschwörungstheorie. Demnach werde Putin, wenn er mit der Ukraine “fertig” ist, Europa angreifen. Trump werde ihn nicht davon abhalten, denn er stehe ja auf Russlands Seite.

Beide Theorien habe ich in den letzten Tagen in Brüssel gehört. So erklärte der sozialistische belgische Politiker P. Magnette, den ich ansonsten durchaus schätze: “Trump ist jetzt Putins Alliierter, deshalb müssen wir aufrüsten”. Weiterlesen in lostineu.eu

